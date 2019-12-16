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Все про:Донецьк (538) окупація (2134) нормандська четвірка (942)

 "Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - жителі окупованого Донецька про результати "нормандської" зустрічі. ВIДЕО

Жителі окупованого Донецька розповіли про свої враження від зустрічі "нормандської" четвірки і поділилися думкою про результати переговорів в Парижі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донбас.Реалії, у жителів окупованого міста запитали думку про декілька ініціатив, озвучених під час переговорів. Зокрема про ініціативи президента Зеленського залучити до мінських переговорів представників біженців із Донецька, які проживають на підконтрольній Україні стороні і про повне припинення вогню на лінії розмежування.

"Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - сказав один із жителів міста.

Втім опитування показало, що в окупованому місті є кремлівські прихильники.

"Ми готові за російськими паспортами в чергу", - запевняє одна з жінок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Неподалік від пам'ятника убитому ватажкові "ДНР" Захарченку в окупованому Донецьку встановили бюст Кобзона. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165611
 
   
 Топ коментарі
 
"Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - сказал один из жителей города.

Суки, так так же и было 6 лет назад. Это ж вы себе блокпосты выгавкали.
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Ага, щаз. Без блокпостов они мечтают проснуться. А я прям мечтаю вас ублюдков кацапских которые росийские танки в Украину привезли, у себя в Киеве увидеть. Да лучше не то что блокпосты а ров с минными полями и пулеметные вышки.
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Интересно было бы проснуться, а всё ОРДЛО и Донецк засыпаны хлоркой на 25 лет вперед, и ни одного ватника (ватницы) на сотни км.. Красотищаааа!
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"Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - сказал один из жителей города.

Суки, так так же и было 6 лет назад. Это ж вы себе блокпосты выгавкали.
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особисто я категорично ПРОТИ того, шо б ці зрадники знову були у складі України! Нам потрібна земля, а не ті, хто все одно через дєякий час знову буде кликати педірацию!
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Там одне гівенце на карті залишилось- калінінград "Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - жителі окупованого Донецька про результати "нормандської" зустрічі - Цензор.НЕТ 9434
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Не біда. Відчистимо його від кацапів і повернемо законному власнику.
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національний парк " донбас" зробити "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 2368
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Господа экскурсанты! Перед вами небольшой, на 500 - 600 прайд уникальных существ - кормильцев. Удивительно, как они похожи на людей. Некоторые учёные выдвигают гипотезы про их разумность, как аргумент приводя способность кормильцев воспроизводить простые фразы, например "УСЛЫШЬТЕ ДОНБАСС!!"
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Антинаучная ересь. Доказано, что эти существа являются пересмешниками, то есть просто повторяют за человеком услышанные фразы - как попугай например.
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Общество защиты животных и птиц объявляет протест за оскорбление попугаев и пересмешников!
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Переорати все, засіяти ковилою, і запустити туди фазанів і дроф. І сафарі з фоторушницями.
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Ага, щаз. Без блокпостов они мечтают проснуться. А я прям мечтаю вас ублюдков кацапских которые росийские танки в Украину привезли, у себя в Киеве увидеть. Да лучше не то что блокпосты а ров с минными полями и пулеметные вышки.
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Типа только в Киеве они никому не всрались
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Интересно было бы проснуться, а всё ОРДЛО и Донецк засыпаны хлоркой на 25 лет вперед, и ни одного ватника (ватницы) на сотни км.. Красотищаааа!
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"Вот и хорошо... Вот и ладушки..." (с) S.T.A.L.K.E.R.
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Самое интересное что они хотят чтобы Украина забрала свои блокпосты а разейкие блокпосты и разейские танки им не мешают.
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Так ведь не было же)))))Но вам их так не хватало....
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Интересно было бы проснутся,а Донецка нет и Кацапстана нет,а на их месте сады и птицы поют песни.
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садиться такая птичечка на кочку и как зачири...*******!!!!! там столько мин и неразорвавшийся снарядов, что на два поколения хватит.
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Украина пока еще существует только потому что блокпосты сдерживают росийскую Орду.
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Починайте партизанський опір. Або спіть далі.
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«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
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Я собі так і уявив... спиш собі і тут тобі сниться, що "блокпостов нет"... і уся ця підоро.сня прокацапська лізе сюди із своїм язіком, портретами Сталіна, ***** і Зеленського... із свої вонячим рюським миром, із своїми цінностями "наркоманами та проститутками"...
Скажу так, усі ці Голівудські ужастики відпочивають... там можно і обкакатись від щастя у сні.
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Как по моему так вам бы лучше всего проснуться в гробу в белых тапках.
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і тобі того ж бажаю
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надо ликвидировать донецкую и луганскую области в законодательном поле Украины. Разделить эти территории между Днепровской, Запорожской и Харьковской областями. Заодно и на чиновниках сэкономим.
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треба зробити на цій території національний парк, років на 50...
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Львами, крокодилами и гремучими змеями.
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neAlen - лучше полигон для ВСУ на лет так 50 со всеми лугандонскими зверями "Цікаво було би прокинутися, а блокпостів немає. Ось це було б добре", - жителі окупованого Донецька про результати "нормандської" зустрічі - Цензор.НЕТ 9595
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Ну на бена нам на харківщині цей чиряк гнійний? Нехай вже їх кудись до дерева приєднають, до одинокого дуба в полі.
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а лучше б уснули кормильцы и не проснулись! "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 9949 "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 2401
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"Интересно" було би як би ви усі там одного ранку не прокинулись, разом із своїм ******.
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Для чего? Зачем вы пересекаете блокпосты?

Говори уже открытым текстом что вы мечтаете чтобы вам Украина на дом приносила пенсии на блюдечке с голубой каемочкой.
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Интресно было бы проснуться,а вас-уродов даунбасяцких нет. Одна пустая территория для посева пшеницы.
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Або ще краще - аномальна зона зі снорками, кровосісями та псевдособаками. Непоганий такий фронтір між нами та кацапстаном.
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Ага, а еще ЗВ в 4000 долларов, молочные реки и кисельные берега... Причинно-следственные связи до совкопитека не доходят... Черти дурные..
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И я бы хотел проснуться, а никаких КПВВ нет и в помине. И ордилососы хлебают русске мир полными столовыми лопатами. Без проклятой укровской пенсии, соцвыплат и хунтовских продуктов. А на каждый "пук" со стороны ихтамнето-оюдолбенцев насыпается так, что у пропагандонов на россосия тв жопа не то, что горит, а взрывается, как термоядерная бомба.
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Дура припарашенная, нет Артемовска, есть Бахмут.
Даже перевозщики в объявлениях УЖЕ пишут правильные названия городов,
и всё чаще пишут «поездки в Украину»
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не треба було у 2014 році кидатися під українську військову техніку
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Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - сказал один из жителей города.

Впрочем опрос показал, что в оккупированном городе есть кремлевские сторонники.

"Мы готовы за российскими паспортами в очередь", - уверяет одна из женщин.Источник: https://censor.net.ua/v3165611

Из контекста понятно что тот который это сказал под танки не кидался.
А для тех которые кидались уже готов законопроект про двойное гражданство.
Они будут получать украинскую пенсию как граждане Украины и пользоваться официально защитой кремлевской орды как ее граждане.
Это пока боты в сетях обсерают всех подряд.
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даже не надейтесь "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 5408.откуда же тогда идиома "суровые челябинские парни"?
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А так будет с каждым, кто попытается из Челябинска уехать. "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 7893
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ПРОДАЖНІ ТВАРЮКИ ЛИНИРИДИНИРИ! СТАВАЙТЕ РАКОМ,ЛИЦЕМ ДО УКРАЇНИ ЗАДОМ ДО РОСІЇ І КРИЧІТЬ- ПУТІНВВЄДІ!
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хорошо было бы проснуться, а вас на бомбасе никого нет, территория пустая и свободна от сепарских тварей
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А нєхвіг було калантирить - треба було йти спать, поки блокпостів ще не понаставляли...
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Проснулись бандюки и увидели.Блокпостов и всу нет, и земля вся продана, и воевать уже не за хрен, и поп@здовали обратно😄
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Интересно было бы проснутся а все ходившие на референдум и сепарские выборы оказались за поребриком .
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Нет уж, лучше проснуться, а вас, собак, в родные мордовские болота вывезли, вот это было бы шикарно.
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Не надо обижать собачек,сравнивая с этими даунбасскими уродами
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ДАК ПУСТЬ ГОНЯТ ЗА ПОРЕБРИК ОККУПАНТА! УКРАИНА ЗАКРОЕТ ГРАНИЦУ И НЕ БУДЕТ НИКАКИХ БЛОКПОСТОВ.
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Какой страшный сон! Ужас! Звоните в Голливуд.
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без оккупантов, жоПушилина и Срачечника с их вонючей Рашкой им проснуться не надо, им надо без блокпостов, чтобы за пенсией и дешевыми лекарствами с нормальной едой ездить к укропам. Воистину они заслужили все что на них обрушилось
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Ватники не с той стороны на "свои блок-посты" смотрят.
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Якщо б вони сказали : "Интересно было бы проснуться, а кацапы все до одного выздыхали. Вот это было бы хорошо". Тлді з ними можна було б про щось говорити, а так залишається тільки послати подальше.
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--Мы не хатим никакой автаномии , мы хатим в расию ....

И вот с этими ё...... с... б.... п....... "Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 1271 я должен уживаться в одной стране ..??? Я же не выдержу и удавлю его нафиг , непроизвольно ,,если где нибудь встречу , и он мне это скажет в глаза . !
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Впрочем опрос показал, что в оккупированном городе есть кремлевские сторонники.
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И их 90 %
Источник: https://censor.net.ua/v3165611
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Кого-то удивит, но между Молдовой и ПМР, блок постов и линии соприкосновения нет.
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То ви ще кого-небуль покличите до себе, придурки, аби не вчити мову. Але будете вчити, як виживати.Це ваша карма.
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какие же убигие эти "жытели бамбаса" ..... ватные ...... тфу быдла. ""Мы хатсим с райсийей фместе - ф ЖОПУ """
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херсон теж бажає, запоріжжя теж бажає з мордором разом. Тебе це не хвилює?
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Как же так??? Мы ж блокпосты возвели, чтоб вы больше "не кормили всю Украину", ради вас, ненаглядные. Опять вы не довольны!
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Блокпостов нет, заходи 50 тыс. личного состава двух корпусов.
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Надо было не спать в 2014 году, когда активисты Украинскую армию на дорогах остагавливали и не пускали в города.
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А мені було б цікавіше проснутися та побачити, що такої "срани" як Рососія вже немає!
Всі проблеми вирішился б за один раз - ні війн, ні блокпостів, ні "руського пьяного духа"!
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"проснуться, а блокпостов нет". спочатку ляжте під кацапські танки проженіть з під своєї хати "трактористов и шахтеров" і мрія здійсниться
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Щоб ви кантрацептиви антрацитові заснули і не проснулись..паскуди!
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Ну это только если ночью в Донецк зайдет полк "Азов" такое возможно.
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Скоти ностальгують по можливості паскудити в Києві й маренню -'усьо будіт даунбас'...
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Интересно было бы проснуться а дэнэрея и лэнэрея обнесены 10 метровым бетонным забором. каждые 50 метров пулемётные вышки.
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интересно было бы проснуться, и 13 тыс. убитых восркесли и вернулись в семьи!
Вот это было бы да! а мерзких сепаров чтобы не было.

Но не будет такого.
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Так просыпайтесь на Роисе или засните навсегда.
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Ми не повинні забувати,що схід Украіни- НАША ЗЕМЛЯ! Ще раз пропоную прийняти Закон про неконституційних осіб, саму зону окупаціі та повернення сходу в лоно державності. Вже пропонував це і Зеленському,і слугам його чи чиіх, і Верховній Раді. Друге пропонував внести зміни в Конститцію Украіни про створення Кримсько--татарськоі автономіі із столицею в Бахчисараі. Це наш Борг перед цим народом. Згодом ООН буде вимушене прийняти Пакт по Геноциду татар в Криму із рішенням про деокупацію Автономіі, бо в РФ вже замість КТ Менджлісу збирають якийсь конфеденатурат і сують його в міжнародні органи. Ну і головне- це Утворення Королівського Комітету,бо ще трохи і від нашоі демократмчноі держави залишаться тільки ЦУРКИ. Бо достатньо подивитись на облизуючі обличчя деяких "штатних диверсантів РФ"" в наші Раді, то те що тут відбувпється іх повністю влаштовує.
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Схід Украіни "обробляли" антиукраінською і не тільки по мові, риторикою злоби та зневаги ще з часів Брежнєва. Парадокс життя: Брежнєв з Украіни родом,а так ненавидів цю землю,що аж все начисто зносили на ній,а будували лише заводи групи "А". Ну це лиш виготовлення первинного елементу у всьому виробництві,яке в основному знаходилось у Московіі. Як РАБИ по первістку працювали,а гроші йшли всі в ЦЕНТР,а на ті що залишались себе кормили і Кримських відпочивпльників,окрім самих украінців. Підтверджень маса. Навіть у худфільмах жодного украянця або татарина в Криму не побачите,хоть глаз виставте. А наших там жило і працювало немало.от і схід Украіни і схуд від засилля антилюдського заселення.
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И Организм говорит чтоа там тоже наши люди - по етому ролику я увидел корыстных, ограниченых людей, с которыми нехочу быть в одном государстве. Интересно а Главзебил такие ролики видит или от него их скрывают?
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Читайте, ЛЮДИ !
И не говорите потом, что вы не знали, С КЕМ вас будут "**********".
https://echo.msk.ru/blog/aillar/2554157-echo/

Только ЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ !
А я дам только цитату.

Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму - это законная защита русскоязычных граждан? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен - 84%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 16%

Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму - это незаконное вторжение и оккупация территории независимой Украины? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен - 10%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 90%

Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе - это внутренний украинский конфликт? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен - 76%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 24%

Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками? (оценка приблизительная, взята с графика):
полностью согласен и скорее согласен - 10%
абсолютно не согласен и скорее не согласен - 90%
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ОНИ хотят, чтобы ВЫ сняли блок-посты.
А ВЫ ХОТИТЕ, чтобы ЭТО хлынуло в ваши дома ?
Прочтите !
Прочтите ПОЛНОСТЬЮ.
Вы хотите ездить в общественном транспорте с больными открытой формой туберкулёза?
Туберкулёз - это капельная инфекция. Один кашель, один чих - и вы или ваши дети больны!
Вы готовы заразиться СПИДом, сифилисом или гепатитом в стоматологическом кабинете, у маникюрши или просто взявшись за дверную ручку, перила или поручень ?
Прочтите статью полностью, я дам только цитаты.
И - ДА ! - не забудьте : ОНИ люто ненавидят ВАС и умышленно будут вам вредить.

https://www.obozrevatel.com/society/novosti-iz-zonyi-problemyi-ordlo-kotoryie-nakroyut-ukrainu.htm

"а сколько людей связывают здравоохранение с личной безопасностью, не говоря уже о безопасности страны? Правильно, меньшинство.
Поэтому закрытию ряда узкопрофильных диспансеров в ОРДЛО никто не возмутился, наоборот, порадовались, экономия!
Здесь и до войны образование у людей хромало настолько, что ДЦП они считали сглазом или порчей, люди не знали, что заразиться СПИДом, гепатитом и другими веселым болезнями можно в стоматологии или во время маникюра в сомнительном салоне "соседка делает". А вера в то, что от аварии на дороге спасает иконка на торпеде, освячивание авто, а не знание ПДД, ремень, и во время поменянная на сезонную резина, здесь просто ошеломляет.



там где война и бамбас, там сразу мораль превращается в рудимент. Сексуальное насилие, сексуальные преступления и сексуальная вседозволенность на войне - это нормы.
Общество в ОРДЛО пустилось во все тяжкие, и здесь давно никого не удивляют 12-летние беременные в школах, 19 сифилитичек на 20 рожениц в роддоме, сифилис и гонорея у подростков до 18-ти лет, мужская подростковая проституция здесь развита даже сильнее женской, в том числе подростковой проституции.

В 2018 и 2019 годах первых раз была зафиксирована 100% положительная реакция у детей всех возрастов ОРДЛО на туберкулез по пробам Манту.Каждый второй житель ОРДЛ- носитель туберкулеза. Каждый пятый - болен открытой формой туберкулеза. По ВИЧ-инфекции, заболеваниям СПИД, сифилису, гепатиту и гонорее ситуация также катастрофическая.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------НУ ЧТО ??? РЕИНТЕГРИРУЕМСЯ ???
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