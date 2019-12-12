 Побиття бахмутського волонтера Артема Мирошниченка, який помер унаслідок зазнаних травм. ВІДЕО камер спостереження

Відео в блозі на Цензор.НЕТ опублікував журналіст Сергій Іванов.
На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мирошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.
6 грудня Мирошниченко помер від завданих побоїв.
Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мирошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.
У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.
Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мирошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.
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Сьогодня-навіть в Києві(((
У песиков не ***** виноват и не рыги, а только Зе.
Там было трое, где инфа про остальных?