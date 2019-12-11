 З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло". ВIДЕО

На це звернули увагу журналісти російської служби ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
За сюжетом новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як "Хубло"). На що герой Зеленського дивується: "Путін - "Хубло?".
Саме цей момент із версії, показаної ТНТ в Росії, було вирізано. Причому склейку було помітно.
ВВС попросила з цього приводу коментар холдингу "Газпром-медіа", якому належить ТНТ, але поки не отримала відповіді.
Напередодні стало відомо, що ТНТ починає показ серіалу "Слуга народу". У середу, 11 грудня заплановано показ перших трьох серій.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його патрон не дивитиметься серіал, "бо часу у нього немає".
Права на показ "Слуги народу" телеканал ТНТ придбав у шведської компанії Eccho Rights, заявили в студії "Квартал 95".
Також на Цензор.НЕТ: "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька
Тепер можна тролити кацапів посиланнями на кадри де клоун каже "*****".
(кацапи, не Цензорі це слово вважається не лише припустимим, але й рекомендованим).
Пояснюю: одна справа - якщо такого відео просто не існує. На ніт і спіру ніт.
Зовсім інша - коли воно є, але запопадливо видаляє цей фрагмент, "шоб дядя вова не осерчал".
Важно само наличие шутки про путина с намеком на "*****". Вы же внимательно следите за шутками Зеленского в образе других персонажей про майдан и голодомор - как дадите оценку этой шутке?
(легкість інсталяції VPN-розширеньу кілька кліків має й негативний ефект, а в Опері ще й взагалі вбудований).
(с) Кошер (стаття на лурці)
точно не в мире животных?
раціюсмартфона, зі словом "фільм" я теж погарячкував
Угоду на прокат серіалу "Слуга народу" в Росії підписав ще Порошенко! Зеленський просто змушений її виконувати
😂😂😂
1. кто бы не продавал права на тансляцию (шведская фирма которую создал вазелин для обхода работы с кацапией) роялти (деньги как правообладателю) получает сам вазелин. непосредственно
2. без согласия правообладателя (вазелина шестого) видео или звуковой ряд не может быть изменен. а это значит вазелин зал что трансляция будет и дал разрешение на ее осуществление
почитай что нибудь на тему "авторское право" потом будешь вякать
а-я-яй.. теперь не засну...точно...