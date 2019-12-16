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Все про:злодій у законі (138) ВР (5457) ТСК (107) недоторканність (487) Пласт (24) Стефанчук Руслан (103) Корнієнко (94)

 Рада на цьому тижні розгляне ветовані Зеленським законопроєкти про ТСК і Пласт, - Стефанчук. ВIДЕО

Представник президента України у Верховній Раді, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук пропонує внести до порядку денного на майбутній пленарний тиждень президентський законопроєкт № 2237 про внесення змін деяких законів для приведення їх у відповідність з Конституцією України, в частині недоторканності народних депутатів.

"Просив би звернути увагу на деякі законопроєкти, які визначені президентом як невідкладні. Йдеться про № 2237. Треба вже завершити питання про недоторканність народних депутатів, тому що з 1 січня, ви знаєте, перестає діяти норма Конституції, і треба привести в порядок всі інші законопроєкти, які цього стосуються", - сказав Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

У свою чергу перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив: "Дійсно, з 1 січня може статися правова колізія, що недоторканність знята, а реалізувати це неможливо. Ми сподіваємося, що депутати не почнуть прямо з 1 січня так поводитися, щоб була необхідність негайно реалізовувати застосування недоторканності. Але законодавчо врегулювати це обов'язково треба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений в першому читанні законопроєкт не знімає недоторканність із нардепів, а обмежує правоохоронні органи, - нардеп Устінова

Крім того, Стефанчук підкреслив, що президент "ініціює і дуже просить розглянути на цьому тижні дуже важливий для держави законопроєкт № 2513, який стосується злочинців "у законі", тому що це явище набуло просто катастрофічні наслідки в Україні".

Перший заступник голови парламенту також розповів, що на цьому тижні заплановано розглянути три законопроєкти, до яких Президент застосував право вето.

"Це питання Виборчого кодексу, законопроєкт про ТСК, про Пласт. Президент готовий підписати ці законопроєкти, якщо враховані його зауваження", - сказав Стефанчук представник глави держави в парламенті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165562
 
 
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

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Стефанчук,який платив з наших з вами грошей своїй тещі, що він у неї проживає,підняв галас на погоджувальній раді ВР,що ніякий референдум про продаж землі їм не потрібен!
Знає гадьониш,що народ більше ніж на 80% проти такого базару землі,тому і пояснює про його непотрібність!
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поматросили с простым и мудрым наридом зе-слуги.... - и бросили... Рада на цьому тижні розгляне ветовані Зеленським законопроєкти про ТСК і Пласт, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1939
пичалька...
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Стефанчук, Корниенко, Арахамия, Дубинский и мн. др. должны пройти проверку на детекторе бороды.
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Щось у них множаться колізії в турборежимі.
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