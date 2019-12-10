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Все про:посольство (348) Росія (14070) США (5800) політв'язні (1092)

 Закликаємо Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів, - посольство США в Україні. ВIДЕО

Посольство США в Україні закликало Російську Федерацію негайно звільнити кримськотатарських та інших незаконно затриманих українських в'язнів.

Про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У День прав людини ми закликаємо Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів, яких вона несправедливо затримала", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим американські дипломати опублікували тематичне відео про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

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Дипломати звернули увагу, що, зокрема, правозахисник, активіст руху "Кримська солідарність" Сайран Салієв перебуває під вартою з 2017 року, правозахисник, член Кримської контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку - з лютого 2016 року. Кожному загрожує позбавлення волі строком до 20 років за звинуваченням у тероризмі.

Правозахисник, активіст руху "Кримська солідарність" Марлен Асанов - під вартою з жовтня 2017 року, блогер руху "Кримська солідарність" Ремзі Бекіров - під вартою з березня 2019 року. Кожному загрожує довічне позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі.

Блогеру руху "Кримська солідарність" Наріману Мемедемінову, який перебуває під вартою з березня 2018 року, загрожує позбавлення волі до 7 років за звинуваченням у тероризмі. Водночас, Руслан Зейтулаєв отримав найбільше покарання серед вже засуджених кримських татар - 15 років за звинуваченням у тероризмі. Він перебуває за ґратами з січня 2015 року.

"Росіє, негайно звільни з-під варти всіх незаконно затриманих українців" - звучить заклик на відео.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164598
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Богу, что вчера Наш Народный Президент Владимир Александрович прслал нах всех жтих макронов-меркелей-хуйлов с борыгиным капитулянтским Минском и вынудил их принять проукраинский план Штайнмаера!
Правда ж?😉
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А "дипломатическое поражение" ***** заключалось в том, что Украина подписала капитуляционные для себя минские договорняки?
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В результате которых порох сдал Украину подписав минк2.
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Слава Богу, что вчера Наш Народный Президент Владимир Александрович прслал нах всех жтих макронов-меркелей-хуйлов с борыгиным капитулянтским Минском и вынудил их принять проукраинский план Штайнмаера!
Правда ж?😉
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Браво посольство США.
А то Зе с 13 секретарями еще не прилетел и команд не раздал. А телефона у него нет .
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А Лавров сегодня в США с Помпео и Трампом именно это обсуждают? О нарушении прав крымских татар?
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Дык моль сказал в прямом эвире - нефикга. О чём говорим :
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Та да , чуть подрастёт - будет уши откусывать ... Закликаємо Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 8701
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Хоч хтось турбується за всіх українців. Дякуємо
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шмаркля настолько дегенерат, что за него посольства других стран выставляют требования к пуйлу...
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