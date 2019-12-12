 "Ми - державники. Ми не змінюємо принципи", - Порошенко на голосуванні закону щодо продовження особливого статусу Донбасу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко перед голосуванням за законопроєкт №2569, який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

"Путін мріє про відхилення цього закону. Голосування "за" допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами. Голосування "за" надає можливість українським дипломатам продовжити свою роботу зі збереження коаліції. Ми державники, ми не змінюємо принципи. Тому ми голосуємо за продовження дії цього закону", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати підтримали проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

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