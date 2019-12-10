 Прив'язали ноги скотчем, зняли взуття, одягли два дроти на пальці, сказали: "Це буде поліграф", - звільнений український політв'язень Прісич про тортури ФСБ РФ. ВIДЕО

Катування та три роки російської в'язниці пережив Володимир Прісич. Далекобійника затримали в Криму російські силовики і звинуватили в шпигунстві. Міжнародний правозахисний центр "Меморіал" назвав Прісича політв'язням, а справу проти нього - сфабрикованою. Крим.Реалії знайшли Володимира і навіть вантажівку, в якій його затримала ФСБ, передає Цензор.НЕТ.

Український політв'язень розповів, що всю ніч після затримання російські силовики били його, катували струмом і накачували психотропними речовинами.

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"Прив'язали ноги скотчем до ніжок (стільця. - Ред.), прив'язали тіло, зняли взуття, зняли шкарпетки, одягли два дроти на пальці. Я запитав: Що це таке? Мені сказали:"Це буде поліграф", - розповів Прісич.

Він також розповів про те, що на нього чинили психологічний тиск, показували неправдиві повідомлення на телефоні нібито від його матері.

Прісич пережив в ув'язненні мікроінсульт.

Нагадаємо, громадянина України, харків'янина Володимира Прісича в серпні 2016 року російські ЗМІ назвали нібито шпигуном української розвідки в окупованому Криму і показали його нібито "свідчення" в ефірі "Росія 24". За це 18 травня 2017 його засудили до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК РФ).

Прісич був затриманий співробітниками ФСБ РФ 13 серпня 2016 року біля 10 години ранку в окупованому Севастополі, куди він приїхав на вантажному автомобілі через Керченську поромну переправу. Під час затримання автомобіль українця ретельно оглянула ФСБ, наркотиків при ньому не було, особисті речі вилучили. Після затримання співробітники ФСБ відвезли українця до окупованого Сімферополя. При цьому у Прісича вони вилучили ключі від автомобіля. Машина, яка залишилася в окупованому Севастополі на стоянці Муссон, не опечатувалася, не охоронялася і перебувала без нагляду 12 годин. І за цей проміжок часу, на думку адвокатів, в автомобілі з'явилися наркотики, до яких Прісич не має стосунку.

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Українець на суді заявив, що "свідчення" про шпигунство на користь України на відеокамеру його змусили дати під тортурами електричним струмом.

У так званій "справі українських диверсантів" правозахисники виявили величезну кількість процесуальних порушень. Вона включає в себе кілька кримінальних справ, при цьому статті, за якими звинувачують затриманих українців, у кожній справі різні. Всього, за даними правозахисників, в 2016 році було затримано 9 осіб: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Прісич, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблій, Олексій Стогній.