 Атомна енергетика "найзеленіша", яку тільки можна придумати - почитайте в інтернеті, - Скороход. ВIДЕО

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я кардинально переглянула своє ставлення до "зеленої" енергетики. Причому я більше не вважаю "зеленою" ту енергетику, яку називають зеленою. Я вважаю атомну енергетику зеленою, найвигіднішою і найправильнішою для України. Ще з огляду на наш потенціал і той стан НАК "Енергоатому"... Чесно скажу, дай Бог, щоб той законопроєкт, який зараз я подам, пройшов", - зазначила Скороход.
"Я повністю вивчила питання сонячної і вітрової генерації. Не все так добре, як малюється. Коли я розумію, що у нас зелений тариф, через нього страждають всі, коли я розумію, що, за великим рахунком, як такої утилізації сонячних батарей після їхнього використання ... Викид СО2 від сонячних батарей вищий, ніж від атомної енергетики. Відходи від атомних електростанцій захоронюються, тільки ви врахуйте кількість відходів від АЕС і сонячних електростанцій. Тобто це абсолютно різні обсяги. Зрозуміло, що це проблемне питання, але у нас на Чорнобильській АЕС будується могильник. Іншого виходу на сьогоднішній момент вченими не придумано", - резюмувала Скороход.
Нуклеарні електростанції, всупереч популярним жахам, шкоди енвайронменту не завдають.
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/levelized-cost-of-energy-lcoe/
Да, если использовать расчёты МАГАТЭ, в которых они не показывают расходы на утилизацию АЭС плюс зона отчуждения...
Также особенно "зелёным" и "недорогим" является последующее выгребание и захоронение отходов урана.
полностьюизучила вопрос солнечной и ветровой генерации.
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как я не люблю трактористов-машинистов широкого профиля.
да еще и Полных
Грязь от производства солнечных панелей, Грязь от утилизации, КПД, ресурс.
Сравни с АЭС.
А какая грязь при утилизации?
Это чистый песок и алюминий.
Никакого вреда окружающей среде быть не может.
Можно дробить и добавлять в бетон при строительстве шоссе или просто сваливать в кагаты.
Но я не против АЭС если может показаться. Вот угольные и газовые - однозначно сокращать.
я по образованию инженер в области тепломассообмена, (очень близко к теме) ,но даже имея 44 летний опыт в этой области никогда не скажу фразу я полностью!
но ты как видно уже полностю все проштудировал по зааголовкам ( скаажу по секрету к зеленым еще ветро генераторы относятся, которые такую грязь по земле мечут
Ефектне видовище... але бачити його, не потурбувавшись про власний захист - дуже погана прикмета...
специалист, отвечающий за безопасности на атомной станции сказал - ...звиздец! - из-за протекшей в кармане ручки.... но все равно 10 человек поседело
я в припяти собрал гербарий
табак акация герань
лишь кактус вдаль умчался с воплем
отстань
Экскурсия на АЭС. Все видят, как в коридоре за толстенными стёклами четыре мужика, упакованные в тяжёлые противорадиационные костюмы, о-о-очень аккуратно тащат маленький такой металлический цилиндрик.
Кто-то спрашивает у экскурсовода:
- Извините, а почему они так аккуратно его несут? Если уронят, что будет?
- Ну как вам сказать... В принципе, ничего не будет... В радиусе 50 км...
-ой, какие у вас огромные арбузы!
-это не арбузы, это виноград
-а какие у вас большие кабачки!
-это не кабачки, это горох.
-зато как у вас соловей заливается!
-это не соловей, а счетчик Гейгера
- Итак, дети, атом состоит из ядра и электронов, которые
летают вокруг него, это всем понятно?
Дети:
- Да...
Один ученик:
- Одно непонятно - что находится между ядром и электронами?
Учитель:
- Ну...как что...воздух...
Только что закончился ХХV съезд КПСС и доблестный патрком срочно решил прогнуться и вывесил на галерее, ведущей от здания администрации на 1-ый блок, кумачевый плакат... Персонал, идущий на работу встречал транспорант, на котором полуметровыми буквами было написано: "НАШ ДЕВИЗ НА Х-ую ПЯТИЛЕТКУ -..." Какой был девиз не запомнил НИКТО!
Яніночка - 😍😍😍
Так, стало известно, что вчера, 10 декабря, из Германии в Россию отправился большой состав с очень длинным шлейфом. Речь идет о поезде с ядерными отходами в виде гексафторида урана, общей массой 600 тонн.
Отправку ядерных отходов осуществила немецкая компания Urenco Deutschland, а прибыть в конечный пункт, город Новоуральск, приблизительно к концу декабря, как раз под Новый год!
Что интересно, это уже не первая подобная отправка ядерных отходов в РФ. Предыдущая партия ушла из немецкого Гронау 18 ноября, и общий вес груза так же составлял 600 тонн. То есть, менее чем за месяц в Россию ввезут 1 200 тонн гексафторида урана.
Самое забавное в этой истории то, что компания Urenco Deutschland имеет все возможности самостоятельно хранить и утилизировать ядерные отходы, но она этого не делает. Компании куда проще и, возможно, дешевле всё это отправить в Россию, а что там будут делать с этими, уже не сотнями, а тысячами тонн отходов - уже не забота бюргеров.
В целом же, да, Россия такими темпами из бензоколонки и вправду превратится в мировую радиоактивную свалку. Ну, а что, как я и сказал выше, 1/9-я суши, что позволяет это сделать - просторы необъятные, завози гексафторида урана - не хочу!
Теперь вся её надежда на Северный поток-2 !
Гм... А интересно - КЕМ финансировались немецкие зелёные активисты?
Не за газпромовские денежки они себя к рельсам приковывали?