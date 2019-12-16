 Захисту блокують можливість ознайомлення з матеріалами справи про вбивство Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош. ВIДЕО

Адвокат підозрюваної у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.
Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Виявляється старшого слідчого Бирко Василя Анатолійовича, який підписав підозру (у справі про вбивство Шеремета. - Ред.), на місці немає і тиждень не буде. Запропонував мені здати клопотання через канцелярію. Ні-ні не прокатить! Особисто слідчому під розпис хочу! В групі є ще вагон слідчих! Визначають кого до мене прислати. Подивлюсь як швидко дадуть матеріали на ознайомлення! Хочу сьогодні, прямо негайно! В такій резонансній справі приходьте завтра чи потім не прокатить! Чекаю!" - розповів він.
"Це гроьобаний треш! Бирко, мене не буде! Отримати клопотання не можу! Звоню помічнику Подоляк Анджею! Отримати клопотання не може, він в суді пропоную приїхати в суд, зразу він кудись ще зібрався, пропоную іншого слідчого дати. Вони не можуть залучалися лише для окремих слідчих дій! І коли дадуть матеріали, будуть визначатися! Дзвоню іншій слідчій, мороз повний! Прийшов в приймальню громадян, розписуватися про отримання не хочуть! Дівчина уставшім голосом пропонує його просто залишити!
Мені Авакову чи що дзвонити, щоб він розписався?!" - повідомив пізніше Добош.
"Старший слідчий Бирко Василь Анатолійович, та його помічник Подоляк Анджей просто не беруть трубку. Повний ігнор та блокування можливості ознайомитися з матеріалами справи", - резюмував Добош.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Аваков гнида!
Хоча, мене не полишає відчуття деякого злоразства. Ці патрідіоти Пороха топили-топили і таки утопили. Сподіваюся результат їхньої бурхливої діяльності їм подобається.
Нагорода знайде кожного ідіота!
Їм бач Порошенко був "нєдостаточно отлічним", цікаво, як їм тепер? Вони хоч щось зрозуміли, чи так і залишаються патрідіотами?
Якшо прийняти версію про "дестабілізацію", то у 2016 крім ФСБ та Коломойського вона нікому не була потрібна. Наближалася націоналізація Приватбанку, Іцика відсунули від усіх годівниць, один за одним зачиняли банки-пилососи, якими він висмоктував гроші, а їх потім банкротив. Іцик втрачав і втрачав тому скинути Пороха було його головною мрією.
А 73% ще й рукоплескатимуть - "так им и надо! виноватьі - и поделом им!"
argumentua.com/stati/avakov-pokryvaet-ubiits-azov-i-rezonansnye-ubiistva-v-ukraine-sovpadenii-slishkom-mnogo?fbclid=IwAR0diAAqLO3YfvOJibgKknv9OfuG0mNRlDNIvjApiklgJWZsg1DqeHTXEP4
Я б на місті Василя Вірастюка почав хвилюватися, зважаючи на дуже дивну логіку слідчих правоохоронних органів.
Хоти... а краще читай КПК і дякуй потворі Портнову, який його написав. Право ознайомитись ти звісно маєш, а слідчий і прокурор мають право не давати тобі те, що вважають непотрібним на цій стадії, а це може бути 99% справи.
Ще раз звертаюсь до захисників. Або нехай ваші клієнти йдуть на поліграф і ми побачимо, що усе це мусорська афера, або нехай перестануть корчити із себе "целок".
До натовпу і суспільства злодії не мають права закликати!
Щодо "порохоботів" (тобто і мене включно я ж вірно розумію, для кого Україна вища цінність ніж ковбаса, той порохробот?) не слід було давати привід. Брифінг організований дуже тупо, ЖОДНИХ переконливих доказів не показано, а з мотивом просто катастрофа! Подібне у підозру міг написати тільки агент ФСБ!
Демагогия такая демагогия...
А 73% ще й рукоплескатимуть - "так им и надо! виноватьі - и поделом!"
А здесь группа следователей и буриданова ослица из канцелярии не определит, кому же его отдать...
Навіщо мені гуглити? я тобі відразу викладу -
Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення
1. Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.
Адвокати читають першу частину статті, слідчі та прокурори другу. Право у адвоката знайомитись є, а у слідчого є право не давати, усе що він особисто не вважає за потрібне
але тут хоч із суб'єктивною стороною не має запитань.
Результаты биометрических исследований походки привлеченного МВД эксперта, прямо противоречат данным таких же исследований проведенных ранее группой экспертов Киевского института судебных экспертиз.
"Версия" следствия об установленной под днищем автомобиля бомбе не подтверждается результатами экспертиз. Днище машины не имеет повреждения характерных для взрыва. Рулевая и колесная система цела. Скорее всего бомба была установлена под сидением водителя и имела тротиловый эквивалент около 50-79 г безоболочного пакования. Но подозреваемые доступа к салону машины, защищенной двухуровневой системой сигнализации не имели.
14.12.2019 г.
Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда. TZE