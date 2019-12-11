 Я не підтримала Кабмін Зеленського: якщо у людини весь стаж - робота ФОПом 2 роки, то як він міністерством керуватиме? - Скороход. ВIДЕО

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Досить важким було для мене рішення, я сама собі по голові дала на той момент, тому що у нас увечері була фракція. І нам сказали, що Кабмін нам представлять окремо, і ми з усіма познайомимося, обговоримо кандидатури, буде прийнято якесь спільне рішення з обговоренням. Наступного дня, за 15 хвилин до голосування приїхав президент, озвучив список, сказав: "Він не обговорюється" і "Його треба проголосувати", - розповіла Скороход.
"Там були люди, які є яскравими представниками старої команди, і відкриваючи трудові книжки деяких нових представників, я не розуміла, як такі люди можуть обійняти такі пости, серйозно. А обговорювати це з нами не захотіли", - резюмувала нардеп.
"Главное штоб не алигархи!"
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснив, що Зеленський - "підарас"!!!...
Ну красотища же, правда зебилы
- а хто ж за них тогда голосовал? )))
величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие
черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от
Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
корупциисыстеми не розумиють!"
Хотя про какой стыд я спрашиваю у свинарчуков.
2. При "соевых" бюджет наполнялся, инвестиции шли, экономика работала, чего не скажешь о "зеленых".
3. Какие претензии к "свинарчукам"? Тебе же ясно ваш спонсор Беня сказал - свинарчуки молордцы, наградить. И кстати они до сих пор не сидят. Видать не за что.
Все разворовывалось и все инвесторы бежали,от свынячей власти,как от огня
Беня мне ничего не говорил.
Вы в своем идолопоклонстве Поросенку уже и Майдан вписали в заслугу. А люди помнят, как ветераны АТО руки не подавали Поросенко. Так что помалкивай про сидевшего в окопах Гэтьмана.
Ты ж помнишь ?
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
"Мы патриоты Украины!" говорили они. Да и книгу они не читали, по фильму все ваше "знание"
порохоботыпоросята не лезли к кормушке для взрослых. Боров ты шоколадный. Вот же быдло ты путинское.
умного.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов.
Кухаркины дети могут дать огромную фору теперешней власти (Булгаков), не цитата, но по сути верно.