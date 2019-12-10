 Зараз критично не вистачає країні ресурсів, - Гончарук доручив новоствореній Держмитній службі продемонструвати результати роботи вже цього року. ВIДЕО

"Нам дуже важливий результат. Зараз критично не вистачає країні ресурсів, а бізнесу - рівних правил гри. Я звертаюся до вас з проханням, якщо хочете - з розпорядженням, наказом: зробіть все можливе від вас, щоб результат ми відчули вже цього року", - сказав Гончарук на конференції в Києві на честь запуску нової митної служби у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Прем'єр нагадав, що Нефьодов вже звільнив понад 500 колишніх керівників митниць.
"Я дуже жорстко просив би Максима Євгеновича, керівника нової митниці, ухвалювати жорсткі кадрові рішення. У новому органі корупціонерів, які не толерують реформи, не повинно бути", - зазначив Гончарук.
тем всем будет лучше
... а якобс будет дорожать
ТАК ТАКИ НЕ ХВАТАЕТ?
А КАК ЖЕ "РОСТ" ЭКОНОМИКИ?
ОПЯТЬ БРЕХНЯ? ИЛИ КРАДЁТЕ ВСЁ?
ТАК ВЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ НЕ КРАСТЬ.
"коррупционеров, которые не толерируют реформы"
Не "толерируют", а "торсионируют", так, млять, более завковыристо!
Это означает, что к концу года в бюджете офигенная дырка?
Мене от дивує відвертий дебілізм чиновників... Щоб отримати 30 тисяч доларів податків, з держави потрібно вивести сто тисяч доларів в якості оплати за товар... Який безкоштовно не дають...
Питання, якщо рухатись в цьому напрямку, то куди ми прийдем в кінцевому результаті?