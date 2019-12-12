 Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1.
"Ми упродовж восьми годин дивилися один одному в очі з Володимиром Путіним. Я відчував підтримку з боку Німеччини, пані Ангели Меркель, і з боку Франції - Емманюеля Макрона. Що стосується президента РФ Володимира Путіна, я зрозумів багато. Я точно зрозумів, що у нас почався діалог, ми можемо домовлятися", - сказав він в ефірі програми Право на владу.
Зеленський додав, що такий контакт був потрібен для виконання найважливіших завдань для України.
"Питання було - а ти будеш з ним вітатися? Ну, а як інакше? Я мав сказати: Гей, повертай моряків? Якщо ми мусимо домовлятися, якщо нам повернуть Донбас. Я готовий десять разів потиснути руку, якщо повернуть Крим", - сказав український президент.
"Главное, что мы все начали общаться", - сказал Зеленский пропагандистам. Показать интервью в касапии планируют в воскресенье, 15 декабря, в 20:00 по киевскому времени в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
А вот настоящие бандеровцы говорили: переговоры с врагом не могут длиться дольше автоматной очереди.
Хотя Бандеру бы туда, на него бы не подействовало, я уверен.
Он хочет достичь мира, поэтому пытается обходить острые углы, чтобы не навредить стране. Он такой, какой есть - искренен, не притворяется.
И совсем другое дело - Петро. Все фальшивое.
Що значить не притворяється? Він ж актор!
Де вы такое чудо откопали соотечественники,оно вас всех сдаст......
Ну и что! Так положено по протоколу. Вон Порох Пуйлу анус вылизывал и ничего.
Неужели боты кое-кого при этом стали как-то по-другому к Зеленскому относиться? По-моему, отношение хуже уже некуда, поэтому Зеленскому от этого ни холодно, ни жарко.