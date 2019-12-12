 "Збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - Положинський про обшук у свого друга, рок-музиканта Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Інстаграмі Олександр Положинський та публікує кілька відеозаписів.

"Біжу туди. Не знаю, що там буду робити. Не знаю... Дружбан все таки... На даний момент ситуація така: збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - говорить Положинський.

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