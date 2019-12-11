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 Політика України, Економіка
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 Кабмін планує виділити 5 млрд грн на дешеві кредити для бізнесу. ВIДЕО

На програму здешевлення кредитів для бізнесу в межах програми "Повертайся і залишайся" у 2020 році уряд планує витратити 5 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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За словами прем’єра, цих коштів у бюджеті буде достатньо для того, аби видати дешеві кредити під 5-9% річних всім охочим підприємцям, які відповідатимуть умовам програми.

"Ми з Національним банком спільно знайшли можливість забезпечити Німецько-український фонд (через який буде здійснюватися компенсація кредитних ставок. - Ред.) як інструмент. На початок року там буде достатньо коштів, щоб усі бажаючі, які відповідатимуть критеріям програми, ці кошти отримали", - повідомив Гончарук.

Прем’єр-міністр додав, що сума, передбачена на програму, може змінюватися протягом 2020 року.

"Але станом на сьогодні - це мінімум 5 мільярдів гривень, які держава готова витратити на програми доступного кредитування", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство у справах ветеранів за 3 доби отримало понад 10 тисяч заявок на участь у програмі кредитування житла для ветеранів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164756
 
   
 Топ коментарі
 
Только забыли рассказать о скрытых комиссиях, которые придется башлять прокурорам, судьям и ментам чтобы бизнес смог работать. Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса - Цензор.НЕТ 5060
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ФОПовцам уже сделали заебок, теперь следующим? Кто же вам поверит, ущербные?
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Наши "немецко-украинские" троли щяс заскачут от счастья
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где на кредиты безпроцентные записывают?))))) я за вами буду!
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Вы не пьете, не курите, девушками не увлекаетесь... Зачем вам деньги? Вы же не умеете их тратить. (С) Кабмін планує виділити 5 млрд грн на дешеві кредити для бізнесу - Цензор.НЕТ 3819
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поверьте, я умею тратить )))) если не буду справляться - буду старательно учиться))))
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Бене, причем сразу на офшорный счет, безвозвратно Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса - Цензор.НЕТ 7206
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зашибись! кредиты для выдачи кредитов берут у цивилизованных европейских банков под 3%, выдадут под те же проценты и расходы сами возместят? )))) я фигею от этих сказочников
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По словам премьера, этих средств в бюджете будет достаточно для того, чтобы выдать дешевые кредиты под 5-9% годовых всем желающим предпринимателям, которые будут отвечать условиям программы. Источник: https://censor.net.ua/n3164756

В глазки балуешься, кисонька? Кабмин планирует выделить 5 млрд грн на дешевые кредиты для бизнеса - Цензор.НЕТ 1719
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Только забыли рассказать о скрытых комиссиях, которые придется башлять прокурорам, судьям и ментам чтобы бизнес смог работать.
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Не придется.Бизнес начинается не с кредитов,а с налогов.Нет покупательной способности.Взять кредит,чтобы в минусах отдать?Уйдет и квартира и машина.Зеленые опять дураков ищут.А сами настроены на продажу земля.Давайте,украинцы,сделаем их вместе.Уже пора.
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В бюджете и так уже образовали дыру и хотят сделать её ещё больше кредитами...
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кто поедет в страну с такими судьями и прокорорами..
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Интересный материал нарыл в Ютубе.
С 1991 года россия прихватизировала в одностороннем порядке весь Пенсонный фонд бывшего дохлого совка.На счету Пенсионки в день распада ссср было 670 миллиардов руб.Просмтая арифметика как нас обувают.Подсчитали что за время Перестройки 1985-1991 года в ссср умерло 20 миллионов человек предпенсионного возраста,которые накопили средства в Фонд,но денег не получали ни копейки и их скопилось 670 млрд.Куда делись эти средства догадайтесь с одного раза.Кто именно их скомуниздил.Бандеровцы или Джохар Дудаев
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ФОПовцам уже сделали ******, теперь следующим? Кто же вам поверит, ущербные?
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ух... аж 3333 счастливчика по полтора ляма смогут получить...
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в польше мелкий бизнес издохся так же как и в украине.гипер и супер маркеты повсюду полки трещят от товара ..нужно открывать производства и полтора мильона на это не достаточно я думаю эти выделеные средства разворуют.. и концы в воду.....
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Кроме как барыжить на жрачке и шмотках мелкий бизнес уже ничего не умеет?) Ну туда ему тогда и дорога, такому бизнесу. Удивительно, но мелкий и средний бизнес это не только рынок возле метро. Хотя в нашей стране в это и сложно поверить. Накрайняк научитесь барыжить в инстаграммах китайским ширпотребом. Сейчас это модно и прибыльно.
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А ти дятел, мабуть український Маск, дохрена заводів відкрив, ці люди біля метро виживають і в держави нічого не вимагають
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оставайтесь? хрен вам, тут уже нормальных не осталось почти. даже умереть тут не хочется
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Я даже приблизительно представляю чей бизнес их получит.... раздробленный на мелкие фопы)
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