 "Мої руки вкриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я народився у єврейському районі, навчався в єврейській школі, я наполовину єврей — ви своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто та моїй сім’ї", — військовий Андрій Артеменко про підозру в організації вбивства Павла Шеремета буцімто через праворадикальні погляди pic.twitter.com/MwNqrYG3Eu — hromadske (@HromadskeUA) 14 декабря 2019 г.

Зокрема Антоненко прокоментував інформацію слідства, за даними якого він, "захопившись радикальними націоналістичними настроями, вирішив створити організоване озброєне угруповання", щоб скоїти вбивство журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016.

Антоненко сказав: "Що стосується моїх правих і лівих переваг, як зазначено було в повідомленні. Я народився в єврейському районі, я наполовину єврей, у мене дід польський єврей. Ви несвідомо, своїм упередженим висновком вже образили мене особисто і мою родину...

Є людина, знята на відео 16-го року, до якої намагаються мене причепити...

Я з 13-го року ношу бороду цільну, вона або довша, або вона коротша, але вона суцільна. Людина з відео носить борідку форми "еспаньйолка", з поголеними повністю щоками.

У мене є кілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трохи похилі, трошки подовжена шия, що зовсім не сходиться з людиною, яка є там.

Плюс ще один момент - вуха. Мої вуха зламані, я займаюся боротьбою, там людина з ціленькими вушками.

І ще один момент, характерна риса - мої руки, вони покриті татуюваннями. Якщо подивитися на людину на відео, то там зовсім цього немає...

Я буду співпрацювати. Зобов'язуюся надавати повне сприяння, будь-яку інформацію, з'являтися на зазначений час, на виклики, на допити, на будь-які вимоги...

Хотів би відзначити людей, які нібито вказані в тому угрупованні, там є люди, з якими я просто не знайомий, не знаю про їхнє існування - Дугарь (підозрювана Яна Дугарь. - Ред.)".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана"