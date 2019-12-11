 Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту бійки опублікував користувач фейсбук Андрій Якобчук.
Штовханина сталася між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода". У бійці брали участь нардепи Ради 7 скликання від фракції "Свобода" Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.
Бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".
"Друга бійка в Раді. У лівому кутку рингу Олексій Кайда зі "Свободи". У правому - невпізнаний боєць. Бійка сталася через те, що комітет мав розглядати поправки до другого читання проєкту щодо ринку землі. ОПЗЖ, "Батьківщина" й інші вимагали зняти проєкт з голосування, а слуги народу просто перенесли засідання", - пише користувач соцмережі Vasyl Pekhno в коментарі до свого відео.
І да, який свиночол мій, пишу ж - за Гриценка голосував... Читати не вмієш, чи очі з бодуна заплили після вживання Коблєво Франчески з вечора???
Заляпався
Депутатам Киве, Яременке и Иванисову, как менеджерам территории сумрачного релакса (пространство за колоннами сессионного зала Рады, далее - Территория), в связи с возникшим спросом необходимо решить целый комплекс вопросов:
- упорядочить спонтанные акты депутатского фри-файта;
- на подведомственной Территории выделить зону для депутатского фри-файтинга (далее - Зона);
- обеспечить соответствующую инфраструктуру для Зоны (ринг, сетка или канаты и т.д.);
- пригласить на постоянной основе промоутера и рейфери;
- организовать регулярный импорт на Территорию и в Зону забористого кокса (через канал Экса - Меньшого Допы).
Хоть новые лица, хоть старые - а порядки те же.
Теперь олигархи и их слуги делают все, чтобы в Украине не появился свободный рынок земли. Они хотят запретить украинцам продавать и покупать землю, чтобы люди не знали ее настоящую рыночную цену. Это позволит олигархам захватить всю с/х землю почти бесплатно.
Олигархи уже захватывают гигантские латифундии:
Порошенко: 122 тыс. га.
Касюк: 370 тыс. га.
Бахматюк: > 500 тыс. га.
И все это почти бесплатно и нерыночными методами. Конечно, это жулье костьми будет ложиться, чтобы запретить в Украине рынок земли. Они хотят всю Украину заграбастать нашару, без рынка.
Саме тому закликаємо українців максимально мобілізувати усі свої сили для протидії та взяти участь в акції: «НІ безідповідальному продажу ЗЕмлі!»
З 16 на 17 грудня розпочати Всеукраїнську протестну ходу на м. Київ з використанням сільськогосподарської техніки з усіх регіонів України.
З 17 по 20 грудня 2019 року вийти на акцію під стіни Верховної Ради України та стати на захист розумної, виваженої, а найголовніше - вигідної для України та всіх громадян, а не олігархів і міжнародних фінансових спекулянтів, моделі земельної реформи.
КАК ЗАКОН О РЫНКЕ ЗЕМЛИ МОЖЕТ МЕНЯ ЗАСТАВИТЬ ПРОДАТЬ СВОЙ ПАЙ ???
фантазии о тухлых гоблинах оставьте при себе …
или снова с боевого дивана - не далее ))
Лукашенко о продаже земли в Украине. Глас разума и здорового смысла.