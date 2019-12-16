 "Весна прошла давно, еще не сел никто", - "Квартал 95" заспівав пісню Зеленському та нагадав про передвиборчі обіцянки. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це на концерті "Кварталу 95" 15 грудня. Зеленський прийшов на концерт і сів на місце в першому ряду.

"Всіх, хто прийшов після президента - в список ... Всіх запам'ятали", - пожартували в цей момент зі сцени.

Пізніше "кварталівці" в присутності Зеленського заспівали пісню, нагадавши йому про обіцяні посадки.

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?".

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