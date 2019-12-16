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 Політика України, Суспільство
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Все про:українська мова (319) мова (383) Лерос Гео (15)

 Мовне питання в Україні завжди було темою розбрату, від цього завжди перемагала Росія, - Лерос. ВIДЕО

Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос висловив свою позицію щодо мовного питання в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лерос зазначив: "Піднімаються мовні питання. Наприклад, я - російськомовний українець. Але я - до мозку кісток українець, я - патріот своєї країни. Не важливо, якою мовою ти розмовляєш - українською, білоруською чи молдавською. Ти - українець, ти - патріот.

У нас в країні тема мови завжди була темою розбрату і, на жаль, від цього завжди перемагала Росія. У нас від внутрішнього конфлікту завжди перемагає третя сторона. Тому я не хотів би піднімати тему мови. У нас державна мова, безумовно, одна, вона навіть не обговорюється - це українська. Тому доливати олії в тему розбрату..."


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Повністю інтерв'ю з Гео Леросом дивіться ЗА ПОСИЛАННЯМ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165698
 
 
 Топ коментарі
 
дебил зеленый
НИКОГДА в Украине небыло никаких проблем с языком. общайся хот на суахили - лишь бы тебя поняли.
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если ты украинец - выучи украинский..это несложно і не розповідай казки про те, що це неважливо.."Нації не вмирають не від інфаркту- спочатку у них відбирає мову"(с)
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"розділяй і володарюй.."(с) - діли народ по мові , по вірі , по історії ... - і грабуй його вічно !
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Мені пофіг , якою мовою називати *уйла *улом. Бо я є російськомовною громадянкою України!)
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Звичайно. Я ж нє азіров ,чи зєля якийсь. )
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у українців немає мовного питання воно є лише у рускагаварящіх малоросів які досі думають що живуть в срср
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Русскій Міръ - це російська мова у будь якому вигляді. Яке ставлення до російської мови, таке й ставлення до русскава міра. Найбільшим російськомовним патріотом України є Путін, який без України просто жити не може.
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З якого дива свинособача (10% населення + 0,1- % жиди) має бути нарівні з мовою титульної нації (80% населення - етнічні українці)? Свинособачу ми обовязково заборонимо в супільному просторі. Це мова кухонь, буцегарень, генделиків та *****. Щось я не бачу щоб кацапи вимагали мовні преференції для себе в Америці або Європі. ВООН вже давно потрібно поставити питання про неадекватність кацапської як однієї з 4 офіційних мов ООН. Кацапів всього 100 мільйонів. А населення світу 7 мільярдів. Ну навіщо вчити мову на якій не створюється ніякої суспільно-важливої інформації. Це як монгольська - нікому і на фіг не потрібна.
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КАЦАПІВ, тобто московитів, від сили мільйонів 10-15, все інше окуповані землі та перетворені на рабів їхнє корінне населення, тобто то звичайні москальські колонії з рабами. Московія - це Суздальські та Залишанські болота - ось це їхні етнічні землі
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Яничари Османської Імперії теж були з чужих туркам народів. Там і українців по крові було багацько..., але яничарів виховували з дитинства лише з однією метою - вбивати все на що вкаже султан. Тому, шановна Олена, немає для нас ніякої різниці - бурят нам теж не брат, а якути на українців які втікали з Гулагу полювали і міняли на солені оселедці. Вони так втікачів і називали "хахла-селедка". Під час Другої Світової найбільшим звірством відзначились саме "зросійщені народи кацапії, особливо з азіатської частини континенту. Ті ж башкири прославились в віках як різники і гвалтівники. І зараз вони повискують як сучки коли їм "чухають за вушком" називають "россиянами", бо це ж "народ-победитель фашизма". Тому ніяких сентиментів до всіх народів ********** бути не може! Ті ж прокацаплені українці з ********** нічим не відрізняються від кацапів, Більш того, бувають надзвичайно жорстокими в прагненні довести вірність "кацапскому миру". Ви мабуть здивуєтесь, але якщо вірити словам наших полонених то найзвіряче катували їх в ОРДЛО саме яничари - прокацаплені етнічні українці - манкурти-казакі.
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Мова,це зброя,від якої вороги жахаються.
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Заборонили б москальку мову в 1990 році,то і б не було питань в майбутньому
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эта тему нажна ж\ам чтобы под этот вопрос нерешенный отвлекаь внимание от продажи земли, от изменений в конституцию
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Еще и этот лезит со своими советами про мову.Язык у коровы у словян мова дурнику.
Мовить - мова,говорить -говор. Российкая это эспиранто сочененое в 19 веке. Потому много несостыковок.
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ты полякам это скажи с их język.
ваша тупость бесконечна
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полякам "язика" впхали москальські окупанти. ТАМ паплюжили польську мову ДВІСТІ РОКІВ... не вдалось у москалів але добряче в польській мові понасерали Мовне питання в Україні завжди було темою розбрату, від цього завжди перемагала Росія, - Лерос - Цензор.НЕТ 6154
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иди подальше.. в ОПУ
если ты тупой урод, то ПОЛЯКИ в этом НЕ ВИНОВАТЫ..
а за твое пьяное зачатие скажи сенк твоим синюшным производителям
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Чого Бутусов називає його націоналістом? Чого цей юнОша молодий не вивчив до цих пір українську і прикривається тепер словом "націоналіст", розказуючи "какаяразніца? Тільки ПОВНІ НЕВІГЛАСИ можуть повторювати за рашистськими агентами, що війна почалася через мову
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ЯКЩО ТИ УКРАЇНЕЦЬ, А УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НЕ ЗНАЄШ - ТИ МЕРТВИЙ УКРАЇНЕЦЬ.
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