 Депутата Херсонської облради затримано за вимагання "боргу" 200 тис. грн, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Депутат разом зі своїм родичем, залучаючи інших осіб, організували "схему" додаткового заробітку - "вибивання" неіснуючих боргів зі співробітників власного підприємства. У разі відмови, користуючись зв'язками в кримінальному середовищі, вони погрожували "боржникам" фізичною розправою.

Саме таким чином фігуранти вирішили заробити на черговому найманому працівникові. Спочатку вимагали від громадянина повернення нібито 170 тис. гривень, а пізніше збільшили цю суму до 214 тис. Крім того, для погашення частини "боргу" зловмисники незаконно заволоділи двома автомобілями потерпілого.

У четвер, 12 грудня, співробітники поліції затримали фігурантів під час одержання ними 100 тис. гривень.

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Вирішується питання про повідомлення основному фігурантові підозри за ст. 189 (вимагання) КК України.