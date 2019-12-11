 У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки ЗСУ почав роботу тренувальний комплекс "kill house". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення, передає Цензор.НЕТ.

У так званому "kill house", обладнаному спеціальним покриттям стін, підрозділи можуть проводити тренування з проведення вогневого зіткнення в умовах приміщення, використовуючи бойові і холості патрони.

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Це стало продовженням впровадження досвіду зарубіжних колег з підготовки підрозділів для боїв у місті.