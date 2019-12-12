 Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, з 10:50 протягом пів години противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Майже відразу після цього окупанти почали застосовувати ручні протитанкові та автоматичні гранатомети і кулемети великого калібру.
"Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики порушували режим припинення вогню 10 разів. Унаслідок обстрілу поранень зазнали двоє українських військовослужбовців.
Горит Кузнецов.
я правда не знаю,как это поможет прекратить огонь....но раз это ставят впереди телеги то...х/з
Де залпи у відповідь?