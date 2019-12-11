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 Політика України
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 Новий закон про особливий статус Донбасу поки не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко. ВIДЕО

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу, який Верховна Рада планує розробити протягом року, поки не буде передбачати зміни до Конституції.

Про це він сказав журналістам на брифінгу перед засіданням профільного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"У нас є домовленість, що ми можемо говорити про особливості самоврядування в регіоні в тому новому законі, який ми будемо розробляти, ми будемо над цим працювати. Щодо постійного статусу - це, мабуть, ближче до змін до Конституції", - заявив він.

За словами Корнієнка, зміни до Конституції щодо децентралізації не передбачають особливого статусу ні для яких територій або міст.

Також читайте: Профільний комітет Ради підтримав продовження закону про особливий статус Донбасу на рік (оновлено)

"Тому, я думаю, що про постійну основу поки не йдеться", - додав Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164823
 
 
 Топ коментарі
 
Слуги народа пока не развешаны на столбах.
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Слуги народа пока не развешаны на столбах.
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За слово пока, уже поРа вешать.
Все дело в мелочах. Одна буква, но поРа за поКа.
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Що означає "пока"? І хто вам дасть це зробити? Ви ще не зрозуміли, що українське суспільство вже нікому не дасть торгувати ні землею, ні незалежністю?
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Смішно. Зобов'язання на формулу Штанмаєра в редакції Лаврова Зеленський цілком спокійно підписав. Незалежність уже продана.
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А хто ж цю формуло заклав в мінські договорняки? І хотів її імплементувати. Ви вже, свинарчуки, якщо брешете, то брешіть правдоподібно. І назавжди запам"ятай: Україну ніхто не зможе здати одноосібно, хоч за підтримки парламенту, уряду чи чорта лисого.
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Формул Штанмаєра дві. Справжня і в редакції Лаврова. Порошенко відмовився її підписувати, а от Зєля підмахнув з радістю.
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Хто підписав згоду імплентувати формулу Штанмаєра?
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В 2016 году Порошенко положительно отзывался о "формуле Штайнмайера", он тогда не говорил об одной, а не о двух "формулах". И говорил о ее имплементации.
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Так. Для Зеленського її переписав Лавров. Поміняв місцями пункти і дописав федералізацію.
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Мінські домовленності не були імплементовані. От і все.
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11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (см. примечание.)
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
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Во ******!А что же тогда делать с той лабудой,что Зеленский в париже наподписывал?
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Прикольно! Петики, надеюсь, все полайкаете? Только потом не говорите, что вы не кацапы.
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Як вже дістали ті сепари з Донбасу та їхні брати, рашинська бидлота, тільки й мови про них, чи нема більше в Україні народу з його проблемами.
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самое время вспомнить исконно запоребриковую поговорку про свинью и стол...
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планирует разработать в течение года...

Пипец.... ГОД!!! на какой-то сраный законишко... За год можно и нужно сотни законов напринимать.. А эти клоуны один будут год рожать... Как-бы не перетрудились слуги, а то еще пупок развяжется..
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Ключове слово "пока"... І який термін у цього "пока".
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Поки що? Але вже "я бєрємєнна, но єто врємєнно", тобто все вже узгоджено і потрібен тілько час на впихування цієї ідеї до населення України? А що буде зі статусом інших 24 регіонів? Ковтнуть і вмиються? Впевнені? Ви хоч розумієте, що пуйло тоді почне?
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Навіть і не думайте. Ніяких пока. Ніяких змін до Конституції у цих питаннях. Народ вам цих повноважень не давав. Там у своєму кварталі робіть особливі статуси, а це суверенна держава.
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Ага. От ми зараз закончик приймемо на пів-шишечки і більше ні-ні !
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Ключевое слово "ПОКА". Пока, что? Пока волнения в обществе не успокоятся? Или "пока" путлер не даст отмашку. Т.е. слуги народа там, что то будут решать, мудрить советоваться с кремлем и при этом полностью х.рить народ украины. А зачем им знать мнение биомассы?! Для внесения изменений в Конституцию Украины которые затронут жизнь всей страны у них голосов хватит. Главное как к этому отнесется ордынский сцарь.
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А нещодавно такий собі єрмаг казав, що ми й Конституцію швиденько поміняємо, і взагалі - чєго ізволітє, вєлікій пу, а тут така зміна риторики й такий поворот. Чому б це? Як на мене, всій цій публіці вставив волбєшного пєнделя ніхто інший, як Аваков. Да-да, той самий мафіозі та рюкзаков Аваков, бо він мало не єдиний з нинішньої "еліти", хто втрачає від розвороту України під рашку. Зайвий доказ - сцена на Банковій, чого ніколи раніше не було. І при цьому повна бездіяльність аваківських мєнтів, якщо не вважати удошників (неаваківських). Парадокс - а життя повне парадоксів - але нині справжній гарант - це Аваков. До речі, на нього сурков наїхав пост-фактум, сказав що міністр МВС вино після макрона допивав. Це теж про дещо каже.
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его вообще не нужнот было выносить на поверхность. Но зедебил выполняет домашнее задание от оккупанта.
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Этим законом сами признают, что в Украине "гражданская война" и РФ там "ни при чем". Разве страна, жертва внешней агрессии, может давать какой-либо статус своим оккупированным территориям?
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- А за два года можете? -Ну если постараться- да. - А за три? - Ну тут уже помощники нужны ( советники и замы)
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Прочь
грязныіе лапы
от нашей Конституции!!!
Не вы ее принимали-не вам менять
Чешутся руки-продолжайте в раде
дрочить и шлюх вызывать
А к Конституции не лезте
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