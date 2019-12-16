 Статки, гучні справи, дружба з Жиліним: Прокурор Кулик може продовжити працювати в СБУ, - "5 канал". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
Журналісти запитують, чи може людина, яку звільнили з військової прокуратури за підозрою НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури в незаконному збагаченні і махінаціях з держзакупівлями, а також близьку дружбу з убитим у Росії лідером "Цитаделі" Євгеном Жиліним, працювати в Службі безпеки України. Причому сім'я Кулика активно користувалася активами Жиліна в Україні, поки той перебував у Москві. А його цивільна дружина Ірина Німець придбала машину у батька того самого лідера "Цитаделі" Євгена Жиліна, підозрюваного у викраденнях і побиття.
До того ж, як з'ясували журналісти "5 каналу", прокурора неодноразово помічали в виконанні делікатних завдань від Ігоря Коломойського і Андрія Портнова, про що свідчили його поїздки до них в Ізраїль і Відень.
Проєкт "5 каналу" "Спостерігач" вкотре засвітив прокурора Костянтина Кулика в незаконному збагаченні і будівництві надбудови в елітній комплексі столиці. Але Київська міська держадміністрація не може перевірити законність надбудови 14-го поверху в ЖК "Дипломат-Хол". Надбудова належить колишньому прокурору Костянтину Кулику. Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, повідомляє журналістський проєкт "Спостерігач" на "5 каналі".
"Департамент, станом на момент надання відповіді, не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт і підтверджують готовність до експлуатації об'єктів будівництва за вказаною адресою. Під час візиту на місце посадової особи Департаменту спільно з представником обслуговуючої організації ТОВ "ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості" доступ до об'єкта будівництва був обмежений, відповідальні особи були відсутні, що унеможливлює проведення перевірки", - повідомили в департаменті з питань будівельного контролю.
Департамент обіцяє провести перевірку "після належного реагування правоохоронних органів", а також звернувся до головного управління Національної поліції в м.Києві за сприянням у проведенні перевірки. Поки ж незаконна надбудова залишається недоторканною.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, експрокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик добудував собі поверх на даху будинку "Дипломат Хол" у центрі Києва. Про це стало відомо ще під час служби Кулика в ГПУ.
До сих пор народ за идиотов держит. Даже
жизньвыборы ничему не научили. А ведь кто-то еще надеялся, что оно перестанет воровать.....
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.
Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье!
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Одіозний експрокурор Костянтин Кулик оформляється на роботу в СБУ
За інформацією Сергія Лещенка, документи Кулика вже знаходяться у відділі кадрів спецслужби. Кулик може обійняти посаду заступника у головному слідчому управлінні СБУ.
Кулика, як відомо, підтримує Ігор Коломойський, якому експрокурор допоміг в "питанні Шульмана". Колишній партнер Коломойського Вадим Шульман дав проти нього свідчення в ФБР, а Кулик, своєю чергою, вписав Шульмана в злочинну організацію Януковича
Ещё одно подтверждение того, что Мальдивский "патриёт" оценивает людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ключе своих личных интересов. И на страну ему ПЛЕВАТЬ.
Так что пусть теперь хоть глотки друг другу перегрызут, олигархическое ворье!
Настоящий ветеран: скандальный прокурор Кулик отсудил 1,6 миллиона гривен за "участие в АТО"