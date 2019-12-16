 "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" заспівав пісню Зеленському та нагадав про передвиборчі обіцянки. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це на концерті "Кварталу 95" 15 грудня. Зеленський прийшов на концерт і сів на місце в першому ряду.
"Всіх, хто прийшов після президента - в список ... Всіх запам'ятали", - пожартували в цей момент зі сцени.
Пізніше "кварталівці" в присутності Зеленського заспівали пісню, нагадавши йому про обіцяні посадки.
"С лицами суровыми сидят прокурорские
С делами громкими есть к вам вопросики:
Весна прошла давно, еще не сел никто –
А че, зимой у вас сажать не принято?".
Панамский суд закрыл дело по причине отсутствия состава преступления.
Так же открыто новое дело уже на Портнова - за клевету и лжесвидетельство.
С чем хочу всех зе-билов и поздравить.
Таки не збрехав зелений чмирьок, чесно сказав.
Путін - *****
Зеленський - брехло
Порошенко - мародер
... а ви чуби один одному смикаєте
Патріотам вжє треба просувати нового кандидата у президенти ...
Слава Україна !!! Хай нашим ворогам пір'я у горлі поростє ...
-Кошулинський (жорстка Українізація)
-Доній (м'яка Укроінізація)
і хай Українці обирають поміж їх двох
И все поверят в Вашу искренность, а не в то, что Вы продажные твари - и все Ваши песенки за бабки.
Вам хорошо забашлять и будете песенки петь про своих мам в гробу и в белых тапочках.
Одно слово - МРАЗИ.
"Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, - умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга "до зарплаты". В общем, который живет - как все. Ведь он точно знает - когда "царь" начнет жить как простой учитель, вскоре простой учитель заживет как царь! И пускай у него нет серебряных пуль и осинового кола, каждое утро Василий Петрович выходит на борьбу с "нечистой силой" и без устали "воюет" с армадой коррумпированных и насквозь прогнивших чинуш, разгребает "авгиевы конюшни" государства. Правда, он не учел одного. Система, где все привыкли безбожно воровать, откатывать и дерибанить - будет против такой заботы о народе."
Вот защитников Украины сажать начали. Других врагов у ЗЕ в Украине нет.
ботвой в землю
Ті, кого треба садити, набагато сильніші від тих, хто хотів би їх посадити.
Крім того, саджальники ще й дурніші за них. Це вже тридцять років так і нічого не змінюється.