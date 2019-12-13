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 Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС у районі Мар'їнки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Сьогодні, 13 грудня, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші відразу з опівночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Під ворожим вогнем з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї опинилися наші позиції в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат унаслідок цього ворожого обстрілу від початку поточної доби немає.

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Нагадаємо, 12 грудня збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165209
 
 
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Как показывает практика, обстрелы для зели ничего не значат. Будут отводить в любом случае, в одностороннем порядке.
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ну так ведь у нас сейчас всеобьемливоющее и полное прекращение огня до нового года включительно
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Потерь нет, а дня через три напишут что такого то защитника Украиньі , что пошел у АТО из самого майдану, хоронят.
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Как же так, Блазень говорил "надо просто перестать стрелять"...ДБ (с)
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Шмаркля, доки ти будеш ходити по телеканалам і всяку муть розказувати про "досягнення на переговорах" в той час, як кацапські виродки стріляють по українських воїнах? Які це в сраку домовленості такі, що практично кожного дня вбиті НАШІ військові?
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