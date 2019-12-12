 "Збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - Положинський про обшук у свого друга, рок-музиканта Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Інстаграмі Олександр Положинський та публікує кілька відеозаписів.
"Біжу туди. Не знаю, що там буду робити. Не знаю... Дружбан все таки... На даний момент ситуація така: збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - говорить Положинський.
Нормально? Или вспоминать порохоботу это запрещено?
Ничего, я напомню.
Да, это звание может и не индульгенция.
А звание участника АТО? В добробатах? С которыми спешно справился Порошенко? Ибо угрожали его власти?
Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.
https://censor.net.ua/news/3164375/mne_predlagali_vzyat_na_sebya_ubiyistvo_sheremeta_veteran_grischenko_podozrevaemyyi_v_pokushenii_na
В комітети ради, в РНБО...
А мотив какой?
Ничего кроме как спец.операции : во всем виноваты экстремисты и националисты ( как журналисты канала Звезда кличут участников АТО/ООС) в голову не приходит....
Для этого надо быть совсем тупым.
Почнемо зі спаму.
Дійсно пахне йолкою, пані та панове.
Може хтось досвідчений завалить журналіздів ру-звезди?
Аваков ничего не хочет рассказать? Зеленский например? Или *свой* генпрокурор Моники?
Спам.
Почему ими никто не занимается?
А я сейчас вижу и наблюдаю, что идет прессинг ветеранов АТО и волонтеров!
після заяв одного атошника, що його вмовляли взяти на себе вбивство Шеремета, ці їхні "розкриття" - один сміх
кловани - вони і в Африці кловани
******** Авакяна на електричний стілець!!!
«Бєзпрєдєл» продовжується!
Хочеться подякувати Марусі Звіробій, за актуальне відео «мєнтовського бєзпрєдєлу» .
Теперішня влада не здатна на конструктивну діяльність. Вони здатні діяти лише по установленим сценаріям попередніх банд, які були при владі…
Либо это какой-то лютый п*здец и политическое преследование, которое может вылиться в новый майдан...
Пока что наблюдаем.
Кожна твереза людина розуміє:
1. З точки зору професійного розслідування,- слідчому не доцільно публікувати матеріали рослідування до рішення суду.
2. В кожній нормальній державі існує презумпція невинуватості,- і слідчий повинен діяти на основі принципів, які з неї випливають.
3. Рагулі при владі, в кріслі президента, в міністерстві, і пси які їм служать,- ви дограєтесь з своїми фейками…
Цього разу, суки, «шатун» не пройде!!!