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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3790) Кабмін (3107) Скороход Анна (23)

 Я не підтримала Кабмін Зеленського: якщо у людини весь стаж - робота ФОПом 2 роки, то як він міністерством керуватиме? - Скороход. ВIДЕО

Народний депутат (позафракційна) Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу", не голосувала за призначення уряду через те, що у неї не було довіри до запропонованих президентом Володимиром Зеленським кандидатів.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Досить важким було для мене рішення, я сама собі по голові дала на той момент, тому що у нас увечері була фракція. І нам сказали, що Кабмін нам представлять окремо, і ми з усіма познайомимося, обговоримо кандидатури, буде прийнято якесь спільне рішення з обговоренням. Наступного дня, за 15 хвилин до голосування приїхав президент, озвучив список, сказав: "Він не обговорюється" і "Його треба проголосувати", - розповіла Скороход.

Читайте також: Дослухатися заклику Зеленського повідомляти НАБУ про корупцію мала би половина фракції "Слуга народу", - нардепка Скороход. ВIДЕО

"Там були люди, які є яскравими представниками старої команди, і відкриваючи трудові книжки деяких нових представників, я не розуміла, як такі люди можуть обійняти такі пости, серйозно. А обговорювати це з нами не захотіли", - резюмувала нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164813
 
   
 Топ коментарі
 
приехал президент, озвучил список, сказал: "Он не обсуждается" и "Его надо проголосовать"

Ну красотища же, правда зебилы
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Головне, що презедент має вищу освіту, інтелект і великий досвіт в дипломатії, економіці та військовій справі. Ви уявляєте щоб було якби замість нього був якийсь дурачок або блазень?!
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Зелебобики, вам уже стыдно за свой выбор?
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Зелебобики, вам уже стыдно за свой выбор?
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что вы - они до сих пор гордятся своими неучами и безработными)))) потому и не боятся страной руководить, что не представляют даже, куда это страну заведет...
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Зебилы уверены что неудачник-свадебный фотограф, который не смог наладить даже свою жизнь, сможет наладить жизнь целой страны лучше чем бизнесмен.
"Главное штоб не алигархи!"
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тренер з "куні" точно зможе. Там вони мають такого
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Їм треба у реалі ставити одне запитання: "зебіли, щось змінилося у вашому житті"?
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Изменилось многое, правда всё в худшую сторону
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Найсвіжіший анекдот: Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснив, що Зеленський - "підарас"!!!...
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Правильно сказал. Нечего договорники устраивать. Отвечает так отвечает. А моськи будут всегда.
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вони зелені, як почервоніють, то стануть жовтими, але не китайцями.
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приехал президент, озвучил список, сказал: "Он не обсуждается" и "Его надо проголосовать"

Ну красотища же, правда зебилы
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Приїхав Президент (привіз у мішку вундеркінда, який в 5 років закінчив школу, у 8 МАУП, в10 став директором батьківського базару, а в 33 навчився балакати) сказав: "Треба обрати Головою ВР! Альтернатива не оговорюється!" Обрали... Тоді Президент почухав ж...у (Ні! Сиву й мудру голову!) і каже: "Треба проголосувати за цього Велетня Думки на посаду Голови Кабміну! Інші варіанти не приймаються!" Проголосували й це! Красотіща, зебіли???
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Легитимный имел две ходки - но страну доверили. И выгнали его не за экономические, а за политические решения. С 2-мя годами ФОП на этом фоне явно выгоднее.
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В того, в кого дві ходки - досвіду побільше)))
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для страны и людей главное, какого досвіду
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Нужно задать себе простой вопрос-с кем ты ночью в Кривом Рогу пойдешь в ларек за пивом, возле которого трется пьяное бычье- с Витей, Петей или Моникой.
Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 3688

Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 9358
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Ну вот тебе, днепровский вафлер с номером на ухе, теперь понятно кто хозяин, с кем в ларек.
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Соевого вафлера с легитимным объединяет страсть снимать шапки. Так что ночью по ларькам - это к порося.
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А с кем ты по ночам за соевыми батончиками лазишь?
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два года то много. там масса вообще фиктивных предпринимателей
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Головне, що презедент має вищу освіту, інтелект і великий досвіт в дипломатії, економіці та військовій справі. Ви уявляєте щоб було якби замість нього був якийсь дурачок або блазень?!
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Зеленский
величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие
черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от
Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
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Наполеон був трохи вище середнього росту для свого часу. Його зріст складам майже 1,7м, в той час як середній зріст складав 1,67м. Тому не треба порівнювати зріст ЗЕ! в середовищі, де середній зріст вже складає 1,77м, з зростом Наполеона. Проти решти - не заперечую і навіть згоден Я не підтримала Кабмін Зеленського: якщо у людини весь стаж - робота ФОПом 2 роки, то як він міністерством керуватиме? - Скороход - Цензор.НЕТ 2744
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Сегодня у меня появился еще один "плюс" деятельности Зе-президента, как возможное влияние Зе на"Суспiльне" посредством Хоркина и примером тому может быть трансляция 11.12 13:15...13:50 (ведущая Г.Бабiй - вопрос расейского газа), где многократно, по циклу утверждалась вина "Нафтогаза" и премьера Гончарука (!!!) в спекуляции газом, купленным задешево (теперь уже прямой выпад в адрес Премьера), которые не желают покупать расейский дешевый газ, а народ страдает(!!!). И только президент Зеленский, вопреки позиции Премьера может повлиять и соглашаться с РФ-поставками. Лично я, до недавнего времени, был солидарен с позицией "Суспiльного", но теперь, Хотел бы анализа на предмет неформальных договоренностей Зеленский - Хоркин, т.к. в критической возможной ситуации невозможно доверять и иметь поддержку и опору в "лице" "Суспiльного" (Хоркiна). Буду обязательно следить за изложениями и позицией ("неитральной") ведущей Г.Бабiй, а также веяниями "Суспiльного". Постепенное ползучее окутывание всех возможных рычагов народовластия "отеческой заботой" квазигаранта вызывает ВЕЛИКЕ ЗАНЕПОКОеННЯ..
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думаю, той бужанський на рашку підробляє.
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Парочка єврейських фашистів в ВРУ , там ще дубінський є.
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Соевые, а вам не стыдно, что зарубежные специалисты приглашенные вашим сывочолым гэтьманом вдруг оказались "некомпетентны в наших условиях"? Зато под этот соус удалось вернуть к руководству всякое местное жульё? Заодно дискредитировав идею привлечения иностранных спецов, типа "Да воны ничого в наший корупции сыстеми не розумиють!"

Хотя про какой стыд я спрашиваю у свинарчуков.
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1. Уже давно не "соевые" при власти.
2. При "соевых" бюджет наполнялся, инвестиции шли, экономика работала, чего не скажешь о "зеленых".
3. Какие претензии к "свинарчукам"? Тебе же ясно ваш спонсор Беня сказал - свинарчуки молордцы, наградить. И кстати они до сих пор не сидят. Видать не за что.
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Ты с какого зоопарка сбежало? У кого там,шо наполнялось? Какие инвестиции?Куда,шо шло?
Все разворовывалось и все инвесторы бежали,от свынячей власти,как от огня
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А нам пофігу що там у вас в Кацапстані! Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 9923
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Є місця надійніші, але то його секрет...😁
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какие инвестиции шли в первые полгода вашего порося?
Беня мне ничего не говорил.
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В перші півроку при Поросі йшли інвестиції у вигляді градів, гумконвоїв з вибухівкою, блукаючих спецназівців з Наросії. Ви цього не пам"ятаєте, бо сиділи у мами під спідницею і переховувались від повісток у воєнкомат. Я не підтримала Кабмін Зеленського: якщо у людини весь стаж - робота ФОПом 2 роки, то як він міністерством керуватиме? - Скороход - Цензор.НЕТ 4971
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Среди ваших соевых ботов я вообще то не вижу воевавших. Свою службу я отслужил еще в СА. А вот где ты был в 14-м? В каких котлах?
Вы в своем идолопоклонстве Поросенку уже и Майдан вписали в заслугу. А люди помнят, как ветераны АТО руки не подавали Поросенко. Так что помалкивай про сидевшего в окопах Гэтьмана.
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а как фамилия того, который руку не подавал ?

Ты ж помнишь ?
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Оце занесло наче п'яного під стіл! Які інвестиції, яка економіка, а про бюджет і говорити нічого. Колега з печі гепнувся?!
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тебе с твоей печи лучше не тявкать, если ты не в теме. Иностранные инвестиции в 2018 г.- 2 млрд.долл. Рост ВВП - 3,4%.
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Посипалося як з смердючої торби! Соя і в Африці соя... Ні розуму, ні аргументів одні децибели...
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Ну если для тебя официальные и всеми признанные цифры - не аргументы, то боюсь представить какие "артументы" ты предпочитаешь - "аналитику" от Г+Г? Умные мысли соседа Пети после настойки боярышника?
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Ті "официальные" соєві цифри навіть у них самих посмішку визивають.А лопухів ще хватає... Ґа, лопушок!
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то шо твой сосед Петя ржет со слова ВВП, это аргумент только для дебилов вроде тебя. Я верю международным организациям типа МФВ, **** и пр.
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"если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года как он будет министерством руководить? Лохторат не читает книг, а про это написано 95 лет назад "Собаче серце".

Я не поддержала Кабмин Зеленского: если у человека весь стаж - работа ФОПом 2 года, то как он будет министерством руководить? - Скороход - Цензор.НЕТ 1352

- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
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Цитировать украино-фоба Булгакова?! На это способны только соевые поросята.

"Мы патриоты Украины!" говорили они. Да и книгу они не читали, по фильму все ваше "знание"
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Книгу "они" не читали, по фильму "ваше" знание. Ты, чучело тупое, попутало значения местоимений 3 лица множественного числа, с местоимением единственного лица в именительном падеже. Лошье! Купи букварть чернь.
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Подсвинок, в свой хлев бегом. Свынячый перелаз.
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Идиотина, "перелазы", во дворах, В Украине, как раз и делали, чтобы можно во двор попасть, но свиньи из двора не выходили!!! Вот же бестолочь кацапская!!!
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Дэбил соеголовый, свынячий перелаз есть между двумя смежными помещениями для свиней. Например, что бы мелкие порохоботы поросята не лезли к кормушке для взрослых. Боров ты шоколадный. Вот же быдло ты путинское.
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"Всё ваше знание" дебил ты тупоголовый.
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убогое чмо пытается тролить по учебнику с лурки. Просто соси дальше поросячий болт, не пытайся в

умного.
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Зате таких концептуальних оленів простіше пасти...
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Не трогайте артистов(клоунов), кучеров и проституток.Они служат любой власти - Колчак.В 21м веке к проституточным профессиям можно добавить пресституток и ******** на рекламном гугл пособии.Тяжело в этих средах не стать проституткой, это ж всегда нужно сопротивляться течению, что часто чревато наполнением кармана.Потому там остаются и процветают только отобранные падшие члены народа, иными словами селекционный отбор супергнили, прилипание туда всей гнили общества.Прослойка ж300 тоже где-то в этих падших прослойках.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов.
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Боже ж ти мій! Вони й розмовляти по-людськи не можуть! Ну як це зрозуміти: "у нас вечером была фракция"??? Шаріков таки дав нащадків! А може то була не "фракція", а "полюція" чи "вечірка", а може "секс" чи "фрікція" якась? А чому не "батарея"? Була або подія, або дія. Іменник "фракція" не відповідає ні тому, ні другому... Діджиталізатори, трясця вам в печінку... Ну а про професійність складу КМ і сперечатись не буду - тут все збігається.
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Гумний да? Хракція, полюція, фрикція, дикція.... Ану геть шпіёна зі зразкових лав Трускавецьких Інтенсивів!!!
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Так, я вважаю себе розумним і не сприймаю це як образу чи приниження. Я ж не з кацапії, де вираз "что, самьій умньій?" вважався образою... Але якшо це був трлінг трускавецьких геніїв від СН, то, вибачте, не зрозумів, бо немаю до них ніякого відношення... Нащастя
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Зе - причина нападения парашки на крым и донбасс.Так как зешута послал нах мвф спервого раза по причине что умственно недостаточный зе в свете кидалы ко прямо подчиняется ко. То ко отдал приказ умственно недостаточному продать украинские облигации парашке, чтобы и дальше имитировать укрепление гривны, чтобы не дай бог не исполнились предсказания укр народа 25, что гривна у зе обвалится. Украина за октабрь и ноябрь добрала миллирад долга перед мвф, наверное пошли на укрепление гривны, то есть сожглись как мусорная бумага.Чтобы зе кичился перед другим епаньком из его цеха мишке капустяну что мол - я крут. Основные статьи наполнения у шута зе и личного дурака жидовата ко гончарука есть поступления от гастарбайтеров. Зеномика привела падение промышленного производства на 6% с параллельной деиндустриализацией и продажей украины на органы - земель и рабов.
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Наше вічне питання,що краще - чесний ідіот чи кваліфікований злодій...І бігаючи між тими поняттями ми як правило обираєм злодія-ідіота...І це погано,бо кваліфікований злодій хоча б міру знає...Найкращий приклад,до речі, - пан Кличко...
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73% це худоба, а випасати худобу раніше взагалі доручали людям без освіти та дітям.
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КловАн керує коаїною, зам міністра у 24 роки мають стаж з 14 (це про попередників)... і далі, далі.
Кухаркины дети могут дать огромную фору теперешней власти (Булгаков), не цитата, но по сути верно.
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