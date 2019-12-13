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 Депутата Херсонської облради затримано за вимагання "боргу" 200 тис. грн, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці розкрили діяльність злочинної групи, яку контролював депутат Херсонської обласної ради (в 90-х роках він був членом ОЗУ "Сейлем", яка довгий час на території Криму спеціалізувалася на вчиненні особливо тяжких злочинів).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Депутат разом зі своїм родичем, залучаючи інших осіб, організували "схему" додаткового заробітку - "вибивання" неіснуючих боргів зі співробітників власного підприємства. У разі відмови, користуючись зв'язками в кримінальному середовищі, вони погрожували "боржникам" фізичною розправою.

Саме таким чином фігуранти вирішили заробити на черговому найманому працівникові. Спочатку вимагали від громадянина повернення нібито 170 тис. гривень, а пізніше збільшили цю суму до 214 тис. Крім того, для погашення частини "боргу" зловмисники незаконно заволоділи двома автомобілями потерпілого.

Депутата Херсонської облради затримано за вимагання боргу 200 тис. грн, - Нацполіція 01

У четвер, 12 грудня, співробітники поліції затримали фігурантів під час одержання ними 100 тис. гривень.

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Вирішується питання про повідомлення основному фігурантові підозри за ст. 189 (вимагання) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165289
 
 
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по ходу херсон це будущая родина наимощнейшей европейской валюты, которая будет именоваться от корня названия цього славного града
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Dubinsky.pro, [13.12.19 18:16]
Также весь день с нетерпением ждал появления новости о том, что Артём Сытник - признан судом виновным в коррупции от всей так называемой медиа-тусовки, которая называет себя «борцами с коррупцией».
От всех этих бигусов, никоновых, леменовых, шабуниных, лещенко, давиденко, шкарповых, и седлецких.
Искал новости на лигах, новыхвременах, укрправдах, радиосвободах и другом одиозном ширпотребе.
И - ничего. Ти-ши-на.
Живущие от коррупционной кормушки «борцы с коррупцией» засунули языки в жопу, оглохли и ослепли.
Считают это прекрасным поводом при каждом следующем контакте с этими персонажами и, прости господи, СМИ - называть их одиозными, заангажированными, низкопробными помойными ямами и помойками, покрывающими коррупционеров.
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