 Офіційною різдвяною новорічною прикрасою Білого дому став вертоліт Сікорського. ВIДЕО

Асоціація щорічно вибирає тему для дизайну офіційної прикраси президентської ялинки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D— White House History (@WhiteHouseHstry) February 20, 2019
Прикраса вшановує президента Дуайта Ейзенхауера, який першим прийняв рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави.
Влітку 1957 року, президент Ейзенхауер проводив відпустку у Род Айленді, коли надійшла звістка про те, що він має повернутись до американської столиці.
Замість того, щоб використати президентську яхту, помічник порадив президенту скористатись вертольотом морської піхоти. Президент на вертольоті Сікорського перелетів до повітряної станції ВМС США, звідки президентський літак доправив його до Вашингтона. Подорож машиною тривала б декілька годин, човном – 40 хвилин, а гелікоптером Сікорського – лише сім хвилин. Так переказує історію компанія Lockheed Martin, яка раніше називалась компанія Sikorsky.
Успіх першого перельоту довів, що ці гелікоптери можуть сідати і відправлятись з південної галявини Білого дому і з того часу президенти США здійснюють перельоти до президентського літака саме на гелікоптері.
В грудні 1959 року президент Ейзенхауер здійснив перший закордонних переліт гелікоптером Сікорського S-58, йдеться на сайті Lockheed Martin.
На вдячність розробникові, президент Ейзенхауер написав особистого листа-подяку Ігореві Сікорському з нагоди 20-літнього ювілея гелікоптера VS300 у США.
"Можливо, ви знаєте, що я у нещодавні роки почав користуватись гелікоптером. Для моїх цілей вони безцінні. Мене також постійно вражають історії місій порятунку, коли їх унікальні можливості дозволили їм діяти з особливою ефективністю … рятуючи життя, які інакше було б втрачено", - йдеться в листі.
Зазначимо, що Ігор Сікорський емігрував до США з України в 1918 році. Видатний проєктувальник вертольотів і літаків народився в Києві і здобув освіту в Київському політехнічному інституті.
що тримають свої літаки та вертольоти в ангарах довкола Києва.
1. Он родился в Киеве в семье психолога, черносотенца, который замарал себя делом Бейлиса.
2. Строил самолеты для "его величества" на Руссо-Балтийском заводе в Питербурге.
3. Боясь мести Бейлисов, поспешно эммигрировал в Европу, а потом в США.
4. Строил самолеты и вертолеты для Дяди Сэма.
5. Оставался проваславным на всю голову имперцем даже в США..
Где его украинскость? Что я упустил?
держитесь там, хорошего настроения, не кашляйте, бо денег нет (с)))
Вертольоти крім Сікорського для армії США будував поляк Пясецький.
Космічну програму НАСА, в тому числі кораблі Сатурн і Аполо створит німець Вернер фон Браун
А от про Теллера, Улама, Кістяківського, у створенні, ДІЮЧОГО ЗРАЗКА ЯДЕРНОГО **********, ти НОЛЬ.
Русская брехня про нього багатошарова.
Русскіє будучи не в змозі сховати той факт, що фахівці НАСА визнали, що політ на Місяць став можливий саме завдяки науковим працям українського вченого Кондратюка. (а не маренням К.Ціолковського), пишуть про «схему/траєкторію Кондратюка» по якій летів «Аполло 11».
Це брехня.
Правда в іншому. Річ у тому, що коли Браун провів енергетичні розрахунки експедиції на Місяць, то виявилось, що для того щоб забезпечити доставку капсули «Аполлон 11» з трьома астронавтами на Місяць, а потім повернути її на Землю, потрібно десь близько 80- ти надпотужних ракет «Сатурн-5». Справа зайшла в глухий кут. Фахівці рили землю.
І ось, у роботах Юрія Кондратюка, вони знайшли розрахунки, де Кондратюк пропонував саджати на Місяць НЕ ВЕСЬ корабель, а ЛЕГКУ ПОСАДОЧНУ КАПСУЛУ.
І був 22.07.1969. І був «Аполло 11» на орбіті Місяця, з Коллінзом, і був «Орел» з Армстронгом і Олдріном на поверхні Місяця.
Бо був український вчений Ю.Кондратюк.
Бо «перший у світі компютер НА МЕХАНІЧНИХ елементах», створив, згаданий Вами англієць
Чарлз Беббедж, ще у часи Байрона.
ЭНИАК (англ. ENIAC, сокр. от Electronic Numerical Integrator and Computer - Электронный числовой интегратор и вычислитель) - первый электронный цифровой компьютер общего назначения, который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач. создан в 1945 году. Будучи сверхсекретным проектом Армии США, компьютер был представлен публике и прессе лишь много месяцев спустя после окончания войны - 14 февраля 1946 года.
«Миха́йло Пили́пович Кравчу́к (*27 вересня (9 жовтня) 1892, Човниця, Волинь[1] - †9 березня 1942, Колима) - український математик, академік АН УРСР (з 1929), доктор фізико-математичних наук (з 1924), професор Київського політехнічного інституту.
Вчитель всесвітньо відомих у майбутньому конструкторів ракетної та космічної техніки, академіків Архипа Люльки, Сергія Корольова та Володимира Челомея.
Методи М. Кравчука використані в США, Японії та інших країнах при моделюванні кібернетичної техніки. Наукові праці М. Кравчука широко використовували американські автори першого у світі комп'ютера.
Учасник багатьох міжнародних математичних конгресів. Мав широкі контакти із світовою математичною громадськістю. Співавтор першого тритомного словника української математичної термінології. Наукові праці стосуються алгебри, математичного аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії функцій та інших розділів математики.
У 1938 році був репресований радянською владою [за доносом коллєгі] і помер на Колимі 9 березня 1942 року.»
Але ж теж непогано.
А й те, що Степан Возняк співзасновник з Стівом Джобсом фірми «Apple»,був українец, теж хороший факт.