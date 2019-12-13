EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події
  6255  70
Матеріали за темою:
Все про:Шеремет (267) Олег Богачук (940) Антоненко Андрій (7)

 "Видавці фантастичних романів", - фігурант "справи Шеремета" Антоненко про зібрану Нацполіцією інформацію про нього. ВIДЕО

Так фігурант справи про вбивство Шеремета Антоненко назвав співробітників МВС, які опублікували про нього інформацію

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Антоненко зазначив: "Я вже сказав. Є купа фотографій, які щодо моєї зовнішності взагалі не збігаються з тією зовнішністю, яку нам пропонують наші видавці фантастичних романів".

Говорячи про інших фігурантів справи про вбивство Шеремета, Антоненко зазначив: "Пуму (Інну Грищенко, - Ред) знаю тільки з інтернету. Бачилися один раз у військовому госпіталі, коли я грав там концерт. Чоловіка її не знаю взагалі. Я знаю з інтернету, що йому пропонували взяти справу Шеремета".


Відео - Олег Богачук

Нагадаємо, Печерський суд сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненку.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165318
 
   
 Топ коментарі
 
хотелось бы увидеть неопровержимые доказательства. а не домыслы полицейских следователей
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вот тем более легко будет всё опровергнуть. Что за хипишь ?
 показати весь коментар
 
Ну да, а МОН-50 в квартире была просто как память .
 показати весь коментар
 
 
А это тот «герой» у которого 7 судимостей ?!?
 показати весь коментар
 
Какая разная судьба у двух Владимиров: один - *****, а другой - дурак набитый...
 показати весь коментар
 
 
Прикольно. Типа все убийцы сразу признаются. Или нет. Или да. Я белый и пушистый.
 показати весь коментар
 
 
хотелось бы увидеть неопровержимые доказательства. а не домыслы полицейских следователей
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Предоставлены доказательства. То что вы тут мыльную оперу разыгрываете мне понятно. Идите в театр.
 показати весь коментар
 
 
Прікольно. У тебе є факти, що він «убійца»?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У меня нет. У следствия есть доказательства его участия.
 показати весь коментар
 
 
Значит в то, что он никого не убивал ты не веришь. А в то, что прослушано 81 млн телефонных звонков (на что потребовалось бы 154 года даже если не есть и не спать) то ты в это веришь.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты дибил. Ссылку на количество звонков раз. А потом я тебе расскажу как это делать.
 показати весь коментар
 
да, и рассказывать, как это делается, мне тоже не надо. Даже в США, с ее технологиями и деньгами, такое не возможно.
 показати весь коментар
 
 
Я просил момент, где говорится о 81 млн телефонных разговоров. Место в видео опрелели, я гляну.
 показати весь коментар
 
мотив конечно пипец придумали...

обычно убирают из-за серьезного компромата. как Гонгадзе
 показати весь коментар
 
 
Коли вже в цій країні буде реальне незалежне правосуддя ?? Коли вже судді, прокурори, следаки працюватимуть виходячи з верховенства права а не верховенства телефонного дзвінка від прислуги трона ??? ***** як ця вся байда ******* ! ....
 показати весь коментар
 
 
Никогда.
Каждый раз, во власть приходит мразь.
А мрази не нужно правовое государство.
 показати весь коментар
 
 
Чому в iнших европейских країнах не приходить до влади кожен раз мерзота ????
 показати весь коментар
 
 
Тому,що громадяни тих країн не є на90% бидлом та свинопасами -мрійниками!
 показати весь коментар
 
 
Каждый раз, во власть приходит мразь.
--------------
И почему же, чёрт-побери, каждый раз избиратель выбирает такую мразь?
 показати весь коментар
 
 
Хто ще має довіру до авакяна рюкзачного та недоумка легітимного?!
 показати весь коментар
 
 
подследственный может что угодно говорить, задача следствия нарыть материал, а прокурора - доказать в суде вину, все остальное пустое бла-бла-бла. И не имеют значения былые заслуги,принадлежность к волонтерству или участие в АТО, есть только два варианта: "виновен" и "не виновен".
 показати весь коментар
 
 
У любого преступления самое главное - мотив! А здесь одни домыслы и неубедительные предположения.
 показати весь коментар
 
 
Заработать. А тут ментяри мотивом предлагают дестабилизацию . Зачем это людям воевавшим против дестабилизации Украины ******?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У маньяков какой мотив ? Или у Игил какой ?
Вы руководствуетесь своей логикой они своей
 показати весь коментар
 
 
У ИГИЛ мотив - религиозная ненависть из за которой крови во все времена пролилось немерянно. Маньяк действует в одиночку, это его личный мозговой бзик. Убийство ради дестабилизации в стране организовывают спецслужбы той страны, которой это выгодно. Здесь имеем двух женщин медиков, одна из которых детский врач, и музыкант. Чиста "ангелы Чарли", *****!
 показати весь коментар
 
 
За это всё если дело развалиться, а оно развалиться то Зе и Аваков должны нести персональную ответственность ведь они вчера на брифинге обвинили этих людей в серьёзном преступлении.
 показати весь коментар
 
 
Вже мають нести, бо звинуватили людей без вироку суду. До того ж це зробив "гарант" законності, а це вже "службова недбалість" чи "перевищення повноважень"... Я вже не кажу про "тиск на слідство"... Єдине, що може виправдати цих клоунів з таким цирком, це те, що все це інспірація для арешту реальних виконувачів та замовників. Все решта - дешевий водевіль
 показати весь коментар
 
 
Они сказали что огласили далеко не все ...
а теперь прикинь что у них есть если они так уверенно говорят
 показати весь коментар
 
Прикинь? Вы серьёзно? Этого достаточно?
Я вот прикидываю, что вы дурак, этого достаточно?
 показати весь коментар
 
 
Для предъявления обвинений совокупности всего что предоставило мвд более чем достаточно . Вы или включаете тупого или таковым являетесь
 показати весь коментар
 
Мне интересно одно - у кого на крючке судья Вовк сидит? Уж очень рискованое трепыхание с ним случилось, конвульсии какие-то, прямо тебе сериал.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю кто фантаст,но мину у Антоненко изъяли настоящую.

Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета співак Андрій Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.
Джерело: співрозмовник "Української правди" близький до слідства
Пряма мова: "Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі в Антоненка". Слідство встановило, що ім'я родича і співмешканця Антоненка - Сергій.

Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.

Источник-https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/13/7234806/
 показати весь коментар
 
 
Та даже если это не фейк, он вроде человек воевавший разные трофеи наверное у всех есть. Та даже если бы у него танк в гараже нашли, как это относится к Шеремету?
 показати весь коментар
 
 
Танк ни как не относится к убийству Павла.А вот миной МОН-50 как раз и был убит Шеремет.

Для вбивства одного з керівників Української правди Павла Шеремета використали елементи протипіхотної міни МОН-50.

Ну что тут не ясного?По мне подозрение обоснованное.Дальше пусть эксперты разбираются,а суд принимает окончательное решение.
 показати весь коментар
 
 
Судячи по відео, не треба бути психологом щоб побачити що він нервує і не договорює
 показати весь коментар
 
Ну хз пусть адвокаты разбираются, мне кажется дело по ходу дела подгоняют. Самое главное что тип на видео который участвовал в закладке взрывчатке вообще не похож на Антоненко.
 показати весь коментар
 
 
Когда кажется,что делают Максим?Правильно,крестятся.А похож-не похож,эксперт самый лучший в мире уже определил.Твоего мнения не спрашивал.
 показати весь коментар
 
Мние эксперта это такое же доказательство как и прохождение полиграфа. Я конечно не эксперт но я не нашел сходства между человеком на фото и Антоненко, от слова совсем. Единственно что их объеденяет это бейсболка и борода. Причём бороды разные. Ну и комплекции они значительно отличаются тот что на видел крупней.
 показати весь коментар
 
Ну это только Ваше мнение Максим.Вот у бывшего генпрокурора Грузии Давида Сакверелидзе,мнение другое.Он бы подписался под санкцией на арест подозреваемых в деле Шеремета.Сколько людей,столько и мнений.А решать только суду.
 показати весь коментар
 
Да как я понял он бы их без суда расстрелял потому что они порохоботы проклятые. Он практически так в ФБ вчера и написал. Но то личное у него к Порошенко. Хотя я так и не понял как это связано. Да их вроде сам Прошенко пригласил так бы сидели без работы.
 показати весь коментар
 
Это только твои прыпущення.Их к делу "не пришьешь".Хотя,хочешь,дуй в суд.Может тебя и поймут.
 показати весь коментар
 
Ви бачили наслідки вибуху міни з тисячами "шариків"? Слідство каже, що міна під авто Павла була споряджена такими... А тепер порівняйте фото автівки після вибуху з фото, де дійсно спрацювала "пекельна машинка" хочаб з гвіздками (на Ближньому Сході такого повно)
 показати весь коментар
 
 
Эксперты пусть поривнюють,и высновкы дають.Им за это зарплату государство платит.А диванные эксперты могут трещать,что трещетка на велосипеде.Что с них взять???
 показати весь коментар
 
 
"Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем - Цензор.НЕТ 9120

а я милого узнаю по походке
https://www.youtube.com/watch?v=f8o6dqjgggM
 показати весь коментар
 
 
"Издатели фантастических романов", - фигурант "дела Шеремета" Антоненко о собранной Нацполицией информации о нем.

Они ГАНДОНЫ! !!
 показати весь коментар
 
 
Досвід по "Караванському стрілку" мають,як повісити на людину злочин, то чого б і на цьому вісяку не використати?!
 показати весь коментар
 
 
одно дело если бы была больше - можно было бы говорить о накладной бороде.))

"Видавці фантастичних романів", - фігурант "справи Шеремета" Антоненко про зібрану Нацполіцією інформацію про нього - Цензор.НЕТ 2627
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Знаем мы все чоколадного фантаста,остоточно прощавая, прикрутите.
 показати весь коментар
 
Спочатку вважали що замовник х"йло,після зустрічі з х"йлом замовниками перш за все будуть вороги х"йла
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На зону виродка.............на зону!
 показати весь коментар
 
Неужели он такой тупой, что 4 года хранил вещдок у себя на квартире?....или еще тупее, зная о возможном обыске,открыто по телефону просить вынести из квартиры бомбу.Как то неправдоподобно .
 показати весь коментар
 
 
Вещдок это или другая такая же мина, мы пока не знаем. А что касается сообщения с просьбой вынести "зеленую штуку" - тут все логично: будь у него дома мина, он предпочел бы, чтобы у него нашли сообщение о "зеленой штуке" в телефоне, а не саму эту штуку в доме. Кроме того, вы же не думаете, что это сообщение ему и его сожителю "подбросили в телефоны"?
 показати весь коментар
 
співак Андрій Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.
Джерело: співрозмовник "Української правди" близький до слідства-----що,так і попросив-----''винеси міну МОН-50?''-----а чому ж тоді======"Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі в Антоненка".-----якось дивно------''виніс щось зелене,заховане в шафі''------дійсно-неякисний детектив..
 показати весь коментар
 
Эх... а как Гадя купал хотела взорвать было не фантастически?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору