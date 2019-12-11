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 Суспільство
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 У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки ЗСУ почав роботу тренувальний комплекс "kill house". ВIДЕО

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки ЗСУ почав функціонування тренувальний комплекс "kill house".

Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення, передає Цензор.НЕТ.

У так званому "kill house", обладнаному спеціальним покриттям стін, підрозділи можуть проводити тренування з проведення вогневого зіткнення в умовах приміщення, використовуючи бойові і холості патрони.

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Це стало продовженням впровадження досвіду зарубіжних колег з підготовки підрозділів для боїв у місті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164669
 
   
 Топ коментарі
 
"kill house" - центр миротворчості )))
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льонька, ти вже своє відвоював - у тапково-диванних військах.
тепер інші стандарти.
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Запустить туда руско говорящих младенцев в трусиках и без...и провести бойове навчання!)))
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Як не мене - то краще спочатку туди гранату, а то й дві.. А потім - вже заходити й зачищати..
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льонька, ти вже своє відвоював - у тапково-диванних військах.
тепер інші стандарти.
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А вдруг в этой комнате будет стадо руска гаварящих совков?
Это же будет...ГЕНОЦИД!!!!))))
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Не "убить дом", а Дом убийц. Це геть дурна і провокативна назва.
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"Переведено с английского языка.-Убийственный дом или стрелковый дом - это стрельбище из стрелкового оружия с боевыми патронами, используемое для подготовки военного и правоохранительного персонала к тесным контактам в городских боевых условиях. Дома Kill предназначены для имитации жилых, коммерческих и промышленных помещений."
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нарешті )
ще одна можливість нормально відпрацьовувати зачистку приміщень
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