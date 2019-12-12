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 Політика України
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Все про:ВР (5383) Порошенко (7858) Донбас (12659)

 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. ВIДЕО

Голосування за законопроєкт про особливий статус Донбасу допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко перед голосуванням за законопроєкт №2569, який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

"Путін мріє про відхилення цього закону. Голосування "за" допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами. Голосування "за" надає можливість українським дипломатам продовжити свою роботу зі збереження коаліції. Ми державники, ми не змінюємо принципи. Тому ми голосуємо за продовження дії цього закону", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати підтримали проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

Також читайте: Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164963
 
   
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался, как был основателем партии рыгов и министром при януковоща- так с такими принципами барыги и остался.
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Усім зебілам заткнув рота! Браво!
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Зебилы, посмотрите что говорят умные люди "Мы - государственники. Мы не меняем принципы", - Порошенко на голосовании закона о продлении особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 4578
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Государственіки!!! Ви гнилі продажні вори бариги, які грабують народ до останьої нитки, потім коли зовнішні вороги йдуть загарбувати, кидаєте голих та босих співгромадян в мясорубки заправляючи благими намірами, а самі тікаєте з України розсовуючи мішки з грошима та золотом по банках в Європі, Англії, сша та москві (останнє найгірший для вас варіант) бо там знають звідки бабки, а якщо вкрадені, то вкрасти у тих хто вкрав у своїх не гріх взагалі. Таких полуботків ми бачимо вже не одну сотню років. Але знайте, немає і не буде в майбутній історії ні ваших особняків та віл , ні роду вашого, ні могил, так як не має і сліду від таких як ви. Ви вважаєте себе розумними та успішними і запанували у своїй сторонці, над такими самими як ви, але насправді ви пусті та гнилі. ви звичайні паразити від яких не залишиться і сліду, а лише ганьба та прокльони. Государственіки!? Ви не знаєте що таке держава і як вона має функціонувати. Ви виродки!
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трындила мародер-старый брехун короче - "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 1911
выборы купил - а новые просрал ))
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Вы-гондурасовцы соевые....
🤣
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Порошенко за свої гроші озброював армію.Такі люди не крадуть.Таких як він ********** каламойскій-путін.
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Троль порохоботний, йди вари щі. Твої ніжні собачі почуття нікого не цікавлять.
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снова методичка - кидай ты ее
давно пора знать что у мародера нет своих денег
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Лучше бы "государственик" поделился опытом, как можно быть на госслужбы, в политике и зарабатывать миллиарды.
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могу повторить - я не гордый "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 8589 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 8589 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 8589
для этого надо воровать уметь - только ботне и сое-лахте не говори ))
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новость в заглавии которой есть фамилия Порошенко можно не открывать - там чертячий шабаш на лысой горе )))
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сколько лет при власти это барыжное недоразумение , сколько лет наблюдало и принимало активное участие в процессах которые привели страну к её нынешнему состоянию ...а сейчас оно - государственник , брехло ты конченое
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Ви мародери і зрадники! Завдяки тобі пораженко Україна на гачку *****- мінський договорняк і лугандонівська ракова пухлина
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***** макарони в тюрмі ждуть, а він ще на старих дріжджах гарцює )))
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Безпрецедентний факт: на переговорах 4-х лідерів держав в кімнаті для переговорів в Парижі за путіним сидів його охоронець-амбал з пістолетом (див. відео хв. 15:10)
За правилами на переговорах лідерів держав в кімнату переговорів не допускаються охоронці президентів і люди зі зброєю.
Висновок: Зустрічі через 4 місяці не буде, компроміс не можливий, ми отримали сіру зону Донбас. Українцям треба перестати тратити нерви на розмови про Крим і Донбас, українцям треба будувати свою економіку, бути процвітаючою нацією і подавати приклад, що демократія і свобода краще ніж московська клітка.

итогах встречи Зеленского и Путина. Подробности, о которых не расскажет никто https://www.youtube.com/watch?time_continue=572&v=2zEs5FzdIBw&feature=emb_logo
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У сої розрив шаблону - зрада відміняється "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 1608
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