 Марина Порошенко достроково припиняє повноваження глави Українського Культурного Фонду. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це вона повідомила у своєму відеозверненні. Цим кроком Марина Порошенко хоче запобігти тиску з боку чинної влади на членів команди Українського Культурного Фонду, - йдеться в її заяві.
"Кілька днів тому від міністра культури молоді і спорту України на Наглядову раду Українського Культурного Фонду надійшла "пропозиція" достроково припинити мої повноваження як Голови Наглядової ради. Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом Президента і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема", – йдеться у зверненні.
Марина Порошенко повідомила, що за час роботи Фонду культурно-мистецька спільнота відчула вагому підтримку і повірила в те, що державна інституція може бути відкритою та повернутою обличчям до людей. А діяльність Фонду отримала схвальні відгуки і від чинного міністра Володимира Бородянського, і від інших представників влади.
"Фонд відбувся і став дієвою інституцією й ефективним інститутом розвитку української культури", – йдеться у заяві Марини Порошенко.
"Претензія до мене одна – моє прізвище. Я ношу його понад тридцять років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто – ні нинішній президент, ні міністр культури, – викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюсь. І боротися за посаду – також не буду. Я маю честь!", – наголосила Марина Порошенко.
Вона подякувала команді за плідну роботу і підтвердила, що й надалі буде займатися благодійною діяльністю, інклюзивною освітою, культурними і мистецькими проєктами.
A website called Luxembourg Herald, located at luxherald.com, recently published an article titled "President Poroshenko's wife is involved in looting money for needy children".
The article was reprinted by various Russian propaganda outlets, citing a "respected European paper".
The English in the article sounds a bit off to me, and the website appeared in 2016, so I decided to ask here if someone has heard about it before?
13 Comments
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level 1
JoeK76
12 points·2 years ago
The domain name luxherald.com is registered to a "Zhuhai Yingxun Keji Limited". Make of that what you will, a respected European newspaper this is definitely not.
level 2
Arkeld
2 points·2 years ago·edited 2 years ago
A bit of digging tells me that this (presumably) Hong Kong company is known for registering spam and scam sites. A DND dispute against domain names registered by them brings up a bunch of Russian names:
Vladimir D Kiskov,
Valentin Barshev,
Tigran Movsisyan
Sergey Timofeev
Oleg Sobin
Kristina Melnichenko
Konstantin Tkachev
Konayem Temirtassova
Бан за флуд.
Адміністратор форуму.
Да и некогда теперь - сухари сушить благоверному надобно.
У них типа праздник.
Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности Джо Байдену и Хиллари Клинтон.
«70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», - пишет Джулиани.
По его словам, факты свидетельствуют, что коррупция на Украине была «настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США - Украина».
Джулиани утверждает, что в связи с этой ситуацией Байден просил президента Владимира Зеленского не преследовать Порошенко.
«Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностями», - пишет Джулиани.
Их всех 1ых леди оставила самые приятные впечатления.