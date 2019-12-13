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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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 СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський про "дорогу життя" в Луганський аеропорт, битвах за Георгіївку, Лутугине та бої на кордоні з Росією. ВIДЕО

Вадим Сухаревський - заслужений герой, командир 503-го батальйону морської піхоти, у другій частині інтерв'ю розповів про створення "коридору" до захисників Луганського аеропорту, битву за Георгіївку - єдине село, яке дозволяло створити прохід для українських військ до Луганська, подальшу битву за Лутугине, Круглик, а також про бої на кордоні з Росією.

Сьогодні Вадим Сухаревський - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01:25 - Про першу бойову операцію після аварії літака ІЛ-76
02:26 - Довідка про значення Георгіївки і чому бій за неї був таким важливим
03:55 - Як починався бій за Георгіївку
08:35 - Про полонених після боїв за Георгіївку: "близько десяти осіб, були пропозиції відпустити їх за гроші, були російські і наші паспорти"
12:09 - "Стою посеред дороги на Луганськ без шолома і бронежилета, чую свист танкового снаряда і тут біля мене здіймається вгору укриття з коліс, встигаю підняти радіостанцію і сказати: "Рота, до бою"
13:16 - Чому був без бронежилета і шолома? - "Щоб не нагнітати обстановку і підтримати особовий склад"
15:30 - Про дії після того, як побачив, що по позиціях ведеться прицільний вогонь
18:40 - Чому залишився на позиції і не відступив разом з "айдарівцями"
21:00 - Як наступав противник
23:00 - "Я завжди казав, що в моєму підрозділі добровольців воював цвіт нації, люди прийшли не за УБС і воювали, хоча багато чого не вміли"
25:15 - Як прорубали "дорогу життя" в Луганський аеропорт
28:15 - Спроба прориву автомобільної колони в Лутугиному, трофеї - комплект документів і озброєння
33:25 - Підготовка та бій за Лутугине
35:10 - Як утримував Лутугине одним танком шістьма БТРами
37:05 - Операція з перевдягання в противника, як одягли колорадські стрічки
38:30 - Як переодягнені в противника українські військові спіймали майора Російської Федерації з терористами і повною машиною зброї
39:40 - Що там робив майор з РФ на Донбасі: "Вони йшли як развіддозор у супроводі колони російських військ у такому-то районі, куди успішно відпрацювала наша артилерія"
40:23 - Російсько-окупаційні війська не володіли інформацією про успіх нашого просування і в істериці ухвалили рішення зосередити сили в районі Антрацита та Красного Луча
41:05 - Загибель танкіста Андрія Плохого "Копченого"
42:40 - Як відбувалося оточення Луганська в серпні 2014
43:40 - Операція з перекриття траси Краснодон-Луганськ і зачистці Донбасу від терористів
49:10 - Бої під Красним - одна з найближчих точок під пунктом розгортання російських військ у Краснодоні
52:20 - "Вогню було багато, градами нас накривали що дві години. Тотальна перевага противника в артилерії і безпілотниках"
53:02 - Обстріл у ніч із 16 на 17 серпня: "Десь корегували - снаряд попереду, снаряд ззаду і ракета - в окоп, сімох хлопців змішало із землею"
56:55 - "Ми щогодини чекали, що нас змінять і дадуть відпочити, - ми вдома не були з 8 березня"
59:20 - Як на очах у групи збили літак МІГ-29, який здійснював прикриття ударної групи
01:00:30 - "Виходимо на гору і тут назустріч нам - інша група. В російському "пікселі" та екіпіровці
01:02:00 - Про те, як зазнав поранення, - був без шолома, а над головою пролунав вибух
01:04:00 - Евакуація в аеропорт, а потім - у тил

Дивіться першу частину інтерв'ю з комбатом Вадимом Сухаревським: "Перше питання від полоненого: "Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає". ВIДЕО

Вадим Сухаревський став першим офіцером ЗСУ, який наказав відкрити вогонь по російських найманцях, це сталося 13 квітня 2014 року у боях за визволення Слов'янська. Сухаревський відкрив вогонь всупереч наказу "не стріляти", який дав йому його командир бригади полковник Копачинський, і тим самим врятував співробітників СБУ, яких атакували терористи. Такі дії повністю в характері Сухаревського - це агресивний, самостійний і незалежний у судженнях командир, один з найкращих військових лідерів нової української армії. Вадим був поранений під Луганськом у серпні 2014-го, коли з групою бійців пішов у розвідку і зіткнувся з дозором російських десантників майже упритул. Сухаревський відстрілявся вдало, але його також зачепило осколком: його врятувала нагрудна бронеплита, яка прийняла в себе дві кулі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165166
 
 
 Топ коментарі
 
Нельзя не согласиться.
У нас было окно возможностей - после условной победы Майдана, в 1-3 месяца, когда можно было зачистить всё и всех колаборантов и кацапов, и прижать/устранить олигархат. Запад бы закрыл глаза, списал бы на революцию. Внутри страны вообще бы все позатыкались и сидели тихо.
Мы этим не воспользовались. Начали играть в демократию, которая нахер не нужна в пост-совке, во времена радикального изменения курса, и когда под боком монголоидная недоимперия, жаждущая стать этой самой империей. У них это никогда не получится - но страдать будут все кто рядом, да и не только рядом.
Но события последних месяцев показывают, что такое "окно" ещё может быть открыто для нас. Если это случится - никаких более "демократий", в условно выделенном времени, быть не должно.
И это должен понимать каждый...
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Чтобы не лезть к черту на рога, добровольцы не сделали простой вещи - не устранили олигархию и вместе с ней офицерский состав проросийского толка. - Вы рвали внешнего врага. А внутренний рвал вас. - Так невозможно победить. Поэтому вы просто бились головой о стену.Не понимая происходящего.
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ты артиста с ЧЛЕНОГРАЕМ не путай, дорогой !
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заслуженный герой звучит как заслуженный артист СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский: "В моих подразделениях добровольцев воевал цвет нации, многого не умели, но лезли к черту на рога" - Цензор.НЕТ 2579
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заслуженый артист у нас один - президент вова нелох...
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ты артиста с ЧЛЕНОГРАЕМ не путай, дорогой !
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Чтобы не лезть к черту на рога, добровольцы не сделали простой вещи - не устранили олигархию и вместе с ней офицерский состав проросийского толка. - Вы рвали внешнего врага. А внутренний рвал вас. - Так невозможно победить. Поэтому вы просто бились головой о стену.Не понимая происходящего.
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Нельзя не согласиться.
У нас было окно возможностей - после условной победы Майдана, в 1-3 месяца, когда можно было зачистить всё и всех колаборантов и кацапов, и прижать/устранить олигархат. Запад бы закрыл глаза, списал бы на революцию. Внутри страны вообще бы все позатыкались и сидели тихо.
Мы этим не воспользовались. Начали играть в демократию, которая нахер не нужна в пост-совке, во времена радикального изменения курса, и когда под боком монголоидная недоимперия, жаждущая стать этой самой империей. У них это никогда не получится - но страдать будут все кто рядом, да и не только рядом.
Но события последних месяцев показывают, что такое "окно" ещё может быть открыто для нас. Если это случится - никаких более "демократий", в условно выделенном времени, быть не должно.
И это должен понимать каждый...
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Гарно сказано. Але, якщо знову випаде такий шанс, то ми знову його просрем. (щодо народної люстрації)
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То-же самое было и после первого Майдана, только не в таких масштабах, а Ющенко начал обниматься с януковичем, и казав: "Віктор Федорович вже не той".
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Вообще такое заявление перечёркивает пять лет движения в Европу. И кого Вы видите диктатором Украины СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський: "У моїх підрозділах добровольців воював цвіт нації, багато чого не вміли, але лізли до чорта на роги" - Цензор.НЕТ 3915.
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Похер на "движение в Европу". Нам бы сейчас под расею не попасть, обратно.
Да и как я выше написал, Революция всё простит, и перед Европой так же...
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Хорошо, если не демократия, тогда диктатура.
Кого вы видите на роль диктатора?
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Временная диктатура. Всё равно кого. Каких-то полевых командиров. Которые потом, или сядут, или будут убиты. История имела не мало таких примеров.
Если более вдумчиво - то или кто-то из националистов(Билецкий, Ярош), или Турчинов, к примеру. Возможно последний достаточно нейтральный вариант.
Ну или радикалы "делают дело", а власть берёт кто-то более "дипломатичный". Зеркаль, например.
Вообще к последней стоит присмотреться...
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Временная диктатура это как. В мире много было временных диктатур. У них два конца. До естественной смерти диктатора или до новой революции, во втором случае будет новая диктатура (50:50).
Особенно ржу с диктатора Яроша, человек которого содержат друзья. А Турчинов вообще импотент, кроме риторики в активе только сдача Крыма.
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Да, помниться как мажоры сразу после Майдана пересели на Ланосы и Черри боясь раскуркуливания, а свои дорогие тачилы попрятали по норам. Вокруг Киева из хатынок лишний раз не вылазили все, кто наколядовал нечестным трудом. Но, к сожалению, никто не взял их за одно место.
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Ну так думали, что Порошенко, пришедший на волне, преобразует страну
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Не можна змінити країну. не змінивши ментальність народу! Населення України в переважній більшості тупувате, але хитре!
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Вы считаете, что нужно было ввести marshal law?
Behind you all the way.
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Цікава влада!!!!!!Антиукраїнська, Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .... СУКИ ЗЕБІЛИ! Портновим , Бойко, Медведчуком, Шуфричем , Волошиним, Рабіновичем, всім блоком ЗА ЖОПу , ригами ... займіться. Це вороги, зрадники , під час війни літають в Кремль і передають секретну інформацію, готові ножа втстромити в спину Україні. Чи ви Зебіли з ними заодно!? ЗЕБІЛИ, ІДЕ ВІЙНА І ЗРАДНИКИ ПОВИННІ БУТИ ПОКАРАНІ ПО ЗАКОНАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ. А ГЕНЕРАЛА ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ, ПАТРІОТА ЗВІЛЬНІТЬ, ЗАЙМІТЬСЯ ЗРАДНИКАМИ І ВОРОГАМИ ДЕРЖАВИ.
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17 августа был сбит второй МиГ-29 с нашего аэродрома. Лётчик рассказывал, что во время полёта электроника передала, что самолёт уже облучается прицелом ЗРК, запросил у руководства разрешения на противозенитный манёвр и снижение высоты, на что был получен ответ, типа, не паниковать, наблюдать и продолжать полёт. Итог - известен. Тупые дебильные инструкции, при которых лётчик не самостоятелен в принятии решения, привели к плачевному результату. Надеюсь сейчас их изменили.
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"Зрі в Корєнь".

Шукайте ДЖЕРЕЛА виникнення "Справи радикалів-вбивць Шеремета" ось у цьому :

Але переговори, які пройшли 7 грудня у резиденції в Сочі, не добилися нічого від білоруського лідера Олександра Лукашенка. "Ми ніколи не збиралися і не станемо частиною іншої країни, навіть братньої Росії", - сказав він.
Розмова тривала п'ять годин, але не дала нічого окрім домовленості зустрітися знову через два тижнів. Щойно Лукашенко повернувся додому, керівництво білоруської армії оголосило про бажання взяти участь у військових навчаннях НАТО під назвою "Захисник Європи", які пройдуть наступного року. Навряд чи все це дає привід Путіну почуватися по-різдвяному святково.
https://censor.net.ua/ua/n3165199

Пуйло вирішив використати ЗЕ "втемну"(негласні усні домовленості на зустрічі в Парижі в обмін на обмін полоненими-як ймовірність).
а Аваков тепер вобмінна цю "шиту білими нитками справу" пробує отримати пост Прем"Єра.
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Трохи історичної хроніки - перемір'я по-Дебальцевськи. 5-6 хвилин. https://www.youtube.com/watch?v=KTB2trEbIDE
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Кроме Путина, есть много желающих сыграть в типа объединение нации с лидером перед внешней угрозой. Лукашенко тоже поупражнялся, был мутный взрыв в Минском метро. Вполне возможно, убийство Шеремета это рязанский сахар порошенкоского разлива.
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госпадин ДЕстабилизец можете гнать на пороха пургу в том числе и заслуженную но с одним
условием - не подавайте его в качестве нелоха дурачка или дэбила - убийством одного не
очень то значимого журналиста вызвать тектонические возмущения в государстве с архаич
ным и очень инертным населением затея мяхко говоря не из перспективных а если по просту
то это глупость........
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И Бутусову спасибо за то, что даёт возможность познакомиться с героями.
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