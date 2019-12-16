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Все про:законопроект (882) Медведчук (457) Бутусов Юрій (1153) Слуга народу (566) Бужанський (16) Лерос Гео (15)

 "Слуга народу" - проукраїнська партія. Було рішення, що ми не ходимо на канали Медведчука, і я написав про тих, хто порушує, - Гео Лерос. ВIДЕО

Гео Лерос - арт-куратор, народний депутат фракції "Слуга народу" і, як він сам себе називає, радикальний український націоналіст. В інтерв'ю Гео Лерос розповів про конфлікт з Максимом Бужанським, скандальне листування, яка йому передувало, а також те, чому вирішив йти в політику і які законопроєкти він готовий відстоювати.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:29 - Як Гео Лерос потрапив у політику

3:13 - Про мурал з портретом шкільної вчительки в Авдіївці

08:00 - "За весь час роботи я не використовував у своїх проєктах ні копійки бюджетних грошей"

12:00 - Як проходила співбесіда в партія "Слугу народу"

13:15 - "Ми програємо культурну інформаційну війну, бо весь світ думає, що Малевич - це російський художник, хоча він український"

14:15 - "Україна отримує від ввезення предметів мистецтва 15-30 тисяч гривень на рік, у мене була пропозиція скасувати ПДВ на ввезення картин"

16:20 - "Всі недооцінюють географічне положення України - ми можемо бути акселератором інтересу до мистецтва"

17:40 - Про зафарбований мурал Гео Лероса на Дарницькій площі

18:50 - Тіньовий ринок зовнішньої реклами в Києві: "В центрі Києва три роки висить банер нібито на демонтаж, і 400 тисяч гривень на місяць йдуть повз бюджет"

21:15 - Про особисте спілкування з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом

24:16 - Конфлікт з однопартійцем Максимом Бужанським

28:14 - Про скандальне листування в групі: моя мова була адресована командній позиції, а не Ірині Верещук, на її адресу образ не було

29:12 - "Бужанський - ведучий телеканалу ЗІК, він був там з самого початку, тому у мене питання до партії, яка взяла його в команду"

31:30 - Про ідеологію різношерстої фракції "Слуга народу"

37:30 - "В домінуючої більшості погляди у фракції проукраїнські"

40:55 - "Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, 95% французів - націоналісти, якщо не всі 100%"

43:00 - Про напади на активістів і справу Сергія Стерненка

46:30 - Крім законопроєктів у сфері культури, хотілося б внести і прийняти ще два законопроєкти: про легалізацію медичної марихуани і дозвіл евтаназії для тяжкохворих

48:05 - Підтримую легалізацію грального бізнесу, проституції та право носіння з собою короткоствольної зброї для громадян

51:30 - Про зарплату народного депутата

55:55 - Чи встоїть фракція "Слуга народу" до наступних чергових виборів

59:40 - Про протести перед зустріччю в нормандському форматі

Нагадаємо, 5 грудня в ході засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".

Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.

Читайте також: Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165563
 
   
 Топ коментарі
 
"Слуга народа" - проукраинская партия.

...
ИГИЛ - истинно католическая организация.
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Татишо!!!!
Хлопче, ти або брешеш, або помилився з партією
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Та ти що!
а сєпар бужанський як потрапив до лав проукраїнськой партії?!!
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Татишо!!!!
Хлопче, ти або брешеш, або помилився з партією
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

...
ИГИЛ - истинно католическая организация.
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помєсь Лубянки з Болівудом (...не плутати з Голівудом)
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Ну на Медведчуковские не ходят, а вот Нарколыга интервью Расеи 1 дает, да и Звезда приезжала уже в Киев. То видимо про-украинские каналы, по мнению ЗакоМандюков
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Антон Санченко
3 ч. ·

Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
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Та ти що!
а сєпар бужанський як потрапив до лав проукраїнськой партії?!!
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Так і ***** піріжива за Україну аж шкутильгать почало. Теж проукраїнський патріот.
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хм.. А то что проукраинская партия СН занимается ликвидацией Украины это как или что это !!! Гениально блдь !!! Где этих Слуг Урода ловят?! Видать Спецотлов какой-то был... "Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 1297
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Відбирають на співбесіді. Ставлять запитання по серіалах "Слуга народа" і "Свати". Якщо виясняють, що людина дивилася понад 70 відсотків цього лайна, тоді беруть. Це лише такі люди можуть бути такими зебілам, ой, вибачте, слугами народу.
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

...
Дякую, регочу немов шибеник.
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я вам открою секрет- в ОПЗдеЖе наверняка, если спросить, тоже будут утверждать, что она проукраинская партия "Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 8729
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Не сумніваюся ))) Лише з нюансом: "мьі за Украину и ее мьішебратство с вяликой россосисией, без которой нам, дурньім хохоликам, никудьіть!"
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

звучит как стеб все действия показывают обратное.
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Після запрошення расєйського телекАналу "хмизда" для дружнього висвітлення облави на "бандеровских фашистов" можна чітко й впевнено заявити: преЗЕдент, його зеко-***** і партія СН - зрадники, що оголосили війну Україні та готують таку ганебну капітуляцію, на яку може піти лише країна, що вже втратила геть усе, а танки супротивника вже вдерлися на вулиці столиці.
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Звєзду ніхто не запрошував - вони проїхали як звичайні громадяне і їх вже було депортовано.
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Треба додати: після бурхливого негативного резонансу. Щодо відмазку про "звичайних громадян". Ви особисто бачили ю, щоб громадяни звичайні їздили групами з десятками кілограмів специфічного обладнання? Ви справді думаєте, що прикордонники і митники без високої команди запкюустили те обладнання на десятки тисяч доларів і "звичайних громадян" в Україну? Ви справді такий наївний, чи лише роль граєте?
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Интересно, Песков с Лавровым тоже так думают, что проукраинская партия?
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З чого Гео Лерос вирішив, що СН проукраїнська партія? З цього:

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что должностные лица, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы.
По ее словам, человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан употреблять государственный язык.
«Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала будем проводить разъяснительную беседу, а не поможет - выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен - ред.)», - сказала Монахова в интервью «Укринформу».
По ее словам, в случае, если никто не пожаловался, но должностное лицо таки нарушает закон, аналитический отдел омбудсмена должен это мониторить.
«Мы обязательно будем вести работу по мониторингу - насколько закон выполняется, выполняется ли он всеми ветвями власти и государственными учреждениями», - сказала Монахова.
Ранее Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию стандартов государственного языка.
Напомним, правительство согласовало кандидатуру языкового омбудсмена.
Кроме того, первая леди Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
.https://ru.slovoidilo.ua/2019/12/16/novost/politika/nazvali-shtraf-publichnoe-neispolzovanie-dolzhnostnymi-liczami-ukrainskogo-yazyka
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Главное, у всех украинские хвамилии: герус, лерус, бужанский, зеленский, дубинский, рябошапка...богдан...мендель..
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фамилии - это фигня,главное,что там - мотивированная,образованная молодёжь с Донбассом Россией Украиной в сердце..
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проукраинская партия целиком состоящая из маланцев дожили....
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По поводу Зеленского - тут мимо - это старинная козацкая фамилия.
Был такой, например, полковник Михайло Зеленский.
А еще - полковник Дмитро Зеленский, свояк Мазепы.
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Бужанскій, Зєлєнскій, Дубінскій - це не є справжні родові прізвища цих людей на відміну від Геруса і Лєроса. Тому у мене запитання, чому люди цураються своїх справжніх родових прізвищ?
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Перед парламентськими виборами в соцмережах дехто намагався підрахувати кількість етнічних українців в першій сотні кандидатів від СН.Наводили цифри від 11 до 16.
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ну, кто что любит, есть и глиномесы, а эти любят толочь другое
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проукраїнська партія "Слуга народа" внесла закон про заборону української мови. Звучить ...ля
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очередной "Петров" был настолько близок к успеху как и к провалу))))
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Тю! Уже час, как статья висит, а такие слабенькие разрывы пукательной вены у соевых идиотов. 😂
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"Слуга народа" - проукраинская партия.

Дальше можно не смотреть и не читать...
Дальше тоже все будет ложь...
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Ну,останні вибори показали,що пропутінських холуїв (медведчуківців,жопоблоківців,шарійовців) близько 23%.
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З перших слів на чистій бандерівській ,зрозумів,що Курехян Георг Багратович -ультрарадикальний український націоналіст. Акцент,правда,якийсь дивний(слобожанський навєрно).
А те,що на муралах мільйончик намутив,ну,хто з нас без гріха ? Всі хочуть хлібець з маслом кушать(ну,або з ікрою некабачковою).
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Викиньте Бужанського до дідька з партії. Тоді повірю, що ви проукраїнські
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Да там гнать и гнать, и Дубинского, и Шевченко, и Терентьеву, которая не хочет давать льготы воевавшим с россией, зато молчит о льготах "афганцам", воевавшим за ЧТО?
Там партии не останется, если начать гнать из нее украинофобов.
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Відкрию таємницю - там УСІХ треба гнати статевими ганчірками до Ростова, щоб мови з рота теліпалися.
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))) знаєш, Welte, я рідко п'ю, частіше їм, але із тобою каву випив би...
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Нечего делать в одной партии с таким гуано,как бужанский,найденный на ватной помойке.
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"У меня плотный график, лет через 8 давай" нехило, парень планирует в Раду избираться на второй срок
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что неприпомню, чтобы Шухевич или Бандера что то заявляли о превосходстве украинской нации, а вот на рашкованах клейма негде ставить
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А я что, написал, что они не патриоты???
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А, ок, поправляюсь: наверное, так будет правильнее. Нацисты говорят, моя расса лучше или важнее всех (пример арийцы), националистов нет. А патриоты просто любят то, какими они есть. Не больше, не меньше. Быть украинцем - это здорово!
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По цій логіці виходить що свинocoбaча "Звізда" то проукраїнський канал?
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прошмадовки Сороса и Коломойши - проукраинская партия? Подонки Зеленского продают Украину за копейки!
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с каких это пор русские это украинцы? С начала каденции Зеленского?
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Та звичайно, що проукраїнська! З традиціями від гетьманів Запорізької Сечі! А тепер - новий гетьман, що від щирого серця дає потужні струмені Криворізької Сечі!

"Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 2681
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Вчора бачив Верещук на медведчуковському 112-му каналі.
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Нижче перелік патріотів:
Бужанський
Дубінський
Мілованов
Сивохо
Корявченков...
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Этот дэу ланос,пытается косить под юродивого...а не получается-шут ,он везде шут......на лисапете с булавой
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До Медведчука вони не ходять, а до Секельова при бажанні мона.
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Говорят Ланос - хороший автомобиль. Не знаю. Но между делом, эти психи начали вбивать в головы бабушкам и дедушкам значения слов: лол(гучно регочу), мем, смайлик и других. Минцифры выпустило в оборот всю эту хрень.
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Отлично, рад слышать. А применимо к этому типу из слуг - 12 лет мы с ним не протянем. Он нас раньше порешает.
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можна по указанию куйла не ходить к мертвечуку.но гадить в этот времья Украине - обыкновенный прием гебни...
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А нафига вам Медведчук, если вас Беня пасёт со своими каналами?
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Дожились: в Украине правящая партия доказывает, что она проукраинская. Если проукраинская, зачем это постоянно и настойчиво доказывать?
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Гео Лерос ))))))))))))))
ты чьих будешь, мартышка?
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Від не чиїх, він олівець, яким малюють вироки.
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Слуга народу - проукраїнська партія? Це Бужанський, Сивохо, Єрмак, Богдан....? Ви що там, пане, палите? Це антиукраїнська партія. То що Ви говорите, розійшлося зі справами. Тільки вчора президидент, Верховіна Рада і кабмін не привітали українців зі створенням помісної церкви, президент і всі ці посадлові особи ходили у московську церкву з дня пам*яті ліквідаторів на ЧАЄС. Інтервю дають пропагандистам ворога, а наших ігнорують і принижують і тому подібне....
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Жодних зауважень, лиш погоняла їх пишіть з маленької літери...
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Дослівно цитую - на канали Мєдвєдчука ідіотам нє хадіть!..А так як Лєрос сам ідіот то він зрозумів що не ходити всім...
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"Слуга народу" - проукраїнська партія. Це ФРАЗА ДНЯ від огидних, мерзенних хуцпістів. Ні честі, ні совісті. "Хуцпа" - определяется как "особо циничная, подлая, наглая ложь", "верх цинизма и наглости, парализующий оппонента". ( ЮХИМ ШТЕЙНГЕЛЬ, Українська Правда, Хуцпа як ідеологія нинішньої української влади). Що ж відбувається в Україні. Дам КОМЕНТАРІЙ ДНЯ, як відповідь на фразу дня.
Владимир Пустовит в темі ЗРАДЖЕНА РЕВОЛЮЦІЯ: РОЗПЛАТА - Росіяни - не їхня влада, а народ, пройшли свою "точку неповернення" до нормального стану ще у 2012 році, після розгону мітингу... здається, на площі Болотній. І після цього Путіну зі своїми помічниками знадобилось довгих 7 років, щоб зробити з російського народу саме це "желе", яке ми бачимо сьогодні.

- Ось таке саме "желе" Путіну (точніше, не йому самому, а "колективному російському ФСБ", яке завідує двійниками путіна, жириновськими, гундяєвими, чапліними і т.п.), вкрай потрібне зробити й з українським народом.

- І саме для цього на "посаду президента України" (за допомогою серіалу "Слуга народу" та вдячному недалекому електорату України) ними був "призначений" шоумен Зеленський. А слідом за ним і весь персонал "відділу ФСБ "під прикриттям" в Україні, який нині всі знають як "Квартал 95", та інші... Портнови, які після виборів повалили в Україну немов саранча.

- Також слід пам'ятати, що в Україні (звісно, "під прикриттям") вже тривалий час працює числена агентура ФСБ - українське правосуддя, представники олігархату і т.д. І всі вони давно навчені, як цей шлях для перетворення народу до стану "желе", на який у ФСБ в Росії пішло довгих 7 років, в Україні можна скоротити буквально до терміну менше ОДНОГО року.

- Ось так зараз, на мій погляд, виглядає реальна "Карта України" - і стратегічна бойова, і у вигляді однієї з козирних карт у колоді російського ФСБ на світовій арені.

- А часу в нас всіх насправді дуже, дуже мало. Можно сказати, що його немає зовсім. І якщо українське суспільство не знесе башку цьому Дракону завтра, то вже не знесе довгі, довгі роки. Нажаль.
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Лео Герус или как там его Гео Лерус "Слуга народу" - проукраїнська партія. Було рішення, що ми не ходимо на канали Медведчука, і я написав про тих, хто порушує, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 7263 , короче этот пацанчик пойдет следующим "на выход" после Полякова)
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Ну..с зелепідари наїлися новими придурками при владі ?
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слуги олигархов- ватники *онченные
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этих слуг народа я на своем болту видел
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"Слуга олігархів" проросійська олігархічна кишенькова партія.В якій більшість "сєпари і українофоби" ,прислуга олігархів.
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...почитайте историю Украины и найдите хотя бы один абзац, где маланцы, хоть на мизинец сделали полезного для народу Украины..найдете-ссылку и вискарь красный Джони Уоккер ваш..но не найдете, не тратьте времени зря...так что Отара 73, когда вас прессовать начнут, что мало не покажется, и все остальные ништяки известные и не очень. проделывать, пеняйте только лишь на себя, дубоголовые... "Слуга народу" - проукраїнська партія. Було рішення, що ми не ходимо на канали Медведчука, і я написав про тих, хто порушує, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 480..
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Анекдот дня - "Слуга народа" проукраинская партия.

А Зеленский не наркоман и клоун Коломойского. "Слуга народу" - проукраїнська партія. Було рішення, що ми не ходимо на канали Медведчука, і я написав про тих, хто порушує, - Гео Лерос - Цензор.НЕТ 6404
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Сором! Хоча б мову країни вивчив і не порушував законів України. Такого немає ніде в цивілізованому світі щоб державний службовець використовував іноземну мову тим більше ворога і окупанта.
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Лерос злодій який обікрав бюджет міста на виготовлення 8 муралів запрошеними художниками яким буцімто заплатив по 500 гривень за 1 метр квадратний. Зясувалося що він просто вкрав гроші в сумі 3,6 МІЛЬЙОНА І ЗА ЦІ ВКРАДЕНІ ГРОШІ КУПИВ ДЕПУТАТСТВО "СЛУГ". Подивіться на пику! Там вся його біографія...
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это вообще что такое? и откуда ОНО вылезло?!
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""Слуга народа" - проукраинская партия. Было решение, что мы не ходим на каналы Медведчука, и я написал о тех, кто нарушает, - Гео Лерос." - в ответ, украинцам надо создать проеврейскую партию.
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