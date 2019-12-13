 Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну. ВIДЕО

Про це в ефірі НТВ повідомив один з ведучих телеканалу Сергій Савін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, вони одразу розповіли прикордонникам про те, хто вони такі, звідки та назвали мету поїздки. Росіяни стверджували, що приїхали до України дізнатися більше про справу вбитого Шеремета, газові перемовини та обмін полоненими. Під час перевірки документів все проходило чемно й дипломатично, наголосив Савін.

"Потім запросили до відповідальної особи, було вручено рішення: відмова в перетині державного кордону, на в'їзд в Україну. Офіційна причина – я не зміг підтвердити мету свого запланованого перебування тут", – сказав пропагандист.

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