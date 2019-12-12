 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко перед голосуванням за законопроєкт №2569, який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.
"Путін мріє про відхилення цього закону. Голосування "за" допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами. Голосування "за" надає можливість українським дипломатам продовжити свою роботу зі збереження коаліції. Ми державники, ми не змінюємо принципи. Тому ми голосуємо за продовження дії цього закону", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні народні депутати підтримали проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.
выборы купил - а новые просрал ))
🤣
давно пора знать что у мародера нет своих денег
для этого надо воровать уметь - только ботне и сое-лахте не говори ))
За правилами на переговорах лідерів держав в кімнату переговорів не допускаються охоронці президентів і люди зі зброєю.
Висновок: Зустрічі через 4 місяці не буде, компроміс не можливий, ми отримали сіру зону Донбас. Українцям треба перестати тратити нерви на розмови про Крим і Донбас, українцям треба будувати свою економіку, бути процвітаючою нацією і подавати приклад, що демократія і свобода краще ніж московська клітка.
итогах встречи Зеленского и Путина. Подробности, о которых не расскажет никто https://www.youtube.com/watch?time_continue=572&v=2zEs5FzdIBw&feature=emb_logo