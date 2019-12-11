 Ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту бійки опублікував користувач фейсбук Андрій Якобчук.

Штовханина сталася між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода". У бійці брали участь нардепи Ради 7 скликання від фракції "Свобода" Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.

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Бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

"Друга бійка в Раді. У лівому кутку рингу Олексій Кайда зі "Свободи". У правому - невпізнаний боєць. Бійка сталася через те, що комітет мав розглядати поправки до другого читання проєкту щодо ринку землі. ОПЗЖ, "Батьківщина" й інші вимагали зняти проєкт з голосування, а слуги народу просто перенесли засідання", - пише користувач соцмережі Vasyl Pekhno в коментарі до свого відео.