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Все про:контррозвідка (158) СБУ (4900) ФСБ (773) військовослужбовці (2598) вербування (108)

 Контррозвідка викрила факт вербування ФСБ РФ українського військовослужбовця із зони ООС, - СБУ. ВIДЕО

ФСБ РФ намагалася завербувати українського військовослужбовця, який періодично відвідував родичів на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Військовослужбовець одного з підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об’єднаних сил, періодично відвідував своїх близьких родичів на території РФ. Після чергового перетину державного кордону чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ.

Представники ФСБ змусили нашого громадянина надати письмову згоду на негласне співробітництво. Для цього вони використовували психологічний тиск та погрози на адресу рідних затриманого.

За задумом "кураторів" чоловік мав збирати й передавати відомості про кількість особового складу, озброєння та військову техніку українських підрозділів. Представників ФСБ насамперед цікавила інформація про радіолокаційні станції, зокрема її можливості з виявлення повітряних цілей та відстеження польотів військової авіації ЗС РФ.

Погрози на адресу рідних українця ставали дедалі жорсткішими, тому чоловік звернувся до СБУ та розповів про всі обставини свого вербування й отримане доручення.

Суд врахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164936
 
   
 Топ коментарі
 
Сцуко, каким нужно быть лоботомированным олигофреном, чтобы будучи военнослужащим ВСУ ездить в парашу или там в Крым? На что он надеялся? На авось?

Боже, ну откуда берется такое количество клинических идиотов едущих запоребрик вопреки всему и здравому смыслу, в том числе, и по-моему меньше их не становится.
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ДЕРЖАВНИЙ ЗРАДНИК А.ПОРТНОВ З ВЕСНИ 2014р. ВЖЕ ПРАЦЮВАВ НА РОСІЙСЬКОГО АГРЕСОРА ПРОТИ УКРАЇНИ - Myrotvorets.center
Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5840
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Военнослужащий ВСУ из зоны ООС путешествует к родственникам в Россию...............Ну это точно дно.Неееее было бы круче если бы он в Донецк поперся.
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"Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб" - это только с его слов.
Но так как он долгое время замалчивал сам факт вербовки, и все равно ездил в РФ к "родственникам", то с большей вероятностью можно сказать что он многое недоговаривает.
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эта верба сидит и водит глазами по листу с текстом и читает с запинками.....видимо режиссеры сбу-шные где-то поймали с патроном бедолагу и напрягли для спектакля
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ДЕРЖАВНИЙ ЗРАДНИК А.ПОРТНОВ З ВЕСНИ 2014р. ВЖЕ ПРАЦЮВАВ НА РОСІЙСЬКОГО АГРЕСОРА ПРОТИ УКРАЇНИ - Myrotvorets.center
Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5840
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Але для зебланів це ОК.
Вони все ще мріють побачити на цьому фото замість Портнова - Пороха.
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Жаль, что его ФСБшники там не повязали и не отпи...
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А когда Контрразведка разведка разоблачит что Зеленский работает на ФСБ РФ?
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Это треш какой-то. Увольте его с воинской службы и забудьте о нем. Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 8500
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*****, каким нужно быть лоботомированным олигофреном, чтобы будучи военнослужащим ВСУ ездить в парашу или там в Крым? На что он надеялся? На авось?

Боже, ну откуда берется такое количество клинических идиотов едущих запоребрик вопреки всему и здравому смыслу, в том числе, и по-моему меньше их не становится.
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Да в Украине 75% дебилов понадеялись на "авось", а вы тут удивляетесь...
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а ты чего по заграницам носишся? дебил надеящийся на авось?
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Военнослужащий ВСУ из зоны ООС путешествует к родственникам в Россию...............Ну это точно дно.Неееее было бы круче если бы он в Донецк поперся.
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Никому не известно что он делал в РФ, и какую ещё границу пересекал.
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туфта это от соевых выдумщиков и не более. рудьковскому срок дали за то, что его вынудили кинуть камень в кацапское посольство, а тут целый убийца ихтамнетов! он что, вообще без мозга ездить в ад?
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"Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ" -завербованый военнослужащий сам пришел в СБУ. Гениально. Медали всем кого он встретил в коридорах.
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эта верба сидит и водит глазами по листу с текстом и читает с запинками.....видимо режиссеры сбу-шные где-то поймали с патроном бедолагу и напрягли для спектакля
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Коли Сущенко поперся до родичів у мацкву то був ідіотизм, але принаймні то був ідіотизм цивільної людини, що сиділа за десь під Ейфелевою вежею. А цей - війсковий, "одного з підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об'єднаних Сил". Він що, у понеділок сидів під кацапськими обстрілами, а у неділю вбирався у цивільне та гадав до якоїсь "іншої" "родствєннай" кацапіїї їде?
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а где мозги сущенко - полковник сбу на пенсии... а бывших-...
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Сколько раз нужно повторять - абсолютно любой гражданин Украины, пересекающий границу с врагом- оккупантом (кацапами) рискует быть завербованным спецслужбами параши. А если он был в АТО - риск вербовочного подхода возрастает многократно.

Предлагаю на всех пограничных переходах с врагом (кацапами) повесить информативный плакат с разъяснениями для граждан Украины, где большими буквами будет написано предостережение.
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Мда, вы еще футбольные( волейбольные) турниры организуйте между войсками.
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А вот интересно - его командиры за такие поездки были в курсе? Он и в рапортах на отпуск писал, что "відпустку буду проводити за адресою: РФ, ...". А если ездил самостоятельно, без разрешения, то как там с дозволом на виїзд за межі гарнізону???
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