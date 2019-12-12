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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:інтеграція (20) Донбас (12659) ЗСУ (408) Ноздрачов (3)

 Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж із "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов. ВIДЕО

Начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов заявив, що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють у лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Про це він заявив під час круглого столу на тему "Національна стійкість: Нові підходи у вирішенні старих проблем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Inforesist.

"Питання реінтеграції, це питання насамперед безпеки. Я вас хочу запевнити, що військовий і військовий росіянин, які проти нас воювали і продовжують воювати і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято рішення політичне і імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко. Тому що все-таки крім національної ідеї існують військові традиції", - заявив Ноздрачов.

На його думку, "знайти спільну мову" військовослужбовцям українцям і росіянам легше, "навіть якщо вони були ворогами".


"Але не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які державою не контролюються (не вдаватимемося в деталі). Беремо загальну картинку, праворадикалізм зараз випущений безконтрольно і немає (крім спеціальних служб) державної політики щодо реінтеграції саме цих ветеранів (а іноді не завжди ветеранів, а іноді не завжди людей, які турбуються про безпеку держави), до державної політики та реінтеграції до ініціатив", - додав Ноздрачов.

Полковник також заявив, що "ми зможемо вдало реінтегрувати Донецьку та Луганську області, якщо сильне українське суспільство займеться реінтеграцією решти суспільства".

"Одна частина суспільства менш інтегрована, інша більше. Ось на цьому сколі йде радикалізм. Тому нам треба з вами у цьому напрямку теж працювати", - додав він.

Ноздрачов зазначив, що про український радикалізм говорять на Заході, але не в Україні. Полковник привів у приклад позицію США щодо полку Нацгвардії "Азов".

Кілька годин по тому він пояснив свою позицію в Facebook. Ноздрачов зазначив, що висловлював особисті погляди, а на круглий стіл вирушив, перебуваючи у відпустці.

"На жаль, ідеї національної єдності заради перемоги не отримали поширення, а вирвані з контексту слова були "перекручені" і отримали незаслужену увагу, що ще раз підтверджує мої переконання щодо великого обсягу роботи, який ми повинні виконати для сталого розвитку українського суспільства", – написав він.

Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж із праворадикалами, - полковник ЗСУ Ноздрачов 01

Дивіться також: "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165104
 
 
 Топ коментарі
 
подонок...очередной зеБилный упырь!
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Де Зе-команда понабирала таких є*анатів ?!!! Війна у розпалі а воно про "інтеграцію" !
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c таких упырей нужно сраывать форму ВСУ и гнать на кацапию!
У НЕГО В ГОЛОВЕ РАСЕЯ!ОН ХОЧЕТ ДРУЖИТЬ С КАЦАПИЕЙ!О ЧЕМ ВООБЩЕ РЕЧЬ!
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если этот чорт останется в армии, то нужно идти и гладить по голове хомчака и все остальное руководство армии

а может это то, о чем зеленский договорился во франции?
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Сначала: расстрелять .Потом разобраться
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с..ка, одному мені хочеться розчиняти всю цю зебільну кремлядську сволоту у кислоті?! Де ж на вас, виродків, стільки смерек знайти?!
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Ни хрена себе! И это говорит военнослужащий Вооруженных Сил Украины? И который должен воевать с агрессором,который оккупировал часть его страны? И который должен вести в бой за свою Родину своих подчиненных? Это уже полный пипец!
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За почти 27 лет службы в ВС столько вот такого г..на повидал! Но это еще тупее тех. Ты имей смелость открыто сказать это, глядя в глаза матерей, жен, детей, чьи сыновья, мужья, отцы отстаивали СВОБОДУ своего государства! И остались там, и ни когда не вернутся уже домой.
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а его государство за поребриком,это мы лохи шо он у нас кацапию любит за наши деньги
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ну шо, моника семимильными шагами готовит вас к дружбе с кацапами , пригласил кацапское тв , кругом сепарскиеморды на должностях которые преследуют патриотов .Вообщем пока вы будете думку гадать как быть с моникой он вас со своей шобллой пересажает по тихому , а в 2020 приедет дорогой другхуйло в гости в Украину.
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Так вивезіть його хлопці за лінію фронту, на другий бік і нехай там інтегрірується.
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бажано частина , крок за кроком , 3-4 пакетами
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Воїни ЗСУ сидять в окопах поряд із воїнами Правого Сектору. В одних окопах! А де сидить цей "полкан", що йому простіше зійтися тими хто вбиває українців?
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Консервы вылазят со всех сторон,балакайте еще,бумаги хватит на всех...
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Вкинули. Глянули реакцию. Включили заднюю. Тактика ЗЕлупоголовых.Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж з "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов - Цензор.НЕТ 6659
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так туди прийшов просто по дивитись, по гражданке
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Не мав повноважень оприлюднювати.Так значить і працює український генеральний штаб.Так значить Ноздрачов розкрив їх таємницю.
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М-да...Тяжелое наследство Зеле от провайдера "Армія, мова, віра" досталось...
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А що ж воно, наслєдіє, тільки зараз наслідило?
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як швидко соєві непорозуміння зробили з Пєтінага любімчіка - ворога.. Після цієї соєвої банди ще прибирати та прибирати
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Реинтегрироваться, это снова отправлять в нарашку эшелоны продовольствия?! Самим мало!
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Тому що все-таки крім національної ідеї існують військові традиції",


" дідівщина" армійська тупорилість та інші атрибути совєтської армії..
котрі,звичайно ж треба з Армії Української викорінювати з такими ж ноздрячьовими...
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Ось пророгата консерва і вскпилась!!!! мабуть кореш хомчака-Іловайського...!! смерть ворогам України!!!!
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ну он довольно не двусмысленно объяснил с кем собрался брататься а с кем воевать и если на это не будет реакции выше стоящих чинов то надеюсь всё всем понятно! хотя о чём я!? о каком понятии в стране где одни за ЗЕ остальные за ПЕ осталось только найти поле чудес и засеять там пять сольдо.
P.S. пардон! забыл что есть ещё за МЕ
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І це під час війни! Після 6 років війни ! Це ж потенційний зрадник, латентний сепар! Агов, сбу, баканов, сучі ви діти ! Ось де рак, ось де метастази, ось де бацила рузькава миру. Цю мерзоту одним із перших треба нищити без суду і слідства. Але сьогодні, за часів зеленого клоуна-українофоба таким ************** нема чого боятися відповідальності за свої слова.

Микола Міхновський

Головна причина нещасть нашої нації - брак націоналізму серед ширшого
загалу її
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ну это классика,ублюдочный кацапский этнос с ожирением 2 степени и шалящей от водяры поджелудочной рассуждает о праворадикалах с которыми его пидородед красножопоармеец воевал в лесах Западной,отсосавший себе должность под музыку любэ о березках и войну видевший конечно в фильмах про 9 роту и прочий анал.Маски сняты,да зеленые? скорее всего эта бл..дь реальная консерва
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якщо бити лопатою з розвороту то дойде,бидло повинно стояти у стійлі і чекати свого ветиринара або м"ясника
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навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято рішення політичне і імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко.



Ноздрячьов і подібні допі..яться у час війни до реінтеграції з кладовищем..(
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...от *****,я щойно заховав кулемета,але для цього лайна відрию...
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пацаны,кто с этим ублюдком служит,если у вас есть понятие честь офицера - вызовите его на дуэль и забейте ногами..
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Воно в штабі сиділо, а тепер розповідає про любов з вбивцями українців.
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він вже готовий брататись лиш не боронити УКРАЇНУ
і це чМО утримує наш народ.
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русские террористы убили 13 тысяч украинцев, а полковник ноздрачев с ними рад бы "интегрироваться", но украинские патриоты ему мешают. Это просто ****** какой-то Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж з "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов - Цензор.НЕТ 9604
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Заслані агенти Ху..ла починають вилазити з щілин. Після цього починаю поважати праворадикалів. Якщо зеленський не посадить цього гівно-полковника то він не є президентом України.
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Починаючи з літа , якийсь колєсов заст. хомчака, заборонив офіцерам називати кацапію агресором і не хвалитися тим що воювали проти сєпарюг і кацапів , бо "атвєчать придьоцца". То був перший крок в ЗСУ до "інтеграції" з кацапами . Тепер цей працівник ФСБ , або СВР який сидить в штабі і працює на сваю родіну , риє під саму ідею незалежності від москви . Звичайно по ефесбешному сценарію і "адабрямс" бєні .Не просто так хвалився Нач. ГШ РФ про те що ГШ Кацапії "Імєєт полний расклад по ЗСУ за послєдніє мєсяци" . Жаль що цей жах підміни розуміння захисту Батьківщини на "воінскую традіцію" кацапів не дійде до свідомості зомбозєбілів . Така собі військова каста з столицею в кацапії.
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то че ты написал - сможешь обосновать , или одна баба сказала , а ты подхватил , да
многих знаю кто на передке был , но такого не рассказывали
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а почему это существо не ушли нахрен вместе с его начальником и покровителем витьком мужеложенком?
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Тому що ,саме для цієї "інтеграції" уставшіє атвайни ,дупоголові зєбіли і обрали зє . Щоб скоріше передати Україну путєну , а землю ізраїлю .
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це тільки вереск Ылит, який не має анічогісінько спільного з дійсністю.
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дятелко, у него сейчс в покровителях Хомчак Иловайский и сам ШанПанЗе Військовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж з "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов - Цензор.НЕТ 2356
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ЬІлитний, если ты не в курсе, то Хомчак уже все сказал по этому поводу. а этот ватноголовый хенерал как раз протеже витька мужеложенка, он его в генштаб приволок.
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Крім військових традицій є і національні. І вони для більшості людей, а не манкуртів є важливішими ніж професійні традиції. Це так для "полкана"...
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О як клоВун з'їздив на зустріч з путіним, тепер хто підтримує національну ідею і проти поцілунків в десну з тими хто їх вбивав, ти матері які втратили своїх дітей, діти які втратили своїх батьків, повинні проявити любов до убивць, а якщо ні то вони вороги і праворадикали, провокатори, точно за расєйською методичкою працюють. Нема слів, просто злив по всіх фронтах. Знищення приниження волонтерів, учасників АТО, та всіх хто втратив рідних в цій війні.
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Особливо яскраво світить справа Шеремета за сценарієм ФСБ .
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Я вам больше скажу. Никто не обратил внимания на его должность? Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Знаете,чем должно заниматься цвс?https://cimic.com.ua/course
одно из основных заданий:
"формування позитивної громадської думки щодо діяльності ЗС України та заходів Уряду України щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України."

Внимание,вопрос. Как может структура с таким ....аком во главе "формувати позитивну громадську думку щодо діяльності ЗС України"? И это не один мудак,это целое управление,где служит куча народу,в званиях от майора и выше. Представляете,какую "громадську думку" это управление формирует???Источник: https://censor.net.ua/v3165104
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Калоїд , це твій , рошенівський , протеже вітька муженка .
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Караул! Что это было? Кто такой ноздрачев? Он полковник ВСУ или "ЛДНР"?
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Ноздрачёва разжаловать в рядовые и отправить на.хууй без пенсии.

Отказываюсь содержать такую тварь!!!

Героям Слава !!! Слава УКраине !!!
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ОБЕРЕЖНО!!! МОСКАЛІ ЧЕРЕЗ НОВИХ піаністів ВІДКРИВАЄ ВІКНО ОВЕРТОНА!!!

Не випадково після Парижа, отримавши завдання від пуйла, починається дескридитація ДОБРОБАТІВ і ось такий посил Полковника ЗСУ (!). Яких сил він полковник?
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По его мнению, "найти общий язык" военнослужащим украинцам и россиянам легче, "даже если они были врагами".

Он воно як. Ти бач, як заголосили. А хтось тут стверджував, що червоні лінії не були перейдені. А це що тоді? Це ж не поодинокий півень співає. Це справжнісенький полковник, прости господи, ВСУ. Так що, панове, зради не було? Розходимось?
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Если б не правые радикалы в 14 - то ты б сейчас не триндел о своей значимости. Как вас развелось много умных. А когда касается вопроса защиты Родины - вы **** в кусты. Демагоги хреновы.
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Ну жто же, грустно. Во первых очень хочется ответить полковнику "пока есть такие как вы интегрировать "радикалов" невозмножно.
Второе, Украйна не успела отойти от Расей. Я надеюсь, что русские позволят в Украйне разговаривать на украинском языке.... хотя бы на улице
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Сорвать погоны с потвори и публичный поджопник из армии
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За що, хіба він проти братушек воював, як якийсь націоналіст?
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Цей покидьок Ноздрачев вирішив домовлятися з росіянами, які розстріляли наших військових під Іловайськом? Я вважаю, він має бути позбавлений звання полковника ВСУ як мінімум!!!
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2014год. Первая волна мобилизации. Попризывали военных пенсов... от капитана и выше. Разговоры под сигаретку. Учились в воен.учил. все при СССР, или почти развал Союза. Ты знаешь какая военная пенсия у моего одногрупника(однокурсника) в РФ? А мне Украина копейки платит... Все они висели в Одноклассниках и Скайпе. Вот если сюда ВНЕЗАПНО зайдут войска РФ, я с радостью готов получать русскую пенсию... Без единого прыжка на месте(куда там выстрел). Вот с такими и приходилось служитьВійськовослужбовцям ЗСУ легше інтегруватися з російськими військовими і бойовиками, ніж з "праворадикалами", - полковник ЗСУ Ноздрачов - Цензор.НЕТ 3612
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Діло полковник ЗСУ пропонує. Саме настав час реінтегрувати російських військових на решту території України. В Крим і частину Донбасу вони, разом з тамтешніми ліворадикалами, вже реінтегрувалися, тому треба цей процес пожвавити.
Тепер залишається тільки під командуванням полковника створеної великим головнокомандувачем з нуля потужної армії почати зустрічний процес реінтеграції і праворадикалів гнати до Рави-Руської.
В анали історії ця подія увійде під титулом - реінтеграційний рейд отаман-полковника Ноздрачєва.
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Для успішної реінтеграції вже почали арештовувати націоналістів.
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До речі , витівка продажної верхівки "Свободи" теж в сценарії .
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Интересно, єтот рыынгратор знает, что цель войны в том, что ***** нужна подконтрольная Москве Украина?

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Як бачите воно може триматися довго, шість років війни тримається у військових, їм для міра тільки національні ідеї на перепоні стоять.
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мировоззрение построенное на лжи недолго продержится
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...они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции...

При чем тут "национавльная идея", дебил? Кровная месть - вот что помешает.
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Як бачите українським офіцерам вона не заважає, тільки біндєри.
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Ну, в цбому немає нічого дивного, як показує досвід Криму такі "воєнниє" дуже легко інтегруються, і вони вже готові. Достатньо подивитися на звинувачення у вбивстві Шеремета, вони вже разом з кацапами та сєпарами готові спільно відстоювати свої традиції у боротьбі проти біндєравцев.
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Такий виступ чудово показує, як рехвормована українська армія. Сама сильна армія в Європі чи, як там казав Сивочолий?
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Гуясі канал звізда назнімає у нас сюжетів ))), хоча в світлі різних там нормандських зустрічей і роздачі інтерв'ю російським ЗМІ, зміни до конституції в частині ОРДЛО і т.д.такі заяви потрібно розуміти, як державну політику. Раніше я б обурювавсь, а зараз похрін, тому що виборці, левова частка наших громадян, цього хотіла. Влада має високі рейтинги, значить людям подобається, подобається розвалитись на дивані під сватів, слухати російський блатняк, виганяти з автобусів АТОшників і т.д. Тому для таких мудланів у військовій формі більш реальна загроза - праворадикали, патріотичні організації, національний рух, люди виховані в патріотичному дусі, а не в дусі совкової армії, дідовщини і гаспод офіцерів. Так, і я думаю цей ахвіцер достатньо щирий у своїх словах і таких гаспод багато.
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А після цього поскаржимося що, США з Європою нам мало допомагають.
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Так для таких кадрів США, Європа і НАТО як структура - це стратегічні вороги. Він же говорить про "військові традиції", традиції коли захід позначавсь на мапах, як вороги, а мы сметем врага с земного шара.
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Впевнений що, американці і європейці прекрасно проінформовані про кількість таких вищих офіцерів в українській армії.
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...а где сейчас Замуженко этот...знает кто?
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Так ось які настрої панують у вищих офіцерських чинів Українського війська, на таких гнидах і будуються російскі перемоги в Україні, на фронті і у тилу. Та й за таку відвертість йому нічого не буде, Хомчак і Загороднюк люди такого ж складу розуму вони прикриють цю гниду, а Зелі це по тому ж місці яким він грав на роялі.
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Ноздрачев - это подлец обыкновенный, одна штука...
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звичайний рехвормований зрадник, який закликає до єднання з агресором проти громадян України.
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Жаль, что в Украине действительно нет национальных радикалов которые после такого интервью намяли бы ему холку и потаскали его как кота обосравшегося за уши!
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Традиції це, коли в Бресті з фашистами цілувалися в дьосна розділивши Польщу і воювали разом проти націоналістів.
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Полковника йому дали при Януковощі чи Порошенку...
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У кого честь и какие традиции? Традиции на*бывать всех вокруг? Ему, этому полкашу Зепридурку, даже зеленых коридоров под Илловайском мало......
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Ну шо, зебилы, сьездил ваш "слуга народу" на случку с х@йлом, потёр тёрки и сразу по возращению начала вскрыватся вся мразь, которая люто ненавидит Украину и поэтому им сейчас зеленый корридор и все плюшки от 75% быдло-электората!
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а что не так сказал? воякам есть приказ - воюют, другой приказ - не воюют.
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