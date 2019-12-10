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 Політика України
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Все про:Вища рада правосуддя (277) ЦПК (23) Євген Аблов (2)

 ВРП залишила на посаді суддю Аблова, який дозволив розгін Майдану в 2013 році. Він відбувся суворою доганою, - ЦПК. ВIДЕО

Вища рада правосуддя залишила на посаді суддю Майдану Євгена Аблова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що ВРП виписала сувору догану з позбавленням доплат до зарплати протягом 3 місяців.

Нагадаємо, саме Аблов ухвалював рішення від 9 грудня 2013 року, що зобов'язує МВС розігнати Майдан.

Спроба розгону відбулася в ніч із 10 на 11 грудня 2013 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн

ВРП залишила на посаді суддю Аблова, який дозволив розгін Майдану в 2013 році. Він відбувся суворою доганою, - ЦПК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164529
 
 
 Топ коментарі
 
очередное адское решение недоперереформированного суда
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Поперли реформы от народного сонечка...
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Строгий выговор и глубокая обеспокоенность. Больше так не делай, ладно?
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очередное адское решение недоперереформированного суда
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строгие выговора и штрафы 51 гривна...
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не ври! Суд уже реформировали, всех недостойных уволили!
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А сбивший ребенка пьяный мажор - отделался залогом в несколько тысяч баксов... ЖИЗНЬ - ДЛЯ НИХ !!!
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чуток подождать и вилы воткнуть в того мажора...
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Долго ждем.. Да и зачем - вилы? Просто НЕ подпускать к судейским мантиям, прокурорским мундирам и т.д. ЛЮБИТЕЛЕЙ "красивой жизни". Хотя бы как в футболе, судьи там - даже у нас, по сравнению с футболистами знают свое место! Ведь люди идут смотреть футбол, а не на судью...
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Поперли реформы от народного сонечка...
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Это мы еще порошенковские реформы отхаркиваем.
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Не ври, уже зелина

Президент України Володимир Зеленський призначив два десятки правників суддями в суди 14 регіонів держави. Текст указу №735/2019 від 7 жовтня оприлюднено президентською пресслужбою.
Зеленський призначив до Вищої ради правосуддя доньку заступника Пшонки

У Києві до Оболонського районного суду призначено суддею Інну Белоконну - колишню дружину заступника голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-nadav-posadi-eksdruzhini-portnova-ta-sche-18-suddyam-1423047.html
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суддів в Україні більше трьох тисяч дойшло чи ні?
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А скільки бувших дружин у портнова і дочок у Пшонки? - боюсь не хватить на реформи.
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всп сформовано при петі
"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.

Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка
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Шо ж ви за брехлива шваль)

Президент України Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя Оксану Блажівську - доньку замгенпрокурора часів Віктора Пшонки

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-priznachiv-do-vischoyi-radi-pravosuddya-donku-ekszastupnika-pshonki-1419360.html
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це ви брехлива шваль

Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.

а Зленський лише підписав указ
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Ну ладно, скоро будем свергать памятники ТГШ?
Ну, типо онтесемит и все дела.
Причем Александру второму памятники = ОК, а вот терпил опустить, тут и Ривлин, и жаба Нетаньяху - тут как тут.
И ничего не сделаешь то - так как вопли раздадутся - кошерных людей обижаютьььь..... фощизъма и онтесемитизъма.
С чем нас и поздравляю - опять вляпались в традициональное болото. А, у нас зато есть черноземы(гордится)
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Строгий выговор и глубокая обеспокоенность. Больше так не делай, ладно?
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ЗЕленая чума окончательно уничтожает Майдан!
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Я думал часть людей стала зебилами потому что петя предал идеалы Майдана. А тут вон оно что.
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Та да портнов щас защищает "идеалы Майдана"...
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Нічооо, перестрінуть в темному кутку і вирок буде -мінений. Його- його найде.
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ЗЕЛЕНЕ, ЗЕЛЕНЕ ПРАВОСУДИЕ - ВЫ, ЗЕБИЛЫ, ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?))
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