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 Політика України
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Все про:Вища рада правосуддя (277) ЦПК (24) Євген Аблов (3)

 ВРП залишила на посаді суддю ОАСК Аблова, оголосивши йому сувору догану. ВIДЕО (уточнено)

Вища рада правосуддя залишила на посаді суддю Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРП.

10 грудня ВРП розглядала скаргу судді Аблова на рішення Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 8 квітня 2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарна палата застосувала до нього дисциплінарне стягнення у вигляді внесення подання про звільнення судді з посади. Аблов оскаржив це рішення.

"Здійснивши перевірку доводів судді Аблова та дослідивши матеріали дисциплінарної справи, член Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха дійшов висновку, що Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла помилкового висновку, що під час подання заяви про самовідвід та прийняття ухвали про його задоволення суддя Аблов вчинив дії, які можна розцінювати як дисциплінарний проступок", - йдеться в повідомленні.

"Водночас за результатами перевірки скарги встановлено, що коментар судді Аблова під час інтерв’ю на телеканалі "Право-ТV" стосовно обставин справи, яка була у його провадженні та передана на розгляд іншому судді, поставив під сумнів об’єктивність та неупередженість оцінки судом фактичних обставин справи, а отже, був шкідливим для авторитету правосуддя. Таким чином, висновок Дисциплінарної палати про наявність у діях судді Аблова Є.В. складу дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VІІІ є правильним", - зазначили у пресслужбі ВРП.

ВРП вирішила змінити рішення дисциплінарної палати і застосувати до судді дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Нагадаємо, Центр протидії корупції та низка ЗМІ повідомили, що ВРП навмисне не притягнула до відповідальності суддю за справи Майдану. Хоча дисциплінарна справа стосувалася зовсім інших питань - коментаря ТБ і порушення етики судді.

Аблов на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив "Наведене жодним чином не відповідає дійсності, оскільки в межах зазначеного дисциплінарного провадження досліджувалися обставини правомірності заяви мною самовідводу від розгляду окремої адміністративної справи, ніяк не пов'язаної з подіями 2013-2014 років, і надання мною окремих, також не пов'язаних з цими подіями, коментарів ЗМІ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП знову не змогла покарати скандального суддю ОАСК Аблова, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

ВРП залишила на посаді суддю ОАСК Аблова, оголосивши йому сувору догану 01

ВРП залишила на посаді суддю ОАСК Аблова, оголосивши йому сувору догану 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164529
 
 
 Топ коментарі
 
вот вам и дела майдана.....
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очередное адское решение недоперереформированного суда
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Поперли реформы от народного сонечка...
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очередное адское решение недоперереформированного суда
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строгие выговора и штрафы 51 гривна...
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не ври! Суд уже реформировали, всех недостойных уволили!
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А сбивший ребенка пьяный мажор - отделался залогом в несколько тысяч баксов... ЖИЗНЬ - ДЛЯ НИХ !!!
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чуток подождать и вилы воткнуть в того мажора...
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Долго ждем.. Да и зачем - вилы? Просто НЕ подпускать к судейским мантиям, прокурорским мундирам и т.д. ЛЮБИТЕЛЕЙ "красивой жизни". Хотя бы как в футболе, судьи там - даже у нас, по сравнению с футболистами знают свое место! Ведь люди идут смотреть футбол, а не на судью...
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Поперли реформы от народного сонечка...
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Это мы еще порошенковские реформы отхаркиваем.
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Не ври, уже зелина

Президент України Володимир Зеленський призначив два десятки правників суддями в суди 14 регіонів держави. Текст указу №735/2019 від 7 жовтня оприлюднено президентською пресслужбою.
Зеленський призначив до Вищої ради правосуддя доньку заступника Пшонки

У Києві до Оболонського районного суду призначено суддею Інну Белоконну - колишню дружину заступника голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-nadav-posadi-eksdruzhini-portnova-ta-sche-18-suddyam-1423047.html
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суддів в Україні більше трьох тисяч дойшло чи ні?
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А скільки бувших дружин у портнова і дочок у Пшонки? - боюсь не хватить на реформи.
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А судья Аблов среди этих судьев есть?
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всп сформовано при петі
"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.

Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка
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Шо ж ви за брехлива шваль)

Президент України Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя Оксану Блажівську - доньку замгенпрокурора часів Віктора Пшонки

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-priznachiv-do-vischoyi-radi-pravosuddya-donku-ekszastupnika-pshonki-1419360.html
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це ви брехлива шваль

Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.

а Зленський лише підписав указ
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судейская система расцвела беспредельным цветом при яныке.
порохло-ее побелил псевдореформой.
зэбобик-повторно побелил стены и переставил кровати...

но ***** в этом борделе-все те же...
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Ну ладно, скоро будем свергать памятники ТГШ?
Ну, типо онтесемит и все дела.
Причем Александру второму памятники = ОК, а вот терпил опустить, тут и Ривлин, и жаба Нетаньяху - тут как тут.
И ничего не сделаешь то - так как вопли раздадутся - кошерных людей обижаютьььь..... фощизъма и онтесемитизъма.
С чем нас и поздравляю - опять вляпались в традициональное болото. А, у нас зато есть черноземы(гордится)
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Строгий выговор и глубокая обеспокоенность. Больше так не делай, ладно?
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ЗЕленая чума окончательно уничтожает Майдан!
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Я думал часть людей стала зебилами потому что петя предал идеалы Майдана. А тут вон оно что.
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Та да портнов щас защищает "идеалы Майдана"...
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Нічооо, перестрінуть в темному кутку і вирок буде -мінений. Його- його найде.
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ЗЕЛЕНЕ, ЗЕЛЕНЕ ПРАВОСУДИЕ - ВЫ, ЗЕБИЛЫ, ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?))
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По этому поводу и выйти под ОП не грех против судейского своеволия.
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а в когось були сумніви, що вся наволоч зараз "на коні" при правлінні цих бєніних шавок?
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Отсутствие правосудия - основа режимов коррупционеров Пороха и ЗЕ. Коррупционеры не могут без мерзавцев в мантиях вершить свои грязные дела. Главный признак судьи - способность быть подонком, тотальная продажность и холуйство
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Це все, що треба знати про шоблу зеленого чмиря
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Ну ще треба зауважити, що бойовий генерал Марченко посаджений за фальшивими звинуваченнями, а торнадівці по сфабрикованими Матіосом звинуваченнями катуються по буцегарням вже п'ять років.
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Пора бы эту свору судейскую судить по другим законам... Например Линча. Устоит это ****** и иже с ним? Посмотрим.
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Судебная власть у нас как подлодка, люк закрыли и полная автономность.
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Країною продовжує правити мафія. І нинішня суддівська влада є одним з її наріжних каменів.
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Украинский суд-самый гуманный суд в мире! А похоже,что этот персонаж ещё тот мудак!
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Кругова порука. Рука руку миє. В сьогоднішніх умовах в Україні практично в верхніх ешелонах відсутні некорумповані суді. Вся судова система побудована на хабарах і рух по кар'єрній драбині пов'язаний з дуже великими грошовим потоками по ліфтах влади відповідно "поверху" посади. Апріорі всі ці суді корупціонери, в противному разі вони просто не були на цих щаблях судової влади. Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Розкрадене майно треба повернути державі. Фігурантами справи поступати гумано, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого.
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