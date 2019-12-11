 Атомна енергетика "найзеленіша", яку тільки можна придумати - почитайте в інтернеті, - Скороход. ВIДЕО

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я кардинально переглянула своє ставлення до "зеленої" енергетики. Причому я більше не вважаю "зеленою" ту енергетику, яку називають зеленою. Я вважаю атомну енергетику зеленою, найвигіднішою і найправильнішою для України. Ще з огляду на наш потенціал і той стан НАК "Енергоатому"... Чесно скажу, дай Бог, щоб той законопроєкт, який зараз я подам, пройшов", - зазначила Скороход.

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"Я повністю вивчила питання сонячної і вітрової генерації. Не все так добре, як малюється. Коли я розумію, що у нас зелений тариф, через нього страждають всі, коли я розумію, що, за великим рахунком, як такої утилізації сонячних батарей після їхнього використання ... Викид СО2 від сонячних батарей вищий, ніж від атомної енергетики. Відходи від атомних електростанцій захоронюються, тільки ви врахуйте кількість відходів від АЕС і сонячних електростанцій. Тобто це абсолютно різні обсяги. Зрозуміло, що це проблемне питання, але у нас на Чорнобильській АЕС будується могильник. Іншого виходу на сьогоднішній момент вченими не придумано", - резюмувала Скороход.