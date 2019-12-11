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 Політика України
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Все про:Братущак (46) Слуга народу (553) Скороход Анна (23)

 Дослухатися заклику Зеленського повідомляти НАБУ про корупцію мала би половина фракції "Слуга народу", - нардепка Скороход. ВIДЕО

Виключена з фракції "Слуга народу" нардепка Анна Скороход в інтерв'ю відверто розповіла про подробиці виборчої кампанії, про єдину розмову з екснардепом Олександром Онищенком, непрості взаємини у фракції і чому вона йшла проти лінії партії в низці питань, а також про свого чоловіка - колишнього російського бізнесмена Олексія Алякіна, який останні роки живе в Україні.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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01:44 - Рубрика "Звірити годинник"
03:05 - Що сталося у фракції "Слуга народу": "На нас з Антоном Поляковим повісили всі смертні гріхи"
04:30 - Про виплати "Слугам народу" в конвертах і справу в НАБУ
06:20 - "Мені більше нічого і нікого захищати"
07:10 - Про відносини з колишніми однопартійцями після скандалу
08:00 - Що робив чоловік Анни Скороход Олексій Алякін у комітеті
08:38 - Скороход та Полякова виключили на засідання фракції без кворуму
09:45 - Про ймовірну депутатську групу незадоволених ситуацією в "Слузі народу"
11:40 - Про розмову з Новинським і Тимошенко за колоною в залі Ради
13:35 - Про можливість стати членом фракції "Батьківщина"
15:00 - Чому не підтримує земельну реформу президента
17:43 - Як писали програму на вибори: "Нам прислали тези зі штабу і ми мали вибрати те, що підходить"
18:22 - "Я переглянула ставлення до зеленої енергетики і вважаю атомну енергетику найбільш зеленою і вигідною"
24:15 - Чому Анна Скороход не голосувала за склад Кабміну від президента
27:00 - "Ніхто не казав, що ми розпродамо все, що є" - Анна Скороход про приватизацію
28:17 - Про рішення фракції "Слуга народу" не ходити на телеканали Віктора Медведчука: "Такого рішення не було, це вказівка ​​ОП"
29:07 - "А ви вважаєте, що Медведчук виступає за Росію? Я так не вважаю"
30:00 - "Мені байдуже, кому належать телеканали, якщо я можу висловити там свою думку"
32:10 - "Ми з Онищенком навіть не знайомі, один раз розмовляли телефоном, уже після виборів"
33:30 - Щодо витрат під час виборчої кампанії на окрузі
35:50 - Про проблеми Олексія Алякіна із законом і як це пов'язано з її голосуваннями
40:00 - Про родину її чоловіка
41:52 - Чи можуть обміняти її чоловіка на українських заручників

Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164728
 
 
 Топ коментарі
 
самому про себе "сообщать", це не "ліпецька хвабріка", нє?Призыву Зеленского сообщать НАБУ о коррупции должна была последовать половина фракции "Слуга народа", - нардеп Скороход - Цензор.НЕТ 4871
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и почему чувство справедливости обострилось только после того как турнули из болота в которое рвалась? думала ей по-другому разрешат квакать?
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29:07 - "А вы считаете, что Медведчук выступает за Россию? Я так не считаю"
Все, что надо знать про эту мразоту.
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самому про себе "сообщать", це не "ліпецька хвабріка", нє?Призыву Зеленского сообщать НАБУ о коррупции должна была последовать половина фракции "Слуга народа", - нардеп Скороход - Цензор.НЕТ 4871
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Ты хоть в курсе что эти картинки мышебратья сляпали?
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А ты в курсе откуда взялся Вальцман?
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від своїх татка з мамкою ..))
чи є інші версії ?
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из иудейской общины молдовы. но ольжик антисемит, поэтому готов рубашку на себе рвать доказывая, что пап имеет исключительно арийский габитус
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Нет такой общины. А вот Криворожская - есть.
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просто это будет такой способ отмывания бабла: выполняет кацапскую хотелку - денежный перевод в офшоры за "показ говносериала".
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О как
Медведчук ещё и не такой

Как ее выперли хорошо.
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Это особенно понимаешь когда они потом рот открывают, а там тонны гуана
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Интересно, после НГ, когда отпадет неприкасаемость (в этом случае именно так), ее можно будет найти для интервью или это *********** песня? Призыву Зеленского сообщать НАБУ о коррупции должна была последовать половина фракции "Слуга народа", - нардеп Скороход - Цензор.НЕТ 3892
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Так проблема в тому, що у слуг народу вона така не одна! От чого не виперли з фракції Бужанського, наприклад, а? Він взагалі ватнік натуральний! Ще пару новобраних депутатів кілька років тому у мертвечука в партії працювали - їх теж не виперли!
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Бо Бужанський - українофоб. Це їхній маркер.
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и почему чувство справедливости обострилось только после того как турнули из болота в которое рвалась? думала ей по-другому разрешат квакать?
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Она с самого начала "квакала" не как все зелёные .
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но заметьте, не против самой трясины и гениального Гудвина, а так же не выводя на чистую воду их аферы, некомпетентность и коррупцию внутри болота...а просто имея свое мнение или иное видение или...быть может (возможно) лоббируя чьи-то интересы
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У меня предположение что в эту партию брали по одному признаку - ненависть к Порошенко. Остальное несущественно. Этот винигрет ещё долго и сильно бродить будет.
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у меня встречное предположение - что за эту партию по этому же признаку и голосовали
и бродить действительно будет... ибо там и молоко и огурцы и селедки...))))
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б*же, она "улыбнулась" в начале видео.....жалко шо я не на унитазе это смотрел Призыву Зеленского сообщать НАБУ о коррупции должна была последовать половина фракции "Слуга народа", - нардеп Скороход - Цензор.НЕТ 23
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сообщаю, парашенка крал и накраденное переписал на старшего свыненыша
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І обагатився за 5 років у 82 рази, тобто украв 160 млрд.дол - три бюджета України.
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доложи своему товарищу майору, что ты скучный , денег вам никто не даст Призыву Зеленского сообщать НАБУ о коррупции должна была последовать половина фракции "Слуга народа", - нардеп Скороход - Цензор.НЕТ 2536
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А "имбик" - это "уменьшительное" от слова "имбецил"? Следуя логике - да... Как "вова" от "Владимир"?
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Не муж, а сожитель,когда человек начинает со откровенной брехни, его все выпады можно не читать. Кстати этого сожитель "В декабре 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Алякина - бизнесмен был объявлен в федеральный и международный розыск по делу о мошенничестве и незаконном выводе 700 миллионов рублей."


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З требуни Верховної ради, вона волала - Что ее мужа абидели и преследуют чесного челАвека )
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А самій написать заяву? Чи грамоті не навчена? Ну хоч подзвонити? Якшо нема номеру труби Труби, то спитайте в Богдана чи Андрія, або у портнова з єрмаком... "Накрайняк" у разумкова спитайте... Робіть хоч щось... Ой! Про що це я?!? Ви ж не робити в Раду прийшли... "Нахайпери", "поприколери", "хуженебудьки"... Їжте, поки не вдавитесь...
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"Абидели мышку - написяли в норку..." - не дали "кормного места".... А СН и коррупция -близнецы-братья... Там не "половина" - нам подавляющее большинство "таких"... И остальные фракции - не лучше... НЕЗАМАРАННЫЕ там не уживаются...
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Ця дівка зла як мегера, ще довго буде воду каламутити...
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"Мой русский муж из рассеи сын генерала КГБ....." Все вірно зробили, коли виперле це россійське чмо, вона не може представляти український народ в парламенті !
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Ну, що сказати? ************ кончена. Хитра рожа і не щира, хіхікає, як дурочка.
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Клюнул петух в зад, быстро перебежала к жопоблоковцам под крыло.
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Інша справа українофоб Бужанський - він, на думку зебілів, найсправжнісінький патріот, і завжди буде візитною карткою слуг урода.
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А це означає, що фракція СН, за одиничними виключеннями, звичайні "попка-дурнички", такі собі "папуги", що тупо повторюють те, що їм намалюють на сматфоні, чи як там в них відбувається комунікація з керівництвом. А що, вигідний розклад. ТНК отримають зрештою за українські землі близько трильона доларів. Вовік отримає - десяток, два мільярди(в кращому випадку. Різні розумкови і гончаруки з миловановами - по п'ятаку мільярдів баксів(що теж непогано). Звіздота подрібніше, типу потураєвих, може отримає по ярду зелені. Чмирям з фракції СН взагалі розпишуть мільярд на всіх, бо у них очі на лоба лізуть від 5тис. у франклінах щомісячно, навіщо їм більше? Що в результаті? За якихось 50 мільярдів доларів сотні чотири пройдисвітів і просто продажної мерзоти здадуть Україну з нутрощами. Один трильон баксів за хабар у 50 мільярдів. Це виходить підьом у Дві Тисячі відсотків. Протягом декількох років. Звісно є деякі не дуже приємні речі, наприклад треба будь що і в різний спосіб очистити теріторію "вУкраїні" від населення. Звісно всіх на 100% не вийде, але десь приблизно можна досягти такої "якості". В який спосіб? Набір інструментів дуже великий:
- спровакована громадянська;
- створення штучної, локальної кризи, щоб люди виїхали кудись;
- агресія Раші за сприяння "української" влади;
- тотальне безробіття, інше...
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