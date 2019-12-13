 Депутата Херсонської облради затримано за вимагання "боргу" 200 тис. грн, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Депутат разом зі своїм родичем, залучаючи інших осіб, організували "схему" додаткового заробітку - "вибивання" неіснуючих боргів зі співробітників власного підприємства. У разі відмови, користуючись зв'язками в кримінальному середовищі, вони погрожували "боржникам" фізичною розправою.
Саме таким чином фігуранти вирішили заробити на черговому найманому працівникові. Спочатку вимагали від громадянина повернення нібито 170 тис. гривень, а пізніше збільшили цю суму до 214 тис. Крім того, для погашення частини "боргу" зловмисники незаконно заволоділи двома автомобілями потерпілого.
У четвер, 12 грудня, співробітники поліції затримали фігурантів під час одержання ними 100 тис. гривень.
Вирішується питання про повідомлення основному фігурантові підозри за ст. 189 (вимагання) КК України.
Также весь день с нетерпением ждал появления новости о том, что Артём Сытник - признан судом виновным в коррупции от всей так называемой медиа-тусовки, которая называет себя «борцами с коррупцией».
От всех этих бигусов, никоновых, леменовых, шабуниных, лещенко, давиденко, шкарповых, и седлецких.
Искал новости на лигах, новыхвременах, укрправдах, радиосвободах и другом одиозном ширпотребе.
И - ничего. Ти-ши-на.
Живущие от коррупционной кормушки «борцы с коррупцией» засунули языки в жопу, оглохли и ослепли.
Считают это прекрасным поводом при каждом следующем контакте с этими персонажами и, прости господи, СМИ - называть их одиозными, заангажированными, низкопробными помойными ямами и помойками, покрывающими коррупционеров.