 Путін на саміті в Парижі ходив у туалет у супроводі шістьох чоловіків. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав кореспондент BBC Україна Джон Фішер і опублікував відеозапис, на якому Путін і компанія виходять із туалету.
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+37
1- расстегиватель/застегиватель мотни
2 - держатель монаршей цюцюрки
3 - направляющий
4 - стряхиватель
5,6 - охрана
2 - держатель монаршей цюцюрки
3 - направляющий
4 - стряхиватель
5,6 - охрана
+35
Завжди була підозра, що в цій тусівці тільки Меркель з яйцями.
+22
Ботоксне сцикло.
Згадалось:
Людськая заздрість, та посмішки, та плітки за спиною,
Шо х...я вже не тільки, шо встромить,
А й навіть вийнуть стало неможливо.
Король Літр
походу памперсы помогали поменять старику
переговоры то оказались не такими простыми как планровались
говорят даже Сурков истерить начал шо мол так они не договаривались
как только запах амна почуял =)
Как известно, Ким Чен Ын в зарубежных поездках пользуется привезенными капсулами/переносными биотуалетами, которые носит и выносит его обслуга. Путин перенял у него эти меры предосторожности.
Обратили внимание, что один из этих шести человек вышел с портфелем в руках? Там и были контейнеры с "золотом" Путина, которые будут доставлены в Москву, чтобы не оставлять никаких следов "в стане врага".
Хочете дізнатись,хто з чотирьох дурачьок ?-подивіться на відео,як вони сідали за стіл переговорів :https://youtu.be/1tG5a1zysSg?t=1927
Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу: "Один из них при этом держал меня на руках",- вспоминал Швейк.Я.Гашек