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Все про:арешт (1040) Кузьменко Юлія (8)

 Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року волонтеру і дитячому медику Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Клопотання задовольнити. Застосувати проти підозрюваної Кузьменко Юлії Леонідівни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 08.02.20", - зачитав рішення суддя.


Рішення суду може бути оскаржене впродовж п'яти днів. Адвокати Кузьменко заявили, що обов'язково подаватимуть апеляцію.

Оголошення рішення суду супроводжувалося криками "Ганьба!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурори вимагають для підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета 01
Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета 02
Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета 03
Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета 04
Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета 05

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165345
 
 
 Топ коментарі
 
ГАНЬБА АНТИУКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ
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Твари ЗЕбильные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Слева наемный убийца ГРУ Чепига (один из отравителей "новичком" в Солсбери) - а справа подозреваемый в убийстве Шеремета... докажите мне аваковской экспертизой что это не одно и тоже лицо....

Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 3184
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Чего нервничать? Если не виновные - выпустят! Надя год провела СИЗО и ничего, сейчас на ТВ работает!
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Если всё ОК то ЗЕбилятник може вместо неё посидишь? Ну ты ж точно невинове..выпустят когда нибудь.
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 3 часа назад

Директор департамента коммуникации МВД Шевченко:
-Обвиненным в убистве Шеремета может быть любой.
Кароч,готовьтесь
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Коли атошники йо"нуть когось із твоїх рідних то буде всього навсього грустноє общєніє ! Нє нужно будєт шіть убійце дєло! Зрозуміло? Щоб потім не ридало! Вам, пеботним за всі ці висери мерзотні відільється!
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Судя из того - кто расказчик, я знаю кто будет заказчиком))
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Украина=россия
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Клоуненок внес затребованные путлером изменения в Конституцию.
Теперь понятно - к чему эта расправа...
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А каким боком зарегистрированный проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти касается этой "расправы"? Тем более что его текст ещё не известен.
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День, коли розвалиться ця справа (саме коли, а не якщо), буде початком кінця Зе, Авакова та Слуг. Наслідки торкнуться всієї Зекоманди.
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Мрія лавропутєна здійснилась , запущені на повну потужність шоу за участю "гаранта" для дискредитації і тотального негативу руками влади і руками 73%, до тих хто зупинив "Наваросію" і лавропутєна . Партнов цей план оприлюднив вже давно . Черга за фільтраційними таборами . Маріупольський суд чекає добробати . Гірше буде для всіх , якщо вони туди прийдуть самі .
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Є відчуття, що вбивство Павла Шеремета, хоч і з відкладеним ефектом, але все ж призведе до дестабілізації країни. Замість розкриття вбивства ми отримали вбивць, які уникли відповідальності та невинних дискредитованих людей на лаві підсудних.
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Друзья, есть ещё надежда, они могут сказать, что это их Путин заставил сделать.
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Значит, убийцам в Бахмуте домашний арест...
Ну, суки, вы сами напросились.
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Кремлёвская хуцпа урода начала свой шабаш..мерзкое зелёное быдло..молю Бога об одном что б вы не успели сбежать.
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тупые мусора + зебильский режим = песта Украине
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НЕ перестаю "благодарить" 73 % клинических идиотов по чьей вине все это шапито стало возможным.
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Шановна, ще не було заключительного концерта клованов - о де слезы будут....
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Ты лучше поблагодари мальдивчанина, который сделал ВСЁ, чтобы убедить голосовать за кого угодно, лишь бы против него!
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Это все ужасно , просто кошмар. Стерву, мечтающую о горящем Киеве с трупами на улицах, провожают в СИЗО гимном Украины. Что может быть хуже? Кто эти люди в зале суда? Кто они? Самокороновавшиеся в "волонтеры"1-ой, 2- ой и остальных степеней? Защитники Украины? Или все же кучка ополумевших от вседозволенности мразей?
А как соевая ботоферма рвет и мечет в их защиту! Это клиника, друзья. Это позор и проклятья на головы всех украинцев. Иметь 5лет президентом махрового циника и заказчика политических убийств. Но ничего, ваше время прошло, прошло навсегда.
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Судя по тому как кацапчик ЗЕбильный быстро улетел в спам Богдан Дидовик это твоё время прошло ...
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Я родился и живу в Киеве. Тут живут мои родные. А где живёшь ты? Наверняка не там где тут мечтала одна реактивной артиллерией жахнуть. Так что утри сопли.
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И что что в Киеве? Я тоже в Киеве, а это не ты винторогий сепарок с шариками выходил за Шария в Киеве???
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Только кацапы как ты и эта дамочка, мечтают Киев артиллерией накрыть. Так что тут все ясно.
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А в Киеве что не 73% ЗЕбилов малороссов типа тебя? Киев кишит малороссами уставшими от войны смотря Скотов по Г+Г. Тоже мне аргумент нашол -- в Киеве он!!!..так шо теперь ЗЕбил?? Типа если ты в Киеве то ты перестал быть ватным ЗЕбилом что ли??
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Порохоботы просто забыли народную мудрость - на воре шапка горит! И того, кто больше всего кричит - можно смело сажать в кутузку, никогда не промажешь! Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 4854
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То есть нужно всех ЗЕбилов и ЗЕкловуна посадить в тюрьму, ведь это они больше всех до усрачки визжали про Порошенко вора.
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Не виляй хвостом, речь идет про дело Шеремета!
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Речь идёт про ЗЕбилов кремлёвских холуев сепаров типа тебя ЗЕбила.
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Судя по истерике, у тебя шестой номер в порохоботном списке! Есть еще рост для карьеры! Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 3445
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кстати, а де там Олежа Ляшко?
он мне на фоне етих недосперматазоидых слуг все адекватнее и адекватнее кажется.
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На последние деньги "народный фронт" снял про себя прощальный ролик... Ляшку понравилось, и сейчас мечтает снять такой же!
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Alina Bodnar2 год ·

UPD. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 08 лютого 2020 року.A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам. Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років.
Вона єдиний лікар в Україні, який володіє рядом методик з надання ендоваскулярної допомоги дітям з вадами серця.
З 2002 року здійснила понад 3000 операцій.
Сім патентів на методики, які першою впровадила в дитячу кардіохірургію.
70 друкованих робіт.
Кандидат медичних наук.
Десятки подяк, нагород, грамот.
Медик Майдану. Волонтер. Мама.
УБИВЦЯ ПАВЛА ШЕРЕМЕТА?
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Та уже ясно шо ЗЕбилятня отрабатывает сценарий дексридитации волонтров, АТОшников и патриотов....потому специально выбрали известных своей проукраинской позицией людей. Теперь все кацапо сми визжат как майдановцы убивали журналиста. А беркутню и реальных сепаров всех отпускают... ЗЕсепар скоты.
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Незаменимых людей нет, Петро тоже думал, что он бог...
П.С. ВУЗы каждый год выпускают сотни профессиональных молодых специалистов, в том числе и медицинских работников! Я думаю, чехи и поляки не обидятся, если пара кардиохирургов останется в Украине и не уедут туда на заработки!
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Ну если что, пусть Вас сразу везут на операционный стол к выпускнику ВУЗа.
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Поляки и чехи их почему-то приглашают, со всем пакетом и хорошей зарплатой... Это только у нас устраивают по знакомству!
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При чем проблемы трудоустройства к аресту детского врача с почти двадцатилетним стажем по обвинению в убийстве?
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Иногда полезно читать, что постишь! Даже если это чужая копия!
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Я читала.
"A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам.
Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років."

Вчерашние студенты детей не прооперируют.
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Вчерашние может и нет, а вот позавчерашние, может, и да!
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К таким Вы пойдете, родители этих деток вряд ли согласятся на операцию сердца у вчерашнего студента.
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Ну а как насчет градов которых надо запустить на Киев?Они что детей трогать небудут?
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Столько сегодня набежало нулевок, рассказывающих о градах.
И хоть бы один показал цитату, а не свой вольный пересказ непонятно чего.
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Из твоих разговоров по телефону можно нарезать такого, что тебя надо будет только расстрелять.
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А тупой Зеленский настолько тупой, что не понимает что его вмешательство трактуется как давление на правосудие, о прокуроре даже речи нет - "100% мой человек" (с)
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А Луцык чей был? Или он был только любителем спиртных напитков?
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Эти твари, следствие, вчера заявили, что прослушали 44 тыс. абонентов. Представьте, на каком основании они отобрали 44 000 человек для права прослушки их разговоров. Какие были аргументы? Это все были "подозреваемые"?
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Интересно, что любое вопиющее нарушение закона зебобиков не волнует, у них ответ один: "а вот при Порошенко". То есть, сейчас нарушать можно всё, "т.к. мальдивы, свинарчуки и липецкая фабрика".
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В деле Гонгадзе есть пленки Мельниченко, которые прошли экспертизу на западе и доказывают, что заказчиком убийства журналиста является Кучма, есть и задержан исполнитель Пукач, который признал свою вину и следствием доказано его причастие исполнение убийства, он же подтверждает, что убил Гонгадзе по приказу Кучмы... так давайте с этим делом разберитесь... где уже все очевидно... Е#АНЫЙ ФАРС ВЛАСТИ!!!
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