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Все про:Азербайджан (118) депортація (193) Ісаєв Ельвін (3)

 "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі. ВIДЕО

Азербайджанський блогер Ельвін Ісаєв, якого українська влада депортувала в Баку, підтримував проросійських бойовиків Донбасу і брав участь у зборі допомоги для російських найманців.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинився відеозапис, на якому Ісаєв заявляє про підтримку бойовиків Донбасу і говорить про те, що відправляє для них вантажівки з допомогою.

"Ось невелика, але допомога дітям, які там зараз. Їм зараз дуже важко. Привіт передаємо в Донецьк, Луганськ ... Тримайтеся. Росія з вами ... Ми молимося за вас, щоб швидше у ваш дім прийшов мир", - говорить Ісаєв на записі.

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Нагадаємо, що громадянин Азербайджанської Республіки Ісаєв Ельвін Ільтіхам оглу 1980 р.н. був затриманий в Україні за порушення вимог міграційного законодавства цієї країни і був депортований до Азербайджану.

Ісаєв сам звернувся в ПММ і добровільно пройшов медичне обстеження, після чого був спочатку поміщений в тимчасовий притулок, але потім - в СІЗО-1 Пенітенціарної служби, підкреслює міграційна служба.

Рішення про арешт пов'язано з тим, що Насиминський районний суд Баку 22 серпня ухвалив узяти Ісаєва під варту у кримінальній справі, що розслідується Слідчим управлінням із тяжких злочинів Генпрокуратури, йдеться в повідомленні ПММ.

Відомство не уточнює, в чому конкретно звинувачують Ісаєва.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про загадкове зникнення 39-річного Ельвіна Ісаєва в Києві. Як писало видання ZMINA, востаннє Ісаєва бачили біля будинку по просп. Палладіна у Святошинському районі Києва, де він жив у знайомих.

Він приїхав до Києва в кінці вересня 2019 року зі Російської Федерації, де проживав тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція раптово затримала Ісаєва.

Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданим" і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану.

11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

Азербайджанський журналіст Фикрет Гусейнлі, що перебуває в політеміграції, вважає, що Ісаєв став "жертвою обману". "Коли я дізнався про прибуття Ісаєва до Києва, сильно здивувався. Я зрозумів, що його відправили туди цілеспрямовано для проведення операції з метою подальшої передачі в Азербайджан. Через деякий час Ельвін зв'язався зі мною. Він просив, щоб я подзвонив йому. Ми поговорили з ним. Я йому сказав, що, якщо він хоче отримати притулок в Україні, то ми йому допоможемо, залучимо адвокатів. Він мені сказав: "Мені не потрібний притулок на Україні, я хочу в Європу, допоможіть мені". Я йому дав кілька порад, запропонував поїхати подалі від Києва, не користуватися метро, ​​мати різні телефонні номери, замовляти таксі під різними іменами, замовляти їжу додому", - написав Гусейнлі в ніч на 14 грудня на своїй сторінці в фейсбуці.

За його словами, Ісаєв сказав, що "якісь люди йому обіцяли за гроші забезпечити візу до Словаччини". Однак, як зазначає Гусейнлі, легально отримати візу громадянину Азербайджану, який не має офіційного статусу проживання на Україні, в посольствах країн Європи було нереальним.

Гусейнлі вважає, що Ісаєва могли "заманити в Україну інші представники азербайджанських політемігрантів у Європі".

Зазначимо, Ісаєв гостро критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані. Його канал на YouTube був зареєстрований в 2014 році, він зібрав близько 20 000 передплатників.

Варто також заззначити, що президент Володимир Зеленський планує відвідати столицю Азербайджану Баку з офіційним візитом 16-17 грудня

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165743
 
   
 Топ коментарі
 
Такое быдло могло стать популярным,наверное, только у нас. Жирная, тупая свиноматка
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Твою ж налево, петики только-только разогнали очередную диванную зраду - "злочинна влада видає патріотів кривавому режиму Алієва" - а тут такой ужасный облом. "Держитесь там. Россия с вами. Мы молимся за вас", - блогер Эльвин Исаев, выданный Азербайджану, поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе - Цензор.НЕТ 214
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Ха-ха, рашик, а ответить-то нечего! Ну жди, пока нас в ЕСПЧ накажут, пока мы замерзнем. Ждун ты обдолбанный! "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 446
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А ти що за буй з бугра,що перед тобою всі повинні звітувати? Нема рішення і все,а чурпку депортували як посібника окупантів.
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Та ты сам уже чурпка.
После такого очередного беспредела тебе только в таможенный союз и в азию.
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Ти дебіл читав що цей чурбан підтримував сєпарів і збирав їм допомогу ? Якщо не читаєш,а вигадуєш що заманеться,то ти дійсно ляпас приляпаний. "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 7904
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Сколько еще граница Украины будет проходным двором? Здесь нечисти просто на каждом шагу. Что Порошенко не занимался визовыми законами и границей что Зеленский такой же. Как вы достали. Когда нибудь у этой страны будет нормальный президент? Боюсь что нет.
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У нас в Україні тих ісаєвих на кожному базарі стільки що можна по одному щодня депортувать на азербайджан то хватить років на 100,бо вони вже тут плодитись почали,і всі бізнес вумен.
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Сектанты совсем недавно выли , что отдали патриота . а отдали все навсего рашиста и гея . А вот Барыга отдал чеченца воевавшего за нас и его там казнят .
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Педоботам очеь жалко ватного азербайджанца, нарушавшего миграционное законодательство.
Педботики начинайте собирать деньги))) "Тримайтеся там. Росія з вами. Ми молимося за вас", - блогер Ельвін Ісаєв, виданий Азербайджану, підтримував проросійських бойовиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 4033
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Теперь не жалко. Мы не знали, что он ватный. Теперь вы его жалейте.
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Я не в захваті щодо цього Ісаєва,але вивезли його беззаконно ще раз доказав ,що в нас неправова держава.Згадайте палестинця з Гази Абу сісі,що був за Яника викрадений сбушниками в потязі Харків-Київ і так само по бандитськи переданий на прилетівший за ним літак з Ізраїлю.Подобається нам той сіся чи ні,але закон має бути законом однаковим для усіх.А Зеленський ще раз показав свій цинизм,як із ринком землі.Люди проти,а йому начхати,бо ідіоти дали йому монобільшість на виборах.
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Хто проты? У тебя есть земля? Ты, противник? У меня есть, а те 16-летние фермеры, что сейчас в Киеве снуются по указке Медведчука мне хотят запретить иметь возможность ей распоряжаться. Если эта вакханалия перейдет определенную черту и мои знакомые и друзья, у которых тоже есть земля, решим все-таки поехать туда, мы таким протывныкам **** бить будем, пока кто-нибудь не выключится
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Дмитрий Белышев. Вы абсолютно правы. Пора бить ***** всякому проплаченному говнюку,который землю и не видел. А за пару гривен жопу рвет.
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Кбздець , дебати по ворогу України , який підтримав окупанта і колаборантів. Медаль , йому дати , чи що? . Чого приперся в Країну , яку ненавидиш ?.
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Я этим людям вообще не доверяю, они нас, украинцев, за людей не считают, хоть мозгов у них, в основном нет, одна наглость, лживость и понты, а у нас европейские ценности, мы им и там, и там подмажем, и там притеснять запретим. Этот азер и не то скажет, если ты ему автомат в руки дашь и 500 баксов в месяц пообещаешь, оно будет палить в того, в кого покажешь. А если еще и местных торбить разрешишь, так и зарплату платить не нужно
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Ну любят украинцы делать поспешные выводы и жалеть несправедливо обиженных. Хотя после слов поддержки окупантам ,многие кто был против выдачи Исаева, захотят выдать его Азербайджану уже по частям.
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Сам разгонял зраду. Извиняюсь перед всеми. Выдать на съедение акулам!
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После этой рекламы он просто пересел на ишака вывернутыми карманами и ускакал далеко далеко в горы ..
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Ну що не ясно і кому ? Черговий "Штірліц" шукає вихід для виконання завдання... Питання в іншому: яка "Кет" вийде на звязок?
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Всі вже кажуть, що правильно депортували. Ніби те, що він сєпраів підтримував має якесь відношення до видачі . Чекаємо відео по вбивцях Шеремета.
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