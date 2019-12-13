 Суд відправив під арешт на 2 місяці волонтера Юлію Кузьменко, підозрювану у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Клопотання задовольнити. Застосувати проти підозрюваної Кузьменко Юлії Леонідівни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 08.02.20", - зачитав рішення суддя.
Рішення суду може бути оскаржене впродовж п'яти днів. Адвокати Кузьменко заявили, що обов'язково подаватимуть апеляцію.
Оголошення рішення суду супроводжувалося криками "Ганьба!"
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Директор департамента коммуникации МВД Шевченко:
-Обвиненным в убистве Шеремета может быть любой.
Кароч,готовьтесь
Теперь понятно - к чему эта расправа...
Ну, суки, вы сами напросились.
А как соевая ботоферма рвет и мечет в их защиту! Это клиника, друзья. Это позор и проклятья на головы всех украинцев. Иметь 5лет президентом махрового циника и заказчика политических убийств. Но ничего, ваше время прошло, прошло навсегда.
он мне на фоне етих недосперматазоидых слуг все адекватнее и адекватнее кажется.
UPD. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 08 лютого 2020 року.A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам. Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років.
Вона єдиний лікар в Україні, який володіє рядом методик з надання ендоваскулярної допомоги дітям з вадами серця.
З 2002 року здійснила понад 3000 операцій.
Сім патентів на методики, які першою впровадила в дитячу кардіохірургію.
70 друкованих робіт.
Кандидат медичних наук.
Десятки подяк, нагород, грамот.
Медик Майдану. Волонтер. Мама.
УБИВЦЯ ПАВЛА ШЕРЕМЕТА?
П.С. ВУЗы каждый год выпускают сотни профессиональных молодых специалистов, в том числе и медицинских работников! Я думаю, чехи и поляки не обидятся, если пара кардиохирургов останется в Украине и не уедут туда на заработки!
"A на наступному тижні у Юлия Кузьменко призначено 9 операцій діткам.
Пацієнти віком: 2 місяці, 1 рік, 4 роки, 6 років, 7 років і 10 років."
Вчерашние студенты детей не прооперируют.
И хоть бы один показал цитату, а не свой вольный пересказ непонятно чего.