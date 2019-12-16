 Цього тижня спробуємо направити в Конституційний Суд законопроєкт щодо реформи децентралізації, - Корнієнко. ВIДЕО

Про це він сказав під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Справді, ми хочемо приєднатися до пропозиції спробувати на цьому тижні направити до Конституційного Суду проєкт змін до Конституції №2598 – це щодо реформ децентралізації", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що в законопроєкті немає згадок про особливий статус Донбасу.

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"Дійсно у нас так буває, що з'являється спочатку номер на сайті, а потім текст. Тому що наш апарат поступово буде виправляти цю ситуацію. Але упродовж вихідних була, зокрема, така спроба нагнати чергову "зраду" в соцмережах, що нібито там є особливий статус і він там прямо в кожній статті, уздовж і поперек, і міліція, і все страшилки з цих питань, які завжди виникали. але, як бачимо, зараз текст є, і ніяких згадок про особливий статус не тільки Донбасу, але і Києва вже немає, тому що він дуже збалансований. Він стосується завершення реформи децентралізації", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований в п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальній записці до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

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З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.