 "Я припустився великої помилки", - полковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся. ВIДЕО

Про це Олексій Ноздрачов написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ. Там же він виклав відео з вибаченнями. Опублікований ним текст і текст, який Ноздрачов промовляє на відео, збігаються на 100%.
"Шановні військовослужбовці, ветерани, українці!!!
Сьогодні, під час круглого столу, я допустив велику помилку – некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією.
Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював думку керівництва Збройних Сил України, це моя провина і я її усвідомлюю.
Щодо мене та моїх дій начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України призначене службове розслідування. Я готовий понести покарання.
Моя особиста позиція є патріотичною та підтверджена діями з перших днів війни. Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести.
Мені прикро за те.Прошу вибачення", - написав і сказав Ноздрачов.
Раніше сьогодні полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".
Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".
Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.
Но выкинуть это мразь из армии (с волчьим билетом) обязательно!!!
Квартиры, оставленные хозяевами, которые с началом войны выехали на территорию, подконтрольную Украине, начали массово заселять семьи российских наемников.
нО И МОЗГИ ИНОГДА МОГУТ РАБОТАТЬ НЕКОРЕКТНО!!! МОЖЕТ СЛОПАЛ ЧТО ТО НЕ ТО!!!
Однако это осуществить, по его мнению, мешает "украинский национализм".
Так, Ноздрачев заявил о готовности украинских военных реинтегрироваться с гибридной российской армией, оккупировавшей половину Донбасса. Враг, по его мнению, тоже на это согласится, "если будет принято политическое решение"???!!!
"Они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. ????!!!
И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше", - заявил представитель ВСУ.
Однако этому примирению с оккупантом, со слов Ноздрачева, мешают "праворадикальные движения, которые государством не контролируются". К ним он приписал ветеранов АТО/ООС, которые активно выступают против амнистий для боевиков.
Полковник, который хочет «реинтегрироваться» с российскими наемниками, внезапно начал каяться и извиняться. Мол, ошибся и просит простить.
Об этом написал несколько минут назад в ФБ экс-нардеп Семен Семенченко.
В тему - Бойцам ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с праворадикалами - полковник ВСУ. Видео
С учетом того, что свое интервью эта мразь давала телеканалу «Звезда», в его действиях нет никакой ошибки.
Это статья 111 УК Украины.
«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины …
Предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет».
Господин Баканов, вам уже позвонили по поводу этого черта? Где уголовное дело по госизмене?
Какое там расследование? Это падло все сказало открыто!
Враг, по его мнению, тоже на это согласится, "если будет принято политическое решение"
Оно ждет от власти политического решения!!!!
Может ему уже что-то эта власть пообещала за озвучивание будущего политического решения?
Да прямо в эфире надо было сорвать с него погоны и надеть наручники.
Если это дерьмо останется в ВСУ, то значит точно он ждал политического решения сивошной власти. А Сивоха вам не как либо что, оно в РНБО вхоже
Не зря ж Сивуха распинается, что мы должны замириться и всем ублюдкам еще и заплатить, чтоб оне на нас не абижались
полковник не какого-то условного батальона, а полковник, который сидит в высоких кабинетах,
мог бы просто так «ошибиться»...
- Все просто. Треба до дембеля дослужити, щоб немаленьку пенсію отримати. А так можуть і звання зняти, і з армії вигнати. Ось чому задню дав.
Напевно думав, що часи уже на стільки помінялися, що можна таке казати. Та й може у них там в Генеральному штабі такі розмови між собою норма.