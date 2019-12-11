 З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявила ексзаступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Звичайно, вони (Росія. - Ред.) не хочуть це обговорювати. Вони взагалі не хочуть, щоб кримське питання десь гучно пролунало. Навіть на майданчику ООН ми щороку ставимо дві резолюції. Це резолюція з прав людини в Криму, і вона стосується, перш за все, кримських татар і українців. І друга - це питання мілітаризації Криму. Ці два питання є предметом розгляду Генеральної асамблеї ООН", - заявила Зеркаль.

"Але цього мало, тому що це питання не зрушується з місця. І якщо ми не будемо говорити з різними лідерами про те, що Крим залишається українським, і треба виходити на переговори з росіянами, незважаючи на їхнє небажання. Потрібно ставити це питання, нагадувати ім. Бо вони розраховують, що через кілька років про Крим всі забудуть, і він просто зникне. Не можна давати їм можливість зняти питання Криму з порядку денного ", - додав Зеркаль.

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