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 Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал". ВIДЕО

Уже колишній прокурор Костянтин Кулик, для зустрічі з яким приїжджав до Києва адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, може продовжити працювати в СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Журналісти запитують, чи може людина, яку звільнили з військової прокуратури за підозрою НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури в незаконному збагаченні і махінаціях з держзакупівлями, а також близьку дружбу з убитим у Росії лідером "Цитаделі" Євгеном Жиліним, працювати в Службі безпеки України. Причому сім'я Кулика активно користувалася активами Жиліна в Україні, поки той перебував у Москві. А його цивільна дружина Ірина Німець придбала машину у батька того самого лідера "Цитаделі" Євгена Жиліна, підозрюваного у викраденнях і побиття.

До того ж, як з'ясували журналісти "5 каналу", прокурора неодноразово помічали в виконанні делікатних завдань від Ігоря Коломойського і Андрія Портнова, про що свідчили його поїздки до них в Ізраїль і Відень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - "New York Times"

Проєкт "5 каналу" "Спостерігач" вкотре засвітив прокурора Костянтина Кулика в незаконному збагаченні і будівництві надбудови в елітній комплексі столиці. Але Київська міська держадміністрація не може перевірити законність надбудови 14-го поверху в ЖК "Дипломат-Хол". Надбудова належить колишньому прокурору Костянтину Кулику. Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, повідомляє журналістський проєкт "Спостерігач" на "5 каналі".

"Департамент, станом на момент надання відповіді, не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт і підтверджують готовність до експлуатації об'єктів будівництва за вказаною адресою. Під час візиту на місце посадової особи Департаменту спільно з представником обслуговуючої організації ТОВ "ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості" доступ до об'єкта будівництва був обмежений, відповідальні особи були відсутні, що унеможливлює проведення перевірки", - повідомили в департаменті з питань будівельного контролю.

Департамент обіцяє провести перевірку "після належного реагування правоохоронних органів", а також звернувся до головного управління Національної поліції в м.Києві за сприянням у проведенні перевірки. Поки ж незаконна надбудова залишається недоторканною.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, експрокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик добудував собі поверх на даху будинку "Дипломат Хол" у центрі Києва. Про це стало відомо ще під час служби Кулика в ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165539
 
 
 Топ коментарі
 
Он вообще то сидеть уже должен.
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зебилы садить будут только патриотов Украины - бо мешают стоить провинцию цапии
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який сенс щось міняти, якщо їх не виконують? Ну будуть невиконувати нові, гарні
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І буде сидіти в теплому кріслі . Нужна фрукта для лейтинанта Баканова.
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зебилы садить будут только патриотов Украины - бо мешают стоить провинцию цапии
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при зеленському цей шматок гівна викинули з прокуратури
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И решили устроить в сбу , т к такие умельцы любой власти нужны
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В 95 квартале возможны любые метаморфозы .. удивляться нечему..
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Первое, что нужно делать в стране - менять законы. Нельзя жить по-новому по старым законам. Плюнуть на все и заниматься только доведением законов до нормальных, а не идиотско-советских.
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який сенс щось міняти, якщо їх не виконують? Ну будуть невиконувати нові, гарні
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Не выполняют только потому, что так закон прописан хреново. Вот в Китае почему-то выполняют... Ну так перепишите китайские 1:1 и все.
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Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, который баллотировался в Раду, находясь в международном розыске, заявил в эфире 112 канала, что ДНР и ЛНР на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 было необходимой самообороной.
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Ключевое слово в этой новости- "5 кАнал". Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 8078 Сообщает тот самый кАнал, принадлежащий тому самому презу-барыге, кум-плокулол (главный) которого не один год "возглавлял" плокулатулу, в которой работал тот самый Кулик, у которого "состояние, громкие дела, дружба с Жилиным". Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9392
До сих пор народ за идиотов держит. Даже жизнь выборы ничему не научили. А ведь кто-то еще надеялся, что оно перестанет воровать..... Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9392
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Тявкаешь ты. Если Кулика "підтримує" "вор/зраднык/ахент *******" Коломойский, то какого ляда он столько времени работал под началом кума "партиёта всея Украины" Потрошенки? Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9073 Не потому ли, что когда-то Пеця и "зрадник" Беня дружили? (что как-то странно, как для "патриёта"). А когда "побили горшки", Беня, а с ним и Кулик, в раз стали "плохими"?
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.

Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье! Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 5635
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Sonya Koshkina (official)
Forwarded from
НОВИНА 🇺🇦
​​Одіозний експрокурор Костянтин Кулик оформляється на роботу в СБУ

За інформацією Сергія Лещенка, документи Кулика вже знаходяться у відділі кадрів спецслужби. Кулик може обійняти посаду заступника у головному слідчому управлінні СБУ.

Кулика, як відомо, підтримує Ігор Коломойський, якому експрокурор допоміг в "питанні Шульмана". Колишній партнер Коломойського Вадим Шульман дав проти нього свідчення в ФБР, а Кулик, своєю чергою, вписав Шульмана в злочинну організацію Януковича
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Если Кулика "підтримує" "вор/зраднык/ахент *******" Коломойский, то какого ляда он столько времени работал под началом кума "партиёта всея Украины" Потрошенки? Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 1701 Не потому ли, что когда-то Пеця и "зрадник" Беня дружили? (что как-то странно, как для "патриёта"). А когда "побили горшки", Беня, а с ним и Кулик, в раз стали "плохими"?
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.

Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье! Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 501
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Зачем так много писать Причина одна - они все одинаковые
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Українська мафія безсмертна, як і "Коза Ностра".
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Це пацан мойши. Так, що не гомоніть. А хто буде фальшувати? Прості не хочуть, треба із підмоченою репутацією.
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это поллный ****** слов нет так на печеньки ему выдать я в ****
Настоящий ветеран: скандальный прокурор Кулик отсудил 1,6 миллиона гривен за "участие в АТО"
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Ну а как же в спецслужбе без коррупционЭров. Баканов неопытен его ведь нужно кому-то подучить "борьбе" с коррупцией, советы нужные давать. Интересно рябашапка по переводу кАзла "увольняет" с прокуратуры?!
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