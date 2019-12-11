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Все про:Кабмін (3107) посвідчення водія (36) Федоров Михайло (25) діджиталізація (21)

 Кабмін запустив тестування застосунку, який дозволить користуватися електронними водійськими правами, - Федоров. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України запускає бета-тестування мобільно застосунку "Дія", який, зокрема, дозволить користуватися електронним водійським посвідченням та електронним технічним паспортом автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Сьогодні ми запускаємо бета-тестування нашого застосунку "Дія", що і є "державою в смартфоні". Це перший крок, і першими послугами, які будуть у цьому застосунку, - це можливість використовувати електронні водійські посвідчення і електронний технічний паспорт", - сказав Федоров.

За його словами, також буде можливість спілкування з державою через месенджери.

Застосунок було розроблено протягом кількох місяців у співпраці з компанією EPAM, яка надавала свої послуги на безоплатній основі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

Наразі відкрито реєстрацію для 20 тис. перших бета-тестерів, які мають водійські права та техпаспорт на транспортний засіб. Після успішного проходження тестової експлуатації застосунок стане доступним для всіх громадян України.

Віце-прем'єр зазначив, що паралельно триває робота з упровадження інших електронних послуг. Зокрема, йдеться про електронний студентський квиток, електронну зміну місця реєстрації, а також низку інших.

"Ми плануємо раз на два тижні робити новий реліз, випускати нові послуги... Ми дуже хочемо, щоб протягом наступного року таких послуг були сотні", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164778
 
   
 Топ коментарі
 
Ты его туда залей сначала.
Ох уж эти порохоботы...
Все хотят надурняк получить. Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 3045
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оце так перемога!
вже епоха зубожіння скінчилася чи ні?
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А денежки мои тоесть государственные кому уплыли? Хотелось бы знать ещё и сколько.
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навіщо?
по-перше, мобільний інет є не завжди.
по-друге, посвідчення та техпаспорта завжди зі мною.
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Я ж написал тебе...
Ну, что за люди.... Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 7518

Мой комментарий
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Не пользуйся.
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шо петюшки це зрада
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Может и нету зрады, но по ходу у меня возникло 2 вопроса. Может ответите?
Там указано что приложение разработали " при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе". И мне интерсно:
1. Был ли заключен договор на последующее сопровождение и на какую сумму?
2. Проводился ли тендер на эту разработку?

Потому что больно уж мне сдается, что решили тупо обойти тендерное законодательство. Типа это бесплатно, тендер заключать не надо.....Кто будет сопровождать за деньги?! Конечно EPAM они же разработчики и только они имеют авторское право на код!
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странно, что до сих пор нет бензина из смартфона.
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Ты его туда залей сначала.
Ох уж эти порохоботы...
Все хотят надурняк получить. Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 3045
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надурняк зенеЛохи всё хотели, потому так и голосовали. и ты в их числе. Кабмін запустив тестування застосунку, який дозволить користуватися електронними водійськими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 5654
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ОК А кто зальет на телефоны по 4000$ учителям?! Тоже хотите нам предложить это сделать или может все же зальет, тот кто обещал?
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в мене, слава богам, не зелена.
це ваш шмарклоїд намагається надзюрити на людей.
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Т.е., вопросов больше нет у ТЕБЯ ко МНЕ?
Нет?
Свободен.
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Так у тебя никто ничего и не спрашивал , а ты тут бегаешь , как шкурка по кую.
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В чем заключается это удобство?
На две карточки в портмоне меньше? и все?
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В жизни может случиться, что угодно:
1. Потерял портмоне
2. Портмоне украли
3. Права украли из машины
4. Права украли вместе с машиной
........... и т.д. и т.п.
Только не говори, что с тобой такого НИКОГДА не случится.
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И в чем проблема? пошел и восстановил... тем более что если то о чем ты шепчешь произошло... чаще всего права и техпаспорт это не самая большая потеря..
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Ну хорошо.... Иди и восстанавливай.
А мне дальше ехать надо.
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А как ты поедешь если у тебя смартфон украдут?
а кража телефона... это гораздо более реально... чем кража или потеря портмоне...
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Хехехе, а восстанавливать то полюбому прийдёцца, ато уедет машина с настоящим техпаспортом кудато без тебя, хехехе...
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Кто пойдёт кто поедет? Открою сикрет: машина без техпаспорта едет также, как и с ним.
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Как ты поедешь.. если ты случайно уронил смартфон и разбил экран?
скажешь что с тобой такого не случалось?
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Мой комментарий
Зайду на сайт с другого смартфона.
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.-------------------------------------------------------------------Полицейский остановит и войдет в базу со своего смартфона.Ааааааааа У полицейского нет смартфона...Тогда да........ Кабмін запустив тестування застосунку, який дозволить користуватися електронними водійськими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 7247
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Как ты туда зайдешь... без своего телефона?
попробуй зайти на свой иетернет банкиг без своего телефона?
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Вигушки ты зайдешь в приват 24 с какого то нового устройства... без кода подтвержления на телефон...
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Товарисч видать в тырнет банк никогда не заходил, потомушто в силу возраста не положено есчё
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При чем здесь банки?
Начинаешь хамить?
Я ж тоже могу.
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Все умеют. Потомучто ежлеб заходил, то знал бы, что с нового дивайса просто так не зайдёшь.
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Не мели чушь.
И с девайса и с компьютера и обратно.
Без проблем.
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Ты нормальный?
При чем здесь ПРИВАТ, ПУМБ. .....?
Это база данных. Туда вход будет под паролем.
Там твоя фотка и твои сведения.
Всё.
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Ага, значит машины таки тоже нет и про чужой ТП ничего не знает.
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Защита паролем это вчерашний день... это не надежно.. сейчас везде и всюду вводится двойная верификация... и основная это верификация через телефон... это надежно...
И грош цена будет тем сервисам и базам от щеленого стада если они этого не сделают...
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Не путай банкинг с базой данных. Госгеокадастр например не требует никаких кодов с телефона.
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Дадада, зайду, ну если тут аж такая лажовая софтинка, что никакого ключа не нужно, а только пароль, то хакеры машины угонять начнут.
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Щас боятся вдруг полиция остановит. Атак пароля взломал и едь без опаски.

Надеюс вы хоть в курсе, что по чужому ТП у нас ездить без доверенности можно?
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Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. (с)
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И что будет если у тебя украдут смартфон? вот приехал ты в другой город... а там его украли... что дальше? как доехать домой?
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Зайду на сайт с другого смартфона.
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.
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страна в смартфоне подразумевает под собой доступ через телефон... а у тебя его нет... и войти с другого ты не сможешь..
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Т.е. один смартфон на всю жизнь?
Не......... Ну ты нормальный?
Купил новый смартфон и жизнь с нуля?
Не валяй дурака. Надоело.
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Нет... не смартфон... а номер телефона.. к которому привязан тот или иной сервис...
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Слушай, ну ты ж понял уже, что не прав...
Может хватит или продолжим?
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Я то как раз прав... а вот ты как баран продолдаешь защищать зеленое стадо...
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Вот.....
С этого и нужно было начинать, порохоботы соеголовые.
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Идиот, базы данных не привязаны к номеру телефона.
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С нии уже не случится.Мышебратья всё отобрали и через кпп орки не пропускают
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Я поражаюсь этим порохоботам...
Они все гуцулы, что ли?
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Eugen Mk: 1 шт.
viktor schröder: 1 шт.
малыш Бакинский: 1 шт.
Вла: 4 шт.
Мой комментарий: 6 шт.
Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров - Цензор.НЕТ 8441

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Очередная имитация бурной деятельности... в турборежиме...
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Ты хочешь все по-старому, по-порохоботски...
Еще недавно люди жили без мобилок.
А сейчас без них не проживешь.
Давай идти вперед.
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Едь, не нарушай и будет щастье. От проблема тоже мне.

Сколько денех заплатили за софтинку, а? И кому?
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Ну все. Такой зрады порохоботы уже точно не потерпят. Зря палатки только разобрали. Томос с вирой никак с электронными правами не вяжутся. Это ж Зе делает все специально, чтобы отвлечь внимательных порохоботов от 'начала сдачи Украины'
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