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 Політика України, Суспільство
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 З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль. ВIДЕО

Російській Федерації не можна дозволити зняти питання деокупації Криму з порядку денного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявила ексзаступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Звичайно, вони (Росія. - Ред.) не хочуть це обговорювати. Вони взагалі не хочуть, щоб кримське питання десь гучно пролунало. Навіть на майданчику ООН ми щороку ставимо дві резолюції. Це резолюція з прав людини в Криму, і вона стосується, перш за все, кримських татар і українців. І друга - це питання мілітаризації Криму. Ці два питання є предметом розгляду Генеральної асамблеї ООН", - заявила Зеркаль.

"Але цього мало, тому що це питання не зрушується з місця. І якщо ми не будемо говорити з різними лідерами про те, що Крим залишається українським, і треба виходити на переговори з росіянами, незважаючи на їхнє небажання. Потрібно ставити це питання, нагадувати ім. Бо вони розраховують, що через кілька років про Крим всі забудуть, і він просто зникне. Не можна давати їм можливість зняти питання Криму з порядку денного ", - додав Зеркаль.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164700
 
 
 Топ коментарі
 
Для цього потрібно мати не трускавецький диплом як у нових ліц.
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Благодаря Зеркаль Украина выигрывает международные суды.
Умница и очень образованный человек. Вот кто может стать будущим президнгтом Украины за которого не будет стыдно!
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Тобто сивочолий гетьман вже от от мав звільнити кримнаш, а прийшов Зелений і все спаскудив?
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Зеркаль абсолютно права , тільки не Зе сцкунам про це заявляти, вони вже й так росію вивели з агресора до країни ,яка має вплив на "сепаратистів" і ні гу гу про рос. військових на сході. Сцкло є сцкло, нічого дивного
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Для цього потрібно мати не трускавецький диплом як у нових ліц.
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коментар відмічено як спам  
 
Тобто сивочолий гетьман вже от от мав звільнити кримнаш, а прийшов Зелений і все спаскудив?
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На наступному самміті будуть цьомкатись з ******.
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Да, диплом Свинарчука з "Ленінської кузні" - це те, що треба. Дає право тирити направо і наліво
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Обережніше з такими зізнаннями на форумі. Бо можуть поцікавитись, звідки в тебе диплом свинарчука і що ти натирив.
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Как сказал пэдрот Карлуха Волох, они были вынуждены тырить деньги, что бы бороться с агрессором......... З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 769. Без денег это не борьба....... З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 769
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Поскольку Вова сказал "до Крыма мы не дошли" и, думаю, облегченно вздохнул, то несложно представить, каким будет развитие событий.
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Для цього потрібно бути нікчемним тролем?
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А ей и на Пэтином "Прямом" лозунгами раскидываться неплохо.
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От тільки ущімльЙОнниє кацапи чогось не хочуть виїжджати від ущємітєлєй... З Росією треба виходити на переговори про деокупацію Криму, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7923
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Посадить росию за стол переговоров по Крыму можно только одним способом - восстановить ядерный потенциал Украины ,тогда Европа будет вынуждена под угрозой ядерной войны просто втащить росию за уши на эти переговоры ,других реальных возможностей я не вижу ,разве что после смерти ***** придёт кто-то на подобии Горбачёва .
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Благодаря Зеркаль Украина выигрывает международные суды.
Умница и очень образованный человек. Вот кто может стать будущим президнгтом Украины за которого не будет стыдно!
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Какие суды она выиграла не напомните?
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Бажаєте нагадати, який суд вона програла?
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Интересно, кто будет финансировать её политическую Карьеру. Нет, я не против, что бы она в политику шла, женщина умная. Просто любопытно.
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Ну не Коломойский, точно. Да и нужно ли ей чье-то финансирование?
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Дійсно цікаво.
95 Кварталу нетутя, кипрских офшоров тож, енто ж на какие шиши...
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За останні вкиди нічого розумного. Пішла так іди.
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Ну и толку, что он "на повестке дня"? Крым - фсе! Пора забыть, лучше за Донбасс взяться как следует, а не размазывать сопли.
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и что характерно: при упоминании в новости о необходимости возвращать Крым набежали зелоты и стали лить грязь на говорящего "крамолу"!
Какие ж вы, "желтые жилеты" Бенины, предсказуемые в своем ничтожестве!
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Умиляет пафос и популизм от бывших. А вы чего не выходили? Не деоккупировали? Бесконечная трепотня и враньё, народ этого накушался при мальдивском барыге. Критиканство, позёрство и восхваления себя - типичные черты бывшей воровской власти
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Накуй он нам нужен? Міни знімати? Сепарів годувати? 2 армійських корпуси РФ утримувати? Лугандонія це пустий горіх,так буферна тереторія між цивілізовам і Мордером.
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