 Закривати ЗМІ, які виходять не українською мовою, не будуть, - мовний омбудсмен Монахова. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції заявила мовний омбудсмен Тетяна Монахова.
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"У законі прописано, що є три роки на те, щоби ЗМІ - друкована преса, онлайн-видання України - зробили українськомовну версію своїх сайтів або своїх газет. Тобто ніхто не буде закривати чи забороняти видавати пресу іншими мовами", - сказала Монахова.
За її словами, ситуація у сфері обслуговування через певний час має бути такою: якщо громадянин України просить у певних закладах спілкуватися з ним українською мовою, то це треба робити. Якщо ж клієнт сам ініціює використання іншої мови, то й відповідати йому тією ж мовою можна.
Вона додала, що в особистому спілкуванні кожен має право спілкуватися будь-якою мовою.
Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.
15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.
Українською мовою мають володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.
Держава буде також забезпечувати використання державної мови у сфері культури.
Мовою телебачення і радіомовлення буде українська мова.
Відповідно до редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, збільшуються квоти використання української мови на ТБ і радіо.
Частка мовлення українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і фільмів, їхніх частин к кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.
Для місцевих телерадіокомпаній мовлення іншими мовами має становити не більше 20%.
Сфера обслуговування, відповідно до закону, буде працювати українською мовою. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливо іншою мовою. Аналогічна ситуація і зі сферою здоров'я.
Они сами сакрывают ся.
Сегодня волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы "по велению некоторых объективных обстоятельств". Читай: прекращение финансирования.
А все уже разошлись....
Оно на Цензорі є українська версія.
Але чомусь ті ж самі новини, що і російською мовою, подаються на україномовній гілці з півгодинною затримкою.
Це тим більше дивно, бо редакція робить переклад з української на російську,
бо 90% новин в Україні подаються в оригіналі державною, українською мовою.