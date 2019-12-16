 Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Журналісти запитують, чи може людина, яку звільнили з військової прокуратури за підозрою НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури в незаконному збагаченні і махінаціях з держзакупівлями, а також близьку дружбу з убитим у Росії лідером "Цитаделі" Євгеном Жиліним, працювати в Службі безпеки України. Причому сім'я Кулика активно користувалася активами Жиліна в Україні, поки той перебував у Москві. А його цивільна дружина Ірина Німець придбала машину у батька того самого лідера "Цитаделі" Євгена Жиліна, підозрюваного у викраденнях і побиття.

До того ж, як з'ясували журналісти "5 каналу", прокурора неодноразово помічали в виконанні делікатних завдань від Ігоря Коломойського і Андрія Портнова, про що свідчили його поїздки до них в Ізраїль і Відень.

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Проєкт "5 каналу" "Спостерігач" вкотре засвітив прокурора Костянтина Кулика в незаконному збагаченні і будівництві надбудови в елітній комплексі столиці. Але Київська міська держадміністрація не може перевірити законність надбудови 14-го поверху в ЖК "Дипломат-Хол". Надбудова належить колишньому прокурору Костянтину Кулику. Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, повідомляє журналістський проєкт "Спостерігач" на "5 каналі".

"Департамент, станом на момент надання відповіді, не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт і підтверджують готовність до експлуатації об'єктів будівництва за вказаною адресою. Під час візиту на місце посадової особи Департаменту спільно з представником обслуговуючої організації ТОВ "ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості" доступ до об'єкта будівництва був обмежений, відповідальні особи були відсутні, що унеможливлює проведення перевірки", - повідомили в департаменті з питань будівельного контролю.

Департамент обіцяє провести перевірку "після належного реагування правоохоронних органів", а також звернувся до головного управління Національної поліції в м.Києві за сприянням у проведенні перевірки. Поки ж незаконна надбудова залишається недоторканною.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, експрокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик добудував собі поверх на даху будинку "Дипломат Хол" у центрі Києва. Про це стало відомо ще під час служби Кулика в ГПУ.