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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:газ (1098) Зеленський (3856) Путін (3726) Росія (14216) нормандська четвірка (919)

 "А у нас в квартирі газ. А у вас?" - "А у нас газопровід. От", - Зеленський відповів на слова Путіна. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання стосовно підписання контракту про транзит газу з РФ порушувалося на зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

Ведуча запитала у глави держави, що він думає про слова Путіна "А у нас в квартирі газ".

"А у нас газопровід", - відповів Зеленський.

"Мені здається, що у нас дуже високий відсоток того, що у нас буде підписано контракт про транзит газу. Це важливо не лише для України, це важливо для Європи. Ми про це говорили і в "нормандській четвірці", і віч-на-віч із президентом РФ. Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір", - розповів Зеленський.

За його словами, головне спірне питання - термін дії цього контракту. Росія на переговорах пропонувала продовжити договір на рік, Україна пропонувала на 10 років.

"Потім нам запропонували три роки, ми запропонували компроміс - 10 років. Думаю, ми зійдемося на нормальному терміні. Я впевнений, що ми підпишемо договір на транзит, великі кошти для України. ...Росії потрібно продавати газ, Європі цей газ потрібен. У нас труба. В принципі всім вигідно", - зазначив глава держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165162
 
   
 Топ коментарі
 
На пресс-конференции в Париже молчал в тряпочку, а потом до него дошло, что можно было так "остроумно" ответить.. И вот на Бенином 1+1 решили разыграть скетч по новой, - в роли путина Мосийчук, как-бы случайно "..а у нас в квартире газ", - Зелень, - "а нас газопровод, вот!" Мосийчук очень наиграно радуется, - какой у нас "остроумный" през, у нее сильнейшее послевкусие=)))
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Газ в квартире?! Это в какой - на россии треть страны не газифицировано. Треть от свинорахи это...48 млн. То есть размером с Украину! Тут помалкивать впору про "у нас газ". Ботекс уже в мозги затек вечно молодому старцу.
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ЛОЛ. Ответил Путину на ток-шоу, с подачи Мосийчучки)) Зелекторунам прокатит))
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