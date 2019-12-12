 Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж із "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов. ВIДЕО

Про це він заявив під час круглого столу на тему "Національна стійкість: Нові підходи у вирішенні старих проблем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Inforesist.

"Питання реінтеграції, це питання насамперед безпеки. Я вас хочу запевнити, що військовий і військовий росіянин, які проти нас воювали і продовжують воювати і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято рішення політичне і імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко. Тому що все-таки крім національної ідеї існують військові традиції", - заявив Ноздрачов.

На його думку, "знайти спільну мову" військовослужбовцям українцям і росіянам легше, "навіть якщо вони були ворогами".





"Але не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які державою не контролюються (не вдаватимемося в деталі). Беремо загальну картинку, праворадикалізм зараз випущений безконтрольно і немає (крім спеціальних служб) державної політики щодо реінтеграції саме цих ветеранів (а іноді не завжди ветеранів, а іноді не завжди людей, які турбуються про безпеку держави), до державної політики та реінтеграції до ініціатив", - додав Ноздрачов.

Полковник також заявив, що "ми зможемо вдало реінтегрувати Донецьку та Луганську області, якщо сильне українське суспільство займеться реінтеграцією решти суспільства".

"Одна частина суспільства менш інтегрована, інша більше. Ось на цьому сколі йде радикалізм. Тому нам треба з вами у цьому напрямку теж працювати", - додав він.

Ноздрачов зазначив, що про український радикалізм говорять на Заході, але не в Україні. Полковник привів у приклад позицію США щодо полку Нацгвардії "Азов".

Кілька годин по тому він пояснив свою позицію в Facebook. Ноздрачов зазначив, що висловлював особисті погляди, а на круглий стіл вирушив, перебуваючи у відпустці.

"На жаль, ідеї національної єдності заради перемоги не отримали поширення, а вирвані з контексту слова були "перекручені" і отримали незаслужену увагу, що ще раз підтверджує мої переконання щодо великого обсягу роботи, який ми повинні виконати для сталого розвитку українського суспільства", – написав він.

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