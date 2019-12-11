 У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки ЗСУ почав роботу тренувальний комплекс "kill house". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Військового телебачення, передає Цензор.НЕТ.
У так званому "kill house", обладнаному спеціальним покриттям стін, підрозділи можуть проводити тренування з проведення вогневого зіткнення в умовах приміщення, використовуючи бойові і холості патрони.
Це стало продовженням впровадження досвіду зарубіжних колег з підготовки підрозділів для боїв у місті.
тепер інші стандарти.
Это же будет...ГЕНОЦИД!!!!))))
"Переведено с английского языка.-Убийственный дом или стрелковый дом - это стрельбище из стрелкового оружия с боевыми патронами, используемое для подготовки военного и правоохранительного персонала к тесным контактам в городских боевых условиях. Дома Kill предназначены для имитации жилых, коммерческих и промышленных помещений."
ще одна можливість нормально відпрацьовувати зачистку приміщень