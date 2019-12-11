 Кабмін запустив тестування застосунку, який дозволить користуватися електронними водійськими правами, - Федоров. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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"Сьогодні ми запускаємо бета-тестування нашого застосунку "Дія", що і є "державою в смартфоні". Це перший крок, і першими послугами, які будуть у цьому застосунку, - це можливість використовувати електронні водійські посвідчення і електронний технічний паспорт", - сказав Федоров.
За його словами, також буде можливість спілкування з державою через месенджери.
Застосунок було розроблено протягом кількох місяців у співпраці з компанією EPAM, яка надавала свої послуги на безоплатній основі.
Наразі відкрито реєстрацію для 20 тис. перших бета-тестерів, які мають водійські права та техпаспорт на транспортний засіб. Після успішного проходження тестової експлуатації застосунок стане доступним для всіх громадян України.
Віце-прем'єр зазначив, що паралельно триває робота з упровадження інших електронних послуг. Зокрема, йдеться про електронний студентський квиток, електронну зміну місця реєстрації, а також низку інших.
"Ми плануємо раз на два тижні робити новий реліз, випускати нові послуги... Ми дуже хочемо, щоб протягом наступного року таких послуг були сотні", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, 23 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
вже епоха зубожіння скінчилася чи ні?
Не пользуйся.
по-перше, мобільний інет є не завжди.
по-друге, посвідчення та техпаспорта завжди зі мною.
Ну, что за люди....
Мой комментарий
Не нужно?
Не пользуйся.
Там указано что приложение разработали " при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе". И мне интерсно:
1. Был ли заключен договор на последующее сопровождение и на какую сумму?
2. Проводился ли тендер на эту разработку?
Потому что больно уж мне сдается, что решили тупо обойти тендерное законодательство. Типа это бесплатно, тендер заключать не надо.....Кто будет сопровождать за деньги?! Конечно EPAM они же разработчики и только они имеют авторское право на код!
Ох уж эти порохоботы...
Все хотят надурняк получить.
це ваш шмарклоїд намагається надзюрити на людей.
Давай по теме.
Нет?
Свободен.
На две карточки в портмоне меньше? и все?
1. Потерял портмоне
2. Портмоне украли
3. Права украли из машины
4. Права украли вместе с машиной
........... и т.д. и т.п.
Только не говори, что с тобой такого НИКОГДА не случится.
А мне дальше ехать надо.
а кража телефона... это гораздо более реально... чем кража или потеря портмоне...
скажешь что с тобой такого не случалось?
Зайду на сайт с другого смартфона.
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.-------------------------------------------------------------------Полицейский остановит и войдет в базу со своего смартфона.Ааааааааа У полицейского нет смартфона...Тогда да........
попробуй зайти на свой иетернет банкиг без своего телефона?
Ну не дури, не позорься.
Начинаешь хамить?
Я ж тоже могу.
И с девайса и с компьютера и обратно.
Без проблем.
При чем здесь ПРИВАТ, ПУМБ. .....?
Это база данных. Туда вход будет под паролем.
Там твоя фотка и твои сведения.
Всё.
По теме...
И грош цена будет тем сервисам и базам от щеленого стада если они этого не сделают...
Мужики, ну не тупите.
Надеюс вы хоть в курсе, что по чужому ТП у нас ездить без доверенности можно?
Со смартфона полицейского.
Права же не в смартфоне! Они в базе данных.
Не......... Ну ты нормальный?
Купил новый смартфон и жизнь с нуля?
Не валяй дурака. Надоело.
Может хватит или продолжим?
С этого и нужно было начинать, порохоботы соеголовые.
Они все гуцулы, что ли?
viktor schröder: 1 шт.
малыш Бакинский: 1 шт.
Вла: 4 шт.
Мой комментарий: 6 шт.
Еще недавно люди жили без мобилок.
А сейчас без них не проживешь.
Давай идти вперед.
Сколько денех заплатили за софтинку, а? И кому?