 "Видавці фантастичних романів", - фігурант "справи Шеремета" Антоненко про зібрану Нацполіцією інформацію про нього. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Антоненко зазначив: "Я вже сказав. Є купа фотографій, які щодо моєї зовнішності взагалі не збігаються з тією зовнішністю, яку нам пропонують наші видавці фантастичних романів".
Говорячи про інших фігурантів справи про вбивство Шеремета, Антоненко зазначив: "Пуму (Інну Грищенко, - Ред) знаю тільки з інтернету. Бачилися один раз у військовому госпіталі, коли я грав там концерт. Чоловіка її не знаю взагалі. Я знаю з інтернету, що йому пропонували взяти справу Шеремета".
Відео - Олег Богачук
Нагадаємо, Печерський суд сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненку.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
https://censor.net.ua/video_news/3165070/v_dele_ob_ubiyistve_sheremeta_doprosheno_bolee_3700_chelovek_obrabotano_80_mln_zvonkov_provedeno_47
обычно убирают из-за серьезного компромата. как Гонгадзе
Каждый раз, во власть приходит мразь.
А мрази не нужно правовое государство.
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И почему же, чёрт-побери, каждый раз избиратель выбирает такую мразь?
Вы руководствуетесь своей логикой они своей
а теперь прикинь что у них есть если они так уверенно говорят
Я вот прикидываю, что вы дурак, этого достаточно?
Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета співак Андрій Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.
Джерело: співрозмовник "Української правди" близький до слідства
Пряма мова: "Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі в Антоненка". Слідство встановило, що ім'я родича і співмешканця Антоненка - Сергій.
Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.
Источник-https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/13/7234806/
Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.
Ну что тут не ясного?По мне подозрение обоснованное.Дальше пусть эксперты разбираются,а суд принимает окончательное решение.
а я милого узнаю по походке
https://www.youtube.com/watch?v=f8o6dqjgggM
Они ГАНДОНЫ! !!
Джерело: співрозмовник "Української правди" близький до слідства-----що,так і попросив-----''винеси міну МОН-50?''-----а чому ж тоді======"Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі в Антоненка".-----якось дивно------''виніс щось зелене,заховане в шафі''------дійсно-неякисний детектив..