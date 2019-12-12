 Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, з 10:50 протягом пів години противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Майже відразу після цього окупанти почали застосовувати ручні протитанкові та автоматичні гранатомети і кулемети великого калібру.

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"Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики порушували режим припинення вогню 10 разів. Унаслідок обстрілу поранень зазнали двоє українських військовослужбовців.