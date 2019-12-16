 "Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - жителі окупованого Донецька про результати "нормандської" зустрічі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донбас.Реалії, у жителів окупованого міста запитали думку про декілька ініціатив, озвучених під час переговорів. Зокрема про ініціативи президента Зеленського залучити до мінських переговорів представників біженців із Донецька, які проживають на підконтрольній Україні стороні і про повне припинення вогню на лінії розмежування.
"Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - сказав один із жителів міста.
Втім опитування показало, що в окупованому місті є кремлівські прихильники.
"Ми готові за російськими паспортами в чергу", - запевняє одна з жінок.
Суки, так так же и было 6 лет назад. Это ж вы себе блокпосты выгавкали.
Скажу так, усі ці Голівудські ужастики відпочивають... там можно і обкакатись від щастя у сні.
Говори уже открытым текстом что вы мечтаете чтобы вам Украина на дом приносила пенсии на блюдечке с голубой каемочкой.
Даже перевозщики в объявлениях УЖЕ пишут правильные названия городов,
и всё чаще пишут «поездки в Украину»
Впрочем опрос показал, что в оккупированном городе есть кремлевские сторонники.
"Мы готовы за российскими паспортами в очередь", - уверяет одна из женщин.Источник: https://censor.net.ua/v3165611
Из контекста понятно что тот который это сказал под танки не кидался.
А для тех которые кидались уже готов законопроект про двойное гражданство.
Они будут получать украинскую пенсию как граждане Украины и пользоваться официально защитой кремлевской орды как ее граждане.
Это пока боты в сетях обсерают всех подряд.
В челябе тож не плохо.
И вот с этими ё...... с... б.... п....... я должен уживаться в одной стране ..??? Я же не выдержу и удавлю его нафиг , непроизвольно ,,если где нибудь встречу , и он мне это скажет в глаза . !
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И их 90 %
Источник: https://censor.net.ua/v3165611
Всі проблеми вирішился б за один раз - ні війн, ні блокпостів, ні "руського пьяного духа"!
Вот это было бы да! а мерзких сепаров чтобы не было.
Но не будет такого.
И не говорите потом, что вы не знали, С КЕМ вас будут "**********".
https://echo.msk.ru/blog/aillar/2554157-echo/
Только ЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ !
А я дам только цитату.
Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму - это законная защита русскоязычных граждан? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен - 84%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 16%
Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму - это незаконное вторжение и оккупация территории независимой Украины? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен - 10%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 90%
Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе - это внутренний украинский конфликт? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен - 76%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 24%
Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками? (оценка приблизительная, взята с графика):
полностью согласен и скорее согласен - 10%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 90%
А ВЫ ХОТИТЕ, чтобы ЭТО хлынуло в ваши дома ?
Прочтите !
Прочтите ПОЛНОСТЬЮ.
Вы хотите ездить в общественном транспорте с больными открытой формой туберкулёза?
Туберкулёз - это капельная инфекция. Один кашель, один чих - и вы или ваши дети больны!
Вы готовы заразиться СПИДом, сифилисом или гепатитом в стоматологическом кабинете, у маникюрши или просто взявшись за дверную ручку, перила или поручень ?
Прочтите статью полностью, я дам только цитаты.
И - ДА ! - не забудьте : ОНИ люто ненавидят ВАС и умышленно будут вам вредить.
https://www.obozrevatel.com/society/novosti-iz-zonyi-problemyi-ordlo-kotoryie-nakroyut-ukrainu.htm
"а сколько людей связывают здравоохранение с личной безопасностью, не говоря уже о безопасности страны? Правильно, меньшинство.
Поэтому закрытию ряда узкопрофильных диспансеров в ОРДЛО никто не возмутился, наоборот, порадовались, экономия!
Здесь и до войны образование у людей хромало настолько, что ДЦП они считали сглазом или порчей, люди не знали, что заразиться СПИДом, гепатитом и другими веселым болезнями можно в стоматологии или во время маникюра в сомнительном салоне "соседка делает". А вера в то, что от аварии на дороге спасает иконка на торпеде, освячивание авто, а не знание ПДД, ремень, и во время поменянная на сезонную резина, здесь просто ошеломляет.
там где война и бамбас, там сразу мораль превращается в рудимент. Сексуальное насилие, сексуальные преступления и сексуальная вседозволенность на войне - это нормы.
Общество в ОРДЛО пустилось во все тяжкие, и здесь давно никого не удивляют 12-летние беременные в школах, 19 сифилитичек на 20 рожениц в роддоме, сифилис и гонорея у подростков до 18-ти лет, мужская подростковая проституция здесь развита даже сильнее женской, в том числе подростковой проституции.
В 2018 и 2019 годах первых раз была зафиксирована 100% положительная реакция у детей всех возрастов ОРДЛО на туберкулез по пробам Манту.Каждый второй житель ОРДЛ- носитель туберкулеза. Каждый пятый - болен открытой формой туберкулеза. По ВИЧ-инфекции, заболеваниям СПИД, сифилису, гепатиту и гонорее ситуация также катастрофическая.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------НУ ЧТО ??? РЕИНТЕГРИРУЕМСЯ ???