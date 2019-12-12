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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Суспільство
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Все про:вибачення (28) ЗСУ (408) Ноздрачов (3)

 "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся. ВIДЕО

Полковник пояснив, що його позиція не відображає позицію ЗСУ, а сам він "готовий понести покарання".

Про це Олексій Ноздрачов написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ. Там же він виклав відео з вибаченнями. Опублікований ним текст і текст, який Ноздрачов промовляє на відео, збігаються на 100%.

"Шановні військовослужбовці, ветерани, українці!!!

Сьогодні, під час круглого столу, я допустив велику помилку – некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією.

Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював думку керівництва Збройних Сил України, це моя провина і я її усвідомлюю.

Щодо мене та моїх дій начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України призначене службове розслідування. Я готовий понести покарання.

Моя особиста позиція є патріотичною та підтверджена діями з перших днів війни. Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести.

Мені прикро за те.Прошу вибачення", - написав і сказав Ноздрачов.

Читайте також: Хомчак призначив службове розслідування після слів полковника ЗСУ Ноздрачова про те, що "інтегруватися" легше з військовими РФ, ніж із "праворадикалами"

Раніше сьогодні полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165131
 
   
 Топ коментарі
 
Просто тупой зеобаб, такие сейчас нужны новой власти. Пойдёт на повышение.
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Коллектив "Украинской правды" который "в темную" использовали для стимуляции активности Авакова находится в шоке от озвученной версии убийства Шеремета.

В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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да хто ж его посадит..."он 100% мой человек..." это из этой "оперы... "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 3802
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Поздно всрался, теперь к этому генералисимусу нету никакого доверия и должно быть открыто дело.
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Походу пилюлей хороших получил, но уже поздно.
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А чому він так сказав хай дасть пояснення.
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Если не уволят, то это спецоперация ЗЕкомандування
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Я же говорил, вы еще за Муженко плакать будете......Он каким бы плохим ни был, был свой, украинец, ненавидел москалей и об этом прямо говорят волонтеры и военные. А тут мир дружба, советский союз
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А что тут "разбираться"? Пинком под зад урода из ВСУ! Он сказал то, что думал. И эта его позиция не изменился, сколько бы он не "извинялся". Такие люди опасны для ВСУ! "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 2495
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интегратор ***...он и значение слова то этого толком хрен понимает....попугай-попка.. "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся - Цензор.НЕТ 3462
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В черговий раз переконуюсь, що якби не праворадикали то в 2014 році то армія багато де очолювана такими полковниками, готовими інтегруватися здала би Україну аж бігом.
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Йди в срааку! Погони на стіл і в рядові!
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Руля, настоящий офицер после такого просто бы застрелился. Но увы...
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завтра главная новость у соловева скабеевой и шейнина будет сакральная жертва етот сепар
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Интересно знать. Целый полковник,никого не поставив в известность едет в качестве "эксперта",на сабантуй,там,то ли от себя!!!!, то ли от имени ВСУ высказывает провокационные тезисы.... У нас вообще махновщина с 21 апреля настала? Или в Генштабе появилось слишком много свободного времени?
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Крапля камінь точить, - і цей вислів пропагандисти взяли на озброєння. То бєня каже, що "прайдьот 5 - 10 лєт і кровь забудут", а всі ЗМІ два тижні його тиражували, потім підполковник не де небудь у приватній розмові, а на круглому столі на камери "некорректно высказавшись". Пропаганда так діє, - перші два-три рази буде гостра реакція, а потім гострота притупиться і чорна справа дасть плоди. Пригадайте з яким болем вся Україна сприймала перші втрати на фронті. А що зараз? Я в електричці почув від однієї торгашки, що вони туди ідуть, щоб гроші заробити. Я їй дав різку відповідь і тільки одна жіночка, у якої теж рідні були на війні, мене підтримала. Всі решта, а людей було багато, зробили вигляд, що нічого не почули.
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Кацапская консерва, ****!!!! И это творится в высшем командном эшелоне!! Это просто пи@дец, дальше катится некуда....
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как-то после Парижу все гавнище начало лезть со всех щелей
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Москаль спалився - по дурості не зрозумів"політику партії.
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"Скажите товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка!"
Чувак ляпнул, что с кацапами, которые разбирали кувалдой на запчасти сирийца (страшно представить что они творили и творят в Украине), ему легче интегрироваться, чем с украинскими патриотами. Похоже что он "интегрировался" уже давно. Нужно следить за дальнейшей "карьерой" этого #банька.
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как-то после Парижу все гавнище начало лезть со всех щелей
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Заявление на увольнение и точка.
Такие люди не нужны в ВСУ.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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Все це провірка на терпимість українців
проковтнуть і далі будем цим шляхом йти,не даремно останім часом почалась атака на атошників і вулантерів,я не думаю ,що цей так званий офіцер настільки тупий і самостійний.
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Таких в армии оставлять нельзя ... ещё товарищей продаст/сдаст суууу...ка.
Если ещё не делал это.
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