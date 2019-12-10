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 Політика України
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Все про:Нефьодов (128) Гончарук_Олексій (354) Державна митна служба (3)

 Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очікує результату від запуску нової митної служби вже в 2019 році, а також закликав главу Державної митної служби Максима Нефьодова ухвалювати жорсткі кадрові рішення.

"Нам дуже важливий результат. Зараз критично не вистачає країні ресурсів, а бізнесу - рівних правил гри. Я звертаюся до вас з проханням, якщо хочете - з розпорядженням, наказом: зробіть все можливе від вас, щоб результат ми відчули вже цього року", - сказав Гончарук на конференції в Києві на честь запуску нової митної служби у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео 5 канал

Прем'єр нагадав, що Нефьодов вже звільнив понад 500 колишніх керівників митниць.

"Я дуже жорстко просив би Максима Євгеновича, керівника нової митниці, ухвалювати жорсткі кадрові рішення. У новому органі корупціонерів, які не толерують реформи, не повинно бути", - зазначив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова митниця України розпочала свою роботу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3164484
 
 
 Топ коментарі
 
Как не хватает? Барыги нет. Корупции нет. Правильство - технократы. И не хватает?
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ТА ВЫ ШО! Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 6017

ТАК ТАКИ НЕ ХВАТАЕТ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 7762
А КАК ЖЕ "РОСТ" ЭКОНОМИКИ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 4229
ОПЯТЬ БРЕХНЯ? ИЛИ КРАДЁТЕ ВСЁ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 5291

ТАК ВЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ НЕ КРАСТЬ. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 2659
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а-я-яй. Порох так крал, так крал, шо на всё хватало и экономика росла. а щас пришли непорочные, которые последнюю копейку в бюджет несут, и резко стало нехватать.
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Ненаситний Гончарук. Ще в липні Нєфьодов заявив, що з 1 грудня з конрабандою буде покінчено. Пацан сказав -пацан зробив. Що ще від нього потрібно?
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Бубочка казав ще у вересні що покінчили з коррупцією на митниці!
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чем быстрее его уберут
тем всем будет лучше
... а якобс будет дорожать Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 218
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Будут доить бизнес, чтобы залатать дыру в бюджете, созданную аферой с курсом гривны - отличный план, зеленые.
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Как не хватает? Барыги нет. Корупции нет. Правильство - технократы. И не хватает?
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ТАТЫШО?! мы жеш на грани порога экономического взрыва! чи не?
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Ая-я-я-яй, так ресурсов на зарплаты учителям по 4 000 у.е. таки не хватает? А они сволочи уже и губы пораскатывали... А янеЛох, об этом знает? А то вдруг он и о ресурсах думал, что с ними как и с переговорами в 2Нормандском саммите", раз два и все порешает, а оно то и тут оказывается все не так просто .
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после того, как учителя узнали об отсутствии перспектив роста зп и снятии ограничения на минималку - дети в школах стали предоставлены сами себе ( смотреть перестали - как перемена - учителя на кофо обговорить что делать дальше)... плюс по языку - мой вообще после НУШ украинской даже на компьютере видеть не может... шо там в школе происходит на уроке - вообще не понятно...
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То что с таможни хипстера Нефедова уволено 500 человек (хочется верить, что взяточников, а не угодных системе), это хорошо. А вот то, что от деятельности таможни в бюджет не поступает миллиарды гривен, это уже хреново.
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вполне возможно наполнить бюджет контрабандными сигаретами, если "заставами" не получается.
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пускай начнут с Одесского порта в котором самому сделать расстаможку авто просто нереально, обязательно нужно прибегать к помощи посредника за 400-500$ иначе будешь бегать с бумажками месяцами, по надуманным причинам! Так вы бабки собираете?
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Нічого, Нефьодов ще одну фуру з "контрабандою" спіймає і все - бюджет наповнено!
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Не там ищешь, порохобот. Петины спец-ресурсы, по решению кадровых вопросов, до добра страну не доведут. Если у зе не хватит ума и смелости почистить петины авгиевы конюшни, которые перешли к нему по наследству, то эти крысы догрызут то, что ещё после пети осталось. Пора зе заняться всерьёз кадровой политикой. Слишком много всякого токсичного пролезло в новую власть.
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Ужас, опять и снова Порошенко виноват! Бха-ха-ха-ха!
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Зе уже полгода у власти, а ты все надеешься что вот-вот "он возьмется всерьез". Ну-ну...
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ТА ВЫ ШО! Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 6017

ТАК ТАКИ НЕ ХВАТАЕТ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 7762
А КАК ЖЕ "РОСТ" ЭКОНОМИКИ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 4229
ОПЯТЬ БРЕХНЯ? ИЛИ КРАДЁТЕ ВСЁ? Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 5291

ТАК ВЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ НЕ КРАСТЬ. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук поручил новосозданной Гостаможенной службе продемонстрировать результаты работы уже в этом году - Цензор.НЕТ 2659
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Чувак, заплати, наконец, долги по коммуналке, вот и сведешь бюджет. Навыбирали зебилов (73%) Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року - Цензор.НЕТ 3933
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Пока не пересадят или не обдерут, как липку, всех отцов-благодетелей счастия народного, заради справедливости и назидания потомкам, до тех пор вся эта ненасытная свора не оставит Украину в покое. Что-то очень несмело разбирается наша власть с теми, кого на выборах пугала собой, как будущим приговором. Ждём-с, господин Президент.
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Твою мать!
"коррупционеров, которые не толерируют реформы"
Не "толерируют", а "торсионируют", так, млять, более завковыристо!
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Кстати: "Сейчас критически не хватает стране ресурсов, - Гончарук"
Это означает, что к концу года в бюджете офигенная дырка?
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а-я-яй. Порох так крал, так крал, шо на всё хватало и экономика росла. а щас пришли непорочные, которые последнюю копейку в бюджет несут, и резко стало нехватать.
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почему не хватает? карупцию же победили! мы же богатые и счастливые ква-ква-ква! Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року - Цензор.НЕТ 211
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Странно, почему же при Порохе критически хватало? Специфилисты и просвестианалы!
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Потому что Порох главного ресурсохранителя драл.
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Це він про відновлення виробництва?)

Мене от дивує відвертий дебілізм чиновників... Щоб отримати 30 тисяч доларів податків, з держави потрібно вивести сто тисяч доларів в якості оплати за товар... Який безкоштовно не дають...
Питання, якщо рухатись в цьому напрямку, то куди ми прийдем в кінцевому результаті?
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Митниця, це реально та галузь, яка може показати дуже швидкий результат. Чесно, кажучи не знаю реальних обставин справ на митниці, схильний сліпо не довіряти всьому що піарять, але якщо там дійсно почались серйозні системні зміни, то мушу визнати - це те за що я найбільше підтримую Зеленського та його команду. Але попри всі намагання Нєфьодова він не має повного асортименту інструментів для досягнення дуже швидкого позитивного результату. Перевірити можливо як імпортера, так і продавця контрабанди... Я не здивуюсь, коли через рік нормальної роботи митниці військові, вчителі та лікарі отримають підвищення зарплатні в 500-1000 у.о.
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Очередной зелёный начальник,заявляет что масло должно быть масляным!!!
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