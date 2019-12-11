 З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло". ВIДЕО

На це звернули увагу журналісти російської служби ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За сюжетом новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як "Хубло"). На що герой Зеленського дивується: "Путін - "Хубло?".

Саме цей момент із версії, показаної ТНТ в Росії, було вирізано. Причому склейку було помітно.

ВВС попросила з цього приводу коментар холдингу "Газпром-медіа", якому належить ТНТ, але поки не отримала відповіді.

Напередодні стало відомо, що ТНТ починає показ серіалу "Слуга народу". У середу, 11 грудня заплановано показ перших трьох серій.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його патрон не дивитиметься серіал, "бо часу у нього немає".

Права на показ "Слуги народу" телеканал ТНТ придбав у шведської компанії Eccho Rights, заявили в студії "Квартал 95".

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