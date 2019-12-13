 "Видавці фантастичних романів", - фігурант "справи Шеремета" Антоненко про зібрану Нацполіцією інформацію про нього. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Антоненко зазначив: "Я вже сказав. Є купа фотографій, які щодо моєї зовнішності взагалі не збігаються з тією зовнішністю, яку нам пропонують наші видавці фантастичних романів".

Говорячи про інших фігурантів справи про вбивство Шеремета, Антоненко зазначив: "Пуму (Інну Грищенко, - Ред) знаю тільки з інтернету. Бачилися один раз у військовому госпіталі, коли я грав там концерт. Чоловіка її не знаю взагалі. Я знаю з інтернету, що йому пропонували взяти справу Шеремета".





Відео - Олег Богачук

Нагадаємо, Печерський суд сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненку.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.