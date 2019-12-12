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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Суспільство
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Все про:Нацполіція (8641) Положинський (3) Антоненко Андрій (1)

 "Збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - Положинський про обшук у свого друга, рок-музиканта Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета. ВIДЕО

Правоохоронні органи готуються до проведення обшуку в будинку одного з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета рок-музиканта, сержанта ССО Андрій Антоненко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Інстаграмі Олександр Положинський та публікує кілька відеозаписів.

"Біжу туди. Не знаю, що там буду робити. Не знаю... Дружбан все таки... На даний момент ситуація така: збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - говорить Положинський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165055
 
   
 Топ коментарі
 
отработка режимом зе лубянских методичек в действии
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А медведчука, з бойками та рабіновичами різними, коли будуть брати за державну зраду та розкрадання держави в особливо великих розмірах?
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отработка режимом зе лубянских методичек в действии
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И что, порохошавкам платят не за правду, а за зраду.
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Не заборонили, а перенесли на преміум версію каналу.
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ЗА ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТЕ С ВАС СПРОСИТСЯ.... КАК СУДИТЕ ИНЫХ ВАС ТАКИМ ЖЕ СУДОМ СУДИТЬ БУДУТ это к новой власти.....
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Зели думают,что пришли всерьез и на долго.Янукович им расскажет.
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Рашистскому режиму ВАЗелина, поперек горла стоят, все про-украинские деятели. А больше всего герои АТОшникик, топовых из которых прикацапок уже хочет в клетки позакрывать
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А некоторые шоколадные президенты вообще Героев Украины закрывали. Липовые дела им шили на пару с кумом генплокулолом. Забыв о том, что сами это звание Героя и давали. Добробаты уничтожали, которые в свое время Путина остановили.
Нормально? Или вспоминать порохоботу это запрещено?
Ничего, я напомню.
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Ватный напоминатель, может напомнишь кого закрыли из Героев Украины? Кстати говоря, тебе придурковатому зебилоиду и невдомёк что звание Герой Украины не индульгенция на преступления.
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Напоминаю - Савченко. Которой лично Порошенко присвоил звание Героя.
Да, это звание может и не индульгенция.
А звание участника АТО? В добробатах? С которыми спешно справился Порошенко? Ибо угрожали его власти?
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Неужели кто-то думает, что следственная группа по такому резонансному преступлению три с половиной года страдала фигней?
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Что , разве не видно? Местные зебилы кричат "эврика".
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А чому слідство раніше не вийшло на цього музиканта?
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А хіба ми знаємо, коли воно на нього вийшло? Можливо воно вийшло на нього ще за Луценка...
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А до чого тут Луценко, якщо слідство веде поліція ?
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Три дня назад навязывали убийство другому человеку, а тут вдруг нашли "настоящих" убийц.

Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.



https://censor.net.ua/news/3164375/mne_predlagali_vzyat_na_sebya_ubiyistvo_sheremeta_veteran_grischenko_podozrevaemyyi_v_pokushenii_na



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І шукають саме серед бійців ато... Це ідея портнова, його методи.
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Знайшли стрілочника? Хтось вже казав пару днів тому, що йому пропонували взяти на себе Шеремета
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Не забываем как подозреваемого по Гандзюк взяли, который в 100 км от места преступления на тот момент был
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А медведчука, з бойками та рабіновичами різними, коли будуть брати за державну зраду та розкрадання держави в особливо великих розмірах?
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Кричи громче, тебя плохо слышно!!
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...та парашенкамы.
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Так їх вже беруть.
В комітети ради, в РНБО...
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Два года боялись тронуть героев. Вот до чего дошло в Украине - атошник, автор гимна = неприкосаемый. А знали уже давно, еще когда зеля президентом стал ему сообщали.
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У на Батька своео начальник охраны, который 10 лет ему служил, за взятку посадил
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Чего ты тут байки рассказываешь про своего жука колорадского
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Как то сомнительно что этот Антоненко убил Шеремета.
А мотив какой?
Ничего кроме как спец.операции : во всем виноваты экстремисты и националисты ( как журналисты канала Звезда кличут участников АТО/ООС) в голову не приходит....
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Мотив банально прост - бабки. С взрывчаткой нацчился обращаться, решил подзаработать. На музыке сильно не развернешься
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Сомневаюсь.
Для этого надо быть совсем тупым.
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Шо ты какую-то блевотину размазываешь, иксперд?
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Ему взападло одному в ней барахтаться.
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Картоплянык, разбирайся со своей недостраной, которой нет и никогда не было. "Собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - Положинский об обыске у своего друга, рок-музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 6931
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Ситуация как с Сашко Билым номер два. Типично мусорской приёмник.
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А кто это?
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Дяденька, у вас флажок страны отклеился "Собираются люди, подъезжают журналисты и ждем адвокатов", - Положинский об обыске у своего друга, рок-музыканта Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1220 быть на форуме ЦН и не знать про Сашко...это наводит на подозрения.
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"Камсамольськая правда" вже написала про затримання убивць Шеремета, о 15:56, надзвичайно оперативно.
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Кто то накакал под елкою, что тебе запахло?
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Козломокшань, або ти пишеш беларуською мовою, або йдеш у спам.
Почнемо зі спаму.
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Труселями обхезаными это пахнет, а если и заказчик известен, то ты еще и обосцышься!
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Ботало завали, гнида. А то за кучерявьій базар и на пику присесть можно за бараком.
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Если,вдруг,его посодют то он обязательно сядет за бараком на твою пыку и еще нагадит на неё
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Це погано закінчиться. Для тих, хто це придумав - у першу чергу. У другу чергу - для решти зебілів. Адекватна людина цей фінт здоровим глуздом не сприйме.
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Наоборот адекватные люди апплодируют
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Порохобот назвал себя адекватом....хотя доктор так не думает
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Дайте вгадаю... Зараз підлога націоналістів, учасників АТО та патріотів будуть підозрюваними у "справі Шеремета". Привіт, 1937.
Дійсно пахне йолкою, пані та панове.
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Про покійних або добре або ніяк. А за великим рахунком Шеремет був тим ще флюгером.
Може хтось досвідчений завалить журналіздів ру-звезди?
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А шо там с савченко и рубаном, которые хотели взорвать ВР и устроить стрельбу в центре Киева? Проводилась спецоперация СБУ по их задержанию, поймали их с арсеналом оружия!
Аваков ничего не хочет рассказать? Зеленский например? Или *свой* генпрокурор Моники?
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Шо ты мелеш чучело я просто с вас угараю, как тока Петю отправили лесом, у порохоботов не преклащается поток сознания через анал
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Ти "угарєл" ще в день твого запліднення. Сци-клон.
Спам.
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Козломордое, почему у вас на кацапетовке больная тема про жопы и сосальник?
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"Угарать" в газенвагене будешь. Когда вашими козломордо-малоросскими стараниями ужасти про карателей станут суровой реальностью. Вот тогда точно и распинать вас будут, и все остальное. А душегубку из грузовика сделать недолго - вьіхлопную трубу вьівел в кузов, и...
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ну, они же ничего не сделали. к тому же, неизвестно, чего они на самом деле хотели. А Шермета таки взорвали.
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Ты в адеквате? Проводилась спецоперация СБУ! Их поймали с арсеналом оружия!!!
Почему ими никто не занимается?
А я сейчас вижу и наблюдаю, что идет прессинг ветеранов АТО и волонтеров!
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Клоуны становятся все менее смешными и все более паскудными.
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"Камсамольськая правда" вже напмсала, що убивць Шеремета затримали, о 15:56, оперативненько так. Ну, значить все правильно. "Камсамольськая правда" не помиляється.
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поживём-увидим. будет нескучно. не забываем, что за Шереметом до последнего дня ездила машина сбу.
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знову зюзя обсереться зі своїми "сенсаціонними розкриттями"
після заяв одного атошника, що його вмовляли взяти на себе вбивство Шеремета, ці їхні "розкриття" - один сміх
кловани - вони і в Африці кловани
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"Исходя из обнародованных судебных решений, следствие по делу об убийстве Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны". (от 10 мая 2017). И тут следствие застопорилось... Сотрудник СБУ был под домом Шеремета накануне убийства - расследование
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"В комментарии журналистам Зарецкая и Устименко давали противоречивые показания по поводу приобретения авто. Устименко также не смог внятно пояснить свое пребывание возле дома Шеремета".
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Якщо відверто то мені Шеремет нецікавий. 12.12.2019 16:51

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И как раз пропагандисты армии рф подъехали. Сейчас и покажут какие террористы армия и волонтёры Украины
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Офіс «клоуна-недоумка» нехрєн треба зносити!!!
******** Авакяна на електричний стілець!!!
«Бєзпрєдєл» продовжується!
Хочеться подякувати Марусі Звіробій, за актуальне відео «мєнтовського бєзпрєдєлу» .
Теперішня влада не здатна на конструктивну діяльність. Вони здатні діяти лише по установленим сценаріям попередніх банд, які були при владі…
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Либо это действительно очень глубоко внедренные агенты крмеля, но тогда нужны железные доказательства их предательства.

Либо это какой-то лютый п*здец и политическое преследование, которое может вылиться в новый майдан...

Пока что наблюдаем.
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Парашоботы,а чого вы возле компов сидите? Бегом до ОП красные линии рисовать!
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Мєнтовські рагулі,- кого ви розводите своїми фейковими презентаціями!?
Кожна твереза людина розуміє:
1. З точки зору професійного розслідування,- слідчому не доцільно публікувати матеріали рослідування до рішення суду.
2. В кожній нормальній державі існує презумпція невинуватості,- і слідчий повинен діяти на основі принципів, які з неї випливають.
3. Рагулі при владі, в кріслі президента, в міністерстві, і пси які їм служать,- ви дограєтесь з своїми фейками…
Цього разу, суки, «шатун» не пройде!!!
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это тупо проба! будут посмотреть на реакцию, и если не получат по клоунской морде, то продолжат, видимо не зря с пуйлом целый час тёр, цу получал
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