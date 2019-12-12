 "Я припустився великої помилки", - підполковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся. ВIДЕО

Про це Олексій Ноздрачов написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ. Там же він виклав відео з вибаченнями. Опублікований ним текст і текст, який Ноздрачов промовляє на відео, збігаються на 100%.

"Шановні військовослужбовці, ветерани, українці!!!

Сьогодні, під час круглого столу, я допустив велику помилку – некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією.

Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював думку керівництва Збройних Сил України, це моя провина і я її усвідомлюю.

Щодо мене та моїх дій начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України призначене службове розслідування. Я готовий понести покарання.

Моя особиста позиція є патріотичною та підтверджена діями з перших днів війни. Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести.

Мені прикро за те.Прошу вибачення", - написав і сказав Ноздрачов.

Читайте також: Хомчак призначив службове розслідування після слів полковника ЗСУ Ноздрачова про те, що "інтегруватися" легше з військовими РФ, ніж із "праворадикалами"

Раніше сьогодні полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.