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Все про:бійка (471) Свобода (146) Слуга народу (553)

 Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. ВIДЕО

У Верховній Раді України сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту бійки опублікував користувач фейсбук Андрій Якобчук.

Штовханина сталася між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода". У бійці брали участь нардепи Ради 7 скликання від фракції "Свобода" Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Слуги народу" Богданець визнав наявність судимості: "Один раз вдарив, не розрахувавши силу"

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Бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

"Друга бійка в Раді. У лівому кутку рингу Олексій Кайда зі "Свободи". У правому - невпізнаний боєць. Бійка сталася через те, що комітет мав розглядати поправки до другого читання проєкту щодо ринку землі. ОПЗЖ, "Батьківщина" й інші вимагали зняти проєкт з голосування, а слуги народу просто перенесли засідання", - пише користувач соцмережі Vasyl Pekhno в коментарі до свого відео.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164712
 
   
 Топ коментарі
 
при чём тут ненавистный кацапам Сорос ?

Это слуги Бени.
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Юльки якраз і не було, і Славка не було, вони кинули твого свиночола, бо вчасно схаменулись, та це їх вже не врятує...І до речі, а хто це "тупо всі"? Збіговисько крадіїв та навіжених?
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Зебіли українською читати не вміють? Пишу ж, на мітингу була Батьківщина - не Юлька! Депутати від Батьківщини були і від Голосу були!
І да, який свиночол мій, пишу ж - за Гриценка голосував... Читати не вмієш, чи очі з бодуна заплили після вживання Коблєво Франчески з вечора???
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А что эти тягнибоковские недоноски делают в ВР если они экс?
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Заляпався
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Во. Свобода є московським проектом...отже віри ім немає..закмість конструктива..бійки...кацапські прихвостні..((
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осси, ну ты и знаток в политике,или ты воплощение дебила или просто--мразь!!!
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а шаурмишные клоуны топившие всю жизнь за Януковича - это истинные патриоты Украины наверно ...... где вы такие берётесь то ?? 95-й квартал тупой пересмотрел ?
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А русскаязичний житель юга-вастока Зе - це український проект?))))))
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Хай привикають, після того як остаточно заберуть землю в людей, їх будуть п.здити на кожному кроці.
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https://www.youtube.com/watch?v=zcqInXRcQ-Q&fbclid=IwAR2k4gtZUtFQ1okO8koTz_SqQX1J_A9d27Rqb4rypCVlbGwWA6WqRNNXLPM
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правильно, слуги народа только *****..ны понимают
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Странно что за землю вписываются только свободовцы, а все остальные корчинские и С14 пока не в теме.
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потому, что свобода не бывает на половину, она или Свобода или рабство.
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"Много" вы смотрю знаете, кто за шо вписывается...
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а хто забашляв тим запроданцям, рошенко чи сам путєн?
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чубы красивые, а удара нету. удар надо тренировать
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ШАНОВНІ Батьки допоможімо Нашим Дітям і Онукам - .. важко молодим Людям "ламати" Свій образ сподівань .. нажаль цей "зелений ПОПУГАЙЧИК із 95 кварталу " Попка Дурак я приздент менгі 42 ...я неЛОХ ? " НЕБЕЗПЕЧНІШИЙ чим порошенко-свинарчук.. НІЧОГО .. по-троху ПРОЗРІВАЮТЬ .. допоможемо їм .. НЕтреба агресії критики -- РОЗУМ-МУДРІСТЬ ДІЯ .. Наснаги
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можно конкретнее? пару примеров... он что сел на потоки? или слил нац. интересы?
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Распоряжение по Верховной Раде:
Депутатам Киве, Яременке и Иванисову, как менеджерам территории сумрачного релакса (пространство за колоннами сессионного зала Рады, далее - Территория), в связи с возникшим спросом необходимо решить целый комплекс вопросов:
- упорядочить спонтанные акты депутатского фри-файта;
- на подведомственной Территории выделить зону для депутатского фри-файтинга (далее - Зона);
- обеспечить соответствующую инфраструктуру для Зоны (ринг, сетка или канаты и т.д.);
- пригласить на постоянной основе промоутера и рейфери;
- организовать регулярный импорт на Территорию и в Зону забористого кокса (через канал Экса - Меньшого Допы).
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Началось. Сейчас Разумков снова детектор лжи притянет или извиняться заставит. Своих то может, а чужих нет. Предлагаю их вечерами на ринг выводить, а мы посмотрим: может есть кто на замену Кличкам. Ляшко претендент пока.
Хоть новые лица, хоть старые - а порядки те же.
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Зеленский это голограмма, отвлекающая внимание от реальной соросятины, которая рулит страной.
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вполне адекватное общение хозяев со слугами. Правда раньше слуг просто пороли, но и так сойдет Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 9314
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Хм... И почемуяне удивлена?. Давно Мирошниченко не дрался! Опять вышел на арену цирка!
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Ви ще не бачили Шуфрича в бійці ох його і киздять
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Мирошниченко, канешна, прокацапский, в отличин от сурковского дружбана Богдана и прочих зеленых слуг
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В свое время олигархи сделали все, чтобы в Украине так и не появился свободный и развитый фондовый рынок. Это позволило олигархам нерыночными методами захватить все заводы в Украине. На фондовом рынке им бы пришлось платить в 10-20 раз дороже за акции компаний. По рыночным ценам много не купишь.

Теперь олигархи и их слуги делают все, чтобы в Украине не появился свободный рынок земли. Они хотят запретить украинцам продавать и покупать землю, чтобы люди не знали ее настоящую рыночную цену. Это позволит олигархам захватить всю с/х землю почти бесплатно.

Олигархи уже захватывают гигантские латифундии:

Порошенко: 122 тыс. га.
Касюк: 370 тыс. га.
Бахматюк: > 500 тыс. га.

И все это почти бесплатно и нерыночными методами. Конечно, это жулье костьми будет ложиться, чтобы запретить в Украине рынок земли. Они хотят всю Украину заграбастать нашару, без рынка.
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А Бєня хоче заграбастати Україну за копійки з ринком...
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Бене в Африку нельзя, беню в Африке арестуют! Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 451
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как раз и можно , у него там интерес на кобальтовых карьерах .
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конечно гораздо лучше будет если по 500 тыс. га Одесской, Херсонской, Николаевской обл (вообщем дорогу в Крым) выкупит росийский офшор оформленный на кипр...или оформленный на алкаша-бомжа Иваненко из херсонской обл какого нибудь, верно? Не будьте дегенератом. Рынок открывать надо, но с условием не более 50 га (А НЕ 500 ТЫС. ГА) в одни руки. И то в ситуации гибридной войны это очень чревато тем что написал.
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а кто вам вбил в голову что рынка нет ? и кто, что собственники земли будут продавать свои наделы ?
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конечно будут продавать. Когда к собственнику приедет гоп-бригада с паяльником - точно продаст...и недорого. Одно дело когда пай принадлежит человеку пожизнено и ничего с этим не сделать (нет смысла паяльника - ведь пай останется у собственности пайщика)...другое дело когда землю можно перепродать....
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слушай, не мели херню …. паяльник куяльник и прочая лабуда.
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Так ринок є! Хочеш купити ділянку під будівництво хатинки - іди купуй, все законно оформлять. І такий ринок уже років 20 діє, головне, щоб цільове призначення землі було не сільськогосподарським. Не дозволяють купувати тільки с/г землі взагалі-то!
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подсказываю …. только никому не рассказывай. Собрал ты 1000 га земли , подписал договора аренды на 15 лет с собственниками пайов, проработал там пару лет , можно меньше, можно вообще не работать и ПРОДАЛ корпоративные права своей фирмы другому человеку . ВСЁ !!! Ты себе ложишь миллион бакинских в карман и жизнь удалась . Рынок или нет ?
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Ну так я не понял, ты за рынок земли или против? Потому что это и так, и так действует. Ты думаешь, как у американского Каргила уже как-то образовались в собственности сотни тысяч гектаров украинской земли ? Вот именно так они образовались. Но проблема в том, что открытие официального рынка земли (с ограничениями, или нет, неважно) никак не решает эту проблему, схема то от этого никуда не девается.
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Так давайте спитаємо в українців на референдумі? Зе ж пропонував! Чо ти за українців розписуєшся? От опитування говорять зовсім інше - ПРУФ
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Первое, что сделают на второй день введения "свободного и развитого фондового рынка" те, кого вы так ненавидите (олигархи) - так это узаконят свои договоры "аренды на 49 лет" земли с/х назначения и оформят права на ту землю. "Рынок земли" - это не только право украинцев продать имеющуюся, а и реальная возможность купить еще. Но у "слуг народа" дальше "продать" мысли не идут. Им надо показать рост экономики, и они вцепились в распродажу с/х земли - другого источника показать свою эффективность у них нет.
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а шуфричу чего не прописали? он давно не охваченный ходит...или он уже неприкасаем при зе?
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Я не понимаю, ведь было договорено заранее со всеми , что если какой либо конфликт , то все куячат Шуфрича. Кто нарушил регламент ?
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Законопроект 2178-10 про обіг земель сільгосппризначення планують прийняти в другому читанні з 17 по 20 грудня 2019 року.
Саме тому закликаємо українців максимально мобілізувати усі свої сили для протидії та взяти участь в акції: «НІ безідповідальному продажу ЗЕмлі!»
З 16 на 17 грудня розпочати Всеукраїнську протестну ходу на м. Київ з використанням сільськогосподарської техніки з усіх регіонів України.
З 17 по 20 грудня 2019 року вийти на акцію під стіни Верховної Ради України та стати на захист розумної, виваженої, а найголовніше - вигідної для України та всіх громадян, а не олігархів і міжнародних фінансових спекулянтів, моделі земельної реформи.
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Погано, що немає "Свободи" у ВР. Слуги ходили б як по струні. Зараз у ВР промосковська мерзота дуже вольготно почувається. Свободівці їх би присадили, як колись ригів. Пригадуєте, як риги били стільцями по голові фронтівців Яценюка. А як у 2012 до ВР увійшла "Свобода", та пару раз їх кулаки й черевики погуляли по пиках ригів, то шуфрики й притихли.
Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 2040 Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем - Цензор.НЕТ 688
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вони були у ВР - чим можуть похвалитися ?
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Не дали роздерібанить землю, те шо роблять зараз Зебіли.
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у тебя перевернуто мышление. Землю давно раздербанили и только сто человек имеют с нее, остальные сводят концы с концами. беспредел черный творится там - люди гибнут за ...
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их двоих можно на всех слух поменять - толку будет больше!!!
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Лять , сколько тут ботов, которые никуя не понимают не то что в рынке земли , но и в накуя они родились в целом .
КАК ЗАКОН О РЫНКЕ ЗЕМЛИ МОЖЕТ МЕНЯ ЗАСТАВИТЬ ПРОДАТЬ СВОЙ ПАЙ ???
фантазии о тухлых гоблинах оставьте при себе …
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Ти сам розумієш мало. Законний ринок землі в Україні є з кінця 90-х! Ми не КНДР і не Венесуела! Просто є мораторій на сільськогосподарську землю, а решту землі можна вільно купувати і продавати!
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Вася , у меня девятый год в аренде 1000 га пайовых земель сельхозназначения , с минимальной арендой 8 лет . Так что молчи в тряпочку, понятливый .
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Та ні, вчу "русскоязычные челюсти" читати на українській мові.
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ну я так и понял , что по делу ноль, а написал что бы язык почесать. Ты что думаешь , что ты больше украинец чем я , потому что пишеш на государственном и родном языке моей страны ? У тебя флажок чей, Украины ?
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норм им еще зпшку плотят и кормят и одевают за это и веСело и полезно
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покажи как дерутся мужики
или снова с боевого дивана - не далее ))
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не в драке дело. тягнивсрааковцев мочить пора. оборзели суки
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Более "конченой" рады в Украине еще не было.
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Зебилы результативные очень--пол года не прошло-уже их пи*дят
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ЗЕЛЕНЬ соровска Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве диня .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой )
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https://www.youtube.com/watch?v=0iOlXEzVlpM

Лукашенко о продаже земли в Украине. Глас разума и здорового смысла.
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