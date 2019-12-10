 ВРП залишила на посаді суддю Аблова, який дозволив розгін Майдану в 2013 році. Він відбувся суворою доганою, - ЦПК. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що ВРП виписала сувору догану з позбавленням доплат до зарплати протягом 3 місяців.

Нагадаємо, саме Аблов ухвалював рішення від 9 грудня 2013 року, що зобов'язує МВС розігнати Майдан.

Спроба розгону відбулася в ніч із 10 на 11 грудня 2013 року.

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