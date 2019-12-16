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 Політика України
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Все про:бійка (482) Мірошниченко Ігор (7) Леонов Едуард (4) Разумков Дмитро (326) Богданець Андрій (11) Кайда Олексій (3)

 Сподіваюся, справу доведуть до кінця, - Разумков про бійку в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до правоохоронних органів із закликом дати правову оцінку діям "свободівців" Ігоря Мірошниченка, Олексія Кайди та Едуарда Леонова, у яких виник конфлікт з депутатом Андрієм Богданцем ("Слуга народу") під час парламентських слухань з питання створення ринку сільськогосподарських земель.

"Доволі ганебні прояви поведінки під час комітету з аграрної політики, я говорю про напад на народного депутата колишніми народними депутатами. Сподіваюся, що правоохоронні органи дали вже свою оцінку і доведуть справу до кінця", - заявив Разумков на засіданні Погоджувальної ради парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Глава Верховної Ради додав, що розслідування має вестися правоохоронцям незалежно від статусу потерпілого.

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Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексія Кайди та затримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165538
 
 
 Топ коментарі
 
Остання мода у Львові.
...зелений туалетний папір... Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 3367
Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 5562
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Я тоже надеюсь... что дело доведут до конца... и этого богданца уроют...
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Свободовцев наградить, Слуге Урода выговор, с занесением.

Какие-то дохляки, а не Слуги, их похоже только ленивый не нагибает.
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Не сомневайся. До конца дело таки доведут. Только вот до чьего?
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Я тоже надеюсь... что дело доведут до конца... и этого богданца уроют...
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''доведут дело до конца'' - это что? Богданцу пипец?
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А що, раніше закон про недоторканість діяв як силовий щит. А зараз щит знято)
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Скоро появятся отряды народных мстителей,которые будут пиз слуг народа.Они реально станут любимцами украинцев.
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первый такой "отряд" посадят, на этом все и закончится
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Остання мода у Львові.
...зелений туалетний папір... Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 3367
Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 5562
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Свиноботы со своим жопно-сортирным юмором. Ваш юмор может насмешить только недоразвитых. У нормального человека ваши "шутки" вызывают омерзение
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Зелібоби і нормальність то є оксюморон... Сподіваюся, справу доведуть до кінця, - Разумков про бійку в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем - Цензор.НЕТ 9306
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Ще треба портрет Бубочки на ньому надрукувати. Тоді попит на нього буде неймовірний.
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Та хоч тричі "гнили", але він українець. А оті не менше, а набагато більше "гнилі" семітські пики взагалі ні...
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По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.Источник: https://censor.net.ua/n3165538 Таки до анала дело дошло? Раз много "других" повреждений. Надеюсь, дело доведут до конца, - Разумков о драке в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом - Цензор.НЕТ 2678
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У адептов Фрейда мысль сконцентрирована на конце.
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Свободовцев наградить, Слуге Урода выговор, с занесением.

Какие-то дохляки, а не Слуги, их похоже только ленивый не нагибает.
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Але як змінився той Разумков...Зі скромного хлопчини перетворився в шакала з ухватками вовка і лисячою фізіономією...
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Мужик не обижай животных , это рыло конченного ******
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Я вважаю, що свободовці не довели діло до кінця.
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Доведуть. Звичайно доведуть. Сідді також знають, що влада постійно змінюється і вони до цього звикли і не дурні. Дурні виїхали слідом за профффесором.
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- Негодяи! Нельзя бить клована. Он радость людям приносит.
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Массаж лица для лицедеев полезен, ибо грим портит кожу и образуются рание морщини. За такую процедуру в спа-салонах деньги берут
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