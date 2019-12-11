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Все про:Путін (3415) Росія (14099) цензура (106) телебачення (380)

 З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло". ВIДЕО

Російський канал ТНТ почав показувати серіал "Слуга народу". З першої ж серії вирізали жарт про Путіна.

На це звернули увагу журналісти російської служби ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За сюжетом новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як "Хубло"). На що герой Зеленського дивується: "Путін - "Хубло?".

Саме цей момент із версії, показаної ТНТ в Росії, було вирізано. Причому склейку було помітно.

ВВС попросила з цього приводу коментар холдингу "Газпром-медіа", якому належить ТНТ, але поки не отримала відповіді.

Напередодні стало відомо, що ТНТ починає показ серіалу "Слуга народу". У середу, 11 грудня заплановано показ перших трьох серій.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його патрон не дивитиметься серіал, "бо часу у нього немає".

Права на показ "Слуги народу" телеканал ТНТ придбав у шведської компанії Eccho Rights, заявили в студії "Квартал 95".

Також на Цензор.НЕТ: "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164877
 
   
 Топ коментарі
 
Пардон... Що втратив фільм? З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло" - Цензор.НЕТ 2860
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Из песни слова не выбросишь!
Из российской версии сериала "Слуга народа" вырезали фразу "Путин Хубло" - Цензор.НЕТ 4292
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Обида прям какая то, ультрас могут напомнить как читается его погоняло)
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у Харкові якраз футбол, цікаво, "кроти" будуть співати?)
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круши их пан Зеленский ну шо зрадауны
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ага. бабки получит от трансляции... ну, типа, обанкротил россию да ?
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, у нас тоже не пишут официально не пишут- парашенка свыня
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но если скажешь свыня - все знают, кто это, вот и вы догадались
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Коломойський? Некошерно, але... Але так-таки свиня.
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но деньги на крови за трансляцию зарабатывает не Петя, а ЗЕ
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Ну Худло так Худло. Це мабуть його так по-батькові клмчуть
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Якщо кацап може носити погоняло "шойгу" то чому хтось дивується прізвищу "хубло"?
Тепер можна тролити кацапів посиланнями на кадри де клоун каже "*****".
(кацапи, не Цензорі це слово вважається не лише припустимим, але й рекомендованим).
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Не хубло... а *****... даже в кино зебобик не смог сказать правильно...
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Зе!сцыка просто засыал. Це природньо...
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Получается, если ты сейчас не найдешь видео где Пеця говорит "путин - *****" - он тоже засцал?
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Логіка 80 рівня.
Пояснюю: одна справа - якщо такого відео просто не існує. На ніт і спіру ніт.
Зовсім інша - коли воно є, але З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло" - Цензор.НЕТ 4199 запопадливо видаляє цей фрагмент, "шоб дядя вова не осерчал".
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Надеюсь ты в курсе, что вырезанием фрагмента занимался канал, а не Квартал 95?
Важно само наличие шутки про путина с намеком на "*****". Вы же внимательно следите за шутками Зеленского в образе других персонажей про майдан и голодомор - как дадите оценку этой шутке?
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Це ж треба - ТАК відмазувати, коли відмазати начебто неможливо...
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Свинорусик, ну не полыхай ты так. Хотя, похоже ты даже не свинорусик, а обычный Зе!бил. Извини, сразу не распознал. Теперь можешь гореть. )))
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"Лаша тумбай" Сердючки, частина друга, перероблена та з обрізанням
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Зелохи, в этом помойном сериале, Голобородько хоть раз признал, что рашка агрессор?
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ну вот, благодаря цензору рачкинцы теперь точно сериал смотреть будут Из российской версии сериала "Слуга народа" вырезали фразу "Путин Хубло" - Цензор.НЕТ 3332
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Я тя прошу, сколько там тех кацапов юзают ВПН в сибирской тундре...
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На жаль, кількість 🐷🐶 свідчить про інше...
(легкість інсталяції VPN-розширеньу кілька кліків має й негативний ефект, а в Опері ще й взагалі вбудований).
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Та не переживай ЗЕбил, во первых по другому и быть не могло. Во вторых твоему ЗЕкловуну денюжка по любому капнет, так шо всё ОК, не ной.
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если бы тебе порохобота не забанили в гугле за хроническую тупость, то ты сам знал что Зеля все свои права на фильм отдал, в отличие от твоего пети с Липецкой фабрики. Обрати внимание ОТДАЛ на не продал.
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Да да знаем Слепой траст по ЗЕбильному...продало своему однокласнику за 1 доллар..Знаем знаем ЗЕбил
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Слепой траст это петин разводняк лохов как ты, а это простая передача ЧУЖОМУ человеку
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Да ты смотрю реально клинический ЗЕбил..
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тема бени плохо раскрыта, напрягись еще...
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Тебе ЗЕбилу что ли отдал? Или ты за просто так пресмыкаешься перед клоуном??
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Водка ранее была вся кошерна (теперь сложнее, так как есть масса смягчителей вкуса, ароматизаторов и т. п.), кроме как на Песах, когда она приравнивается к хлебу и прочему хамецу (продуктам, приготовляемым с использованием брожения) и должна быть начисто вынесена. По традиции всё связанное с брожением, в том числе спиртное, на Песах продается за одну копейку какому-нибудь доверенному гою, с условием потом продать всё обратно за ту же сумму без процентов. Каждое настоящее еврейское сердце просто разрывается от такого гешефта, но шо делать, шо делать, так положено! В случае назревающих погромов рекомендуется выкупать хамец у доверенных гоев с отрицательным для себя профитом! Лучше немного делиться деньгами каждый Песах, чем всем имуществом раз в поколение.

(с) Кошер (стаття на лурці)
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Да да ты правильно понял для ЗЕбилов это был фильм со смыслом.
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Ви маєте рацію смартфона, зі словом "фільм" я теж погарячкував З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло" - Цензор.НЕТ 2450
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😀 А он там был.. тот смысл в этой поделке?
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Ну из - за шведской Зельцман потеряет до ~10% от прокатных миллионов.
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Знайшов на ЖЖ Ібігдана. Чомусь регочу немов шибеник.

Угоду на прокат серіалу "Слуга народу" в Росії підписав ще Порошенко! Зеленський просто змушений її виконувати
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там стидаються все писати... бо і голобородька у тому шедеврі Порошенко зіграв (трошки отфотошопили...це зараз тьху) а озвучував, здається... Безруков чи теж Порошенко?)))
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нюанс заключается в двух вещах
1. кто бы не продавал права на тансляцию (шведская фирма которую создал вазелин для обхода работы с кацапией) роялти (деньги как правообладателю) получает сам вазелин. непосредственно
2. без согласия правообладателя (вазелина шестого) видео или звуковой ряд не может быть изменен. а это значит вазелин зал что трансляция будет и дал разрешение на ее осуществление
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Это как с конфетами Рошен. Кто бы их не выпускал обязательно отсегивают Пете.
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ты зеленый поэтому тупой по умолчанию
почитай что нибудь на тему "авторское право" потом будешь вякать
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купи книжку "гугл для чайников" и набери "Зеленский передал свои права..." при этом обрати внимание не ПРОДАЛ, как обещал Петя с липецкой фабрикой и не выполнил, а ПОДАРИЛ бесплатно!!!
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Вырезали... не вырезали... разницы нет... денежка в зеленый офшор уже капнула... и не малая денежка...
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Хтось таким чином заважає Нашому Народному ПриЗеденту боротися з агресорором... Після почутого і побаченого рашка повинна була капітулювати...
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Кому нужны эти тупые подробности из жизни российских пропагандистских каналов?
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Смысле?? Это же любимый сериал всех ЗЕбилов, по идее они должны радоваца что ихни мышебратья тоже увидят это произвидение мирового искуства!!
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Интересно, для зеленых шмарклей, это не торговля на крови?
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Вырезали не вырезали,... Уйло так и останется... Уйлом!!!
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Даже стул для него специальный. Чтоб не под столом был.
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Ну ************ его уже видел. А на рашкостане и так все знают кто на расее ху!ло!
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Молодці, що вирізали. Тепер цей епізод точно подивляться не тільки всі росіяни, навіть ті, що не мають телевізорів. Тепер весь Світ перекладе цей діалог і розкладуть його на цитати. Вовік, мабуть, заплатив, щоб росіяни вирізали цей епізод. Кращої реклами серіалу навіть уявити собі неможливо З російської версії серіалу "Слуга народу" вирізали фразу "Путін Хубло" - Цензор.НЕТ 7441
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Да не смеши Ванька. Кацап дальше телевизора никуда не полезет. Шо ты чешешь. Как в телеке показали, так для кацапа закон.
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Так и по фонтанам не бегал..и на рояле фуем не умеет... и вообще не бубочка!
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Путин *****!!! И это истина! Он убийца,террорист и международный преступник!!
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