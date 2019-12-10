 Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав кореспондент BBC Україна Джон Фішер і опублікував відеозапис, на якому Путін і компанія виходять із туалету.

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