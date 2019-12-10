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 Політика України, За кордоном
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Все про:амністія (80) Путін (3415) Донбас (12645)

 Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в умовах відсутності закону про амністію стосовно жителів Донбасу встановлення Києвом контролю на кордоні з РФ загрожує масовим знищенням громадян невизнаних республік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На зустрічі з Радою з прав людини при президенті Путін повідомив, що можливе переслідування людей, які проживають в "ЛНР" і "ДНР", було однією з тем його розмови з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі напередодні в Парижі.

"До цих пір не прийнято закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час піднімає питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін.

У зв'язку з цим президент РФ підкреслив: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде".

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Як зазначив президент РФ, "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніший". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - підкреслив Путін.

Він додав, що ця проблема має політичний характер.

Путін також пообіцяв "мати на увазі" справи тих громадян РФ, які засуджені в Україні.

"Ми матимемо це на увазі під час переговорного процесу з Україною", - сказав він, визнавши, що "справді, ця проблема перебуває за межами правового поля". "Зокрема і це було вчора предметом наших (у рамках "нормандської четвірки") дискусій, ми довго дискутували, я з Єлисейського палацу вийшов тільки о третій годині ночі за Москвою", - розповів він.

Масове вбивство мусульман у липні 1995 року в Сребрениці - є одним із найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164564
 
 
 Топ коментарі
 
Вот урод. А ничё, что резню с Сребренице устроили как раз сербы при поддержке кацапов? Хоть бы постеснялся рот свой поганый раззевать.
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От шизофреник, пока ты туда свое рыло невпер там ни с кого и волоса не упало, на освобожденных от твоих головорезов территориях нис кого и волоса не упало, о какой сребренице оно лепечет, дыбил
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*Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой массовое убийство в Сребренице называли "геноцидом". Ранее президент боснийских сербов Милорад Додик и президент Сербии Томислав Николич просили Москву наложить вето на этот проект*

Таки да, цапы мудаки ещё те
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та там же мусульман нема.

Та і тест простий всього з 2-х пунктів.

1. сказати слово "паляниця"

2. сказати що значить паляниця.
у випадку 2-х не правильних відповідей, куля в лоба
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Не боись , вова , им для выхода на росию оставят коридор . Покинуть Украину можно будет свободно , в любом порядке и без виз .
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Сцарь на старости совсем потерял здравый смысл. Шифер с крыши съехал и теперь вода попадая внутрь замыкает контакты...
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