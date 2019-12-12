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Все про:вбивство (1982) волонтери (544) Артемівськ (82) Мірошниченко Артем (9)

 Побиття бахмутського волонтера Артема Мирошниченка, який помер унаслідок зазнаних травм. ВІДЕО камер спостереження

Побиття бахмутського волонтера Артема Мирошниченка було зафіксовано камерами спостереження.

Відео в блозі на Цензор.НЕТ опублікував журналіст Сергій Іванов.

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мирошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мирошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мирошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мирошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165038
 
 
 Топ коментарі
 
Ублюдки убивают за украинский язык. По Киеву слоняются пропагандисты из срашки. Спасибо зебилам - зеля н сдал Украину.
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Це не зєля. Це мудрий нарід, поприколу.
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такое только при Кокаинисте
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Нажаль таких надто багато(((
Сьогодня-навіть в Києві(((
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я сам боюсь говорить по украински таких очень много русскийх фашистов .
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Я не боюсь)) Хотя могу гутарить и по-собачьи)) На изіке вероятного противника)))
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ну знать сабачий недодеолект кацапосвиней это плюс.
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приїзжаю в Павлоград спілкуюсь українською, мене підтримують , і в автобусі, і в супермаркетах
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Ублюдки убивают за украинский язык. По Киеву слоняются пропагандисты из срашки. Спасибо зебилам - зеля н сдал Украину.
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Це не зєля. Це мудрий нарід, поприколу.
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при тебе? ты ж простой кусок говна, хоть и называешь себя "свиновальцем"
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Хорошо мне, живу в Украине , которую никто не сдал, потому что мы украинцы.
У песиков не ***** виноват и не рыги, а только Зе.
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о выползло мерзкое порося...Слышь поросяти тупа у тебя в доме твоем насрано это тоже Зеленский виноват?
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Киев и область давно доблесный шахтёрский край)))
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Вбивці,і їх відмазують на рівні омбутсмена,ось така муйня малята.Дякую Петро.
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Ні,саме Петру,бо жоден сєпар не покараний за п"ять років його правління.А Зеля неЛОХ,шо від нього чекати.
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Теперь сепары в РНБО! Ви зробили це разом...
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Тебе не кажется, что ты совсем не в тему?
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Так какой язык гнобят в Украине? За какой язык убивают?
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Кто постоянно говорит о дебилах- окончательный дебил. Это диагноз
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ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Московіти ВБИВАЛИ 4 СТОЛІТТЯ і сьогодні мало що змінилося, а при вас Зебілах ще більше розпоясалися любителі "руського міра". Не грайтеся з мовою. Скільки століть можна знущатись з мови української, забороняти друкувати книжки, говорити, в школах викладати, висміювати. Поважаю громадян які знають, вміють і розмовляють мовою країни де народився і живе, поважає її і лілеїть. Рідна мова це є рідна і тут без питань зобов'язаний знати, повинен мати право розмовляти і користуватись. НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ. А таких екземплярів які зневажають мову держави де живуть, вбивають громадян за те що розмовляють не мокшанським сленгом треба ізолювати від суспільства на вічно в зони, позбавляти громадянства.
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Сепаров разыскивать и ликвидировать
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Это не избиение, это типа наказание, не видно начала. Видно, что вначале видео человек УЖЕ был совсем не в себе!
Там было трое, где инфа про остальных?
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Це не випадкова бійка це жорстоке вбивство із знущанням здійснене групою осіб.
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Ну а что украинцы хотели? В Ивано-Франковской области местные украинцы ставят памятники доблестным воинам Дивизии СС Галичина.А потом Тягнибок изъявил желание,чтоб такие памятники стояли по всей Украине..
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