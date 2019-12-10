 Закликаємо Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів, - посольство США в Україні. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У День прав людини ми закликаємо Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів, яких вона несправедливо затримала", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим американські дипломати опублікували тематичне відео про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

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Дипломати звернули увагу, що, зокрема, правозахисник, активіст руху "Кримська солідарність" Сайран Салієв перебуває під вартою з 2017 року, правозахисник, член Кримської контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку - з лютого 2016 року. Кожному загрожує позбавлення волі строком до 20 років за звинуваченням у тероризмі.

Правозахисник, активіст руху "Кримська солідарність" Марлен Асанов - під вартою з жовтня 2017 року, блогер руху "Кримська солідарність" Ремзі Бекіров - під вартою з березня 2019 року. Кожному загрожує довічне позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі.

Блогеру руху "Кримська солідарність" Наріману Мемедемінову, який перебуває під вартою з березня 2018 року, загрожує позбавлення волі до 7 років за звинуваченням у тероризмі. Водночас, Руслан Зейтулаєв отримав найбільше покарання серед вже засуджених кримських татар - 15 років за звинуваченням у тероризмі. Він перебуває за ґратами з січня 2015 року.

"Росіє, негайно звільни з-під варти всіх незаконно затриманих українців" - звучить заклик на відео.

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