 ВРП залишила на посаді суддю Аблова, який дозволив розгін Майдану в 2013 році. Він відбувся суворою доганою, - ЦПК. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.
Зазначається, що ВРП виписала сувору догану з позбавленням доплат до зарплати протягом 3 місяців.
Нагадаємо, саме Аблов ухвалював рішення від 9 грудня 2013 року, що зобов'язує МВС розігнати Майдан.
Спроба розгону відбулася в ніч із 10 на 11 грудня 2013 року.
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей с 02.09.19": Зеленский
жди.те....
Президент України Володимир Зеленський призначив два десятки правників суддями в суди 14 регіонів держави. Текст указу №735/2019 від 7 жовтня оприлюднено президентською пресслужбою.
Зеленський призначив до Вищої ради правосуддя доньку заступника Пшонки
У Києві до Оболонського районного суду призначено суддею Інну Белоконну - колишню дружину заступника голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-nadav-posadi-eksdruzhini-portnova-ta-sche-18-suddyam-1423047.html
"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.
Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка
Президент України Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя Оксану Блажівську - доньку замгенпрокурора часів Віктора Пшонки
Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zelenskiy-priznachiv-do-vischoyi-radi-pravosuddya-donku-ekszastupnika-pshonki-1419360.html
Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
а Зленський лише підписав указ
Ну, типо онтесемит и все дела.
Причем Александру второму памятники = ОК, а вот терпил опустить, тут и Ривлин, и жаба Нетаньяху - тут как тут.
И ничего не сделаешь то - так как вопли раздадутся - кошерных людей обижаютьььь..... фощизъма и онтесемитизъма.
С чем нас и поздравляю - опять вляпались в традициональное болото. А, у нас зато есть черноземы(гордится)