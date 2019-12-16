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Все про:культура (154) Порошенко Марина (37) Бородянський Володимир (58) Міністерство культури, молоді та спорту (7)

 Марина Порошенко достроково припиняє повноваження глави Українського Культурного Фонду. ВIДЕО

Голова Українського Культурного Фонду Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення повноважень у Фонді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це вона повідомила у своєму відеозверненні. Цим кроком Марина Порошенко хоче запобігти тиску з боку чинної влади на членів команди Українського Культурного Фонду, - йдеться в її заяві.

"Кілька днів тому від міністра культури молоді і спорту України на Наглядову раду Українського Культурного Фонду надійшла "пропозиція" достроково припинити мої повноваження як Голови Наглядової ради. Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом Президента і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема", – йдеться у зверненні.

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Марина Порошенко повідомила, що за час роботи Фонду культурно-мистецька спільнота відчула вагому підтримку і повірила в те, що державна інституція може бути відкритою та повернутою обличчям до людей. А діяльність Фонду отримала схвальні відгуки і від чинного міністра Володимира Бородянського, і від інших представників влади.

"Фонд відбувся і став дієвою інституцією й ефективним інститутом розвитку української культури", – йдеться у заяві Марини Порошенко.

"Претензія до мене одна – моє прізвище. Я ношу його понад тридцять років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто – ні нинішній президент, ні міністр культури, – викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюсь. І боротися за посаду – також не буду. Я маю честь!", – наголосила Марина Порошенко.

Вона подякувала команді за плідну роботу і підтвердила, що й надалі буде займатися благодійною діяльністю, інклюзивною освітою, культурними і мистецькими проєктами.

Марина Порошенко достроково припиняє повноваження глави Українського Культурного Фонду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165570
 
   
 Топ коментарі
 
А 700 миллионов, которые ее фонду выделили в начале года из бюджета Украины, уже освоила? Отчет будет?
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не могу сдержать слёз от душевной боли из-за такой утраты. где теперь сумочки по 25К у.е. выгуливать ?
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Бяда то какая...... Марина Порошенко досрочно прекращает полномочия главы Украинского Культурного Фонда - Цензор.НЕТ 3356 И кто же теперь будет культурно вышивать крестиком с главным одесским сепаром Трухой? Марина Порошенко досрочно прекращает полномочия главы Украинского Культурного Фонда - Цензор.НЕТ 5132
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Миша, так ты Маша? Марина Порошенко достроково припиняє повноваження глави Українського Культурного Фонду - Цензор.НЕТ 9244
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Культура без Марины Порошенко совсем загнется! Астанавитесь!
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шо за нах, шо за фонд? хтось може сказати, чим цей фонд займався ? петєдрочери, ану швиденько розкрийте тему )))
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Ссылка на рубрику "Мнения". Автора нет. Я так понимаю, любой там может выложить материал со своим мнением. Ну, значит у Порошенко есть как минимум 1 недоброжелатель, владеющий английским.
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Luxherald.com - Legitimate news source?

A website called Luxembourg Herald, located at luxherald.com, recently published an article titled "President Poroshenko's wife is involved in looting money for needy children".
The article was reprinted by various Russian propaganda outlets, citing a "respected European paper".
The English in the article sounds a bit off to me, and the website appeared in 2016, so I decided to ask here if someone has heard about it before?

13 Comments
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level 1

JoeK76
12 points·2 years ago

The domain name luxherald.com is registered to a "Zhuhai Yingxun Keji Limited". Make of that what you will, a respected European newspaper this is definitely not.

level 2

Arkeld
2 points·2 years ago·edited 2 years ago

A bit of digging tells me that this (presumably) Hong Kong company is known for registering spam and scam sites. A DND dispute against domain names registered by them brings up a bunch of Russian names:
Vladimir D Kiskov,
Valentin Barshev,
Tigran Movsisyan
Sergey Timofeev
Oleg Sobin
Kristina Melnichenko
Konstantin Tkachev
Konayem Temirtassova
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Хм. Зарубежная пресса пишет, что Марина Порошенко причастна к раскраданию средств из благотворительного фонда
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А Вы сколько Марине одалживали? Расписка есть?
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А ты бюджет на 2019 год открой, там всё есть...
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И новость, по сравнению с другими, не такая уж и рейтинговая для Украины, а набежало то, набежало... Да, в основном, полуграмотное. Или это они так по-прикиду, думают, что так смешнее. Как у Квартала, что ни пошлее, так это их.
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А шо такое, ...  , почему удаляем???...

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Ознайомтесь, будь ласка, з темою новини.
Бан за флуд.
Адміністратор форуму.

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А фоточки-то знатные были, жаль, не успел сохранить.
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Иссяк источник животворящий, усохла рука дары подающая.
Да и некогда теперь - сухари сушить благоверному надобно.
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Глаза такие мрачные что сам Стивен Кинг в ужасе,читает даже не моргнув.
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Как радостно лают зилёные шакалята.....
У них типа праздник.
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Сколько зебилов сразу набежало, шариковьі долбаньіе. И тут у них голожопьіх теперь уже жена порошенко что то украла.
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Петя на сыночка фирмы переписывает, это с фонда валит - прохоже на то что собираются драпать.
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Свято наближається, свято наближається )))
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ПОХОЖЕ БИЛЕТЫ НА 30 ДЕКАБРЯ УЖЕ КУПЛЕНЫ. 😂😅😂
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Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамыи их агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности Джо Байдену и Хиллари Клинтон.

«70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», - пишет Джулиани.

По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США - Украина».

Джулиани утверждает, что в связи с этой ситуацией Байден просил президента Владимира Зеленского не преследовать Порошенко.

«Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностями», - пишет Джулиани.
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Вот так по русски и пишет Прямо из мацквьі
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Дерибанить больше нечего, денег в новом году не будет вот и сваливает. за 700млн.отчёт будет?????
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молодец. Достойно ответила.
Их всех 1ых леди оставила самые приятные впечатления.
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Особенно, когда изгибаясь подрабатывала на канале Ахметова
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