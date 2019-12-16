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 Політика України
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 Цього тижня спробуємо направити в Конституційний Суд законопроєкт щодо реформи децентралізації, - Корнієнко. ВIДЕО

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що цього тижня парламент планує направити в Конституційний Суд законопроєкт щодо реформи децентралізації.

Про це він сказав під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Справді, ми хочемо приєднатися до пропозиції спробувати на цьому тижні направити до Конституційного Суду проєкт змін до Конституції №2598 – це щодо реформ децентралізації", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що в законопроєкті немає згадок про особливий статус Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округи та місцеві референдуми

"Дійсно у нас так буває, що з'являється спочатку номер на сайті, а потім текст. Тому що наш апарат поступово буде виправляти цю ситуацію. Але упродовж вихідних була, зокрема, така спроба нагнати чергову "зраду" в соцмережах, що нібито там є особливий статус і він там прямо в кожній статті, уздовж і поперек, і міліція, і все страшилки з цих питань, які завжди виникали. але, як бачимо, зараз текст є, і ніяких згадок про особливий статус не тільки Донбасу, але і Києва вже немає, тому що він дуже збалансований. Він стосується завершення реформи децентралізації", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований в п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальній записці до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це те, що записано в Мінських домовленостях, які ми виконуємо", - Пристайко про правки до Конституції щодо ОРДЛО

З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165542
 
 
 Топ коментарі
 
Нам втюхивают завуалирываную федерализацию в угоду хуйлу...
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Не брешіть ,падлюки, про децентралізацію, бо те що ви вносите це федералізація, про яку мріє пуйло, ордло і ви з сівохою
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СРОЧНО!! РЕПОСТ ПОСМОТРЕЛ Я.... ЭТИ ПОДОНКИ зеленоболотные.. ВТЮХИВАЮТ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЛАСТЕЙ ФАКТИЧЕСКИ АННУЛИРУЯ СТАТЬЮ 133 КОНСТИТУЦИИ читаем как она прописана СЕГОДНЯ и что предлагает Зе-банда....
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 ССЫЛКА на сайт Рада проект этого Путинского закопроекта о децентрализации..... Они часом "рамсы не попутали" проект сей даже в туалете не используется по назначению.... а КСУ думаю хватит мужества " послать ИХ на ....уй...."!!!!!
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спешите соколики спешите родненькие, зелох42 поглядел в глаза ***** и теперь можно 95 кварталу менять Конституцию, как раз успеете к новогоднему выпуску "60 минут" там одобрят.
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СРОЧНО!! РЕПОСТ ПОСМОТРЕЛ Я.... ЭТИ ПОДОНКИ зеленоболотные.. ВТЮХИВАЮТ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЛАСТЕЙ ФАКТИЧЕСКИ АННУЛИРУЯ СТАТЬЮ 133 КОНСТИТУЦИИ читаем как она прописана СЕГОДНЯ и что предлагает Зе-банда....
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 ССЫЛКА на сайт Рада проект этого Путинского закопроекта о децентрализации..... Они часом "рамсы не попутали" проект сей даже в туалете не используется по назначению.... а КСУ думаю хватит мужества " послать ИХ на ....уй...."!!!!!
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спасибо за ссылку!! как раз вовремя, захер с моторылой мечтали о Киеве, как раз сейчас возможность им устроиться работать депутатами от ДЫНЫРЫ в ВР, но не судьба, пришлось устроиться в хор александрова на подпевку.
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Нам втюхивают завуалирываную федерализацию в угоду *****...
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поправки преследуют цель узурпации власти президентом
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Вот это правильно.
Семеро одного не ждут.
Давно пора завершить реформу децентрализации.
А Донбасс если не хочет принимать в этом участие значит так и будет.
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Так звана децентралізація спрямована на знищення України та зачистку української землі від українців. Її треба негайно скасувати.
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Не брешіть ,падлюки, про децентралізацію, бо те що ви вносите це федералізація, про яку мріє пуйло, ордло і ви з сівохою
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ или УЗУРПАЦИЯ?

Краткая суть: вы там себе на местах избирайте кого хотите, но префект ( представитель президента) и президент получает право отменить любое решение местного совета.
Таким образом, Коломойский-Зеленский продолжают выстраивать полностью президентское государство в Украине. Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко о таком могли только мечтать.
Интересно, что в изменениях в Конституцию нет ничего про особый статус Донбасса. Это значит, что их будут вносить «фунты» из «Слуги народа». А президент якобы не при чем. Как было с продажей земли.
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Я б може повірив у ту децентралізацію, аби це не відбувалося на тлі того, що у місцевих влад позабирали гроші у центральний бджет. "Развязали, но вилки попрятали..." (В,В, Висоцький)
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Створення ОТГ та об'єднання районів - це знищення тисяч сіл та сотень райцентрів. Ті села, які не стануть центрами ОТГ будуть вимирати. Всі гроші будуть надходити до центру, а в інших селах будуть закривати школи, фельдшерські пункти, тощо. Те саме буде й з містами, які не стануть центрами округів. Вся ця так звана децентралізація має бути негайно скасована. Руки геть від Конституції!
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