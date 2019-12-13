 Пропагандистів російського НТВ не пустили в Україну. ВIДЕО

Про це в ефірі НТВ повідомив один з ведучих телеканалу Сергій Савін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, вони одразу розповіли прикордонникам про те, хто вони такі, звідки та назвали мету поїздки. Росіяни стверджували, що приїхали до України дізнатися більше про справу вбитого Шеремета, газові перемовини та обмін полоненими. Під час перевірки документів все проходило чемно й дипломатично, наголосив Савін.
"Потім запросили до відповідальної особи, було вручено рішення: відмова в перетині державного кордону, на в'їзд в Україну. Офіційна причина – я не зміг підтвердити мету свого запланованого перебування тут", – сказав пропагандист.
но ниче, сейчас позвонят Вавочке и он бістро накажет єтих пограничных разбойников
зачет !
Хунта работает!
але, Сабаков, где во время Майдана и особенно после будешь прятаться?
Итальянцы сдадут, армяне тоже
В рашке, за особые кровавые заслуги..... ?
Вот что тогда положительного произойдёт ?
Мойсейович
@ViktorMoiseich
·17 ч
За всіма ознаками відбувається остаточний злив України, та створення Маларосії:
- йде медійна атака на добровольців та активістів;
- йде деморалізацію армії;
- вата вже осміліла вкрай;
-шарія стало дуже багато.
- тема братерства з свинособаками преволює. 73 маларосів радіють.
пока не велит..
Америка- так и делает !!! БЕЗ ОБЬЯСНЕНИЯ ПРИЧИН!!! ПРОСТО НЕТ!!!
Пока некоторые российские артисты, жертвуя своей карьерой, спокойствием и даже безопасностью, выражают поддержку украинцам, борются за здравый смысл и открыто осуждают власть своей страны, украинские звезды не брезгуют лишней копейкой от страны-агрессора.
Сегодня украинское общество, учитывая все без исключения его слои, поделилось на два лагеря: тех, кто осуждает действия России и поддерживает Украину, и тех, кто считает украинцев «одурманенными Майданом националистами». И равнодушных или нейтральных быть не может, ведь речь сейчас идет не о политике, на кону - жизни людей. Однако всегда найдутся те, кто будет зарабатывать деньги, закрывая глаза на мораль и собственную совесть. Конечно, не исключение и шоу-бизнес.
На телеканале Эспрессо.TV составили список тех украинских артистов, которые не стесняются выступать и работать в России.Главная «самоварсборщица» Ани Лорак
Пожалуй, самыми громкими скандалами сопровождались выступления именно Ани Лорак. Она - «лучшая певица России» по версии российской премии «МУЗ-ТВ. Гравитация». И неудивительно, ведь Лорак фигурирует почти на каждом мероприятии в России, дает сольные концерты, светится на вечеринках. За это Лорак уже неоднократно получала «Самовары», после вручения которых пыталась дать концерты в Украине. Однако ее проникновенные слова о том, что она - «голубь мира», не произвели желаемого результата. Выступления Ани Лорак бойкотировали, а митингующих разгоняла милиция.
Лорак ни разу за полтора года не выразила четко свою позицию относительно ситуации в стране, подчеркивая, что она - вне политики.
Светлана Лобода
Регулярно выступает в России и Лобода. Светлану можно увидеть и на открытых концертах, и на частных вечеринках российских олигархов. В частности, в начале июня они вместе с Лорак развлекали жену одного из российских медиамагнатов Сергея Кожевникова - Екатерину. Лобода, конечно, развивает историю о нейтральной позиции, дружбе народов и «искусстве вне политики».
А в прошлом году Лобода развлекала москвичей, приняв участие в концерте ко Дню города. Правда, этот позорный факт она попыталась скрыть: отсидела большую часть концерта в гримерке, оправдывалась сотрудничеством с певцом Эмином. А директор Лободы даже заставил украинских медийщиков стереть видео с ее выступлением на российской сцене.Вера Брежнева
Эта певица настолько часто появляется в России, что кое-кто уже и забыл, что, на самом деле, Вера - украинская певица с Днепропетровщины. Брежнева ведет концерты в России, поет, борется за российские награды и снимается в записях праздничных концертов. А с Instagram звезды становится понятно, что Брежнева в основном зарабатывает в России.Анна Седокова
Украинская певица и телеведущая, бывшая солистка украинской женской группы «ВИА Гра» Анна Седокова в конце весны вместе с выше названными певицами посетила праздник от «RU TV». В российские премии, где гипотетически должны были бы соревноваться именно российские артисты, ее выбрали лучшей в номинации «самое сексуальное видео» за клип «Между нами кайф». И похоже, это звание от страны-агрессора украинку только радует.Потап и Настя Каменских
Казалось бы, что после текстов песен этого дуэта шокировать чем-то другим будет уже трудно. Но артисты нашли, чем поразить. Оказалось, что «пырышки-пупырышки» - еще не предел.
Сначала в конце февраля 2014 года, когда вся страна была в трауре по погибшим на Майдане, Потап в Москве вел концерт, посвященный 23 февраля, который прославляет российских военных.
Вскоре появилось видео, которое возмутило украинских пользователей сети. В ролике Потап и Настя Каменских обратились к россиянам и украинцам с призывом «не создавать конфликтов».
В мае дуэт снова засветился в Москве, на этот раз на вручении премии «RU TV». Выходка Потапа стала настоящим унижением: певец снял перед российской публикой штаны и поблагодарил россиян. При этом он нагло взял на себя смелость говорить «от всех украинских артистов».
«Официально, от всех украинских артистов: Россия, спасибо за то, что вы нас принимаете. Пусть у вас всегда будет пучок денег, пучок здоровья, пучок здоровых, красивых отношений и пучок радости и счастья!» - произнес Потап.
Ситуацию надеялись исправить украинским флагом в Юрмале, но и без того тщетные попытки позже были перечеркнуты очередной выходкой. На годовщину Евромайдана, в ноябре 2014 года, Потап и Настя пели «Все пучком» со сцены в Москве во время церемонии «Золотой граммофон».Трио из «ВИА Гры»
Девушки из трио все родом с Украины. Анастасия Кожевникова - уроженка Южноукраинска, Миша Романова - из Херсона, а Эрика Герцег - из украинского села Малая Добрань. Впрочем, в графике гастролей группы чаще развеваются российские города, чем украинские. Девушки уверяют, что придерживаются нейтральной позиции. Интересно, что «нейтралитет» они отождествляют с равнодушием. В частности, Анастасия Кожевникова в одном из интервью призналась: «Мне 21 год. Я конечно же переживаю, я в курсе событий. Но какой-то определенной точки зрения по этому поводу у меня нет».Елка
Украинская певица после Революции Достоинства исчезла с Украины. Переехала в Россию она еще в 2004 году, но до событий Майдана появлялась с концертами на родине и снималась в украинских телешоу. Теперь же Елка - звезда исключительно российской эстрады. Кроме этого она работает с российскими проектами и борется за российские премии «RU TV» и «Золотой граммофон», которые безжалостно забирает Лорак.Таисия Повалий
Экс-регионалка Повалий, как и Потап, в день скорби по погибшим на Майдане делилась радостными новостями о том, что дарить своему мужчине на 23 февраля. Все еще народная артистка Украины давала концерты в России, ездила в Госдуму, а затем попыталась реабилитироваться: выпустила песню-молитву, посвященную Украине, «Боже». Впрочем, впечатление на украинцев это не произвело, и попытки обелиться не удались.
Сейчас Таисия Повалий и ее муж продюсер Игорь Лихута находятся в России.
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Пустилась в тур по России в прошлом году и народная артистка Украины София Ротару. И опять же рассказала, что «за мир во всем мире». Вероятно, поняв, что произошло, позже показала фото с украинским флагом. Правда, после этого в Томске, Кемерово и Хабаровске ее концерты отменили.Ирина Билык
Ирина Билык, кажется, не осознает, что происходит между Россией и Украиной и, в частности, в Украине. Певица продолжает выступать в России, а также петь в Крыму, при чем добираясь туда самолетом из Москвы, нарушая закон Украины. В оправдание певица говорит, что в Украине сузилась география концертов после оккупации Крыма и части Донбасса, поэтому работать и зарабатывать деньги ей стало труднее.
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Билык также считает, что решить сложную ситуацию в стране можно простым образом: «Лучше всего было бы собраться украинским и российским артистам, позвать Путина и Порошенко, чтобы за руки взялись вот так и помирились».Quest Pistols
Украинская поп-группа также решила не отказываться от своего выступления в Москве. В столицу страны-агрессора музыканты привезли свое Quest Pistols Show. Кроме этого, певцы проехались туром и по другим городам России, посетив Южно-Сахалинск, Дальний Восток. Несмотря на то что сами музыканты из Украины, на их сайте значатся только контакты менеджмента в России. Поэтому связаться с украинскими музыкантами будет непросто.Группа «Nikita»
А пока на Донбассе война, певицы из «Nikita» в октябре прошлого года российскую публику эпатировали в Курске, дали концерт в Санкт-Петербурге, в августе поспевали в Ростове-на-Дону, а чуть ранее в Владикавказе, Находке и Белгороде.Даниил Грачев
Крупнейшим хамелеоном оказался украинский телеведущий Даниил Грачев. В начале 2014 года страницы соцсетей выглядели следующим образом: воспалительные публикации в поддержку Украины, о
Значит звизда купила эксклюзивное право на освещение этого дела. А НТВистам здесь делать нечего.
Ну Зеля хитёр!
Мы в один город приехали. Не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал. "Приезжайте в наш город, вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе". Так упрашивал - мы поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а по приглашению.
А она нас выставила за дверь. Вас много, гостиниц мало. С ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают? "
Логика просто отпад.
Хотя, где Зебилы, а где логика...
Украина.
Это Украина называется.