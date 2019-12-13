 СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський: "У моїх підрозділах добровольців воював цвіт нації, багато чого не вміли, але лізли до чорта на роги". ВIДЕО

Сьогодні Вадим Сухаревський - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".
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01:25 - Про першу бойову операцію після аварії літака ІЛ-76
02:26 - Довідка про значення Георгіївки і чому бій за неї був таким важливим
03:55 - Як починався бій за Георгіївку
08:35 - Про полонених після боїв за Георгіївку: "близько десяти осіб, були пропозиції відпустити їх за гроші, були російські і наші паспорти"
12:09 - "Стою посеред дороги на Луганськ без шолома і бронежилета, чую свист танкового снаряда і тут біля мене здіймається вгору укриття з коліс, встигаю підняти радіостанцію і сказати: "Рота, до бою"
13:16 - Чому був без бронежилета і шолома? - "Щоб не нагнітати обстановку і підтримати особовий склад"
15:30 - Про дії після того, як побачив, що по позиціях ведеться прицільний вогонь
18:40 - Чому залишився на позиції і не відступив разом з "айдарівцями"
21:00 - Як наступав противник
23:00 - "Я завжди казав, що в моєму підрозділі добровольців воював цвіт нації, люди прийшли не за УБС і воювали, хоча багато чого не вміли"
25:15 - Як прорубали "дорогу життя" в Луганський аеропорт
28:15 - Спроба прориву автомобільної колони в Лутугиному, трофеї - комплект документів і озброєння
33:25 - Підготовка та бій за Лутугине
35:10 - Як утримував Лутугине одним танком шістьма БТРами
37:05 - Операція з перевдягання в противника, як одягли колорадські стрічки
38:30 - Як переодягнені в противника українські військові спіймали майора Російської Федерації з терористами і повною машиною зброї
39:40 - Що там робив майор з РФ на Донбасі: "Вони йшли як развіддозор у супроводі колони російських військ у такому-то районі, куди успішно відпрацювала наша артилерія"
40:23 - Російсько-окупаційні війська не володіли інформацією про успіх нашого просування і в істериці ухвалили рішення зосередити сили в районі Антрацита та Красного Луча
41:05 - Загибель танкіста Андрія Плохого "Копченого"
42:40 - Як відбувалося оточення Луганська в серпні 2014
43:40 - Операція з перекриття траси Краснодон-Луганськ і зачистці Донбасу від терористів
49:10 - Бої під Красним - одна з найближчих точок під пунктом розгортання російських військ у Краснодоні
52:20 - "Вогню було багато, градами нас накривали що дві години. Тотальна перевага противника в артилерії і безпілотниках"
53:02 - Обстріл у ніч із 16 на 17 серпня: "Десь корегували - снаряд попереду, снаряд ззаду і ракета - в окоп, сімох хлопців змішало із землею"
56:55 - "Ми щогодини чекали, що нас змінять і дадуть відпочити, - ми вдома не були з 8 березня"
59:20 - Як на очах у групи збили літак МІГ-29, який здійснював прикриття ударної групи
01:00:30 - "Виходимо на гору і тут назустріч нам - інша група. В російському "пікселі" та екіпіровці
01:02:00 - Про те, як зазнав поранення, - був без шолома, а над головою пролунав вибух
01:04:00 - Евакуація в аеропорт, а потім - у тил
Дивіться першу частину інтерв'ю з комбатом Вадимом Сухаревським: "Перше питання від полоненого: "Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає". ВIДЕО
Вадим Сухаревський став першим офіцером ЗСУ, який наказав відкрити вогонь по російських найманцях, це сталося 13 квітня 2014 року у боях за визволення Слов'янська. Сухаревський відкрив вогонь всупереч наказу "не стріляти", який дав йому його командир бригади полковник Копачинський, і тим самим врятував співробітників СБУ, яких атакували терористи. Такі дії повністю в характері Сухаревського - це агресивний, самостійний і незалежний у судженнях командир, один з найкращих військових лідерів нової української армії. Вадим був поранений під Луганськом у серпні 2014-го, коли з групою бійців пішов у розвідку і зіткнувся з дозором російських десантників майже упритул. Сухаревський відстрілявся вдало, але його також зачепило осколком: його врятувала нагрудна бронеплита, яка прийняла в себе дві кулі.
У нас было окно возможностей - после условной победы Майдана, в 1-3 месяца, когда можно было зачистить всё и всех колаборантов и кацапов, и прижать/устранить олигархат. Запад бы закрыл глаза, списал бы на революцию. Внутри страны вообще бы все позатыкались и сидели тихо.
Мы этим не воспользовались. Начали играть в демократию, которая нахер не нужна в пост-совке, во времена радикального изменения курса, и когда под боком монголоидная недоимперия, жаждущая стать этой самой империей. У них это никогда не получится - но страдать будут все кто рядом, да и не только рядом.
Но события последних месяцев показывают, что такое "окно" ещё может быть открыто для нас. Если это случится - никаких более "демократий", в условно выделенном времени, быть не должно.
И это должен понимать каждый...
Шукайте ДЖЕРЕЛА виникнення "Справи радикалів-вбивць Шеремета" ось у цьому :
Але переговори, які пройшли 7 грудня у резиденції в Сочі, не добилися нічого від білоруського лідера Олександра Лукашенка. "Ми ніколи не збиралися і не станемо частиною іншої країни, навіть братньої Росії", - сказав він.
Розмова тривала п'ять годин, але не дала нічого окрім домовленості зустрітися знову через два тижнів. Щойно Лукашенко повернувся додому, керівництво білоруської армії оголосило про бажання взяти участь у військових навчаннях НАТО під назвою "Захисник Європи", які пройдуть наступного року. Навряд чи все це дає привід Путіну почуватися по-різдвяному святково.
https://censor.net.ua/ua/n3165199
Пуйло вирішив використати ЗЕ "втемну"(негласні усні домовленості на зустрічі в Парижі в обмін на обмін полоненими-як ймовірність).
а Аваков тепер вобмінна цю "шиту білими нитками справу" пробує отримати пост Прем"Єра.