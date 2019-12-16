 "Слуга народу" - проукраїнська партія. Було рішення, що ми не ходимо на канали Медведчука, і я написав про тих, хто порушує, - Гео Лерос. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:29 - Як Гео Лерос потрапив у політику
3:13 - Про мурал з портретом шкільної вчительки в Авдіївці
08:00 - "За весь час роботи я не використовував у своїх проєктах ні копійки бюджетних грошей"
12:00 - Як проходила співбесіда в партія "Слугу народу"
13:15 - "Ми програємо культурну інформаційну війну, бо весь світ думає, що Малевич - це російський художник, хоча він український"
14:15 - "Україна отримує від ввезення предметів мистецтва 15-30 тисяч гривень на рік, у мене була пропозиція скасувати ПДВ на ввезення картин"
16:20 - "Всі недооцінюють географічне положення України - ми можемо бути акселератором інтересу до мистецтва"
17:40 - Про зафарбований мурал Гео Лероса на Дарницькій площі
18:50 - Тіньовий ринок зовнішньої реклами в Києві: "В центрі Києва три роки висить банер нібито на демонтаж, і 400 тисяч гривень на місяць йдуть повз бюджет"
21:15 - Про особисте спілкування з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом
24:16 - Конфлікт з однопартійцем Максимом Бужанським
28:14 - Про скандальне листування в групі: моя мова була адресована командній позиції, а не Ірині Верещук, на її адресу образ не було
29:12 - "Бужанський - ведучий телеканалу ЗІК, він був там з самого початку, тому у мене питання до партії, яка взяла його в команду"
31:30 - Про ідеологію різношерстої фракції "Слуга народу"
37:30 - "В домінуючої більшості погляди у фракції проукраїнські"
40:55 - "Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, 95% французів - націоналісти, якщо не всі 100%"
43:00 - Про напади на активістів і справу Сергія Стерненка
46:30 - Крім законопроєктів у сфері культури, хотілося б внести і прийняти ще два законопроєкти: про легалізацію медичної марихуани і дозвіл евтаназії для тяжкохворих
48:05 - Підтримую легалізацію грального бізнесу, проституції та право носіння з собою короткоствольної зброї для громадян
51:30 - Про зарплату народного депутата
55:55 - Чи встоїть фракція "Слуга народу" до наступних чергових виборів
59:40 - Про протести перед зустріччю в нормандському форматі
Нагадаємо, 5 грудня в ході засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.
Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".
Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.
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"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".
Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.
"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.
Хлопче, ти або брешеш, або помилився з партією
...
ИГИЛ - истинно католическая организация.
3 ч. ·
Почитав докладно пояснену заяву Кирила Галушка про його вихід з громадської ради при президенті, залайкав, і подумав, що з цього моменту варто вважати колаборантами (не в хіпстерському, а в справжньому значенні цього слова) тих, хто від цієї влади не відсторонився. І наміри, і методи демонтажу української державності вже гранично зрозумілі, відмазки "я не знав, я для людей" більше не буде.
а сєпар бужанський як потрапив до лав проукраїнськой партії?!!
...
Дякую, регочу немов шибеник.
звучит как стеб все действия показывают обратное.
Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что должностные лица, которые отказываются публично использовать украинский язык, могут быть оштрафованы.
По ее словам, человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан употреблять государственный язык.
«Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала будем проводить разъяснительную беседу, а не поможет - выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен - ред.)», - сказала Монахова в интервью «Укринформу».
По ее словам, в случае, если никто не пожаловался, но должностное лицо таки нарушает закон, аналитический отдел омбудсмена должен это мониторить.
«Мы обязательно будем вести работу по мониторингу - насколько закон выполняется, выполняется ли он всеми ветвями власти и государственными учреждениями», - сказала Монахова.
Ранее Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию стандартов государственного языка.
Напомним, правительство согласовало кандидатуру языкового омбудсмена.
Кроме того, первая леди Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
.https://ru.slovoidilo.ua/2019/12/16/novost/politika/nazvali-shtraf-publichnoe-neispolzovanie-dolzhnostnymi-liczami-ukrainskogo-yazyka
Донбассом РоссиейУкраиной в сердце..
Был такой, например, полковник Михайло Зеленский.
А еще - полковник Дмитро Зеленский, свояк Мазепы.
https://www.youtube.com/watch?v=KrRA8Yo39Qs
Дальше можно не смотреть и не читать...
Дальше тоже все будет ложь...
А те,що на муралах мільйончик намутив,ну,хто з нас без гріха ? Всі хочуть хлібець з маслом кушать(ну,або з ікрою некабачковою).
Там партии не останется, если начать гнать из нее украинофобов.
Бужанський
Дубінський
Мілованов
Сивохо
Корявченков...
ты чьих будешь, мартышка?
Владимир Пустовит в темі ЗРАДЖЕНА РЕВОЛЮЦІЯ: РОЗПЛАТА - Росіяни - не їхня влада, а народ, пройшли свою "точку неповернення" до нормального стану ще у 2012 році, після розгону мітингу... здається, на площі Болотній. І після цього Путіну зі своїми помічниками знадобилось довгих 7 років, щоб зробити з російського народу саме це "желе", яке ми бачимо сьогодні.
- Ось таке саме "желе" Путіну (точніше, не йому самому, а "колективному російському ФСБ", яке завідує двійниками путіна, жириновськими, гундяєвими, чапліними і т.п.), вкрай потрібне зробити й з українським народом.
- І саме для цього на "посаду президента України" (за допомогою серіалу "Слуга народу" та вдячному недалекому електорату України) ними був "призначений" шоумен Зеленський. А слідом за ним і весь персонал "відділу ФСБ "під прикриттям" в Україні, який нині всі знають як "Квартал 95", та інші... Портнови, які після виборів повалили в Україну немов саранча.
- Також слід пам'ятати, що в Україні (звісно, "під прикриттям") вже тривалий час працює числена агентура ФСБ - українське правосуддя, представники олігархату і т.д. І всі вони давно навчені, як цей шлях для перетворення народу до стану "желе", на який у ФСБ в Росії пішло довгих 7 років, в Україні можна скоротити буквально до терміну менше ОДНОГО року.
- Ось так зараз, на мій погляд, виглядає реальна "Карта України" - і стратегічна бойова, і у вигляді однієї з козирних карт у колоді російського ФСБ на світовій арені.
- А часу в нас всіх насправді дуже, дуже мало. Можно сказати, що його немає зовсім. І якщо українське суспільство не знесе башку цьому Дракону завтра, то вже не знесе довгі, довгі роки. Нажаль.
А Зеленский не наркоман и клоун Коломойского.