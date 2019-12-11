 Новий закон про особливий статус Донбасу поки не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко. ВIДЕО

Про це він сказав журналістам на брифінгу перед засіданням профільного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
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"У нас є домовленість, що ми можемо говорити про особливості самоврядування в регіоні в тому новому законі, який ми будемо розробляти, ми будемо над цим працювати. Щодо постійного статусу - це, мабуть, ближче до змін до Конституції", - заявив він.
За словами Корнієнка, зміни до Конституції щодо децентралізації не передбачають особливого статусу ні для яких територій або міст.
"Тому, я думаю, що про постійну основу поки не йдеться", - додав Корнієнко.
Все дело в мелочах. Одна буква, но поРа за поКа.
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Пипец.... ГОД!!! на какой-то сраный законишко... За год можно и нужно сотни законов напринимать.. А эти клоуны один будут год рожать... Как-бы не перетрудились слуги, а то еще пупок развяжется..
грязныіе лапы
от нашей Конституции!!!
Не вы ее принимали-не вам менять
Чешутся руки-продолжайте в раде
дрочить и шлюх вызывать
А к Конституции не лезте