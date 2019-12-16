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Все про:гелікоптер (214) Різдво (72) Сікорський (11) США (5832)

 Офіційною різдвяною новорічною прикрасою Білого дому став вертоліт Сікорського. ВIДЕО

Асоціація історії Білого дому вибрала вертоліт Сікорського Н-34 офіційною різдвяною ялинковою іграшкою цього року.

Асоціація щорічно вибирає тему для дизайну офіційної прикраси президентської ялинки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Прикраса вшановує президента Дуайта Ейзенхауера, який першим прийняв рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави.

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Влітку 1957 року, президент Ейзенхауер проводив відпустку у Род Айленді, коли надійшла звістка про те, що він має повернутись до американської столиці.

Замість того, щоб використати президентську яхту, помічник порадив президенту скористатись вертольотом морської піхоти. Президент на вертольоті Сікорського перелетів до повітряної станції ВМС США, звідки президентський літак доправив його до Вашингтона. Подорож машиною тривала б декілька годин, човном – 40 хвилин, а гелікоптером Сікорського – лише сім хвилин. Так переказує історію компанія Lockheed Martin, яка раніше називалась компанія Sikorsky.

Успіх першого перельоту довів, що ці гелікоптери можуть сідати і відправлятись з південної галявини Білого дому і з того часу президенти США здійснюють перельоти до президентського літака саме на гелікоптері.

В грудні 1959 року президент Ейзенхауер здійснив перший закордонних переліт гелікоптером Сікорського S-58, йдеться на сайті Lockheed Martin.

На вдячність розробникові, президент Ейзенхауер написав особистого листа-подяку Ігореві Сікорському з нагоди 20-літнього ювілея гелікоптера VS300 у США.

"Можливо, ви знаєте, що я у нещодавні роки почав користуватись гелікоптером. Для моїх цілей вони безцінні. Мене також постійно вражають історії місій порятунку, коли їх унікальні можливості дозволили їм діяти з особливою ефективністю … рятуючи життя, які інакше було б втрачено", - йдеться в листі.

Зазначимо, що Ігор Сікорський емігрував до США з України в 1918 році. Видатний проєктувальник вертольотів і літаків народився в Києві і здобув освіту в Київському політехнічному інституті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165483
 
   
 Топ коментарі
 
Он бежал не из Украины... он бежал от скотов большевиков...
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Нє нада ля, ля:


«Етнічне походження Ігоря Сікорського.
Ігор Сікорський у листі, англійською мовою, від 30 серпня 1933 року до Василя Галича писав:[9][10][11] « Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів »
Наразі це єдиний відомий документ з підписом Ігоря Сікорського, де він вказує свою етнічну приналежність.»
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не знав, що Локхід мартін це компанія Сікорського.🤗 отже, F-22 Raptor має фашистсько-бандерівське коріння🤣
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Негласная установка не заботиться об исторических обьектах гоев выполняется неукоснительно. Даже силами киевского политеха там можно много чего сделать.
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Так а хто нам повинен піклуватися про нашу спадщину? Може німців запросимо?
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Якщо нема ентузіастів у КПІ, то повинні бути серед серед небідних авіаторів-аматорів,
що тримають свої літаки та вертольоти в ангарах довкола Києва.
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..прикольно наблюдать, как украинфобов корёжит, что Сикорский украинец и учился в родном киевском политехе - засланцы безродные не успевают менять испорченые ватные штаны, а большинство даже и не меняют, потому и злые как собаки, и нападают стаей..)
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Объясни мне сирому в чем выражаеться украинскость Сикорского, а то я не пому понять.
1. Он родился в Киеве в семье психолога, черносотенца, который замарал себя делом Бейлиса.
2. Строил самолеты для "его величества" на Руссо-Балтийском заводе в Питербурге.
3. Боясь мести Бейлисов, поспешно эммигрировал в Европу, а потом в США.
4. Строил самолеты и вертолеты для Дяди Сэма.
5. Оставался проваславным на всю голову имперцем даже в США..
Где его украинскость? Что я упустил?
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его "украинскость" будет побольше, чем русскость любого бурята, удмурта или мокшанина, того же хйла.. все эти народы-терпилы легко растворились в котле империи, кроме Украины - что очень бесит потерпевших по жизни "народов-победителей" (уже само по себе смешно)..
держитесь там, хорошего настроения, не кашляйте, бо денег нет (с)))
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А на заданный вопрос все-таки есть что ответить?
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..у меня нет полного доступа к архивам КГБ и царской охранки, подпоручик..)
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Україна була була завоювана російською імперією,стала колонією, добровільно ніхто не став "рюським", а раз так, значить все "рюськіє" ? Аналогічно захватили Крим, насильно записали в рюських, і тепер такі як ти будуть шпарить "вашидоказательстанедоказательства" анирюские
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Все президенты Украины этнические Бейлисы - и где процветание, и где их менеджерские таланты, где хвалёная деловая хватка? Хватают только в свой карман, а о стране пусть беспокоятся другие.
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Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко, етнічні українці.
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Кістяковський був маленьким гвинтиком проекту, де на головних ролях були Фріш, Опенгеймер, Фермі, Бор, Сілард, Фейнман...

Вертольоти крім Сікорського для армії США будував поляк Пясецький.
Космічну програму НАСА, в тому числі кораблі Сатурн і Аполо створит німець Вернер фон Браун
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Чувак не ганьбись. Все те що ти перелічів відоме ВСІМ.
А от про Теллера, Улама, Кістяківського, у створенні, ДІЮЧОГО ЗРАЗКА ЯДЕРНОГО **********, ти НОЛЬ.
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Треба добавити про Юрія Кондратюка.
Русская брехня про нього багатошарова.

Русскіє будучи не в змозі сховати той факт, що фахівці НАСА визнали, що політ на Місяць став можливий саме завдяки науковим працям українського вченого Кондратюка. (а не маренням К.Ціолковського), пишуть про «схему/траєкторію Кондратюка» по якій летів «Аполло 11».

Це брехня.

Правда в іншому. Річ у тому, що коли Браун провів енергетичні розрахунки експедиції на Місяць, то виявилось, що для того щоб забезпечити доставку капсули «Аполлон 11» з трьома астронавтами на Місяць, а потім повернути її на Землю, потрібно десь близько 80- ти надпотужних ракет «Сатурн-5». Справа зайшла в глухий кут. Фахівці рили землю.

І ось, у роботах Юрія Кондратюка, вони знайшли розрахунки, де Кондратюк пропонував саджати на Місяць НЕ ВЕСЬ корабель, а ЛЕГКУ ПОСАДОЧНУ КАПСУЛУ.

І був 22.07.1969. І був «Аполло 11» на орбіті Місяця, з Коллінзом, і був «Орел» з Армстронгом і Олдріном на поверхні Місяця.
Бо був український вчений Ю.Кондратюк.
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А також перший в світі комп'ютер був зроблений в Києві - академіком Глушко.

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Самый первый компьютер в мире был создан и построен в США математиком из Гарвардского университета Говардом Эйксном еще в 1941 году. Вместе с четырьмя специалистами из компании IBM, которая и заказала ему его, они создали компьютер на базе идей Чарльза Бэббиджа. После всех испытаний, состоялся его запуск седьмого августа 1944. Он получил название от своих создателей «Марк 1», и его поставили работать в Гарварде.
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Тоді пишіть «перший в світі компютер НА ЕЛЕКТРОННИХ елементах».
Бо «перший у світі компютер НА МЕХАНІЧНИХ елементах», створив, згаданий Вами англієць

Чарлз Беббедж, ще у часи Байрона.
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ENIAC

ЭНИАК (англ. ENIAC, сокр. от Electronic Numerical Integrator and Computer - Электронный числовой интегратор и вычислитель) - первый электронный цифровой компьютер общего назначения, который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач. создан в 1945 году. Будучи сверхсекретным проектом Армии США, компьютер был представлен публике и прессе лишь много месяцев спустя после окончания войны - 14 февраля 1946 года.
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О, це вже інша справа. Респект. Я б ще трохи добавив:

«Миха́йло Пили́пович Кравчу́к (*27 вересня (9 жовтня) 1892, Човниця, Волинь[1] - †9 березня 1942, Колима) - український математик, академік АН УРСР1929), доктор фізико-математичних наук1924), професор Київського політехнічного інституту.
Вчитель всесвітньо відомих у майбутньому конструкторів ракетної та космічної техніки, академіків Архипа Люльки, Сергія Корольова та Володимира Челомея.
Методи М. Кравчука використані в США, Японії та інших країнах при моделюванні кібернетичної техніки. Наукові праці М. Кравчука широко використовували американські автори першого у світі комп'ютера.
Учасник багатьох міжнародних математичних конгресів. Мав широкі контакти із світовою математичною громадськістю. Співавтор першого тритомного словника української математичної термінології. Наукові праці стосуються алгебри, математичного аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії функцій та інших розділів математики.
У 1938 році був репресований радянською владою [за доносом коллєгі] і помер на Колимі 9 березня 1942 року.»
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Ні. В Києві було створено перший в Континентальні Європі компьютер.
Але ж теж непогано.
А й те, що Степан Возняк співзасновник з Стівом Джобсом фірми «Apple»,був українец, теж хороший факт.
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