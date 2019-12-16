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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3892) Квартал-95 (62)

 "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" заспівав пісню Зеленському та нагадав про передвиборчі обіцянки. ВIДЕО

Президенту України Володимиру Зеленському нагадали про передвиборчі обіцянки під час концерту "Кварталу 95".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це на концерті "Кварталу 95" 15 грудня. Зеленський прийшов на концерт і сів на місце в першому ряду.

"Всіх, хто прийшов після президента - в список ... Всіх запам'ятали", - пожартували в цей момент зі сцени.

Пізніше "кварталівці" в присутності Зеленського заспівали пісню, нагадавши йому про обіцяні посадки.

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поговорили, порушували важливі питання", - телеканал "Росія 1" показав коридорне "інтерв'ю" Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165522
 
   
 Топ коментарі
 
Да не переживайте . Скоро сядут . Музыкант , детский врач , медсестра и др. "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" спел песню Зеленскому и напомнил о предвыборных обещаниях - Цензор.НЕТ 383 .
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Замість Мертвечука, Портнова, Кузьміна і т.п. зе-влада садить волонтерів !
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Подивився відео...
Не має у нас українці країни. У нас територія, яку ми ділимо із тупими дегенератами, яких 70 років вирощували москалі. І ми, в меншості.
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ГлавЗебила готовят к будущим житейским сложностям. Это правильно.
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И кому напоминают обещания Зелемойского? Прокурорам или угрожают им?
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"Панамское дело" против Порошенко успешно... РАЗВАЛИЛОСЬ!
Панамский суд закрыл дело по причине отсутствия состава преступления.
Так же открыто новое дело уже на Портнова - за клевету и лжесвидетельство.
С чем хочу всех зе-билов и поздравить.
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Колись одного разу 95-квартал після концерту отримає люлякебабів дуже сильних
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Ну так бойового генерала Марченка посадили ж. Ще добровольця Антоненко з військовим лікарем Кузьменко. А там дивись облави на атовців підуть...
Таки не збрехав зелений чмирьок, чесно сказав.
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коротенько
Путін - *****
Зеленський - брехло
Порошенко - мародер
... а ви чуби один одному смикаєте
Патріотам вжє треба просувати нового кандидата у президенти ...
Слава Україна !!! Хай нашим ворогам пір'я у горлі поростє ...
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Ну и конечно, подтвердить четвертую строчку тебе тупо нечем... А по поводу шестой- ну и какой царек тебе по душе? И "славу Украине" оставь, это без тебя как то...
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Вот из-за таких "ПРОСУВАНЦИВ" Украина сидит и дальше будет сидеть в ЖОПЕ.
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Пропоную дві кандидатури
-Кошулинський (жорстка Українізація)
-Доній (м'яка Укроінізація)
і хай Українці обирають поміж їх двох
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Кошулинський набере не більше 5% в кращому випадку тільки тому, що він з Свободи. А Доній програє, бо він інтелігент, а боротись на виборах треба, як на війні. Це реально. Навіть Гриценко не переможе, бо він не вміє працювати в команді і взагалі трохи ледачий.
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Наверное это новая методика донесення меседжей до потребителей 95 го квартала : если последовально взывать к жажде крови, население отнесется благосклонно к разным "посадкам" (волонтёры, музыканты, врачи) или можно кого нибудь травить (Гонтарева) - таким образом нам доходчиво "объясняют". Есть конечно и определенные табу. (Коломойский) В то же время о президенте шутится вполне корректно, даже как то по доброму что ли.
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а про конец эпохи бедности и лжи чего не спели певуны?
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Для показухи решили посадить хоть кого-нибудь!
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Вы, дешевые вонючие клоуны с 95 квартала, лучше спойте песенку почему ****** Беня на свободе.
И все поверят в Вашу искренность, а не в то, что Вы продажные твари - и все Ваши песенки за бабки.
Вам хорошо забашлять и будете песенки петь про своих мам в гробу и в белых тапочках.
Одно слово - МРАЗИ.
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Розумні,сволота...Через гумор випускають пар,гнів перетворюють в сміх...
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ЗАБЫЛИ? НАПОМНЮ:

"Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, - умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга "до зарплаты". В общем, который живет - как все. Ведь он точно знает - когда "царь" начнет жить как простой учитель, вскоре простой учитель заживет как царь! И пускай у него нет серебряных пуль и осинового кола, каждое утро Василий Петрович выходит на борьбу с "нечистой силой" и без устали "воюет" с армадой коррумпированных и насквозь прогнивших чинуш, разгребает "авгиевы конюшни" государства. Правда, он не учел одного. Система, где все привыкли безбожно воровать, откатывать и дерибанить - будет против такой заботы о народе."
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Так нифига ж нет. Пороха по фейковым делам посадить не получится. За это ЕС Монике тухес на британский крест порвет. А доказательств нет.

Вот защитников Украины сажать начали. Других врагов у ЗЕ в Украине нет.
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какое говнище...(((пиз..ец Украине.и что самое мерзкое-зеленый пипл сидит и хавает...
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Воровская мразь продолжает править бал в Украине...Странно, что при такой деградации, государство ещё сохраняется...Надолго ли?
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а до них кто был? ты только сейчас понял кто правит Украиной?
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Справедливо. Уже достаточно времени Зе у власти, нельзя уже все списывать на папередников. Обещал посадки - где ? Зе должен помнить историю мародера - сначала намеки и шутки, не понял. Потом недоверие, сомнения, опять не понял. Потом полное разочарование, постоянное падение рейтинга, дошло до того что люди просто перестали верить хряку.
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шоу для переболевших менингитом и выживших после этого
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и шо , все должны сказать - какие дерзские , смелые ? да хоть похоронный марш ему споют . всем пох.
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Увесь цей російський государствєний єврейський театр давно требо було посадити в повному складі за ухилення від податків.
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кстати, сразу после ЙОЛКИ нужно готовиться к посадке ЗЕльоной расасды

ботвой в землю "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" заспівав пісню Зеленському та нагадав про передвиборчі обіцянки - Цензор.НЕТ 5766
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Ніхто в Україні нікого не посадить.
Ті, кого треба садити, набагато сильніші від тих, хто хотів би їх посадити.
Крім того, саджальники ще й дурніші за них. Це вже тридцять років так і нічого не змінюється.
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Пока сажают боевых генералов по липовым обвинениям (с заставой в 18млн), арестовывают волонтеров, и трубы с портновыми бал правят. Як казав дід Панас - ось така х-ня малята.
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Вот в 2005-м у Ющенко не оказалось яиц (точнее, их купили), чтобы посадить всю рыговскую мерзость после Северодонецка, эти уроды ооочень поспособствовали потере Крыма и части Донбасса, перекрашенные рыги переметнулись в БПП, и, к сожалению, Порошенко не только не стал трогать своих бизнес-партнеров типа Ахметова, но и вернул из небытия Медведчука. Сейчас Порошенко продолжает раскалывать страну. Надеюсь, у Зеленского с яйцами нормально и он придушит вакханалию мародера. Как говорил классик: революция только тогда чего-нить стоит, если она умеет защищаться.
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