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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:Шеремет (280) Антоненко Андрій (13)

 "Мої руки вкриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження. ВIДЕО

Підозрюваний в організації вбивства журналіста Павла Шеремета ветеран АТО і музикант (Riffmaster), сержант ССО Андрій Антоненко має низку фізіологічних відмінностей від людини, яку зафіксували камери спостереження в день вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зокрема Антоненко прокоментував інформацію слідства, за даними якого він, "захопившись радикальними націоналістичними настроями, вирішив створити організоване озброєне угруповання", щоб скоїти вбивство журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016.

Антоненко сказав: "Що стосується моїх правих і лівих переваг, як зазначено було в повідомленні. Я народився в єврейському районі, я наполовину єврей, у мене дід польський єврей. Ви несвідомо, своїм упередженим висновком  вже образили мене особисто і мою родину...

Є людина, знята на відео 16-го року, до якої намагаються мене причепити...

Я з 13-го року ношу бороду цільну, вона або довша, або вона коротша, але вона суцільна. Людина з відео носить борідку форми "еспаньйолка", з поголеними повністю щоками.

У мене є кілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трохи похилі, трошки подовжена шия, що зовсім не сходиться з людиною, яка є там.

Плюс ще один момент - вуха. Мої вуха зламані, я займаюся боротьбою, там людина з ціленькими вушками.

І ще один момент, характерна риса - мої руки, вони покриті татуюваннями. Якщо подивитися на людину на відео, то там зовсім цього немає...

Я буду співпрацювати. Зобов'язуюся надавати повне сприяння, будь-яку інформацію, з'являтися на зазначений час,  на виклики, на допити, на будь-які вимоги...

Хотів би відзначити людей, які нібито вказані в тому угрупованні, там є люди, з якими я просто не знайомий, не знаю про їхнє існування - Дугарь (підозрювана Яна Дугарь. - Ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби слідчі шукали "цапів-відбувайлів", то робили б це у менш резонансному середовищі, - радник глави МВС Варченко про справу щодо вбивства Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165376
 
 
 Топ коментарі
 
Це повний провал слідства, слідчі ідіоти!
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Они не идиоты. Они преступники, которые фабрикуют дело. И предатели Родины - ибо фабрикуют дело строго по принципу "посадить патриотов". Они могли бы сфабриковать дело на Медведчука или Портнова... Но нет!!! Они фабрикуют его против известных на всю страну патриотов - вояк и волонтеров!!!
Этих мусоров нужно просто уволить и посадить. И найти их хозяев. И тоже посадить.
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Видно, у рюкзакова хреновые дела, раз такую туфту пытается втюхать.
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Чистосердечное признание это королева доказательств.
И пытки никто не отменял.
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Да теперь совсем все запутали, националист-еврей, величие арийской расы, пропало видео с лучших камер. Кто режисер этого спектакля? Надеюсь следствие не ошиблось с обвинением, ибо грязи все больше и больше.
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таки и ссылки на купленные машины и квартиры тоже растворились - такой страницы не существует
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такі справи, де відсутні прямі докази винуватості людини, вона не зізнається і має місце смерть потерпілого, як раз має розглядати жюрі присяжних. у нас же пряма зв'язка обвинувачання-суд з одного боку і недолугі адвокати з риторикою на +3 в безглуздих спробах переконати кишенькового переляканого суддю з іншого. я б на місці захисту вимагав суд присяжних, який передбачених конституцією
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"Мої руки покриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження - Цензор.НЕТ 2903одно лицо
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Ну и что? Савченко тоже сначала упиралась. Потом Петя ее дожал, потом Сааку дожал со всеми грузинами, и патриотов, да многих, некоторых вообще поубивали.
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По параметрам не подошли Порошенко саакашвилевские деятели культуры, бицепсы у них были всего-лишь по 42 сантиметра в обхвате...
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Єднаймося, люди...Бо нквд-ні вилупки клепають справи на пустому місці! Прошу допомоги по збиранню коштів на захист патріотів і військових, які так "нажилися та розбагатіли", що не мають коштів на оплату послуг по захисту!!!
FREE Марченко!!!
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UA543007110000026005052698006
код ЄДРПОУ/ІПН 42992954
Найменування банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 300711
Призначення платежу ВАЖЛИВО!: пожертва від ПІП, ТЕЛЕФОН
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ПОРАДА ВСІМ.
НЕ КУПУВАТИСЬ відразу на різні рахунки "за гарячими слідами".. є вже перевірені волонтерські організації
. телефонуйте.
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Хоть би лахта почитала щось
ВЛАДИСЛАВ ГРИЩЕНКО, ПОЗИВНИЙ БУЧА

Влад Грищенко спочатку воював у лавах "Правого сектору", а пізніше - у лавах 95 аеромобільної бригади.
ІННА ГРИЩЕНКО, ПОЗИВНИЙ ПУМА
У лавах Добровольчого Українського Корпусу вона була психологом, а також працювала у складі контррозвідки. Була поранена у ногу в районі
На момент затримання і Буча, і Пума вже повернулися з війни у мирне життя. Вони займалися вихованням доньки та бізнесом - мали власне кафе.

ЯНА ДУГАРЬ

Яна Дугарь, дівчина з медичною освітою, з 31 січня 2017 року і дотепер проходить службу у 25 окремій повітряно-десантній дніпропетровській бригаді на посаді медичної сестри. До цього Яна служила у 66 військовому мобільному госпіталі у Покровську. Зі шпиталю під час боїв у промзоні та на шахті Бутівка була відкомандирована у Авдіївку в складі групи підсилення.

ЮЛІЯ КУЗЬМЕНКО, "ЛІСА"

дитячий кардіохірург, заввідділенням ендоваскулярної хірургії у Науково-практичному центрі дитячої кардіохірургії МОЗ. До цього вона працювала у Інституті Амосова, навчалася у Національному медичному університеті ім. Богомольця.
АНДРІЙ АНТОНЕНКО, RIFFMASTER

Андрій Антоненко, музикант, автор неформального гімну ССО, cпочатку їздив на фронт із виступами. Потім, як він зізнавався у розмові з "Радіо Свобода" - познайомився із бійцями 3 полку спецпризначення та командиром "Редутом" і "зрозумів, що повинен бути серед таких людей". За його словами, це було "кохання з першого погляду".Источник: https://censor.net.ua/r3165125
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Они не идиоты. Они преступники, которые фабрикуют дело. И предатели Родины - ибо фабрикуют дело строго по принципу "посадить патриотов". Они могли бы сфабриковать дело на Медведчука или Портнова... Но нет!!! Они фабрикуют его против известных на всю страну патриотов - вояк и волонтеров!!!
Этих мусоров нужно просто уволить и посадить. И найти их хозяев. И тоже посадить.

Они не идиоты. Они преступники, которые фабрикуют дело.

Главные враги ЗЕБЕни - патриоты, а на ФСБ, которых доставал Шеремет
А может и Сабаков замешан в этом........
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О он уже вспомнил что он еврей....
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Так і шьоже єта палучаєтся?
Єті шебіґої наєхалі на правовєрного ,пашті шо полухасіда!
Так єта голокост получяєтся какойта -гражданє пґакуґоґ ,пґєзідєнт, і тавагіщь главмєнт!
Усьо тапіріка цим за граніцу не можна-моссад викраде і судіть будуть як охранніка концлагєря. "Мої руки покриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження - Цензор.НЕТ 5584
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Могу накидать версии от 100% виновности,до 100% невиновности,но какой в этом смысл.
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ой вей, я таки наполовину еврей а эти паршивые гои хотят посадить.

,,Уши не такой формы,,. Пусть еще скажет что на видео необрезанный и предоставит свое обрезанное ,,доказательство,,
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Alex Lem Уши у людей как отпечатки пальцев у каждого разные,это так к слову если не знаете, и кстати да это не он должен доказывать а следователи, но следователи почему то настолько уверенны в своих доказательствах, что выломали дверь в квартире Мухарського -Орест Лютый, который защищал данного человека, провели обыск по делу Шеремета, ничего не нашли , ну и потом как шкодники смылись, притом дверь так никто не починил, во общим повели себя как гопота в погонах, и после такого эта гоп компания хочет чтоб общество верило что они поступают по закону и по справедливости при этом нарушая закон?
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Мотивом слідчих підозрювані вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
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зеЛя и его банду зеленых ждет ростов
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..вряд ли "неопровержимые доказательства" были собраны за последние полгода - тогда какого хйла авак-оцы держали информацию на момент Ч..?
ни авак-овцам ни их чабану доверия нет - их кривосудие избирательно, т.к. все украинцы живут в реальном мире и всё видят.. последнее не касается бусинки Вошьдя в его тёплом террариуме с командой Бени Хйла..
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Порошенко не хотел портить себе выборы. "Патриоты" это его ядерный электорат.
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..настоящие патриоты (без кавычек) не станут тупо отмазывать "типа своего" хотя бы потому, что подобная подстава, если она реальна, это выстрел всем нам, украинцам, в спину..
для настоящих бандеровцев (украинцам не следует боятся этого слова), если ты - предатель, то пофигу, кем ты числишься - за проступок против Украины и нации следует ответ без жалости и компромиссов к зрадныку..
если выяснится (только не притянутые за уши доказательство авак-овцев), что эта пятёрка реально скоила убийство, то патриоты не станут покрывать "своих".. Україна - понад усе
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"Мои руки покрыты татуировками..."- а также они по локоть в крови!
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иди уже кацап, без тебя разберемся в своей стране.
Одни мальчики кровавые в глазах
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отмазывать убийц "патриотов"- это как хвалить гавённый фильм, только потому что он снят на патриотическую тему, к примеру...
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запутенец, пусть прислуга урода сначала докажет свою шитую зелеными нитками версию, ты ж "европееец" по прокси, где основной столп демократии - презумпция невиновности а несешь чушь
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Хто європеєць, оцей тіпа німець з параши? Не беріть дурного в голову, а важкого в руки. Це ольгінські уйобкм з лєнінграда.
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так это не суд-это всего лишь форум. Почитай выше-тут столько вердиктов понаставили, что тогда нужно банить 80% комментариев! правоведец хренов!
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А то, что он типа еврей, а его обвиняют в каких-то нацистско-арийских взглядах и его это возмущает, мол, как же так, я же еврей, а евреи не такие. могу посоветовать посмотреть вот фильм "Фанатик" (2001) с Райанам Гослингом, где он играл ефрея -фашиста
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не заважайте ідіоту, хай це про якись хфільми порадить))
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А коли в нас були нормальні суди і слідчі. Одне лайно мріюче про гроші.
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"...борода суцільна..." - ведь это элементарно проверяется....

как жидко обосрался Аваков и Зе-воша, которые по приказу путена (после встречи) начали травлю АТО-ков.
И как же ж будет противно, когда АТО-кам реально пришьют это дело...
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Разве не видно, что он пару недель бухал?
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Скільки ольгінських ботопідарасів поналазило на цензор.
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Тільки брови повищипував! Напевно сліди замітав. "Мої руки покриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження - Цензор.НЕТ 1437
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Менты топорно пришили мотив. Дестабилизация! Туфта полная.
Им надо было шить всем сотрудничество с фсб. Тогда бы это всё объясняло и не вызывало такого пристального внимания к доказательствам.
Но, пля, наш вован с ихним чуть ли не взасос общается и это низзя.
Поэтому топорно как всегда сляпали лишь бы линии партии угодить.
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Если он хабадовец, а говорит что это так и есть, то пазлы великолепно складываются. Они еще до развала Союза обещали устроить украинцам ад на земле. Если внимательно присмотреться, то большинство "хероев" среди украинских националистов принадлежат именно этой секте.
Боюсь, после вскрытия этого нарыва Зеленскому придется туго.
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Пекло в Україні українцям завжди влаштовували і влаштовують московські нацисти.
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ШЕРЕМЕТА МОГ БЫТЬ АГЕНТОМ ФСБ НО НАМ ЗЕЛОХ ОБ ЭТОМ НЕ РАССКАЖЕТ
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Лучший способ борьбы с крупцией это народовладдя когда не надо ждать 5 лет, а можно попросить уйти как можно скрее слуг народа для их же пользы.
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А що це за натяки "я наполовину єврей"? Зє! поблажку зробить? Наполовину. І оце про бороду, тату. Ну, от я завтра зроблю собі "іспанйолку", а потім неділю-дві не поголюся - вуа-ля, я знову бородань. Тату теж такий собі довід: загримував - немає, змив грим - є. Вуха? Так, це дуже велика частина тіла і така помітна. Я не проти того, щоб вони себе захищали, але тут вже професійність обвинувачення довести свою правоту.
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Авакян готовит очередную партию рюкзаков на продажу
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