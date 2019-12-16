 Цього тижня спробуємо направити в Конституційний Суд законопроєкт щодо реформи децентралізації, - Корнієнко. ВIДЕО

Про це він сказав під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Справді, ми хочемо приєднатися до пропозиції спробувати на цьому тижні направити до Конституційного Суду проєкт змін до Конституції №2598 – це щодо реформ децентралізації", - сказав він.
Корнієнко зазначив, що в законопроєкті немає згадок про особливий статус Донбасу.
"Дійсно у нас так буває, що з'являється спочатку номер на сайті, а потім текст. Тому що наш апарат поступово буде виправляти цю ситуацію. Але упродовж вихідних була, зокрема, така спроба нагнати чергову "зраду" в соцмережах, що нібито там є особливий статус і він там прямо в кожній статті, уздовж і поперек, і міліція, і все страшилки з цих питань, які завжди виникали. але, як бачимо, зараз текст є, і ніяких згадок про особливий статус не тільки Донбасу, але і Києва вже немає, тому що він дуже збалансований. Він стосується завершення реформи децентралізації", - заявив нардеп.
Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований в п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.
Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальній записці до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.
З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.
Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 ССЫЛКА на сайт Рада проект этого Путинского закопроекта о децентрализации..... Они часом "рамсы не попутали" проект сей даже в туалете не используется по назначению.... а КСУ думаю хватит мужества " послать ИХ на ....уй...."!!!!!
Семеро одного не ждут.
Давно пора завершить реформу децентрализации.
А Донбасс если не хочет принимать в этом участие значит так и будет.
Краткая суть: вы там себе на местах избирайте кого хотите, но префект ( представитель президента) и президент получает право отменить любое решение местного совета.
Таким образом, Коломойский-Зеленский продолжают выстраивать полностью президентское государство в Украине. Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко о таком могли только мечтать.
Интересно, что в изменениях в Конституцию нет ничего про особый статус Донбасса. Это значит, что их будут вносить «фунты» из «Слуги народа». А президент якобы не при чем. Как было с продажей земли.