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 Ексбоєць спецзагону МВС Білорусі Гаравський зізнався в участі у вбивствах опозиціонерів 20 років тому, - DW. ВIДЕО

Двадцять років тому в Білорусі зникли опоненти Олександра Лукашенка - ексглава МВС Юрій Захаренко, колишній віце-спікер Верховної Ради Білорусі Віктор Гончар і підприємець Анатолій Красовський, які підтримували опозицію.

Ексбоєць СОБР Юрій Гаравський розповів про свою участь в їхньому викраденні і вбивстві в ексклюзивному інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

Навесні і восени 1999 року в Мінську зникли ексглава МВС Юрій Захаренко, колишній віце-спікер Верховної Ради Білорусі Віктор Гончар і підприємець Анатолій Красовський, який підтримував опозицію. Колишній боєць білоруського СОБР Юрій Гаравський стверджує, що їх викрали і вбили бійці спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі. Серед учасників убивств був і сам Юрій Гаравський.

За його словами, наказ про затримання бійцям віддавав засновник СОБР підполковник Дмитро Павличенко. Він, як заявляє, Гаравський, і застрелив політиків і бізнесмена. Колишній СОБРовець упевнений, що про ці вбивства знали чиновники Білорусі - тодішній глава МВС Юрій Сиваков і секретар Ради безпеки Віктор Шейман. Гаравський вважає, що в курсі був і президент Лукашенко, однак стверджувати це не береться.

"Всі накази віддавалися в усній формі. Таке поняття як наказ, надрукований такого-то числа, - це міф", - говорить він.

Визнання Гаравського відповідають висновкам спеціального доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Христоса Пургурідеса, який у 2004 році розслідував зникнення опозиціонерів. СОБР він називає "ескадроном смерті на чолі з Павліченком".

Юрій Гаравський втік із Білорусі в жовтні 2018 року, побоюючись переслідувань. Зараз 41-річний білорус перебуває в одній з європейських країн, де він попросив про притулок. У російську редакцію DW він звернувся сам у вересні 2019 року. Він стверджує, що готовий розповісти все, що йому відомо, під присягою.

При цьому відповіді Гаравського на деякі запитання були непереконливими. Наприклад, чому він вирішив розповісти про свою участь у вбивствах, як йому вдалося втекти з Білорусі, чим він займався після того, як пішов із СОБР у 2003 році. Втім, Юрій Гаравський показав DW копії документів, що підтверджують його історію. Оригінали, за його словами, зберігаються в надійному місці. Після перевірки вказаних ним фактів - наскільки це було можливо, - DW вирішила опублікувати його розповідь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165681
 
   
 Топ коментарі
 
сливают Лукашенко, а он по факту сейчас единственная соломинка на которой держится независимость Беларусии...
Я думаю с подачи ФСБ РФ , а DW выступают корыстными идиотами....
Короче.., скоро аншлюс....
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di
Якщо сьогодні почати, то до Різдва якраз встигнемо. )

Portobello‏ @missy_porto

16 декабря 1989 в румынии начались протесты, а уже 25 декабря чаушеску расстреляли...
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Адкажу па-расейску..Я не голосовал и не выбирал этого упыря.Хотя, в чем-то ты прав!Мне стыдно и обидно,за то ,что мы имеем и как живем. Экс-боец спецотряда МВД Беларуси Гаравский признался в участии в убийствах оппозиционеров 20 лет назад, - DW - Цензор.НЕТ 5699
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Мало ли кто что на фантазирует. Что то он не сделал заявление ни в немецкую ,ни в нашу прокуратуру.
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Неужели Вы думаете, что в Беларуси есть хотя бы кто-нибудь, для кого это стало новостью? Здесь каждая собака знает, кто убил пропавших политиков, кто взорвал метро, и куча чего ещё.

Как комментировать "сенсацию", которая известна каждому беларусу последних лет 20-ть?
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мда... Лукашенка кацаби кріпко взяли за яйця...
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Лукашенко такая же угроза Беларуси как и россия. У нас две угрозы.
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Лукашенко поднял и укрепил наше государство. По степени влияния многие соседние страны обошли. Да и по другим показателям не хуже.
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Кого ты обийшло,бульбо? Може страны балтии,чи Польщу?
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В принципе я с ним согласен. Германия всегда быстро восстанавливалась после войн. Немецкий порядок все хвалят, технику, качество, законопослушность. Вот сравните, "мерседес" и "запорожец", что лучше?
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То есть, Вы так же, как и Ваш кумир, считаете, что Гитлер достоин восхищения и подражания?
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Нет ,нисколько. Он злодей. Я говорю про немецкую экономику. Она не достойна восхищения и подражания?
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Тот, с кем Вы согласны, рассуждает о роли Гитлера, а не о немецкой экономике.
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А вот скажите, при Гитлере в довоенные годы экономика Германии росла или падала? Его бы энергию, да на мирные цели.Однако он свернул на путь преступлений. Кстати если желаете, могу нагуглить высказываний Лукашенко с осуждением преступлений фашизма и Гитлера.
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Гитлер начал с преступлений и никогда не заканчивал. Охлосу вешают лапшу про фашизм. Его настоящее название корпоративизм. И да, одним из симптомов, является полная консолидация, вокруг вождя, марионетки элит. Это элитаристский замес по укрупнению и устранению конукрентов и захвату жизненного пространства, пока вождь-марионетка пичкает охлос идеалогией и заряжает на самоубийственную войну. Это антинационализм - уничтожение наций корпорациями.
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... Однако он свернул на путь преступлений...
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Так же, впрочем, как и Ваш кумир - убийца, вор и государственный изменник, взявший Гитлера себе за эталон "отца нации".
И, кстати, сегодня экс-президента Пакистана приговорили к высшей мере. Сколько верёвочке не виться...
Боюсь, что прах Вашего кумира в своё время придётся топить где-нибудь в море, так как, слишком много может оказаться в Беларуси и за её пределами желающих плюнуть на его могилу.
Я так понимаю, Вы тогда, задействовав ГБешные связи, будете стоять в первых рядах... Без очереди, так сказать... Ексбоєць спецзагону МВС Білорусі Гаравський зізнався в участі у вбивствах опозиціонерів 20 років тому, - DW - Цензор.НЕТ 3240
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Цикавае у вас хобби, хадить па могилкам сморкаць. Я и помирать боюсь, авось и до меня доберетесь.
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Литвинушка, уходит последний вагон для соучастников преступлений режима. Чистосердечное признание смягчает вину, а дача показаний на хозяина освободит от наказания исполнителей.
Постарайтесь успеть.
Завтра может быть поздно.
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Захоплюватися Алоїзовичем не варто, але поваги він гідний. І не треба робити з нього осереддя світового зла. Осереддям світового зла був тоді комунізм, який зараз називається глобалізмом. Фашизм виник як протидія комунізму. "Доробок" комунізму - 120 млн. людей, вбитих НАВМИСНЕ. Тоді був такий час. Прогавив - і тебе з'їли. Адік діяв за принципом "бий першим". Скільки людей убили навмисне німецькі фашисти? Я маю на увазі заходи, співмірні з комуністичними - в срср на кшталт Голодомору, повальних розстрілів інтелігенції і всіх неугодних в 1917-21, та інше? На порядки менше. Найголовніше досягнення Гітлера - це те, що він знекровив і загальмував радянський каток, який накрив би всю Європу. Як сказав генерал Паттон, "Виявляється, ми не з тими воювали".
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... Захоплюватися Алоїзовичем не варто, але поваги він гідний...
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Таврия была разработана в 1972 году! Ее серийный выпуск планировался к Олимпиаде 1980 год. Но! По замыслу, эта машина должна была стать народным автомобилем! Но! В ЦК дали понять, что таврия должна выйти только после новой 8 модели ВАЗа. Это был советский Флагман так сказать! Затем должны были выйти новые Москвичи и Таврии. Если учесть, в каком году эта машина была разработана, и когда планировалась серийный выпуск- 1980 год! То для тех лет - это был достаточно современный автомобиль! Экономичный малогабаритный, с хорошими маневренными качествами. Да не мерседес премиум класса, я согласен, и не БМВ- но с Фольцами и Фиатами и Опелями тех годов мог бы посоперничать в разрезе- Цена- качество. Мой мессидж отнюдь не для того ,чтобы кого то обидеть в плане того что при СССР было клево- и типа- какую страну мы потеряли!Отнюдь! Но я указал на обьективные причины, что мешало в СССР развиваться экономически- Политика! Политика идиотов, ограниченные догмами своей идеологии! Это была и основная причина распада СССР- не способность меняться!
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Нет уважаемый, я совсем другое хотел сказать. И "Таврия" хороша, и "восьмерочка", по конструкции и цене у меня претензий нет.Делалось для рабочего человека ,а не для олигархов. Но все, кто покупал машину в то время, прекрасно знали слово "протяжка". Когда все соединения приходилось докручивать, мебель досверливать, аппаратуру настраивать и тд. Когда я купил мотоцикл в те суровые времена, при первой поездке у него отвалилось все, да и завести его была большая проблема. Работая на заводе, я смог довести его до ума, оказалось ,техника то и не плохая. Я вот про эту разницу и хотел сказать, про отношение к своему труду. Поработав с немцами , и их оборудованием, я много про разницу в качестве понял.
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Сравнение мерса и запорожца неудачно. Ибо "Запорожец" - это полностью разработанная, но не начатая выпускаться модель немецкого VW (Фольксваген). Все чертежи скоммуниздили комми.
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настолькі не горш,што ў Кітая грошыкі пазычыў.....Падняў дык падняў . Казачны літвінчык
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Гаравский - белорусский майор Мельниченко: хз, где у него правда, где брехня.
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Олег Алкаев "Расстрельная команда"
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Видно Бацьку х.йло пока что не сломало - раз достаёт из кармана своих старых шворок.
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Патриоты Беларуси, вам нужно уже сейчас готовится к партизанской войне. Очень похоже, что стартовала спецоперация Хремля под условным названием "Белоруссия без Беларуси".
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