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Все про:Порошенко (7948) Чийгоз (230) Європейська Солідарність (185)

 Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко. ВIДЕО

Лідер партії "Європейська Солідарність" п'ятий президент України Петро Порошенко заявив про ознаки реваншу в країні, які він бачить в атаках на військових, волонтерів і кримських татар.

Про це Порошенко заявив, вітаючи з Днем народження одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбуці.

"Ахтем-ага - приклад того, що значить бути українцем. Атаки на добровольців, волонтерів, військових, кіборгів, спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який зараз відбувається в країні.

Ахтем ніколи не втрачав віру в перемогу. І ми не втрачаємо. Запитайте його, що чекає Путіна, і ви не будете здивовані його відповіддю. Запитайте його, якою буде доля Криму, і він скаже, що Крим - це Україна. І Україна поверне свій Крим! І ми твердо в це віримо", - зазначив Порошенко.

Читайте також: "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165397
 
   
 Топ коментарі
 
а уж сколько добровольцев при Пете пересажали, так и не сосчитать
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Зєля мріє стати Путлєром, чи принаймні Лукою?
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Кловуни на марші, а шкет впєрєді планетьі всєй. Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5653
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Поцуплю цю фотку для історії. Так і підпишу: Кловуни на марші.
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А чому це так, коли тема про лавочника, то вилазять якісь нульовки яких тут отродясь не було
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Ольгинцы с ЗЕботами слились в экстазе
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Коли в країні замість Президента карикатурни і нікчемний блазень, то його функції на міжнародній арені виконує колишні й президент а зараз депутат Петро Порошенко.
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Визжат, визжат боты или просто подонки-гниды, в унисон с нынешней зебильной властью - "Псевдо-добровольцы, лже-патриоты, недо-волонтеры..."...

Ну, ну..............
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У пети какой- то синдром какого -то реванша . Не себя - ли реваншистом видит ? . ))
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Минули твої часи, бариго. Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1939
Готуйся до зони - за злочини потрібно відповідати.
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Припоминаю , шо в совецкое время , кому - нибудь сказать слово " реваншист " - это аналогично было слову " фашист " . Так , что да , - на восьмипроцентных это действует . Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9220
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5 лет бараны имели.. и только книгу "Как все просрать" написали
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Порошенко - нащо ці заяви? Ви мав 5 років - і Луценку в Генпрокурорах - то треба було робити.
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А кажуть мертві не гудуть.. а цей гуде... гудок))
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ти не тільки гудиш , ти ще й лайном зеленим смердиш
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Главсвин ссытся, шо сейчас Аваков покажет пальцем на него. По чьему приказу убили Шеремета
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О пацакське малограмотне лайно намалювалося на допомогу зебілам таким же...
Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4169 Жора Чех Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9453
Наврятли, где то в мире добровольцы могут убивать людей, тем паче общеопастным методом.
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Один только преданный парашенке "цензор" продолжает публиковать фейсбучные "мысли" этого махрового мародёра.
Зачем? Кого это уже проймёт?
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Гриша Белоцерковский 1dad87be, радів би - матеріальна допомога зеботам-заробітчанам...
Ти мав би разом з "колегами" йому за це дякувати! Атаки на добровольців і спроби принизити кримських татар - ознаки реваншу, який відбувається в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9237
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Гиршик, не мордуй себе, присядь тухесом на якийсь даунецький, кацапський або зелений ресурс. І буде тобі удаване щастя. Зай гезунд, шлимазл!
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А от коли атаки на добровольців здійснювали у Порошенка, то це робилося для їх "возвеличення" та для запобігання "реваншу".
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