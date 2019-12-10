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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (934) ЗМІ (665) українська мова (311) Тетяна Монахова (3)

 Закривати ЗМІ, які виходять не українською мовою, не будуть, - мовний омбудсмен Монахова. ВIДЕО

У законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чітко прописано, що ЗМІ протягом трьох років мають створити версію українською мовою, але про закриття таких видань не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції заявила мовний омбудсмен Тетяна Монахова.

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"У законі прописано, що є три роки на те, щоби ЗМІ - друкована преса, онлайн-видання України - зробили українськомовну версію своїх сайтів або своїх газет. Тобто ніхто не буде закривати чи забороняти видавати пресу іншими мовами", - сказала Монахова.

За її словами, ситуація у сфері обслуговування через певний час має бути такою: якщо громадянин України просить у певних закладах спілкуватися з ним українською мовою, то це треба робити. Якщо ж клієнт сам ініціює використання іншої мови, то й відповідати йому тією ж мовою можна.

Вона додала, що в особистому спілкуванні кожен має право спілкуватися будь-якою мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз дуже важливо запустити Закон про українську мову і почати його юридичний захист, - Монахова

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.

Українською мовою мають володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.

Держава буде також забезпечувати використання державної мови у сфері культури.

Мовою телебачення і радіомовлення буде українська мова.

Відповідно до редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, збільшуються квоти використання української мови на ТБ і радіо.

Частка мовлення українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і фільмів, їхніх частин к кожному проміжку часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для місцевих телерадіокомпаній мовлення іншими мовами має становити не більше 20%.

Сфера обслуговування, відповідно до закону, буде працювати українською мовою. Однак на прохання клієнта його персональне обслуговування можливо іншою мовою. Аналогічна ситуація і зі сферою здоров'я.

Читайте: Українська мова має бути чинником об'єднання, а не розколу, - Монахова пояснила, що саме регулюватиме держава

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164522
 
 
 Топ коментарі
 
"Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно." Т.е. бабушка с пучком петрушки вместе с освоением кассового аппарата должна освоить ещё 10-15 йазыков? Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 652 Источник: https://censor.net.ua/n3164522
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ЗНАЧИТЬ ЗАКРИЄМО МОНАХОВУ!! ТІЛЬКИ УКРАЇНЦІ ПОВИННІ керувати країною.
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Керуваты будешь у себя дома, и нечего разжигать языковую войну. Если мне под 60 и я привык даже думать по-русски, то ты мне никак не навяжешь своего так сказать мнения. Хотя я свободно общаюсь что по-украински,что по-русски. и прикинь - даже учился в Украинской школе. А керуваты будешь у себя на диване. Диванный воин.
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"Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно." Т.е. бабушка с пучком петрушки вместе с освоением кассового аппарата должна освоить ещё 10-15 йазыков? Закрывать СМИ, которые выходят не на украинском языке, не будут, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 652 Источник: https://censor.net.ua/n3164522
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Почему закрывают Миротворец? Опять твари играют с подковерными договорняками, уже некоторым они боком повыходили, и вы хотите?
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Не разгоняйте. Никто никого не закрывает. Там весь цимес в последнем предложении.
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Его никто не закрывает.
Они сами сакрывают ся.

Сегодня волонтеры украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении его работы "по велению некоторых объективных обстоятельств". Читай: прекращение финансирования.
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Іншими слова, ми й надалі шляхом русифікації будемо знищувати українську націю. А тих, не захоче русифікуватися, будемо знищувати фізично.
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Ну і толку?
Оно на Цензорі є українська версія.
Але чомусь ті ж самі новини, що і російською мовою, подаються на україномовній гілці з півгодинною затримкою.
Це тим більше дивно, бо редакція робить переклад з української на російську,
бо 90% новин в Україні подаються в оригіналі державною, українською мовою.
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сми... нет нельзя бо путин нападет... а крестьянина живущего в 2 км от границы с россией и говорящего на русском надо штрафом давить если он скажет не индык а индюк....
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Русифікація - це геноцид будь якої нації, шляхом перетворення її на російськомовне стадо із подальшим його фізичним знищенням. ВСІ здеградовані русифікацією у подальшому стають русскімі, для яких їх деградація є предметом їх гордості. Звичайно, що дерусифікаця потребує зусиль, бо відмитися від гівна завжди важче, ніж нім обляпатись. Тому багатьом легше ходити обісраними та та звинувачувати у копрофобії всіх не обісраних.
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А якої мови воно омбудсмен? Критерій відбору до цієї влади, максимальна укарїнофобія?
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Націії помирають не від інфаркту , спочатку їм відбирає мову" . Л.Костенко . Два єврейських фашисти в ВР Бужанський і Дубінський пробують на стільки відступлять українці в питанні мови . Українці вже відступають , як відступили в 1932 році . Жіріновський не просто так патякає про те що на наших землях постане Новий Ізраїль , де політики ,інженери , журналісти , військові , лікарі будуть лише євреї. І 73% дупоголових дуже в цьому їм посприяли .
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