 ВРП залишила на посаді суддю ОАСК Аблова, оголосивши йому сувору догану. ВIДЕО (уточнено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРП.
10 грудня ВРП розглядала скаргу судді Аблова на рішення Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 8 квітня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
Дисциплінарна палата застосувала до нього дисциплінарне стягнення у вигляді внесення подання про звільнення судді з посади. Аблов оскаржив це рішення.
"Здійснивши перевірку доводів судді Аблова та дослідивши матеріали дисциплінарної справи, член Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха дійшов висновку, що Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла помилкового висновку, що під час подання заяви про самовідвід та прийняття ухвали про його задоволення суддя Аблов вчинив дії, які можна розцінювати як дисциплінарний проступок", - йдеться в повідомленні.
"Водночас за результатами перевірки скарги встановлено, що коментар судді Аблова під час інтерв’ю на телеканалі "Право-ТV" стосовно обставин справи, яка була у його провадженні та передана на розгляд іншому судді, поставив під сумнів об’єктивність та неупередженість оцінки судом фактичних обставин справи, а отже, був шкідливим для авторитету правосуддя. Таким чином, висновок Дисциплінарної палати про наявність у діях судді Аблова Є.В. складу дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VІІІ є правильним", - зазначили у пресслужбі ВРП.
ВРП вирішила змінити рішення дисциплінарної палати і застосувати до судді дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.
Нагадаємо, Центр протидії корупції та низка ЗМІ повідомили, що ВРП навмисне не притягнула до відповідальності суддю за справи Майдану. Хоча дисциплінарна справа стосувалася зовсім інших питань - коментаря ТБ і порушення етики судді.
Аблов на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив "Наведене жодним чином не відповідає дійсності, оскільки в межах зазначеного дисциплінарного провадження досліджувалися обставини правомірності заяви мною самовідводу від розгляду окремої адміністративної справи, ніяк не пов'язаної з подіями 2013-2014 років, і надання мною окремих, також не пов'язаних з цими подіями, коментарів ЗМІ".
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей с 02.09.19": Зеленский
жди.те....
Президент України Володимир Зеленський призначив два десятки правників суддями в суди 14 регіонів держави. Текст указу №735/2019 від 7 жовтня оприлюднено президентською пресслужбою.
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"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.
Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка
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Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
а Зленський лише підписав указ
порохло-ее побелил псевдореформой.
зэбобик-повторно побелил стены и переставил кровати...
но ***** в этом борделе-все те же...
Ну, типо онтесемит и все дела.
Причем Александру второму памятники = ОК, а вот терпил опустить, тут и Ривлин, и жаба Нетаньяху - тут как тут.
И ничего не сделаешь то - так как вопли раздадутся - кошерных людей обижаютьььь..... фощизъма и онтесемитизъма.
С чем нас и поздравляю - опять вляпались в традициональное болото. А, у нас зато есть черноземы(гордится)