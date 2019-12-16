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Все про:Шеремет (289) Кузьменко Юлія (19) Добош (3)

 Захисту блокують можливість ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош. ВIДЕО

Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Адвокат підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Виявляється старшого слідчого Бирко Василя Анатолійовича, який підписав підозру (у справі про вбивство Шеремета. - Ред.), на місці немає і тиждень не буде. Запропонував мені здати клопотання через канцелярію. Ні-ні не прокатить! Особисто слідчому під розпис хочу! В групі є ще вагон слідчих! Визначають кого до мене прислати. Подивлюсь як швидко дадуть матеріали на ознайомлення! Хочу сьогодні, прямо негайно! В такій резонансній справі приходьте завтра чи потім не прокатить! Чекаю!" - розповів він.

"Це гроьобаний треш! Бирко, мене не буде! Отримати клопотання не можу! Звоню помічнику Подоляк Анджею! Отримати клопотання не може, він в суді пропоную приїхати в суд, зразу він кудись ще зібрався, пропоную іншого слідчого дати. Вони не можуть залучалися лише для окремих слідчих дій! І коли дадуть матеріали, будуть визначатися! Дзвоню іншій слідчій, мороз повний! Прийшов в приймальню громадян, розписуватися про отримання не хочуть! Дівчина уставшім голосом пропонує його просто залишити!
Мені Авакову чи що дзвонити, щоб він розписався?!" - повідомив пізніше Добош.

"Старший слідчий Бирко Василь Анатолійович, та його помічник Подоляк Анджей просто не беруть трубку. Повний ігнор та блокування можливості ознайомитися з матеріалами справи", - резюмував Добош.

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Захисту блокують можливість ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош 01
Захисту блокують можливість ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош 02
Захисту блокують можливість ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош 03

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165607
 
 
 Топ коментарі
 
да нет там никаких материалов....одна туфта рюкзаковская
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Заняты материалы, их еще Арахамия не дочитал.
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Заняты материалы, их еще Арахамия не дочитал.
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да нет там никаких материалов....одна туфта рюкзаковская
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это показатель чего стоит это шоу для лохов ...
Аваков гнида!
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Так они сшить не могут жинку-********** с бородатым мужчиной.
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Ну, те що він не потоне, не викликає сумнівів.
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И мотив есть - приревновал Шеремета к черной вдове Притуле.
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Черная вдова еще трех мужей переживет.
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Та она таким темпом провожает на тот свет журналистов, что с ней связались, что Харон захекался.
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Здобули замість нац поліції аваківське ОЗУ у вигляді полюції...
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Я так розумію що всі "докази" це висновки якогось єврея Рувіма.
Хоча, мене не полишає відчуття деякого злоразства. Ці патрідіоти Пороха топили-топили і таки утопили. Сподіваюся результат їхньої бурхливої діяльності їм подобається.
Нагорода знайде кожного ідіота!
Їм бач Порошенко був "нєдостаточно отлічним", цікаво, як їм тепер? Вони хоч щось зрозуміли, чи так і залишаються патрідіотами?
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Ані валіть сабралісь. пакуют чімадани.
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Наскільки я розумію, це придворні волонтери Коломойського. Він, будучи головою Дніпровської ОДА, пригодував певну частину волонтері та просунув у добровольчий рух певну кількість "своїх людей", головний фігурант навіть стверджував що він на половину єврей.
Якшо прийняти версію про "дестабілізацію", то у 2016 крім ФСБ та Коломойського вона нікому не була потрібна. Наближалася націоналізація Приватбанку, Іцика відсунули від усіх годівниць, один за одним зачиняли банки-пилососи, якими він висмоктував гроші, а їх потім банкротив. Іцик втрачав і втрачав тому скинути Пороха було його головною мрією.
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Так и будет дальше. Другими методами не получится удерживать это гнилое и расползающееся дело.
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Буде страшно, якщо справу будуть вести "тупо по беспределу" (зате в форматі шоу), без права на захист, взагалі без нічого. В результаті Андрія та Юлію таки зламають фізично - і в знемагаючих від болю, переламаних інвалідів виб'ють зізнання і голосно опублікують як "царицу доказательств". А потім, до речі, і суду не треба - вони можуть "випадково померти в СІЗО" (або ще сильніше - "убитьі при попьітке к бегству").
А 73% ще й рукоплескатимуть - "так им и надо! виноватьі - и поделом им!"
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Єдиний шанс у зеленої цвілі провернути цю мерзоту - зробити все втемну. Потрібен широкий розголос. Юристи та журналісти з усього світу. І ця зліплена з говна и палок справа розвалиться.
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Згоден. Але що робити, якщо до обвинувачуваних взагалі нікого не допускатимуть в "найкращих" традиціях ді(л)дів з НКВД, усі допити проводитимуть втемну, а всі канали зв'язку зі світом перекриють? Медиків, до речі, пускатимуть теж своїх - а ті охоче засвідчать, що "подсудимьій/подсудимая получил(а) многочисленніе переломьі, гематомьі и разрьів селезенки вследствие случайного падения в камере" (або - "впал(а) в состояние истерики и начал(а) биться лицевой частью верхней головьі о ботинок следователя, и так 75 раз").
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Те, чого боїться будь-яка влада. Масові протести. Інакше падлам сподобається і вони будуть далі гратись в сталінські трійки та нквс.
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Авакову треба не звонить, а підшукати йому квартирку 9,5 м2 (я добрий), як у судді Вовка. Добре, що хоч у вовчиці нора на 300 м2, а то правосуддя постраждало б.
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Бити будуть не по паспорті, а по морді
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9,5 м кв....? Привыкает к одиночке пожизненно...
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Быдло доказало, что оно быдло. Теперь отношение к нему как к быдлу, станет нормой.
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Знайшов цікаву статтю дворічної давнини, є там дехто бородатий
argumentua.com/stati/avakov-pokryvaet-ubiits-azov-i-rezonansnye-ubiistva-v-ukraine-sovpadenii-slishkom-mnogo?fbclid=IwAR0diAAqLO3YfvOJibgKknv9OfuG0mNRlDNIvjApiklgJWZsg1DqeHTXEP4
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Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош - Цензор.НЕТ 1590

Я б на місті Василя Вірастюка почав хвилюватися, зважаючи на дуже дивну логіку слідчих правоохоронних органів.
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Піпець, ти тільки що підписав на підозру ще одного
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Сто пудов - Вирастюк! Усю полицию на задержание, усю сразу!!!
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Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление! Хочу сегодня, прямо немедленно!

Хоти... а краще читай КПК і дякуй потворі Портнову, який його написав. Право ознайомитись ти звісно маєш, а слідчий і прокурор мають право не давати тобі те, що вважають непотрібним на цій стадії, а це може бути 99% справи.

Ще раз звертаюсь до захисників. Або нехай ваші клієнти йдуть на поліграф і ми побачимо, що усе це мусорська афера, або нехай перестануть корчити із себе "целок".
До натовпу і суспільства злодії не мають права закликати!
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Це може бути банальний стрес. Навіть звичайний обшук, за якого нічого не знайшли і не могли знайти, викликає у людини стрес.
Щодо "порохоботів" (тобто і мене включно я ж вірно розумію, для кого Україна вища цінність ніж ковбаса, той порохробот?) не слід було давати привід. Брифінг організований дуже тупо, ЖОДНИХ переконливих доказів не показано, а з мотивом просто катастрофа! Подібне у підозру міг написати тільки агент ФСБ!
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А если они были бы спокойными, можно было бы написать, что они закоренелые преступники, для которых убийства уже давно стали обыденностью)
Демагогия такая демагогия...
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"Корчить целок" с 6 судимостями - как-то странно, но "нарид" схавает и не такое.
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Шо и следовало предвидеть - у них ничего, кроме домыслов и купленных экспертиз!
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Але не факт, що обвинувачувані навіть доживуть до суду. Вилупкам достатньо Андрія та Юлію зламати фізично - і в знемагаючих від болю, переламаних інвалідів вибити зізнання, яке голосно опублікують в шоу-форматі як "царицу доказательств". А потім вони можуть "випадково померти в СІЗО" (або ще сильніше - "фашистские террористьі и убийцьі уничтоженьі при попьітке к бегству").
А 73% ще й рукоплескатимуть - "так им и надо! виноватьі - и поделом!"
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Где нашли этого адвоката, как у Гримчака. Ему предложили отдать в канцелярию, где ставят отметку, а оно пошло в приемную, и потом скандалит что не ставят подпись о приемке .
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Мое заявление в канцелярии "потерялось" и предложили написать новое через месяц.
А здесь группа следователей и буриданова ослица из канцелярии не определит, кому же его отдать...
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Адвокатишко!!! Читай Уголовно-процессуальный кодекс!! Там написано, что ознакамливаться с материалами дела ты имеешь право ПОСЛЕ окончания следствия!
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Суть поста пока что, о сдаче ходатайства следаку .
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Адвокат в ходе следствия имеет право присутствовать при всех допросах и следственных экспериментах, а также встречаться с подзащитным для консультаций.
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А кто-то против чтобы он присутствовал? Читай название статьи. Он с материалами дела хочет ознакомиться УЖЕ, наивный
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НІ він має право ознайомитись, але слідчий і прокурор мають право не надати те, що вважають передчасним. Просто той хто писав цей КПК, Портнов - дебіл!
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Ты упоротый? Погугли УПК и почитай в свободное от отдыха время
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Я? Ні, я просто адвокат із реальною юр.освітою, а не із придбаною як ти.
Навіщо мені гуглити? я тобі відразу викладу -

Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення
1. Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Адвокати читають першу частину статті, слідчі та прокурори другу. Право у адвоката знайомитись є, а у слідчого є право не давати, усе що він особисто не вважає за потрібне
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всё правильно - може зашкодити досудовому розслідуванню. Гуляй лесом
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Дебіл, ти починаєш напрягати. Ти здатен сформулювати нормально запитання?
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У тебя риторика, конечно, адвокатская. А суть - гнилая.
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Ні, то просто ти тупий. Але не хвилюйся, вас таких багато.
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І для такого звинувачення потрібні докази... але у нас із цим не заморочуються...
але тут хоч із суб'єктивною стороною не має запитань.
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зеленский кинул своих избирателей, увы
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У якому сенсі? Хіба вони не цього бажали? Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош - Цензор.НЕТ 7353
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я как бы один из них, хотя я проголосовал бы за Юлю
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Уговорили их выйти на подиум под аккомпонемент зели и рюкзакова, сами чуют что наделали потму и разбежались, и ждут что их харант предпримет для их поддержки.
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15.12.2019 г.

Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз.
"Версия" следствия об установленной под днищем автомобиля бомбе не подтверждается результатами экспертиз. Днище машины не имеет повреждения характерных для взрыва. Рулевая и колесная система цела. Скорее всего бомба была установлена под сидением водителя и имела тротиловый эквивалент около 50-79 г безоболочного пакования. Но подозреваемые доступа к салону машины, защищенной двухуровневой системой сигнализации не имели.
14.12.2019 г.

Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.

Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда. TZE
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