 Сподіваюся, справу доведуть до кінця, - Разумков про бійку в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем. ВIДЕО

"Доволі ганебні прояви поведінки під час комітету з аграрної політики, я говорю про напад на народного депутата колишніми народними депутатами. Сподіваюся, що правоохоронні органи дали вже свою оцінку і доведуть справу до кінця", - заявив Разумков на засіданні Погоджувальної ради парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Глава Верховної Ради додав, що розслідування має вестися правоохоронцям незалежно від статусу потерпілого.

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Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексія Кайди та затримали його.