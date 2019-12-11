 Новий закон про особливий статус Донбасу поки не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко. ВIДЕО

Про це він сказав журналістам на брифінгу перед засіданням профільного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"У нас є домовленість, що ми можемо говорити про особливості самоврядування в регіоні в тому новому законі, який ми будемо розробляти, ми будемо над цим працювати. Щодо постійного статусу - це, мабуть, ближче до змін до Конституції", - заявив він.

За словами Корнієнка, зміни до Конституції щодо децентралізації не передбачають особливого статусу ні для яких територій або міст.

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"Тому, я думаю, що про постійну основу поки не йдеться", - додав Корнієнко.