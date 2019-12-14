 "Мої руки вкриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Я народився у єврейському районі, навчався в єврейській школі, я наполовину єврей — ви своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто та моїй сім’ї", — військовий Андрій Артеменко про підозру в організації вбивства Павла Шеремета буцімто через праворадикальні погляди pic.twitter.com/MwNqrYG3Eu— hromadske (@HromadskeUA) 14 декабря 2019 г.
Зокрема Антоненко прокоментував інформацію слідства, за даними якого він, "захопившись радикальними націоналістичними настроями, вирішив створити організоване озброєне угруповання", щоб скоїти вбивство журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016.
Антоненко сказав: "Що стосується моїх правих і лівих переваг, як зазначено було в повідомленні. Я народився в єврейському районі, я наполовину єврей, у мене дід польський єврей. Ви несвідомо, своїм упередженим висновком вже образили мене особисто і мою родину...
Є людина, знята на відео 16-го року, до якої намагаються мене причепити...
Я з 13-го року ношу бороду цільну, вона або довша, або вона коротша, але вона суцільна. Людина з відео носить борідку форми "еспаньйолка", з поголеними повністю щоками.
У мене є кілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трохи похилі, трошки подовжена шия, що зовсім не сходиться з людиною, яка є там.
Плюс ще один момент - вуха. Мої вуха зламані, я займаюся боротьбою, там людина з ціленькими вушками.
І ще один момент, характерна риса - мої руки, вони покриті татуюваннями. Якщо подивитися на людину на відео, то там зовсім цього немає...
Я буду співпрацювати. Зобов'язуюся надавати повне сприяння, будь-яку інформацію, з'являтися на зазначений час, на виклики, на допити, на будь-які вимоги...
Хотів би відзначити людей, які нібито вказані в тому угрупованні, там є люди, з якими я просто не знайомий, не знаю про їхнє існування - Дугарь (підозрювана Яна Дугарь. - Ред.)".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана"
И пытки никто не отменял.
FREE Марченко!!!
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ВЛАДИСЛАВ ГРИЩЕНКО, ПОЗИВНИЙ БУЧА
Влад Грищенко спочатку воював у лавах "Правого сектору", а пізніше - у лавах 95 аеромобільної бригади.
ІННА ГРИЩЕНКО, ПОЗИВНИЙ ПУМА
У лавах Добровольчого Українського Корпусу вона була психологом, а також працювала у складі контррозвідки. Була поранена у ногу в районі
На момент затримання і Буча, і Пума вже повернулися з війни у мирне життя. Вони займалися вихованням доньки та бізнесом - мали власне кафе.
ЯНА ДУГАРЬ
Яна Дугарь, дівчина з медичною освітою, з 31 січня 2017 року і дотепер проходить службу у 25 окремій повітряно-десантній дніпропетровській бригаді на посаді медичної сестри. До цього Яна служила у 66 військовому мобільному госпіталі у Покровську. Зі шпиталю під час боїв у промзоні та на шахті Бутівка була відкомандирована у Авдіївку в складі групи підсилення.
ЮЛІЯ КУЗЬМЕНКО, "ЛІСА"
дитячий кардіохірург, заввідділенням ендоваскулярної хірургії у Науково-практичному центрі дитячої кардіохірургії МОЗ. До цього вона працювала у Інституті Амосова, навчалася у Національному медичному університеті ім. Богомольця.
АНДРІЙ АНТОНЕНКО, RIFFMASTER
Андрій Антоненко, музикант, автор неформального гімну ССО, cпочатку їздив на фронт із виступами. Потім, як він зізнавався у розмові з "Радіо Свобода" - познайомився із бійцями 3 полку спецпризначення та командиром "Редутом" і "зрозумів, що повинен бути серед таких людей". За його словами, це було "кохання з першого погляду".Источник: https://censor.net.ua/r3165125
Этих мусоров нужно просто уволить и посадить. И найти их хозяев. И тоже посадить.
Они не идиоты. Они преступники, которые фабрикуют дело.
Главные враги ЗЕБЕни - патриоты, а на ФСБ, которых доставал Шеремет
А может и Сабаков замешан в этом........
Єті шебіґої наєхалі на правовєрного ,пашті шо полухасіда!
Так єта голокост получяєтся какойта -гражданє пґакуґоґ ,пґєзідєнт, і тавагіщь главмєнт!
Усьо тапіріка цим за граніцу не можна-моссад викраде і судіть будуть як охранніка концлагєря.
,,Уши не такой формы,,. Пусть еще скажет что на видео необрезанный и предоставит свое обрезанное ,,доказательство,,
ни авак-овцам ни их чабану доверия нет - их кривосудие избирательно, т.к. все украинцы живут в реальном мире и всё видят.. последнее не касается бусинки Вошьдя в его тёплом террариуме с командой Бени Хйла..
для настоящих бандеровцев (украинцам не следует боятся этого слова), если ты - предатель, то пофигу, кем ты числишься - за проступок против Украины и нации следует ответ без жалости и компромиссов к зрадныку..
если выяснится (только не притянутые за уши доказательство авак-овцев), что эта пятёрка реально скоила убийство, то патриоты не станут покрывать "своих".. Україна - понад усе
Одни мальчики кровавые в глазах
как жидко обосрался Аваков и Зе-воша, которые по приказу путена (после встречи) начали травлю АТО-ков.
И как же ж будет противно, когда АТО-кам реально пришьют это дело...
Им надо было шить всем сотрудничество с фсб. Тогда бы это всё объясняло и не вызывало такого пристального внимания к доказательствам.
Но, пля, наш вован с ихним чуть ли не взасос общается и это низзя.
Поэтому топорно как всегда сляпали лишь бы линии партии угодить.
Боюсь, после вскрытия этого нарыва Зеленскому придется туго.